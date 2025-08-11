Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIÁLOGO

Enquanto o ex-deputado federal Fábio Trad está pensando em colocar armadura...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (11)

Felpuda

11/08/2025 - 00h01
Carlos Lacerda - político brasileiro
"O que o congresso Nacional simula produzir é mais em função de interesses de grupos e de cobertura eleitoral do que do interesse efetivo da coletividade".

Felpuda

Enquanto o ex-deputado federal Fábio Trad está pensando em colocar armadura para liderar a luta contra o governador Eduardo Riedel em 2026, seu irmão senador, Nelson Trad Filho, vem a galope célere para evitar que isso aconteça. O clã político Trad está dividido para a batalha que se avizinha e tudo indica que as bandeiras brancas acabarão empoeiradas em um canto, afinal, ninguém está pensando em usá-las. Caso entre em campo, Fábio Trad estará com espada reluzente e afiada para o ataque, enquanto Riedel se aprimora na esgrima. Já Nelson Trad Filho traz preso à sela o livro “Não Caia em Conto de Fadas” para dar ao irmão. Sei não...

Mudanças

Em regime de urgência, os vereadores votaram alterações no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt). Entre elas está prevista reserva de 3% das vagas aos genitores de pessoas com deficiências, atendendo a demanda principalmente das chamadas mães atípicas.

Mais

Outras mudanças: reserva de 5% para pessoas imigrantes, incluídas refugiadas e solicitantes de refúgio, além da redução de seis para três meses do período em que a pessoa tenha que estar desempregada para ingressar no Primt.

Patricia com a filha Marina Maiolino - Foto: Márcio AndradePatricia com a filha Marina Maiolino - Foto: Márcio Andrade
Gustavo Maia e Ana Livia Cardoso - Foto: Nicolas CalligaroGustavo Maia e Ana Livia Cardoso - Foto: Nicolas Calligaro

"Bolão"

Quando retornar da viagem ao continente asiático, no dia 16, o governador Eduardo Riedel deverá preparar-se para sua filiação ao PP que, segundo os comentários nos bastidores, ocorrerá ainda este mês. A partir daí, dará andamento as articulações políticas para 2026, com a senadora Tereza Cristina  e o ex-governador Azambuja, que assumirá o PL. O trio, em nível nacional, dizem, estará “jogando um bolão” com o ex-presidente Bolsonaro.

Foco

Por falar no ex-governador Azambuja, considerado como o “primeiro nome” para o Senado nas eleições de 2026, ele tem desconversado publicamente a respeito, enfatizando que o foco é cuidar da reeleição do governador Riedel.  Vale ressaltar, porém, que já foi procurado pelos  outros interessados em fazer uma dobradinha. Assim como vieram, saíram: sem saber se serão ou não.

Cobiça

Desde que a prefeita Adriane Lopes tomou posse, sua cadeira passou a ser vista com cobiça para 2030, principalmente, porque  não estará participando  do embate, por força da legislação eleitoral. E os nomes dos prováveis candidatos começam a surgir.  Um dos primeiros a serem lembrados foi o da vice-prefeita Camilla Nascimento. Outro, seria o do secretário de Infraestrutura  Marcelo Miglioli, que estaria tendo dificuldades para se viabilizar  ao Senado e, diante disso, esperaria 2030. A lista, porém,  aumenta mais a cada dia.

