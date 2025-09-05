Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorat... leia na coluna de hoje

José Saramago - escritor português
Há duas palavras que não se podem usar: uma é “sempre”, outra é “nunca”.
Felpuda
Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorativo graças ao QI (quem indica), o trabalho é tão lento que, segundo dizem, se colocarem uma tartaruga na sala, o animalzinho escapa. Muita gente está “chiando” que só com a paradeira geral na tal repartição, onde “suar a camisa” para agilizar os trabalhos continua sendo frase desconhecida. A continuar assim, os 18 meses que faltam para acabar o ano vão passar e é capaz de o dito-cujo achar que é “golpe dos inimigos da democracia”, que “suprimiram dias do calendário” para prejudicar a sua “estafante soneca” de cada dia. E assim caminha a humanidade...
Esperança
Na audiência pública promovida na Câmara Municipal para discutir a expressiva falta de vagas, visando atender a educação infantil em Campo Grande, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, garantiu que a fila de espera será zerada.
Mais
Segundo ele, a Capital não tem problemas para a demanda das crianças de 4 anos em diante e explicou que, há dois anos, a necessidade era de 12 mil vagas, caiu para 8 mil e atualmente é de cerca de 5,6 mil. Como a esperança é a última que morre...
Cá e lá
O ex-governador Azambuja está indo de mala e cuia para o PL, porém continuará tendo influência onde hoje está. O fato é que ficarão na sigla, por conta da legislação eleitoral, alguns dos seus seguidores, como os três deputados federais Beto Pereira, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira que, de uma maneira ou de outra, devem a ele seus mandatos. Um deles poderá comandar a legenda até que, caso queiram sair, seja aberta a janela partidária.
Na lista
Ainda com relação à influência de Azambuja, mesmo que o trio de deputados federais continue no PSDB, há ainda outro nome: o do deputado estadual Pedro Caravina. Antes de conquistar mandato, foi secretário-adjunto da Infraestrutura da administração de Azambuja, quanto o titular foi justamente Eduardo Riedel. O parlamentar tem forte ligação política com ambos, inclusive tendo sido secretário de governo do ex-colega e hoje governador.
Bem-vindos
Aprovada pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados a proposta que autoriza a entrada de animais domésticos em unidades públicas e privadas de saúde para visitar pacientes internados. Pelo texto, o acesso dos animais aos estabelecimentos dependerá de, entre outras exigências, ser autorizada pela equipe de saúde responsável pelo paciente, ter comprovante de vacinação e atestado de saúde e comportamento emitido por veterinário.
