Entre Costuras & CuLtura: o amor, o sobrenome Kennedy e a moda como legado cultural

Estilo não é tendência. É legado. Como incorporar a elegância Kennedy no seu dia a dia

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

08/03/2026 - 18h30

08/03/2026 - 18h30
Quando falamos em moda como linguagem cultural, poucos casais traduziram essa ideia com tanta força quanto John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette Kennedy. Mais do que herdeiros de um sobrenome icônico, eles se tornaram símbolos de uma estética que definiu os anos 1990: minimalista, sofisticada e silenciosamente poderosa.

Filho do presidente John F. Kennedy e de Jacqueline Kennedy Onassis, JFK Jr. carregava no DNA a herança do estilo político-americano. Jackie consolidou a imagem como estratégia: estruturada, feminina, calculada. Ela transformou a Casa Branca em referência estética global e provou que elegância também é discurso.

Décadas depois, o filho atualizaria esse legado ao lado de Carolyn.

O fascínio pelo casal ganhou novo fôlego recentemente com o lançamento de uma série dedicada à sua história. A produção reacendeu o interesse público por suas escolhas estéticas, pela dinâmica da relação e pela aura quase mítica que os cercava. Nas redes sociais e nos editoriais de moda, seus arquivos voltaram a circular com força. Não se trata apenas de nostalgia, é a confirmação de que certos símbolos atravessam o tempo.

Antes de integrar a família mais observada dos Estados Unidos, Carolyn trabalhava na Calvin Klein. Ali consolidou sua assinatura: linhas puras, alfaiataria precisa, cores neutras e ausência de excesso. Seu vestido de noiva, criado por Narciso Rodriguez, tornou-se um dos mais emblemáticos do século XX. Um slip dress de seda, corte enviesado, luvas transparentes e cabelo preso com naturalidade. O luxo estava no corte, não no ruído.

Carolyn não seguia tendências, ela as antecipava pela subtração. Casacos retos, óculos minimalistas, calças impecáveis, sandálias de tiras finas. Era a estética do “menos, porém melhor”, muito antes de o termo “luxo silencioso” dominar o vocabulário contemporâneo.

JFK Jr., por sua vez, personificava o charme casual como identidade. Ternos sob medida, camisas brancas clássicas, jeans de corte reto e blazer marinho. Havia nele uma combinação de herança aristocrática e descontração urbana. Ele compreendia algo essencial: estilo não é fantasia, é coerência.

Juntos, criaram uma imagem complementar. Enquanto Carolyn refinava o minimalismo feminino, John representava o masculino atemporal. Harmonia visual sem teatralidade. Identidade sem esforço aparente.

O interesse duradouro pelo casal não se explica apenas pela tragédia que interrompeu suas vidas. Ele reside na estética como extensão de valores: discrição, consistência, inteligência social. Em um mundo cada vez mais ruidoso, eles apostaram na sobriedade. Em vez de ostentação, permanência.

Entre Costuras & CuLtura: o amor, o sobrenome Kennedy e a moda como legado cultural - Divulgação

Talvez essa seja a maior lição cultural que deixaram: estilo não é tendência. É legado.

Como incorporar a elegância Kennedy no seu dia a dia:

       1.      Construa uma base neutra

Preto, branco, bege, marinho e cinza formam a espinha dorsal de um guarda-roupa sofisticado. Menos variação cromática, mais combinação inteligente.

       2.      Priorize o corte perfeito

Ajuste é luxo silencioso. Uma peça simples bem cortada supera qualquer tendência passageira.

       3.      Invista em qualidade, não em quantidade

Tecidos como seda, lã fria, algodão estruturado e linho elevam automaticamente a imagem.

       4.      Simplifique os acessórios

Óculos clássicos, bolsas estruturadas e sapatos de linhas limpas bastam. O excesso enfraquece a mensagem.

       5.      Crie um uniforme pessoal

Identifique modelagens que valorizam seu corpo e repita-as com consistência. Estilo nasce da repetição inteligente.

       6.      Aposte na postura e na atitude

Elegância não está apenas na roupa, mas na forma de ocupar o espaço. Discrição é poder.

