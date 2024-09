Entenda por que não se deve lavar as carnes antes de prepará-las

AGENDA CULTURAL

Julio Borba, Renan Nonnato e Rodrigo Teixeira estreiam show que atualiza tradição musical de MS; Márcio de Camillo faz releitura de Manoel de Barros para crianças; e Blueasy se apresenta de graça no Rota Bar

Show que estreia amanhã, no Teatro do Mundo, reúne Julio Borba, Renan Nonnato e Rodrigo Teixeira; na Rua Barão de Melgaço, nº 177 Centro Fotos: Divulgação

Julio Borba (violão sete cordas), Renan Nonnato (acordeon) e Rodrigo Teixeira (baixo, violão) estreiam o show “Lírios e Delírios Pantaneiros” neste sábado, no Teatro do Mundo, a partir das 20h, com ingressos a R$ 30. Os três músicos se juntam com a proposta de explorar novas possibilidades criativas para a tradição musical do Estado.

“Venha vivenciar a música de Mato Grosso do Sul sob uma perspectiva original e contemporânea”, convida Julio em seu perfil no Instagram. Informações e reservas: (67) 99696-9774.

CRIANCEIRAS

Concebido para aproximar as crianças do universo artístico e literário do poeta Manoel de Barros (1916-2014), o espetáculo “Crianceiras” volta a Campo Grande para duas apresentações, neste domingo, às 16h e às 18h, no Teatro Glauce Rocha, como parte do Festival Mais Cultura, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 110 e estão disponíveis pela internet, no link: criattoproducoes.com.br.

O projeto utiliza “multilinguagens artísticas”, rendeu um CD lançado em 2012 e videoclipes exibidos no canal Gloob. “Ao mergulhar em sua obra, percebi o quão lúdico é aquele universo de encantamento e de descobertas, vividas pelo poeta em sua infância pantaneira.

Assim, musiquei sua obra para as crianças, de forma que seus versos pudessem ser entoados como o canto dos passarinhos e levados com o vento, sem direção”, conta o idealizador e realizador do projeto, o cantor e compositor sul-mato-grossense Márcio de Camillo.

BLUEASY

Formado por Flávio Mota (baixo, vocal), William Nogueira e Miguelito (bateria), o power trio Blueasy apresenta-se, neste domingo, a partir das 20h, no Rota Bar, que se localiza na esquina da Rua José Antônio Pereira com a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

A entrada é franca, e o bar funciona a partir das 18h. Com canções autorais, como “Come Back to Me Baby”, “Hot Woman”, etc, e clássicos do blues, do rock e da soul music, a banda está na estrada há sete anos e, de lá para cá, foi dando potência ao seu groove rocker.

GUGA

Com dois álbuns solo (“Apneia” e “7º Satélite”) e várias bandas na bagagem (Inverno Russo, Belladona, Naip, Filho dos Livres), Guga Borba disponibiliza, hoje, o single “O Lugar dos Anjos”, balada folk-rock com pegada reflexiva e nostálgica. “A letra sugere uma conversa entre dois anjos, em busca de um refúgio entre o bem e o mal, onde a alma encontra paz e reconciliação”, diz o músico. Disponível pelo link: orcd.co/olugardosanjos.

FULANO DI TAL

Amanhã, às 16h, com ingressos gratuitos pelo Sympla, o Teatro Sesc Prosa (Rua Anhanduí, nº 200) recebe o grupo Fulano di Tal com o espetáculo teatral “A Fabulosa História do Guri-Árvore”. A peça revisita livremente obras de Manoel de Barros e conta a história dos irmãos Abílio e Palmiro.

A ideia é guiar o espectador “numa viagem por uma terra estranha”, com doses de humor e reflexão, em uma abordagem voltada para o público infantojuvenil, mas capaz também de mobilizar os adultos. O texto é de Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck.

Hoje, no Sesc Prosa, quem se apresenta é Renata Sena. Em seu novo show, “Origens”, a cantora portuguesa radicada em Campo Grande propõe uma viagem pela musicalidade da Península Ibérica.

“Traços musicais fortes e nítidos que Renata faz questão de cultivar e transmitir, em um show tocante e cheio de nuances, com lembranças e emoções de uma mistura sonora entre Espanha e Portugal. Passional, melódica e emocionante como a música tem que ser. Hasta entonces”, diz o material de divulgação.

YOGA

A professora e terapeuta Ana Lúcia Souza realiza, neste sábado, das 9h às 17h, a imersão de yoga “Proposta Florescer”, que terá a participação especial da instrumentista Ester Rostey.

A convidada vai tocar o harmônio (instrumento musical indiano) durante a imersão, que propõe “uma vivência com posturas para harmonizar os chacras, promovendo relaxamento, equilíbrio e bem-estar, preparando o corpo para a chegada da primavera”. No Instituto São José, Rua Arthur Jorge, nº 1.762. Mais informações: [email protected].



