Diálogo

Em município do interior de MS, prefeitos de gestões passadas, vereadores... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (18)

Felpuda

18/11/2025 - 00h01
Mario Benedetti - escritor uruguaio

Mas existe verdadeiramente outro rumo? Na verdade, só existe a direção que tomamos. O que poderia ter sido já não conta”

Felpuda

Em município do interior de MS, prefeitos de gestões passadas, vereadores e secretários empregaram filhos, cônjuges, cunhados e sobrinhos, numa grande farra de nepotismo. A “tchurminha do trem da alegria” chegou a receber recomendação do Ministério Público para frear tais ímpetos, mas isso entrou em um ouvido e saiu pelo outro, ficando constatado o cambalacho. Resultado: eles foram condenados ao pagamento de multa civil equivalente a 12 vezes o valor da remuneração à época e proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por quatro anos.

Destino

A Assembleia de MS publicou decreto que aprova o Plano de Aplicação do Fundersul, cujos investimentos eram feitos pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Mais

A definição para aplicação é do Conselho de Administração, no valor total de R$ 1,019 bilhão para 2026. Desse valor, 73% serão destinados a obras e serviços, num total de R$ 744,2 milhões previstos.

O Dr. Julio Croda, da Fiocruz Mato Grosso do Sul, está entre 107 pesquisadores brasileiros cujas produções científicas são mencionadas em documentos de governos, organizações internacionais e entidades da sociedade civil. O levantamento foi divulgado pela Agência Bori, em parceria com a plataforma internacional Overton. A Agência Bori é uma plataforma brasileira de divulgação científica, e a Overton é a maior base internacional de dados, que identifica os estudos que foram mais usados como referência. Segundo o relatório, a produção dos pesquisadores foi identificada em mais de 33 mil documentos de políticas públicas no mundo.

Fabiana Saba, Sandra Coutinho e Sil Curiati

 

Andrea Ernani e Paulo Wincheski

Sabatina

Está prevista para hoje a ida da secretária de Finanças da Prefeitura de Campo Grande à Câmara Municipal, não mais na qualidade de convidada, e sim convocada pelos vereadores, que vão “sabatiná-la” sobre a real situação econômica do Município. Ela criou um problema político para a prefeita Adriane Lopes, por não ter comparecido, no dia 6, para falar sobre o tema, mesmo tendo mandado o secretário-adjunto como seu representante.

"Escuro"

Essa ausência foi considerada como desrespeito do Executivo para com o Legislativo e, em consequência, o mau humor dos vereadores aumentou, até mesmo entre alguns integrantes da base aliada da prefeita. Isso porque a população tem cobrado a Câmara Municipal sobre soluções de inúmeros problemas, sendo o principal os inúmeros buracos em todas as regiões da Capital e, segundo alguns vereadores, não se pode “ficar no escuro” sobre o que será feito.

Risco

Certos vereadores têm dito que, embora haja até boa vontade em auxiliar a prefeita, está sendo muito difícil “encarar” a população que anda insatisfeita. Eles dizem que a cobrança é feita diretamente a eles e, por mais que façam apelo à administração, a solução esbarra na alegação das dificuldades financeiras. Falam até que, a continuar assim, a prefeita Adriane Lopes poderá ver diminuir sua base aliada na Casa de Leis.

ANIVERSARIANTES

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna Gomes

"Gosto de mostrar o que vivo de forma romântica mas real. Gosto de lembrar que a vida é boa, porque um dia já acreditei que não era então, lembro todos os dias que Deus é bom e que amanhã é um novo dia para todos nós"

16/11/2025 18h00

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna Gomes

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna Gomes Foto: Divulgação

Bruna Gomes conquistou o coração do público ao vencer o Big Brother - Desafio Final em Portugal, em 2022, mas sua trajetória vai muito além dos holofotes do reality show. Natural de Santa Catarina, Brasil, Bruna já era conhecida como influenciadora digital antes de ganhar projeção internacional com a sua participação marcante na televisão portuguesa.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, Bruna é hoje uma das celebridades mais influentes em terras lusitanas e passou a participar como comentarista em Reality shows como Big Brother e SECRET STORY e participações em programa de entretenimento. No fim do ano passado, participou do “Congela”, e, mais uma vez, saiu-se vencedora. O programa passou por três meses todos os sábados. 

Empreendedora em Ascensão

Após o Big Brother, Bruna expandiu a sua atuação para o mundo empresarial. “Desenvolvi uma linha de maquiagens com a Andreia Profissional, a marca de beleza mais antiga portuguesa. Acabamos de lançar novos tons da base que já é um sucesso de vendas”, comenta. 

O trabalho de Bruna passa, ainda, por criar conteúdo que vai desde a sua rotina, seus cuidados de beleza, autocuidado, passando por saúde mental. “Gosto de falar de assuntos do meu dia a dia e possam ajudar as pessoas. Conto as minhas experiências pessoais e isso gera uma grande identificação com meus seguidores”. 