  • Marco Aurélio Barros Faracco,
  • Dr. José Antônio Freire Palhano,
  • Dr. Luiz Tadeu Barbosa Silva,
  • Takao Hishie Nobu,
  • Michael Mendes,
  • Thay Pires Cardoso,
  • Marco César de Souza Alcântara,
  • Aldeniza Aguiar Lopes,
  • Leonardo Cardoso,
  • Manoel de Sousa Arruda,
  • Maria da Glória Vieira Lorenzzetti,
  • Artemison Monteiro de Barros,
  • José Alves Ribeiro Neto,
  • Dra. Cristina Mougenot de Barros,
  • Maria Auxiliadora Curado Siufi,
  • Antônio Carlos (Caio) Moreira Turquetto,
  • Ana Maria Zahran Tavares,
  • Raíssa dos Reis,
  • Dra. Maria Lygia Ferreira de Freitas,
  • Geraldo Fernandes Martins,
  • Manoel Guimarães,
  • Leida Maria Quadros,
  • Renata Cox de Moura Leite,
  • Franciele Domingues Nantes,
  • Vinícios Kaue Chermont Azambuja,
  • Olmar Oselane Junior,
  • Ademar Barros,
  • Paulo Fernandes Dalastra,
  • Miguel Ferreira,
  • José dos Santos Gomes Prata,
  • Edi Barbosa,
  • Neide Ocampos,
  • Rosália Corrêa Alvarenga,
  • Francisco Granero,
  • Márcia Huergo Bauermeister,
  • Ione Camparin,
  • Wilson Reis Falcao,
  • Eder Penteado,
  • Kelen Stella Schneider,
  • Julian Carlos Pereira da Silva,
  • Dr. Murillo da Costa,
  • Valdir Marini,
  • Jane Alves Clemente da Fonseca,
  • Dalva Kury Marques,
  • Airton Gomes,
  • Bruno Ito Gorski,
  • Dr. Ricardo Dutra Aydos,
  • Tibúrcio Ramirez,
  • Cleusa Franco,
  • João Batista Lacrimanti,
  • Rodrigo Cesar Marconi,
  • Lausane Cristina Vicente os Santos,
  • José Wilson Kleinschimitt,
  • Milton Baís Barboza,
  • Fernando Gabriel Lopes,
  • Gilberto Macarios,
  • Cirley Benites Farias,
  • Luis Fernando Giolo,
  • Oscar Raul Dias Haack,
  • Jacy Farias,
  • Marly da Silva Almeida,
  • Jane Alves Duarte,
  • Eloi Panachuki,
  • Nelson José Garcia,
  • Pedro Luis Rocha,
  • Loureiro Pereira de Queiroz,
  • Domingos José Borges dos Santos,
  • Elza Espíndola de Camargo,
  • Dr. Itamar Ferrúcio Borges,
  • Andrea da Silva Pedra,
  • Rodrigo dos Santos Vieira,
  • Vadenir Nunes dos Santos,
  • Robson Aparecido Barreto Fernandes,
  • Suzana Dirce Gomes da Rocha,
  • Gilberto Oliveira Guanaes,
  • Andréia Teresinha Schafer,
  • José Flávio Camargo de Mendonça,
  • Ângela Aparecida Nesso Calado da Silva,
  • Alciney Marins Leal Monteiro,
  • Zilmar Cavalcante de Araújo,
  • Lucélia de Fatima Cardoso da Rocha,
  • Antônio Roosevelt Neves Feitosa,
  • Cleber Paulino de Castro,
  • Sônia Cristina Crivelli,
  • Cleonice Maria de Carvalho,
  • Josilene Gonçales Ramires,
  • Cristhiane Aparecida Garcia Batistela,
  • Murilo Rolim Neto,
  • Rodrigo Bucker Ruiz,
  • Patricia Mazaro,
  • Joyce Minami,
  • Dora Maria Haidamus Monteiro,
  • Jocelyn Salomão Filho,
  • Éder Muniz dos Santos,
  • Vanderlei Barros de Almeida Júnior,
  • Marlene Shigueko Hamasaki Ferreira,
  • Juliana Rondon,
  • Leila Dada,
  • Juliana Caires Vargas Capobianco,
  • Valmei Roque Callegaro,
  • Maria Vera Lúcia Gonçalves,
  • Assimina Apóstolos Mermiris,
  • Jackson Farah Leiva,
  • Verônica Villalba,
  • Azet Fernandes Rasslan,
  • Hélio Shigueru Yabunaka

Colaborou Tatyane Gameiro

Gastronomia B+: Celebre a data do Dia dos Pais com uma receita de Picanha na Manteiga de Alho

Uma receita gostosa para sempre que quiser celebrar com o seu paizão

10/08/2025 11h00

Gastronomia B+: Celebre a data com uma receita de Picanha na Manteiga de Alho

Gastronomia B+: Celebre a data com uma receita de Picanha na Manteiga de Alho Foto: Divulgação

Para celebrar essa data tão importante que é o Dia dos Pais, o Correio B+ compartilha com vocês aqui no Caderno a receita de uma picanha na manteiga de alho da Divino Fogão, porque comemorar essa data especial pode ser todos os dias, então ela pode ser feita sempre que quiser estar ao lado do seu melhor amigo compartilhando um momento de gastronomia deliciosa e especial.

