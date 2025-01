Escritora ítalo-brasileira Marina Colasanti morre aos 87 anos

Correio B

Evento deve reunir outros nomes da música sertaneja; ingressos estarão disponíveis a partir do dia 30 de janeiro

Maiara e Maraísa voltam a Campo Grande com festival "Misturadinho" Divulgação

As gêmeas mais famosas do meio sertanejo estão de volta a Campo Grande! Desta vez trazendo o projeto “Mexidinho das Maiaras”, que promete reunir outros grandes nomes da música em uma noite especial.

De acordo com a publicação da empresa Santo Show, o show será realizado no dia 17 de maio. Apesar do horário e local ainda não terem sido divulgados, o início das vendas dos ingressos já inicia na próxima quinta-feira (30) exclusivamente pela plataforma online.

Naturais de São José dos Quatro Marcos (MT), as irmãs gêmeas Maiara Carla Henrique Pereira e Carla Maraisa Henrique Pereira conquistaram o Brasil como a dupla Maiara & Maraisa, tornando-se o maior nome feminino do sertanejo.

Com quase uma década de trajetória, elas são conhecidas por sucessos que exaltam o empoderamento feminino, como ‘Quem Ensinou Fui Eu’’, ‘Se Olha no Espelho’, ‘No Dia do Seu Casamento’ e ‘Medo Bobo’.

A paixão pela música surgiu ainda na infância, quando, aos cinco anos, cantavam ‘Vamos Construir’, de Chitãozinho & Xororó e Sandy & Junior. O talento das gêmeas chamou a atenção dos pais, que passaram a incentivá-las em festivais e fanfarras em Araguaína (TO).

O grande reconhecimento veio em 2015, com o lançamento do DVD ’Maiara & Maraisa - Ao Vivo em Goiânia’, levando-as ao cenário nacional. Desde então, a dupla soma mais de nove milhões de visualizações no YouTube.

Em maio de 2024 a dupla esteve na Capital como participação especial, no evento ‘No Pelo 360’, realizado pelos cantores Hugo e Guilherme.

Serviço

Evento: Mexidinho das Maiaras

Data: 17 de maio

Local: Não divulgado

Início da venda de ingressos: 30 de janeiro, pela plataforma online Santo Show.