Nada de ansiedade

Com a vida agitada, de muitos compromisso, Bruna encontrou um jeito de equilibrar corpo e mente: passou a frequentar as aulas de hot yoga. “O exercício tem me ajudado muito nessa questão. Depois do Big Brother Portugal, a minha vida mudou. E o feedback depois de um reality como esse, o impacto na vida da gente é muito grande. A hot yoga, que faço na academia, tem me ajudado a não pensar em mais nada”, explica. 

Bruna é casada com o piloto português Bernardo Sousa, e também divide a vida do casal com os seguidores, o que os levou a participar juntos de campanhas publicitárias e marcar presenças vips em eventos de destaque em Portugal e no Brasil.

Direto de Portugal, Bruna Gomes conversou com exclusividade com o Correio B+ desta semana e como Capa do Caderno ela fala sobre sua vida de empresária, sucesso na TV Portuguesa, sua vida na Europa e novos trabalhos.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna GomesBruna Gomes é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Arquivo pessoal - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Bruna, sua trajetória começou nas redes sociais e hoje você é um nome consolidado também na televisão portuguesa. Como foi essa transição de influenciadora digital para empresária e apresentadora?
BG - Foi gradual mas nada fácil. Tudo era novo no começo, a vida nova, o novo País e também, uma nova oportunidade que foram os projetos em televisão, formato que até então não tinha feito. Fui atrás para aprender como que poderia fazer o lugar que foi me dado valer a pena, assisti muita coisa daqui, na verdade hoje fico imersa em Portugal porque quero fazer parte cada vez do lugar que me acolheu. 

CE - Após o sucesso no Big Brother Portugal, você se tornou uma figura querida pelo público português. O que mais mudou na sua vida pessoal e profissional desde então?
BG - Talvez a segurança que nunca tenha sentido. Hoje posso afirmar com todo o coração que os meus passos foram dados e concretizados porque eu fui lá e fiz, sem ninguém impedir ou falar o contrário. Tenho as rédeas daquilo que almejo e depois que aprendi isso ninguém mais me tira.

Na vida pessoal encontrei meu parceiro que além de tudo me dá o suporte e a família para que todo o resto faça sentido. A vida para mim tem valor quando é possível unir tudo que se ama e ser feliz. 

CE - Você costuma compartilhar momentos da sua rotina e reflexões sobre saúde mental. Como lida com a exposição e, ao mesmo tempo, mantém sua saúde emocional em dia?
BG - Faço terapia há muitos anos, no começo curava uma dor de ter perdido um primo muito jovem, conheci a depressão muito cedo e depois às sessões passaram também para aquelas questões da vida de todo adulto. Indecisões, para onde seguir, pressão que eu mesma sempre me coloquei. 

Não gosto de falhar com ninguém e também sou muito critica, então foram coisas que além de compartilhar para os meus seguidores que nossos sentimentos não são únicos, foram importantes para o meu crescimento. Cuidar do corpo e da nossa mente é o motor para tudo continuar em pé. 

CE - A ansiedade é um tema presente na vida de muitas pessoas, especialmente de quem trabalha com redes sociais. Você já enfrentou momentos difíceis nesse sentido? Como costuma lidar com a pressão?
BG - Já fui mais ansiosa. O tempo também traz a maturidade que as vezes só ele resolve. Não adianta se desesperar que o que tem que ser tem mesmo muita força. Olhem a mim, aqui do outro lado do Oceano, se alguns anos me falassem isso, sinceramente, diria que era algum sonho muito maluco. Hoje não penso tanto, sigo o meu coração, o segredo tem sido fazer exatamente o contrário de todos os anos que de fato, não tive paz. 

CE - Sua linha de maquiagens com a Andreia Profissional tem sido um sucesso. Como surgiu essa parceria e o que mais te inspirou a entrar no universo da beleza como empresária?
BG - Sempre gostei de maquiagem, cuidar da pele, maquiar as amigas. A maquiagem é uma terapia, gosto de como ela tem o poder de nos transformar.  A parceria começou de forma natural, tínhamos um propósito em comum que era realizar um sonho então unimos uma sonhadora que sou eu, com uma marca super credível e antiga portuguesa para que pudesse ser concretizado.

Entregamos resultado, uma preço incrível e produtos que aqueles que já testaram amam. Sempre tive a veia empreendedora dentro de mim, minha primeira marca levava meu nome, “Bruna Gomes” e era de roupas, na época meu público era infanto/juvenil e as roupas como t-shirts e bonés eram para esse público, aprendi muito desde então. 

CE - O público se identifica muito com sua autenticidade. Quais são os limites que você estabelece entre o que compartilha e o que prefere manter em off-line?
BG - Gosto de mostrar o que vivo de forma romântica mas real. Gosto de lembrar que a vida é boa, porque um dia já acreditei que não era então, lembro todos os dias que Deus é bom e que amanhã é um novo dia para todos nós. Vivo meu off-line também de forma intensa, desenho meus projetos e sonhos sem compartilhar até que se concretizem.

