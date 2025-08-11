Enquanto o ex-deputado federal Fábio Trad está pensando em colocar armadura...Leia na coluna de hoje

Carlos Lacerda - político brasileiro
"O que o congresso Nacional simula produzir é mais em função de interesses de grupos e de cobertura eleitoral do que do interesse efetivo da coletividade”.
Felpuda
Enquanto o ex-deputado federal Fábio Trad está pensando em colocar armadura para liderar a luta contra o governador Eduardo Riedel em 2026, seu irmão senador, Nelson Trad Filho, vem a galope célere para evitar que isso aconteça. O clã político Trad está dividido para a batalha que se avizinha e tudo indica que as bandeiras brancas acabarão empoeiradas em um canto, afinal, ninguém está pensando em usá-las. Caso entre em campo, Fábio Trad estará com espada reluzente e afiada para o ataque, enquanto Riedel se aprimora na esgrima. Já Nelson Trad Filho traz preso à sela o livro “Não Caia em Conto de Fadas” para dar ao irmão. Sei não...
Mudanças
Em regime de urgência, os vereadores votaram alterações no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt). Entre elas está prevista reserva de 3% das vagas aos genitores de pessoas com deficiências, atendendo a demanda principalmente das chamadas mães atípicas.
Mais
Outras mudanças: reserva de 5% para pessoas imigrantes, incluídas refugiadas e solicitantes de refúgio, além da redução de seis para três meses do período em que a pessoa tenha que estar desempregada para ingressar no Primt.
"Bolão"
Quando retornar da viagem ao continente asiático, no dia 16, o governador Eduardo Riedel deverá preparar-se para sua filiação ao PP que, segundo os comentários nos bastidores, ocorrerá ainda este mês. A partir daí, dará andamento as articulações políticas para 2026, com a senadora Tereza Cristina e o ex-governador Azambuja, que assumirá o PL. O trio, em nível nacional, dizem, estará “jogando um bolão” com o ex-presidente Bolsonaro.
Foco
Por falar no ex-governador Azambuja, considerado como o “primeiro nome” para o Senado nas eleições de 2026, ele tem desconversado publicamente a respeito, enfatizando que o foco é cuidar da reeleição do governador Riedel. Vale ressaltar, porém, que já foi procurado pelos outros interessados em fazer uma dobradinha. Assim como vieram, saíram: sem saber se serão ou não.
Cobiça
Desde que a prefeita Adriane Lopes tomou posse, sua cadeira passou a ser vista com cobiça para 2030, principalmente, porque não estará participando do embate, por força da legislação eleitoral. E os nomes dos prováveis candidatos começam a surgir. Um dos primeiros a serem lembrados foi o da vice-prefeita Camilla Nascimento. Outro, seria o do secretário de Infraestrutura Marcelo Miglioli, que estaria tendo dificuldades para se viabilizar ao Senado e, diante disso, esperaria 2030. A lista, porém, aumenta mais a cada dia.
Colaborou Tatyane Gameiro