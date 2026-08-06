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Diálogo

Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa... Leia na coluna hoje

Leia na coluna desta quinta-feira (6)

Ester Figueiredo

06/08/2026 - 00h02
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Johann Goethe - escritor alemão

"Pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o que pensamos é, de todas, a maior dificuldade”.

FELPUDA 

Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), em Mato Grosso do Sul o roteiro é outro. Governador filiado ao PP, Eduardo Riedel deverá apoiar o herdeiro político de Jair Bolsonaro. Em contrapartida, contará com o respaldo do PL em sua caminhada pela reeleição. Nos bastidores, esse entendimento não surpreende ninguém, até porque esse acordo vem desde as eleições municipais. E, na política, continua valendo a máxima “o combinado não sai caro”. Portanto, neutralidade, por aqui, parece ser apenas um detalhe geográfico.

Cabalístico

A convenção do PL deu uma prévia do tom que deve marcar a disputa eleitoral em MS. Candidato ao Senado, Capitão Contar criticou o PT e pediu “13 segundos” de silêncio, número da legenda.

Mais

Em seguida, exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal liderança do seu grupo político. O gesto simbolizou o início de campanha, que promete forte polarização entre direita e esquerda por aqui.

Foto: Divulgação/Sesc 

Neste sábado (8), às 16h, o espetáculo infantil “Gran Finalle”, da Cia Pisando Alto, estará em cartaz no Sesc Teatro Prosa. Com entrada gratuita e classificação livre, a montagem reúne humor, acrobacias e técnicas circenses para contar uma história sobre sonhos, memória e os bastidores da vida no circo. Ao explorar a rotina dos circenses de forma leve e sensível, o espetáculo convida crianças e adultos a refletirem sobre os laços familiares, o envelhecimento e a importância de preservar histórias e tradições, sem renunciar à diversão e da linguagem lúdica característica do circo. Os ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

Saviany Monteiro e Hugo Hilgert Saviany Monteiro e Hugo Hilgert - Foto: Arquivo Pessoal

 

Maria Fernanda Linhares Maria Fernanda Linhares - Foto: Divulgação 

Na espera

Em ano eleitoral, uma lista sempre causa estresse: a dos responsáveis por contas julgadas irregulares. O TCU encaminhou ao TSE a relação com mais de 6,1 mil nomes em todo o país, dos quais 79 são de MS. A presença na lista não significa inelegibilidade automática, mas certamente tira o sono de quem sonha com as urnas. Agora, caberá à Justiça Eleitoral analisar caso a caso. Até lá, muitos torcerão para que seus planos não sejam enterrados.

Dois pesos...

No retorno das atividades da Assembleia Legislativa de MS, PT mostrou que Bolsonaro continua ocupando espaço no debate e, é claro, em suas narrativas. Ao comentar a prisão de um grupo suspeito de planejar tumultos nas eleições, Zeca atribuiu, sem prova alguma, o episódio ao legado do ex-presidente. Já sobre a operação da Polícia Federal que, no mesmo dia, atingiu o senador Weverton Rocha, aliado de Lula, no caso dos descontos indevidos do INSS e investigações sobre Lulinha, o silêncio foi se-pul-cral.

Lenha

Ainda em plenário, Zeca sugeriu que manifestantes pela nomeação na Polícia Civil acampassem em frente à Governadoria, afirmando que a administração estadual não iria atender os pedidos, pois não tinha dinheiro “nem pra um cafezinho”. A fala despertou lembranças entre observadores. Houve quem recordasse o tempo em que, durante seu governo, protestos de servidores terminaram com ação da PM e uso de gás de pimenta contra eles. A memória, como a política, costuma ser bastante seletiva, né?

