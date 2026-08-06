Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa... Leia na coluna hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Johann Goethe - escritor alemão



"Pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o que pensamos é, de todas, a maior dificuldade”.

FELPUDA

Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), em Mato Grosso do Sul o roteiro é outro. Governador filiado ao PP, Eduardo Riedel deverá apoiar o herdeiro político de Jair Bolsonaro. Em contrapartida, contará com o respaldo do PL em sua caminhada pela reeleição. Nos bastidores, esse entendimento não surpreende ninguém, até porque esse acordo vem desde as eleições municipais. E, na política, continua valendo a máxima “o combinado não sai caro”. Portanto, neutralidade, por aqui, parece ser apenas um detalhe geográfico.

Cabalístico

A convenção do PL deu uma prévia do tom que deve marcar a disputa eleitoral em MS. Candidato ao Senado, Capitão Contar criticou o PT e pediu “13 segundos” de silêncio, número da legenda.

Mais

Em seguida, exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal liderança do seu grupo político. O gesto simbolizou o início de campanha, que promete forte polarização entre direita e esquerda por aqui.

Foto: Divulgação/Sesc

Neste sábado (8), às 16h, o espetáculo infantil “Gran Finalle”, da Cia Pisando Alto, estará em cartaz no Sesc Teatro Prosa. Com entrada gratuita e classificação livre, a montagem reúne humor, acrobacias e técnicas circenses para contar uma história sobre sonhos, memória e os bastidores da vida no circo. Ao explorar a rotina dos circenses de forma leve e sensível, o espetáculo convida crianças e adultos a refletirem sobre os laços familiares, o envelhecimento e a importância de preservar histórias e tradições, sem renunciar à diversão e da linguagem lúdica característica do circo. Os ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

Saviany Monteiro e Hugo Hilgert - Foto: Arquivo Pessoal

Maria Fernanda Linhares - Foto: Divulgação

Na espera

Em ano eleitoral, uma lista sempre causa estresse: a dos responsáveis por contas julgadas irregulares. O TCU encaminhou ao TSE a relação com mais de 6,1 mil nomes em todo o país, dos quais 79 são de MS. A presença na lista não significa inelegibilidade automática, mas certamente tira o sono de quem sonha com as urnas. Agora, caberá à Justiça Eleitoral analisar caso a caso. Até lá, muitos torcerão para que seus planos não sejam enterrados.

Dois pesos...

No retorno das atividades da Assembleia Legislativa de MS, PT mostrou que Bolsonaro continua ocupando espaço no debate e, é claro, em suas narrativas. Ao comentar a prisão de um grupo suspeito de planejar tumultos nas eleições, Zeca atribuiu, sem prova alguma, o episódio ao legado do ex-presidente. Já sobre a operação da Polícia Federal que, no mesmo dia, atingiu o senador Weverton Rocha, aliado de Lula, no caso dos descontos indevidos do INSS e investigações sobre Lulinha, o silêncio foi se-pul-cral.

Lenha

Ainda em plenário, Zeca sugeriu que manifestantes pela nomeação na Polícia Civil acampassem em frente à Governadoria, afirmando que a administração estadual não iria atender os pedidos, pois não tinha dinheiro “nem pra um cafezinho”. A fala despertou lembranças entre observadores. Houve quem recordasse o tempo em que, durante seu governo, protestos de servidores terminaram com ação da PM e uso de gás de pimenta contra eles. A memória, como a política, costuma ser bastante seletiva, né?

ANIVERSARIANTES

Adriana Estivalet de Medeiros,

Dr. Sidnei André Rigo,

Miriam Vânia Saad,

Sérgio Cruz,

Fermina Cordoba Casanobas

(Dona Mina),

Cleuza Nunes da Cunha,

Marcos Augusto Netto,

Onice Quintana Yamashiro,

Maria Cristina Katsuren Nakasato,

Eurdes Carlos Garcia,

Albana Xavier Nogueira,

Acir Jesus Batista Fernandes,

Marilza Helena Bissoli Medeiros,

Shirley Taira Oshiro,

Patrícia Ávila,

Cláudio Guedes Xavier,

Denis da Maia,

Elizabeth Aparecida Ibanez,

Hudson Thiago Garcia,

Lucia Schmidt de Souza,

Susy Ramos,

Enio Sayad,

Andréa Maria Assis Daros,

Renata Mazza Anache,

Yonne Queiroz Corrêa,

Ivan Pedro Martins,

Carolina de Lima Cardoso,

Cristina Nakasato,

Bruna Gonino Gimenez,

Estevão Alves Corrêa Neto,

Everaldo Simioli Furlan,

Antônio Pereira Lima,

Lelaine Aparecida Poço Queiroz,

Salviano Leite dos Santos,

Mohamad Abdallah,

Pedrinho Feitosa de Oliveira,

Dr. Jamal Mohamed Salem,

Evaldo Lelis,

Jociane Mitsugi Colombo Gaiotto,

Wilson Brum de Almeida,

Elza Loureiro Scarseli,

Maria Salvadora Paes e Silva,

Laura Jane Vilanova Maia,

Regiane Vilanova,

Dr. Railson Valero Lucin,

Regina Célia Pouso Salas,

Ana Paula Lunardon Silva,

Darcy Fernandes de Souza,

Lenira Saraiva de Oliveira,

Manoel Dantas de Souza,

Bianca Gisele Moriúba,

Carlos Roberto Mazzaro,

Rivaldir Alberti,

Patrícia Rezende,

Edson Romeiro,

Wilson Magalhães,

Jorge Roberto Salomão,

Luzia Oliveira Mendes,

Pedro Paulo Teixeira,

Renato Figueira,

Lucila Menezes,

Ernest Schilings Filho,

Afrânio Sobreira,

Taís Pinheiro,

Luzia Maria da Silva,

Márcio Oliveira Nunes,

Luciana Moreira Vargas,

Maiza Harumi Uemura,

Alba Valéria de Oliveira Duailibi, Sávio Francisco Gomes,

Carla Sampaio Costa,

William Rodrigues,

Daniele Fernandes da Silva,

Allan Tristão Silva,

Maria Georgina Gazal Muniz,

Paula Alves Corrêa de Queiroz, Humberto Vasquez,

Edylson Durães Dias,

Waldir Bento Carapia,

Nádia Corrêa Pereira,

Eulina da Silva,

Leida Regina Oliveira Acosta,

Jefferson Campos Zakimi,

Osvaldo Montelo Jardim,

Almir Dip,

Márcia Cristina Borges,

Paulo César Feitosa,

Elza Keiko Oikawa,

Aloísio Geraldo da Costa,

Maria Agda Vargas Antunes,

Arnaldo Nunes Boni,

Dra. Vera Maria Viegas London,

Cléia Rocha Bossay,

Dr. Walter Jeffery Neto,

José Neri Camargo Arinos,

César Augusto Martinotto,

André Arruda de Castro,

Dr. Edilberto Lima Falleiros,

Jhonnatan Cabral Nogueira,

Heloise Maria Zanda Grella,

Dr. Luiz Eduardo de Rosa Silva,

Munira Tereza Esgaib Campos,

Anahi Loureiro de Almeida Philbois,

Juliana Maria Gizzi Machado,

Dr. Jocildo Rosa de Figueiredo, Carolina Vieira Nunes,

Andrassy Barbosa da Silva,

Daniela Ribeiro Charro Furtado, Alberto Gaspar Neto,

Cristiana Siliano Pettengill,

Ilma Aparecida Menezes Schmitt.

Colaborou com Tatyane Gameiro