Pelo andar da carruagem, a Justiça Eleitoral terá trabalho redobrado nas... Leia na coluna de hoje

Isabel Allende - escritora chilena
"A vida é puro ruído entre dois silêncios abismais. Silêncio antes de nascer, silêncio após a morte”.
FELPUDA
Pelo andar da carruagem, a Justiça Eleitoral terá trabalho redobrado nas próximas eleições. Adversários estarão de olho em cada movimento dos concorrentes, munidos de binóculos de alta precisão. Qualquer detalhe poderá ganhar dimensão de denúncia, dependendo do olhar de quem estiver do outro lado. E a ironia corrre solta. Tipo: Atenção! Bebeu água gelada e deu mau exemplo, afetando a garganta dos idosos? Na disputa eleitoral, até o que parece irrelevante começa a ganhar importância. E desse jeito, logo vão precisar fiscalizar até quem espirrou fora de hora. Afe!
Unha e dedo
Os adversários do PT estão se divertindo com a aproximação entre Fábio Trad e Zeca do PT, principalmente porque a memória política tem dessas coisas: não costuma respeitar alianças de ocasião. Foi Trad quem ajudou a derrubar a aposentadoria para ex-governadores.
Mais
A medida atingiu diretamente Zeca, que na época não economizou nos adjetivos contra, digamos, o seu algoz. Hoje, porém, os dois aparecem lado a lado. O tempo cura feridas, dizem. Em ano eleitoral, parece que também fornece esparadrapo, porque os dois estão grudados que só.
Quem te viu...
Com as chapas definidas, algumas candidaturas chamam mais atenção que outras. Uma delas pertence à quem, tempos atrás, distribuiu críticas aos deputados com mais de 60 anos e chegou a dizer que a Assembleia não era “casa de repouso”. Agora, disputa vaga na Câmara Federal por um partido que abriga alguns dos veteranos que eram alvos de suas alfinetadas. Desde então, o discurso sobre renovação entrou em discreto silêncio.
Realidade
O recuo de Nelson Trad Filho também enterrou o plano do MDB de indicar o ex-ministro Marun para a suplência ao Senado. Sem espaço na chapa majoritária, o partido oficializou apoio à reeleição do governador Riedel e voltou suas atenções para a eleição de deputados estaduais. Lideranças admitem que o cenário para a Câmara Federal é pouco favorável. O contraste evidencia a perda de protagonismo de um partido que já foi uma das maiores forças políticas de MS.
Confirmadas
O Republicanos homologou o nome do vice-governador Barbosinha para disputar a reeleição na chapa de Eduardo Riedel. A decisão confirma cenário antecipado pelo Correio do Estado ainda em julho de 2025, quando a permanência do vice na chapa já era tratada como provável. Na mesma reportagem, também foram apontadas a saída de Reinaldo Azambuja do PSDB para o PL e a reorganização do grupo governista. As previsões acabaram se confirmando um ano depois. Como se vê...
ANIVERSARIANTE
- Gleda Brandão Martins de Araujo,
- Joana Carvalho,
- Guilherme Ferreira de Brito,
- Solange Regis Wanderley,
- Luciana Rodrigues,
- Cristiane Ramos Rodrigues Palacios,
- Conceição Nogueira Silva,
- Robson Jara Ottano,
- Elbio Afonso Meneghel,
- Fatima Regina Silva Correa,
- Irene Corrêa Nogueira Marques Machado,
- Jorge Massamori Miura,
- Marco Antônio Casadei,
- Pedro Isao Costa Muta,
- Magnólia D’ Mó Domelles Bordignon Tokikawa,
- Cleunir Tadeu Florêncio,
- Juvenal Valentim,
- Leonardo Planez Diniz,
- Gilberto Emanoel da Silva,
- Sílvio Colombelli,
- Lídio Nogueira Lopes,
- Diva Maria Atallah,
- Wellighton Fernandes Varela,
- Gervasio Tadashi Karimata,
- Marlene Vicente da Silva,
- Wesley Neres da Silva Campos,
- William Rodrigo Rechimbach Paim,
- Lucia Cristina Morel Fai,
- Eliane Teixeira de Almeida,
- Matheus Martelli,
- Zany Pereira de Castilho,
- Eduardo Crivellente Neto,
- Mirna Sandra Di Giacomo Adri,
- José Carlos Manhabusco,
- Alvaro Coelho de Paula,
- Fauze Antônio Moaccar Orro,
- Aparecida Borgo,
- Leila Mansur Saad,
- Ésio Vicente de Matos,
- Gilson Alves de Souza,
- Jéssica Monteiro Ferzeli,
- Zenilda dos Santos Alcântara,
- Loacir da Silva,
- Marcelo Câmara Rasslan,
- Dr. Leandro Pedro de Melo,
- Dra. Livia Maria de Souza,
- Ruth dos Santos Pires,
- Dr. Roberto Tambelini,
- Tomaz Soares Aragão,
- Eluanyr de Lara e Souza,
- Sandra de Abreu Marques,
- Adélia Paredes Pacheco,
- Tânia Maria Albuquerque,
- Arituza Corrêa Alvarenga,
- Wolmer Tardin Filho,
- Iracema Amâncio Bezerra,
- Edimilson Malangoli,
- Luciene Estevão de Andrade,
- José Franzini,
- Sonia Maria de Andrade,
- Ítalo Borges,
- Aparício Rodrigues de Almeida Junior,
- Renato de Souza Coelho,
- Dr. Onofre Cândido Rosa,
- César Antonio Guazzelli,
- Daniela Vieira Perez,
- Dra. Emmanuella Nunes da Costa,
- Maria Helena Charbel,
- Telmo Verão Farias,
- Cândido Ottoni,
- Jeferson dos Santos Souza,
- Celeido Carlos Vargas,
- Celsomilio dos Reis Fraga,
- Maria Rita Ferreira de Almeida,
- Vicente Custódio da Silva,
- Idaici Simão Kehdy Nascimento,
- Maria Cleide Espíndola da Cunha,
- Lorena Assis,
- Maria José Carvalho,
- Paula Rodrigues Lima,
- Rosa Maria Vieira,
- Meire Oliveira Bandeira,
- Eliane Cristina Junqueira Nelli,
- Anderson Barbosa Passos,
- Débora Maciel,
- Osvaldo Consalter,
- Marcelo Crepaldi Dias Barreira,
- Soraya de Oliveira da Costa,
- Dr. Alberto Kenzi Arakaki,
- José Benedito Martins,
- Eda Maria Furlani Piedade,
- Sandra Câmara Martins e Souza,
- Magno Pereira Ozório,
- Antonio dos Santos de Almeida Filho,
- Vanessa Fuchs Loureiro,
- Fábio Santos Ascenço,
- Erik Nascimento Sativa,
- Marcio Kalat Mayer,
- Eneida de Araujo Schneider,
- Teresinha Roseli Borelli
- Del Guerra,
- Marcos Andre Egami,
- Karen Miriam Ide,
- Eder Marcelo Mochiuti,
- Luiz Felipe Viegas Josgrilbert,
- Viviane Sayuri Ogura Arashiro,
- Ana Carolina Fregonese Barros.
Colaborou com Tatyane Gameiro.