ANIVERSARIANTES 

  • Adriana Estivalet de Medeiros,
  • Dr. Sidnei André Rigo, 
  • Miriam Vânia Saad, 
  • Sérgio Cruz, 
  • Fermina Cordoba Casanobas 
  • (Dona Mina),
  • Cleuza Nunes da Cunha, 
  • Marcos Augusto Netto, 
  • Onice Quintana Yamashiro,
  • Maria Cristina Katsuren Nakasato,
  • Eurdes Carlos Garcia,
  • Albana Xavier Nogueira,
  • Acir Jesus Batista Fernandes,
  • Marilza Helena Bissoli Medeiros,
  • Shirley Taira Oshiro,
  • Patrícia Ávila,
  • Cláudio Guedes Xavier,
  • Denis da Maia,
  • Elizabeth Aparecida Ibanez,
  • Hudson Thiago Garcia,
  • Lucia Schmidt de Souza,
  • Susy Ramos, 
  • Enio Sayad, 
  • Andréa Maria Assis Daros, 
  • Renata Mazza Anache,
  • Yonne Queiroz Corrêa, 
  • Ivan Pedro Martins, 
  • Carolina de Lima Cardoso, 
  • Cristina Nakasato, 
  • Bruna Gonino Gimenez,
  • Estevão Alves Corrêa Neto,
  • Everaldo Simioli Furlan,
  • Antônio Pereira Lima,
  • Lelaine Aparecida Poço Queiroz,
  • Salviano Leite dos Santos,
  • Mohamad Abdallah,
  • Pedrinho Feitosa de Oliveira,
  • Dr. Jamal Mohamed Salem, 
  • Evaldo Lelis, 
  • Jociane Mitsugi Colombo Gaiotto,
  • Wilson Brum de Almeida,
  • Elza Loureiro Scarseli,
  • Maria Salvadora Paes e Silva,
  • Laura Jane Vilanova Maia,
  • Regiane Vilanova,
  • Dr. Railson Valero Lucin, 
  • Regina Célia Pouso Salas, 
  • Ana Paula Lunardon Silva, 
  • Darcy Fernandes de Souza,
  • Lenira Saraiva de Oliveira,
  • Manoel Dantas de Souza, 
  • Bianca Gisele Moriúba,
  • Carlos Roberto Mazzaro,
  • Rivaldir Alberti,
  • Patrícia Rezende,
  • Edson Romeiro,
  • Wilson Magalhães,
  • Jorge Roberto Salomão,
  • Luzia Oliveira Mendes,  
  • Pedro Paulo Teixeira,
  • Renato Figueira,
  • Lucila Menezes,
  • Ernest Schilings Filho,
  • Afrânio Sobreira,
  • Taís Pinheiro,
  • Luzia Maria da Silva, 
  • Márcio Oliveira Nunes,
  • Luciana Moreira Vargas,
  • Maiza Harumi Uemura,
  • Alba Valéria de Oliveira Duailibi, Sávio Francisco Gomes,
  • Carla Sampaio Costa,
  • William Rodrigues,
  • Daniele Fernandes da Silva,
  • Allan Tristão Silva,
  • Maria Georgina Gazal Muniz, 
  • Paula Alves Corrêa de Queiroz, Humberto Vasquez,
  • Edylson Durães Dias,
  • Waldir Bento Carapia,
  • Nádia Corrêa Pereira,
  • Eulina da Silva,
  • Leida Regina Oliveira Acosta,
  • Jefferson Campos Zakimi,
  • Osvaldo Montelo Jardim,
  • Almir Dip,
  • Márcia Cristina Borges,
  • Paulo César Feitosa,
  • Elza Keiko Oikawa,
  • Aloísio Geraldo da Costa,
  • Maria Agda Vargas Antunes,
  • Arnaldo Nunes Boni,
  • Dra. Vera Maria Viegas London, 
  • Cléia Rocha Bossay, 
  • Dr. Walter Jeffery Neto, 
  • José Neri Camargo Arinos,
  • César Augusto Martinotto,
  • André Arruda de Castro,
  • Dr. Edilberto Lima Falleiros,
  • Jhonnatan Cabral Nogueira,
  • Heloise Maria Zanda Grella,
  • Dr. Luiz Eduardo de Rosa Silva,
  • Munira Tereza Esgaib Campos,
  • Anahi Loureiro de Almeida Philbois,
  • Juliana Maria Gizzi Machado,
  • Dr. Jocildo Rosa de Figueiredo, Carolina Vieira Nunes, 
  • Andrassy Barbosa da Silva,
  • Daniela Ribeiro Charro Furtado, Alberto Gaspar Neto,
  • Cristiana Siliano Pettengill,
  • Ilma Aparecida Menezes Schmitt.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Pelo andar da carruagem, a Justiça Eleitoral terá trabalho redobrado nas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (5)

05/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Isabel Allende - escritora chilena

"A vida é puro ruído entre dois silêncios abismais. Silêncio antes de nascer, silêncio após a morte”.

FELPUDA 

Pelo andar da carruagem, a Justiça Eleitoral terá trabalho redobrado nas próximas eleições. Adversários estarão de olho em cada movimento dos concorrentes, munidos de binóculos de alta precisão. Qualquer detalhe poderá ganhar dimensão de denúncia, dependendo do olhar de quem estiver do outro lado. E a ironia corrre solta. Tipo: Atenção! Bebeu água gelada e deu mau exemplo, afetando a garganta dos idosos? Na disputa eleitoral, até o que parece irrelevante começa a ganhar importância. E desse jeito, logo vão precisar fiscalizar até quem espirrou fora de hora. Afe!

Diálogo

Unha e dedo

Os adversários do PT estão se divertindo com a aproximação entre Fábio Trad e Zeca do PT, principalmente porque a memória política tem dessas coisas: não costuma respeitar alianças de ocasião. Foi Trad quem ajudou  a derrubar a aposentadoria para ex-governadores.

