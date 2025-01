Em rodinha de conversa entre políticos, houve quem afirmasse que o governa... Leia na coluna de hoje

Correio B

Sede de um distrito da Marinha desde 1873, Ladário influenciou diretamente a formação de uma forte comunidade carnavalesca com a presença de cariocas que colocou Corumbá no topo dos melhores carnavais do interior do Brasil. Com 23 mil habitantes, Ladário é um município minúsculo em relação a Corumbá, que tem 64 mil km², e uma peculiaridade: limita-se por todos os ângulos com a Capital do Pantanal, da qual foi bairro um dia.

Este ano, depois de tentativas de medir forças com a cidade vizinha, que evoluiu na passarela do samba em direção ao profissionalismo de suas dez escolas de samba, Ladário não quer competição, mas atrair as agremiações corumbaenses. Por iniciativa do prefeito da cidade, Munir Sadeq, e o sim da população, a cidade decidiu antecipar o seu carnaval para 20 a 23 de fevereiro, com apresentação das escolas de samba de Corumbá e shows nacionais.

“Não queremos e nem temos como competir com o carnaval de Corumbá. Vamos antecipar nossa folia, trazer as escolas, os carnavalescos e os corumbaenses e movimentar o nosso comércio, a rede hoteleira e proporcionar diversão aos ladarenses”, explicou o prefeito. Ele anunciou que terá apoio financeiro do Governo do Estado e emendas da senadora Thronicke e do deputado federal Beto Pereira para organizar a festa na Avenida 14 de Março.

Folia para todos

A programação começa no dia 25 de janeiro, com o primeiro esquenta, e o lançamento oficial do carnaval será no dia 8 de fevereiro. No dia 15 do próximo mês, acontecerá o concurso de marchinhas, e no dia 20, a escolha da Corte de Momo. O circuito do carnaval terá palco, praça de alimentação e banheiros químicos. Os shows nacionais estão definidos: Grupo Revelação, MC Jacaré e Carreta do Dogão, de 21 a 23 de fevereiro.

“O prefeito (de Ladário) foi muito perspicaz com essa atitude, é a fusão do carnaval de duas cidades que tem a mesma paixão pelo samba, promovendo folia para todos”, reagiu Victor Raphael, presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá). “A ideia é viável e as escolas têm condições de fazer uma apresentação completa, com bateria, passistas, mestre-sala e porta-bandeira. Será um teste para os nossos desfiles.”

