Diálogo

Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorat... leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (5)

Felpuda

05/09/2025 - 00h01
José Saramago - escritor português

Há duas palavras que não se  podem usar: uma é “sempre”,  outra é “nunca”.

Felpuda

Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorativo graças ao QI (quem indica), o trabalho é tão lento que, segundo dizem, se colocarem uma tartaruga na sala, o animalzinho escapa. Muita gente está “chiando” que só com a paradeira geral na tal repartição, onde “suar a camisa” para agilizar os trabalhos continua sendo frase desconhecida. A continuar assim, os 18 meses que faltam para acabar o ano vão passar e é capaz de o dito-cujo achar que é “golpe dos inimigos da democracia”, que “suprimiram dias do calendário” para prejudicar a sua “estafante soneca” de cada dia. E assim caminha a humanidade...

Esperança

Na audiência pública promovida na Câmara Municipal para discutir a expressiva falta de vagas, visando atender a educação infantil em Campo Grande, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, garantiu que  a fila de espera será zerada. 

Mais

Segundo ele, a Capital não tem problemas para a demanda  das crianças de 4 anos em diante e explicou que, há dois anos, a necessidade era de 12 mil vagas, caiu para 8 mil  e atualmente é de cerca de 5,6 mil. Como a esperança  é a última que morre...

Carmen Morais

 

Lucas Cecílio

Cá e lá

O ex-governador Azambuja está indo de mala e cuia para o PL, porém continuará tendo influência onde hoje está. O fato  é que ficarão na sigla, por conta da legislação eleitoral, alguns dos seus seguidores, como os três deputados federais Beto Pereira, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira que, de uma maneira ou de outra, devem a ele seus mandatos. Um deles poderá comandar a legenda até que, caso queiram sair, seja aberta  a janela partidária.

Na lista

Ainda com relação à influência  de Azambuja, mesmo que o trio de deputados federais continue no PSDB, há ainda outro nome: o do deputado estadual Pedro Caravina. Antes de conquistar mandato, foi secretário-adjunto da Infraestrutura da administração de Azambuja, quanto o titular foi justamente Eduardo Riedel. O parlamentar tem forte ligação política com ambos, inclusive tendo sido secretário de governo do ex-colega e hoje governador.

Bem-vindos

Aprovada pela Comissão  de Saúde da Câmara  dos Deputados a proposta  que autoriza a entrada  de animais domésticos em unidades públicas e privadas de saúde para visitar  pacientes internados. Pelo texto, o acesso dos animais aos estabelecimentos dependerá de, entre outras exigências, ser autorizada pela equipe de saúde responsável pelo paciente, ter comprovante  de vacinação e atestado de saúde  e comportamento emitido por veterinário.

FEIRA LITERÁRIA

Feira Literária de Bonito homenageia a escritora sul-mato-grossense Flora Egídio Tomé

Escritora sul-mato-grossense foi membro ativo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaboradora constante do Suplemento Cultural do Correio do Estado

03/09/2025 10h00

Flora Egídio Thomé

Flora Egídio Thomé FOTO: Divulgação

De 17 a 21 deste mês, a charmosa Praça da Liberdade, em Bonito, transforma-se novamente no palco da palavra, das ideias e da cultura na 9ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). O evento consolidado no calendário cultural do Estado se destaca não apenas pela qualidade e diversidade dos nomes que reúne, mas também pela valorização profunda da literatura sul-mato-grossense. 

Este ano, a feira presta uma homenagem especial à escritora Flora Egídio Thomé, uma das vozes mais elegantes e reflexivas da cena literária local, reafirmando o compromisso em promover o diálogo entre os protagonistas da arte escrita de ontem, hoje e amanhã.