No off também crio muito, traço metas e a maioria desses percursos mostro quando já está feito, me sinto mais confortável assim. Primeiro acontece, depois eu mostro. 

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna GomesBruna Gomes é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Arquivo pessoal - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você e Bernardo Sousa formam um casal muito querido. Como é dividir tantos momentos com o público e ainda preservar a intimidade da relação?
BG - Nós conhecemos num reality então basicamente as pessoas nos conhecem (mesmo). Amamos a troca que temos com aqueles que nos seguem e vibram com a nossa relação. Ainda tenho aquele sonho de família, antiga e, ter seguidores que tem os valores parecidos com o meus é muito gratificante. O resto, todo resto sempre foi muito natural, porque depois que se participa de um reality, todo lugar vira “casa”. 

CE - Nos últimos anos, você vem mostrando um olhar mais maduro sobre carreira e propósito. Hoje, o que mais te motiva a criar conteúdo e empreender?
BG - Quando olho para trás e vejo todo meu percurso, vejo tudo aquilo que também as pessoas nem sonham, porque sempre fui muito discreta mas não deixou de ser pesado. Vejo o quanto fico orgulhosa por ter tido sempre fé que com os pés no chão e propósito se chegaria lá.

Encontrei pessoas incríveis nesse percurso, como o meu marido, que me ajudaram para que hoje eu pudesse ser mesmo dona de mim e o que eu mais quero com tudo hoje que faço é que as pessoas que me seguem também acreditem nisso, que elas podem, que vão conseguir, não importa o que seja, não importa onde esteja. 

CE - Você costuma usar sua influência para falar sobre temas como autocuidado e bem-estar. Que mensagem gostaria de deixar para quem te acompanha e enfrenta dificuldades emocionais?
BG - Que elas não permitam que ninguém as impeça de voar. Que se rodeiem de pessoas que vibram na mesma energia, pessoas que tragam conforto e segurança. Que os passinhos são importantes, nem tudo tem que ser sobre grandes eventos, as coisas simples da vida também importam e tem muito valor.  

CE - Pode adiantar um pouco sobre seus próximos projetos e se há novas parcerias vindo por aí, seja na televisão, nas redes ou no mundo empresarial?
BG - Tenho uma grande novidade que vai sair muito em breve, algo que também leva meu nome. Talvez a coisa mais desafiadora que já tenha feito nesses quase 10 anos de mundo digital, tem a minha cara e estou há muito tempo desenhando tudo com uma equipe incrível. Uma ideia que foi criada para trazer e levar amor e independente do tamanho da jornada, vai ter sempre conforto.

 

Correio B+

Comportamento B+: 3 atitudes imediatas que ampliam a chance de contratação temporária no fim do ano

Black Friday, Natal e férias escolares movimentam setores; especialista apresenta dicas

16/11/2025 15h00

Comportamento B+: 3 atitudes imediatas que ampliam a chance de contratação temporária no fim do ano

Comportamento B+: 3 atitudes imediatas que ampliam a chance de contratação temporária no fim do ano Foto: Divulgação

Com a chegada dos últimos meses do ano, cresce a corrida por uma vaga temporária no mercado de trabalho brasileiro. O período que compreende Black Friday, Natal e o início das férias escolares é historicamente um dos mais fortes na geração de oportunidades principalmente no varejo e em serviços de alto giro.

Segundo dados da ASSERTTEM (Associação Brasileira do Trabalho Temporário), cerca de 535 mil contratos temporários serão firmados entre outubro e dezembro deste ano, alta de 7,5% em comparação ao mesmo período do ano passado.

“O emprego temporário é uma vitrine em tempo real. Em poucas semanas, a empresa tem condições de observar não apenas o conhecimento técnico do candidato, mas a atitude, a forma de se comunicar, a capacidade de adaptação e de resolver problemas. Quem se conecta rápido à cultura e agrega valor, permanece ”, explica a advogada e mentora de Comunicação, Anna Licarião.

A seguir, Anna destaca 3 pilares de comportamento e comunicação capazes de ampliar significativamente as chances de permanência na equipe após o período sazonal:

 1) Escuta ativa e absorção imediata da cultura

Entender “como a casa funciona” em poucos dias é um diferencial-chave. Consumir orientações, observar padrões e perguntar da forma correta acelera o tempo de adaptação e evita retrabalho.

2) Proatividade orientada à solução, não ao problema

Quem aparece apenas com o problema é facilmente substituível. Quem aparece com o problema é uma opção concreta de resolução, ganha confiança da liderança.

3) Consistência e postura profissional desde o primeiro dia

Chegar no horário, entregar o combinado, evitar dispersões, manter foco em operação: são pequenos gestos que, somados, constroem reputação rapidamente.

“A pessoa temporária é avaliada sob holofotes de forma mais intensa do que o funcionário efetivo. Mas também é avaliada por prazos mais curtos. A chance de virar efetivo existe e é real para quem entrega valor logo no início ”, reforça Anna.