PICANHA NA MANTEIGA DE ALHO

Ingredientes:

1 peça de picanha (aproximadamente 1 a 1,2 kg)
Sal grosso (ou sal fino, se preferir menos intenso)
Pimenta-do-reino a gosto (opcional)
3 colheres de sopa de manteiga
3 a 4 dentes de alho picados ou amassados
Ramos de alecrim ou tomilho (opcional)

Modo de preparo:

Comece cortando a picanha em bifes grossos, de dois a três dedos de espessura, sempre no sentido contrário às fibras da carne. Passe um pouco de sal grosso e pimenta-do-reino, deixe descansar de cinco a dez minutos enquanto prepara a manteiga. Em uma frigideira pequena, derreta a manteiga e acrescente o alho, refogue até começar a dourar levemente. Reserve. Em uma frigideira de ferro ou fundo pesado, coloque os bifes sem óleo, com a gordura voltada para baixo primeiro, sele cada lado por dois a três minutos, ou mais se desejar ao ponto ou bem passada. Para finalizar, nos últimos segundos da selagem, regue os bifes com a manteiga de alho e as ervas. Incline levemente a frigideira e use uma colher para banhar os bifes com a manteiga quente. Retire da frigideira, deixe descansar por três minutos e sirva.

 

Dia da Gestante B+: Você sabe o que levar na bolsa maternidade para a chegada do seu bebê?

Para celebrar o Dia da Gestante nesta semana, veja quais itens levar para o hospital para o nascimento da criança

09/08/2025 17h30

Dia da Gestante B+: Você sabe o que levar na bolsa maternidade para a chegada do seu bebê?

Dia da Gestante B+: Você sabe o que levar na bolsa maternidade para a chegada do seu bebê? Foto: Divulgação/Pinterest

A chegada de um bebê é um dos momentos mais esperados na vida de uma família. Para que tudo ocorra com tranquilidade, é fundamental se preparar com antecedência e isso inclui montar a mala de maternidade com carinho e atenção algumas semanas antes da data prevista do parto.

Para comemorar o Dia da Gestante, em 15 de agosto, e pensando em facilitar essa etapa, a Milon dá dicas do que incluir na lista com os itens essenciais para os primeiros dias do recém-nascido na maternidade. Com organização e planejamento, é possível garantir mais conforto e segurança para o bebê e tranquilidade para a mamãe e o papai.

Como e quando montar a bolda para a maternidade:

Uma dica primordial para a chegada de mais um integrante na família é montar a mala por volta da 35ª semana de gestação. Além disso, é importante verificar se o hospital possui alguma recomendação específica para o dia do parto e os demais dias de internação.

Antes de saber o que vai dentro da bolsa de maternidade, também recomendamos ter em mãos sacolas ou saquinhos identificados para o dia do nascimento e demais usos, como primeiro dia, banho e para roupa suja. Outro ponto de atenção é não esquecer de montar a mala da mamãe e isto inclui camisolas, chinelos, itens de higiene pessoal, documentos e exames, quando solicitado.

O que ter na mala de maternidade do bebê:

1 saída maternidade
4 macacões tamanho RN
4 bodies
4 calças
6 fraldas de pano e de boca
2 mantas
2 casaquinhos
1 toalha de banho
1 lenço umedecido
1 sacolinha para roupas sujas
3 pares de meias, touquinhas e luvas
1 pacote de fralda descartável RN
1 pomada para prevenção de assaduras
1 escovinha macia para cabelos
1 sabonete líquido PH neutro
2 toalhas fralda para banho
1 pacote de algodão
1 trocador
1 frasco álcool 70%

Dica importante:

É importante ressaltar que a organização da bolsa dependerá da estação em que o bebê irá nascer. Para facilitar os momentos das trocas de roupa na maternidade, a orientação é separar kits com body, meia, calça, macacão e fralda. Se estiver no inverno, por exemplo, o body deve ser de manga longa e você pode acrescentar toucas e luvinhas.