Mais

A medida atingiu diretamente Zeca, que na época não economizou nos adjetivos contra, digamos, o seu algoz. Hoje, porém, os dois aparecem lado a lado. O tempo cura feridas, dizem. Em ano eleitoral, parece que também fornece esparadrapo, porque os dois estão grudados que só.

Diálogo Gleda Brandão Martins de Araújo, que comemora idade nova hoje - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoBarbara Guedes Nespoli - Foto: Arquivo Pessoal

Quem te viu...

Com as chapas definidas, algumas candidaturas chamam mais atenção que outras. Uma delas pertence à quem, tempos atrás, distribuiu críticas aos deputados com mais de 60 anos e chegou a dizer que a Assembleia não era “casa de repouso”. Agora, disputa vaga na Câmara Federal por um partido que abriga alguns dos veteranos que eram alvos de suas alfinetadas. Desde então, o discurso sobre renovação entrou em discreto silêncio. 

Realidade

O recuo de Nelson Trad Filho também enterrou o plano do MDB de indicar o ex-ministro Marun para a suplência ao Senado. Sem espaço na chapa majoritária, o partido oficializou apoio à reeleição do governador Riedel e voltou suas atenções para a eleição de deputados estaduais. Lideranças admitem que o cenário para a Câmara Federal é pouco favorável. O contraste evidencia a perda de protagonismo de um partido que já foi uma das maiores forças políticas de MS.

Confirmadas

O Republicanos homologou o nome do vice-governador Barbosinha para disputar a reeleição na chapa de Eduardo Riedel. A decisão confirma cenário antecipado pelo Correio do Estado ainda em julho de 2025, quando a permanência do vice na chapa já era tratada como provável. Na mesma reportagem, também foram apontadas a saída de Reinaldo Azambuja do PSDB para o PL e a reorganização do grupo governista. As previsões acabaram se confirmando um ano depois. Como se vê...

ANIVERSARIANTE 

  • Gleda Brandão Martins de Araujo, 
  • Joana Carvalho, 
  • Guilherme Ferreira de Brito,
  • Solange Regis Wanderley, 
  • Luciana Rodrigues, 
  • Cristiane Ramos Rodrigues Palacios, 
  • Conceição Nogueira Silva, 
  • Robson Jara Ottano,
  • Elbio Afonso Meneghel,
  • Fatima Regina Silva Correa,
  • Irene Corrêa Nogueira Marques Machado,
  • Jorge Massamori Miura,
  • Marco Antônio Casadei,
  • Pedro Isao Costa Muta,
  • Magnólia D’ Mó Domelles Bordignon Tokikawa,
  • Cleunir Tadeu Florêncio,
  • Juvenal Valentim,
  • Leonardo Planez Diniz,
  • Gilberto Emanoel da Silva,
  • Sílvio Colombelli,
  • Lídio Nogueira Lopes, 
  • Diva Maria Atallah, 
  • Wellighton Fernandes Varela,
  • Gervasio Tadashi Karimata,
  • Marlene Vicente da Silva,
  • Wesley Neres da Silva Campos,
  • William Rodrigo Rechimbach Paim,
  • Lucia Cristina Morel Fai,
  • Eliane Teixeira de Almeida,
  • Matheus Martelli, 
  • Zany Pereira de Castilho,
  • Eduardo Crivellente Neto, 
  • Mirna Sandra Di Giacomo Adri, 
  • José Carlos Manhabusco, 
  • Alvaro Coelho de Paula, 
  • Fauze Antônio Moaccar Orro,  
  • Aparecida Borgo,
  • Leila Mansur Saad,
  • Ésio Vicente de Matos, 
  • Gilson Alves de Souza,
  • Jéssica Monteiro Ferzeli, 
  • Zenilda dos Santos Alcântara,
  • Loacir da Silva,
  • Marcelo Câmara Rasslan, 
  • Dr. Leandro Pedro de Melo,  
  • Dra. Livia Maria de Souza,
  • Ruth dos Santos Pires,
  • Dr. Roberto Tambelini, 
  • Tomaz Soares Aragão,
  • Eluanyr de Lara e Souza,
  • Sandra de Abreu Marques,
  • Adélia Paredes Pacheco,
  • Tânia Maria Albuquerque,
  • Arituza Corrêa Alvarenga,
  • Wolmer Tardin Filho,
  • Iracema Amâncio Bezerra,
  • Edimilson Malangoli,
  • Luciene Estevão de Andrade,
  • José Franzini,
  • Sonia Maria de Andrade,
  • Ítalo Borges,
  • Aparício Rodrigues de Almeida Junior,
  • Renato de Souza Coelho,
  • Dr. Onofre Cândido Rosa, 
  • César Antonio Guazzelli,
  • Daniela Vieira Perez, 
  • Dra. Emmanuella Nunes da Costa,
  • Maria Helena Charbel, 
  • Telmo Verão Farias,
  • Cândido Ottoni,
  • Jeferson dos Santos Souza,
  • Celeido Carlos Vargas,
  • Celsomilio dos Reis Fraga,
  • Maria Rita Ferreira de Almeida,
  • Vicente Custódio da Silva,
  • Idaici Simão Kehdy Nascimento,
  • Maria Cleide Espíndola da Cunha,
  • Lorena Assis,
  • Maria José Carvalho,
  • Paula Rodrigues Lima,
  • Rosa Maria Vieira,
  • Meire Oliveira Bandeira, 
  • Eliane Cristina Junqueira Nelli,
  • Anderson Barbosa Passos,
  • Débora Maciel,
  • Osvaldo Consalter,
  • Marcelo Crepaldi Dias Barreira,
  • Soraya de Oliveira da Costa,
  • Dr. Alberto Kenzi Arakaki, 
  • José Benedito Martins,
  • Eda Maria Furlani Piedade,
  • Sandra Câmara Martins e Souza,
  • Magno Pereira Ozório,
  • Antonio dos Santos de Almeida Filho,
  • Vanessa Fuchs Loureiro,
  • Fábio Santos Ascenço,   
  • Erik Nascimento Sativa,
  • Marcio Kalat Mayer,
  • Eneida de Araujo Schneider,
  • Teresinha Roseli Borelli 
  • Del Guerra,
  • Marcos Andre Egami,
  • Karen Miriam Ide,
  • Eder Marcelo Mochiuti,
  • Luiz Felipe Viegas Josgrilbert,
  • Viviane Sayuri Ogura Arashiro,
  • Ana Carolina Fregonese Barros.