Vestir-se bem, como mostraram John e Carolyn, não é sobre chamar atenção. É sobre construir presença.

Por @gabrielarosastyle

Gastronomia Correio B+

Para começar o dia bem os seus dias, aposte no suco Reset Natural

Nada melhor que começar a semana de forma saudável e refrescante

08/03/2026 12h00

Para começar o dia bem os seus dias, aposte no suco Reset Natural

Para começar o dia bem os seus dias, aposte no suco Reset Natural Foto: Divulgação

Com uma rotina equilibrada e bem-organizada, além de instituição de hábitos saudáveis no cotidiano, você aumenta as suas chances de ter mais qualidade de vida e viver com conforto e alegria. Um dos hábitos saudáveis mais importantes é, sem dúvidas, a prática regular de exercícios físicos com uma boa alimentação.
A Água Doce Sabores do Brasil dividiu com a gente a receita saudável e refrescante para o nosso dia a dia. Confira!

RESET NATURAL

Ingredientes:

  • 200 ml de água de coco
  • 50ml de suco de limão
  • 5 gramas ou 1 fatia fina de gengibre
  • 5 gramas de salsinha
  • 1 maçã pequena
  • 6 pedras de gelo

Modo de preparo:

Comece batendo a água de coco, o suco de limão, o gengibre, a salsinha e os pedaços da maça em um liquidificador. Acrescente as pedras de gelo e sirva imediatamente.

  • Tempo de preparo: 10 minutos
  • Grau de dificuldade: Fácil
  • Rendimento: 1 porção

Saúde Correio B+

Rugas: saiba como lidar com elas e também fazer e a prevenção

Médico especialista explica causas e os tratamentos mais eficazes para rejuvenescimento facial

07/03/2026 18h24

Rugas: saiba como lidar com elas e também fazer e a prevenção

Rugas: saiba como lidar com elas e também fazer e a prevenção Foto: Divulgação

Com o avanço da idade, a pele passa por mudanças naturais que resultam na perda de firmeza, elasticidade e hidratação — fatores que contribuem para o surgimento das rugas. Mas, segundo o médico Dr. Franklin Veríssimo, especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein (SP), é possível suavizar esses sinais e recuperar a vitalidade da pele com técnicas seguras e personalizadas.

“As rugas fazem parte do processo de envelhecimento, mas surgem de forma mais acentuada quando há fatores externos envolvidos, como exposição solar excessiva, tabagismo, estresse e má alimentação”, explica o Dr. Veríssimo. “O segredo está em compreender a causa e adotar o tratamento adequado para cada tipo de pele e estágio do envelhecimento.”

Tratamentos:

Entre os tratamentos mais indicados estão os bioestimuladores de colágeno, que estimulam a produção natural da proteína responsável pela sustentação da pele, e a toxina botulínica (botox), que atua na prevenção e suavização das rugas de expressão. “São procedimentos minimamente invasivos, realizados em consultório, que oferecem resultados progressivos e naturais”, comenta o especialista.

O especialista destaca ainda a importância da hidratação e dos cuidados diários de skincare como aliados para todo tratamento estético. “Não adianta realizar procedimentos se o paciente não mantém uma rotina de cuidados em casa. O uso de filtro solar, antioxidantes e cremes hidratantes é fundamental para prolongar os resultados e prevenir o aparecimento de novas rugas. Importante obter orientação médica personalizada sobre cuidados para cada tipo de pele”, orienta.

Resultados:

De acordo com o Dr. Veríssimo, a tendência atual é buscar resultados sutis e harmoniosos, respeitando a anatomia e a expressão de cada pessoa. “A beleza natural está em alta. O objetivo não é eliminar completamente as rugas, mas sim suavizá-las e preservar a identidade facial, garantindo equilíbrio e bem-estar. Esse é o meu conceito de trabalho ”, reforça.

“O envelhecimento é inevitável, mas o modo como lidamos com ele pode ser transformado com conhecimento, tecnologia e cuidado individualizado”, conclui Dr  Franklin. 