HOMENAGEM

Professora por quatro décadas, Flora Egídio Thomé é uma figura singular na literatura sul-mato-grossense. Membro ativo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaboradora constante de veículos como o Suplemento Cultural do Correio do Estado e o Jornal do Povo, Flora construiu uma obra poética repleta de lirismo e meditação sobre o tempo, a memória e a condição humana. Autora de livros emblemáticos como “Cirros” (1980), “Cantos e Recantos” (1987), “Retratos” (1993), “Haicais” (1999) e “Nas Águas do Tempo” (2002), além de ser organizadora da “Antologia Dimensional de Poetas Três-lagoenses”, sua poesia ainda aguarda maior reconhecimento fora dos círculos literários especializados, e a Flib surge como um importante espaço para ampliar esse alcance.

Flora será homenageada ao lado de Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras do século 20, cuja obra social e literária permanece viva em debates e estudos no País inteiro. A homenagem conjunta dessas duas autoras une a literatura de diferentes origens, estilos e realidades, aproximando o público de vozes que falam tanto da intimidade pessoal quanto das grandes questões sociais.

A homenagem a Flora Egídio Thomé resgata a voz de uma escritora fundamental, cuja obra poética merece maior difusão, e, ao mesmo tempo, dialoga com Carolina Maria de Jesus, que traduz a força da literatura afro-brasileira e das vozes marginalizadas.

LITERATURA CONTEMPORÂNEA

Além da homenagem, a Flib reafirma seu papel como um polo importante para a diversidade e pluralidade da produção literária contemporânea no Brasil. Entre os autores que já confirmaram presença estão nomes que representam diversos gêneros, estilos e trajetórias, compondo um mosaico rico e multifacetado. Estarão presentes escritores como Anarandá, Andressa Arce, Carlos Magno, Diana Pilatti, Elias Borges, Eusvaldo Rocha Neto, Febraro de Oliveira, Gean Euzébio, Henrique Pimenta, Idayane Jacques, Isaac Ramos, Luciana Kinikinau, Lucilene Machado, Maria Carol, Mazão Ramires, Olimpio Leme, Percival Lelo Gomes, Rodrigo Teixeira, Rogério Pereira, Silvio Santana de Souza, Susylene Dias de Araujo e Wanderson F. Fonseca.

A participação de autores com diferentes perfis e produções mostra a vocação da feira para reunir público e criadores, fomentando trocas que ampliam o conhecimento e o interesse pela literatura em suas múltiplas expressões.

INTEGRAÇÃO

A Flib, que vem crescendo a cada edição, também reforça sua abrangência nacional com escritores reconhecidos em outras regiões do País. Estarão presentes autores como Keka Reis, roteirista e escritora finalista do Prêmio Jabuti em 2018 e 2019, o jornalista e crítico musical Júlio Maria, responsável pela biografia “Nada Será Como Antes”, sobre Elis Regina, o duo formado por Sirlene Barbosa e João Pinheiro, criadores da HQ “Carolina”, que retrata a vida de Carolina Maria de Jesus.

Além destes, participam profissionais como a socióloga e romancista Ana Cristina Braga Martes, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, a escritora Aline Bei, vencedora do mesmo prêmio em 2018, o poeta e cronista Henrique Rodrigues, o pesquisador Gustavo de Castro, especialista na obra do poeta Manoel de Barros, e a escritora e professora Andressa Marques.

O aporte desses nomes, com reconhecida trajetória e relevância nacional, impulsona a feira como um evento que ultrapassa regionalismos e discute a literatura brasileira em sua complexidade e riqueza.

TEMA 

A curadoria da Flib 2025 – liderada pela professora Maria Adélia Menegazzo – fixou como eixo central do evento a ideia da narrativa pessoal enquanto instrumento criativo e transformador da realidade. Com o tema Literatura: a autoria, a arte e a vida, autobiografias, autoficções, diários, memórias e biografias ganharão destaque em debates, oficinas e mesas-redondas, buscando refletir sobre as múltiplas possibilidades da escrita como ferramenta para ressignificar a história, os afetos e o mundo.

“É justamente essa convivência entre diferentes trajetórias e estilos que torna a Flib especial. Cada escritor e escritora que integra a programação contribui para ampliar o olhar do público e fortalecer essa grande celebração da literatura”, enfatiza Maria Adélia.