Colaborou com Tatyane Gameiro. 

crônica

Todo mundo sabe...

04/08/2026 09h15

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Sabe o que exatamente o que você deveria fazer, o que deveria pensar, como deveria reagir, que remédio tomar, que caminho seguir, onde errou e, naturalmente, como consertar a própria vida. Tudo isso antes mesmo de você terminar a primeira frase.

Ainda outro dia comecei a comentar porque prefiro viajar de um determinado jeito. Não consegui chegar ao ponto principal. Vieram logo as explicações, os conselhos e as soluções. “Você precisa relaxar.” “Está complicando demais.” “Faz assim que dá certo.”

Ninguém perguntou por que eu pensava daquela forma.

Tenho a impressão de que estamos vivendo a era dos especialistas em tudo. Há quem saiba como você deve educar os filhos, cuidar da saúde, administrar o dinheiro, enfrentar um luto, escolher um restaurante, votar, viajar e até envelhecer. Tudo em poucos segundos e sem fazer uma única pergunta.

A internet, claro, ampliou esse fenômeno. Antes, o palpiteiro de plantão ficava restrito à mesa do bar ou ao almoço de domingo. Hoje ganhou plateia, seguidores e algoritmos. Nunca foi tão fácil distribuir opiniões. Nunca foi tão difícil encontrar alguém disposto a ouvir.

O filósofo francês Michel de Montaigne escreveu que “a palavra é metade de quem fala e metade de quem ouve”. Fico pensando se não estamos perdendo justamente essa segunda metade. Já não escutamos para compreender. Escutamos apenas o suficiente para formular uma resposta.

No outro extremo estão os eternamente ofendidos. Uma opinião diferente, uma frase mal colocada, uma brincadeira que não agrada e instala-se o tribunal. Discordar virou ofensa. Contradizer passou a ser falta de respeito. Parece que desaprendemos uma das habilidades mais importantes da convivência: aceitar que o outro pense diferente de nós.

Confesso que percebo esse comportamento com mais frequência desde que entrei na terceira idade. Parece que os cabelos brancos conferem aos outros uma curiosa autoridade para nos explicar a vida. Não é exatamente desrespeito. É uma condescendência apressada, como se experiência tivesse prazo de validade. Como se envelhecer apagasse tudo o que aprendemos pelo caminho.

Curiosamente, quando eu era mais jovem, gostava de ouvir as pessoas mais velhas. Nem sempre concordava, mas havia uma curiosidade sincera sobre o que elas tinham vivido. Hoje tenho a impressão de que muita gente prefere ensinar a aprender.

Talvez o filósofo estoico Epicteto tivesse razão ao lembrar que temos dois ouvidos e apenas uma boca. A natureza parecia saber alguma coisa que nós esquecemos. E talvez seja esse o verdadeiro problema do nosso tempo. 

Não é que todo mundo fale demais. Como lembrava Rubem Alves em seus escritos sobre a arte de escutar, o grande problema é que muita gente não ouve para compreender; apenas espera a vez de falar. 

É que todo mundo já sabe.
 

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