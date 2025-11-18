Em município do interior de MS, prefeitos de gestões passadas, vereadores... Leia na coluna de hoje

Mario Benedetti - escritor uruguaio
Mas existe verdadeiramente outro rumo? Na verdade, só existe a direção que tomamos. O que poderia ter sido já não conta”
Felpuda
Em município do interior de MS, prefeitos de gestões passadas, vereadores e secretários empregaram filhos, cônjuges, cunhados e sobrinhos, numa grande farra de nepotismo. A “tchurminha do trem da alegria” chegou a receber recomendação do Ministério Público para frear tais ímpetos, mas isso entrou em um ouvido e saiu pelo outro, ficando constatado o cambalacho. Resultado: eles foram condenados ao pagamento de multa civil equivalente a 12 vezes o valor da remuneração à época e proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por quatro anos.
Destino
A Assembleia de MS publicou decreto que aprova o Plano de Aplicação do Fundersul, cujos investimentos eram feitos pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).
Mais
A definição para aplicação é do Conselho de Administração, no valor total de R$ 1,019 bilhão para 2026. Desse valor, 73% serão destinados a obras e serviços, num total de R$ 744,2 milhões previstos.
O Dr. Julio Croda, da Fiocruz Mato Grosso do Sul, está entre 107 pesquisadores brasileiros cujas produções científicas são mencionadas em documentos de governos, organizações internacionais e entidades da sociedade civil. O levantamento foi divulgado pela Agência Bori, em parceria com a plataforma internacional Overton. A Agência Bori é uma plataforma brasileira de divulgação científica, e a Overton é a maior base internacional de dados, que identifica os estudos que foram mais usados como referência. Segundo o relatório, a produção dos pesquisadores foi identificada em mais de 33 mil documentos de políticas públicas no mundo.
Sabatina
Está prevista para hoje a ida da secretária de Finanças da Prefeitura de Campo Grande à Câmara Municipal, não mais na qualidade de convidada, e sim convocada pelos vereadores, que vão “sabatiná-la” sobre a real situação econômica do Município. Ela criou um problema político para a prefeita Adriane Lopes, por não ter comparecido, no dia 6, para falar sobre o tema, mesmo tendo mandado o secretário-adjunto como seu representante.
"Escuro"
Essa ausência foi considerada como desrespeito do Executivo para com o Legislativo e, em consequência, o mau humor dos vereadores aumentou, até mesmo entre alguns integrantes da base aliada da prefeita. Isso porque a população tem cobrado a Câmara Municipal sobre soluções de inúmeros problemas, sendo o principal os inúmeros buracos em todas as regiões da Capital e, segundo alguns vereadores, não se pode “ficar no escuro” sobre o que será feito.
Risco
Certos vereadores têm dito que, embora haja até boa vontade em auxiliar a prefeita, está sendo muito difícil “encarar” a população que anda insatisfeita. Eles dizem que a cobrança é feita diretamente a eles e, por mais que façam apelo à administração, a solução esbarra na alegação das dificuldades financeiras. Falam até que, a continuar assim, a prefeita Adriane Lopes poderá ver diminuir sua base aliada na Casa de Leis.
ANIVERSARIANTES
Dr. Roberto Alberto Nachif
Dra. Ilzia Doraci Lins Scapulatempo
Maria Angélica Serrano Machado
Adelaide Maria de Paula Noronha
Luciana Garcia Gabas Coelho
Lacy Coelho Barbosa
Nair Barbosa Carvalho
Dra. Rosângela Graça da Cunha
Selma Maria de Jesus Coelho
Ricardo José Santullo
Lauriane Laiz Cruz Siqueira
Luiz Felipe Cruz Siqueira
Manoel Cordeiro Damião
Antonio Divino Monteiro
Adaildo Ribeiro dos Santos
Eloisa do Carmo Rego de Almeida
Tavane Ferraresi
Edson Zardine Suppo
Nelson Lopes
Elvis Emerson Soares Rocha
José Mendes Fontoura Neto
Sônia Maria Jordão Ferreira Barros
Ubertina Lopes Brandão
Eurides Noda Aoki
Nilson Feitosa
Roberto Mira
Vivian Alvarenga Fogaça
Darcy Freire
Flávio Queiroz
Urubatam Helou
Amaury Barbosa Lima Worms
Marcelo Desidério de Moraes
Sônia Garib
Marcela Alcantara de França
Kalil Abrão Filho
Krisshinna Félix Cavana
Eli de Oliveira Dosso
Sandra Oliveira da Silva Brum
Ana Gláucia Godoy
Juarez Canhete Costa
Luiz Carlos Sobral Pettengill
Mário Márcio Ferreira da Silva
Mário Roberto Ferreira da Silva
Silvânia Barbosa dos Santos
Masami Kudo
Marlene de Souza Schwab
José Audax César Oliva
Sílvia Handa Conte
Rodrigo Cunha dos Santos
Vanderley Serrou Camy
José Destefani
Idemar de Castro Paula
Wagner Bernardes Junior
Márcia Mello Gabino
Elaine Paula de Oliveira
Fausto Estrada Rios
Cristhian Souza Belote
Maria de Fátima Rocha
Erny Ernesto Goelzer
Luciano Zamboni
Osvaldo da Silva
Leonice Gasparine
Telma Maria Barbosa
Margarida Bezerra da Silva
Francisco Guedes
Katiuscia Mendes de Moraes
Janete Miranda Pinheiro
Wilson Augusto dos Santos
João Zuder de Souza
Dra. Sandra Helena Gonsalves de Andrade
Zuleica de Oliveira
Regismar Melo Silva
Airton Gaidargi Bogue
Rosane Lemos de Jesus Fonseca
Lourisvaldo Barbosa da Silva
Maria Vilma Lima de Andrade
Antonio Carlos Carreira
Bruno Roberto Petry
Carla Muller
Adriana Bittencourt
Josemar dos Santos Holsbach
Luiz Carlos Morais Vilhagra
Keila Vânia Fernandes Jara Oshiro
Fábio de Souza Silva
Marlene Anderson da Silva
Gabriel Sanches Filho
Rodrigo de Souza Soares
Daniele Cristina do Nascimento
Júlio César Gerevini Junior
Taiane Backes Motta
Rudmar Klabond
Eunice Veríssimo Baruta
Sueli Akemi Nishimura Shimabuco
Susana Mara Espinha Spinelli
José Roberto dos Santos Gomes
Bruno Marini
Magali Santos Pinto de Arruda
Janice Arguello Vanni
Katia Yamaga
Érica Thome Marzabal
Dênis Marney de Castro e Silva
Edna de Barros Manzoni
Astrogilda Maria Machuga
Elisângela de Oliveira Campos
Helena Fernandes
João Felipe Menezes Lopes
Fernando Ribeiro Sanches
Kamila Barbosa Nunes Trindade
Luciana Rodrigues Nepomuceno
Márcia Cristina dos Santos Alves Elsenbach
*Colaborou Tatyane Gameiro