A FLIB

A Feira Literária de Bonito é uma realização conjunta da prefeitura municipal de Bonito, do deputado federal Vander Loubet, do Ministério da Cultura e do governo do estado de Mato Grosso do Sul, contando ainda com o apoio de diversas instituições culturais e empresas parceiras. Em agosto deste ano, a Flib foi oficialmente incluída no calendário oficial de eventos do Estado, por meio do Decreto-Lei nº 6.457, o que reforça sua importância cultural e estratégica para o território.

O projeto também foi contemplado pelo Plano Nacional Aldir Blanc (Pnab), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, garantindo a infraestrutura necessária para a concretização de um evento de alta qualidade técnica e artística. A organização é feita pela Bolt Realizações, em parceria com o Instituto Ìmòlé.

A cada edição, a Flib consolida sua missão de democratizar o acesso à literatura, reunindo público diverso – desde estudantes, professores, leitores frequentes até curiosos e famílias – em uma programação que inclui lançamentos de livros, debates, oficinas, rodas de conversa, exposições e apresentações culturais.

Correio B

Apesar da demonstração de certo, digamos, "amor incontido" à administração...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (3)

03/09/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Carlos Hilsdorf - escritor brasileiro

"Os homens são grandes na justa medida da vontade e do caráter que possuem”.

 

FELPUDA

Apesar da demonstração de certo, digamos, “amor incontido” à administração pelo PT, mesmo deixando a base aliada, alguns parlamentares têm dito que seria de muito bom tom  o governador Riedel adotar a postura de “um olho no peixe e o outro  no gato”. Dizem mais ainda: que não espere qualquer sentimento  de gratidão daqui para a frente, até porque serão adversários e o que está em jogo é projeto de poder. De ambos os lados, é claro, porém quem baixar a guarda poderá estar sendo atraído pelo canto da sereia  e levar o barco por águas perigosas. Detalhe: os petistas já avisaram, que sabem fazer oposição e criticaram duramente a gestão de Riedel.

Diálogo

Musculatura

A senadora Tereza Cristina  e o deputado Londres Machado, ambos do PP, tiveram uma reunião para discutir reavaliação do cenário político para 2026  e ampliação das hostes do Progressistas com a entrada  do governador Eduardo Riedel  no partido.

Mais

A legenda tornou-se ainda mais forte, pois comanda  a Prefeitura de Campo Grande, tem uma cadeira no Senado, um representante na Câmara Federal, a presidência  da Assembleia de MS,  a vice-liderança do governo, além de vários prefeitos e vereadores.

DiálogoJorge e Therezinha Selem com os netos Igor e Thainá 
DiálogoAdriana e Romeu Trussardi Neto

Transferida

A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL será no dia 21. O ato estava previsto para ser no dia 12, mas foi transferido tendo em vista que nesta data será o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. De acordo com o presidente estadual da legenda, Tenente Portela, o local e horário ainda serão definidos. A mudança foi determinada pela direção nacional do partido, assinada pelo presidente Valdemar Costa Neto.

Expectativa

O nome do PL para disputar uma das vagas ao Senado é de Reinaldo Azambuja e quanto a isso  não resta a menor dúvida, pois  esse acordo foi feito com a cúpula, no caso, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente da sigla Valdemar  Costa Neto. A grande expectativa  a partir de agora é saber quem deverá ser escolhido para  ser o primeiro suplente de Azambuja. O nome deverá ser “muito bem chegado” e até se fala que poderá sair da turma do agro.

Futuro

De acordo com as previsões  no que se relaciona ao suplente,  o escolhido poderá vir a assumir  o cargo como titular. Explica-se: se eleito, Azambuja cumpriria quatro dos seus oito anos de mandato. Nos bastidores, dizem que em 2030 ele disputaria o governo de MS, tendo em vista que o mandato de Eduardo Riedel, caso fosse reeleito, se encerraria naquele ano, levando o então chefe do Executivo estadual se candidatar ao Senado. Se sair vitorioso, Azambuja teria que renunciar ao Senado  e seu suplente assumiria.

