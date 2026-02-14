Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Especial Carnaval B+: Especialista dá dicas para amenizar os efeitos da ressaca durante a folia

Alimentação adequada, hidratação e escolhas inteligentes ajudam a enfrentar a maratona carnavalesca sem perder a energia

Flavia Viana

Flavia Viana

14/02/2026 - 16h00
Ah, o Carnaval! Seguir o trio elétrico, acompanhar o ritmo da bateria, dançar, subir e descer ladeiras… essa será a rotina de muitos foliões durante os quatro dias de festa. Para não perder o gingado e manter o pique para brilhar na avenida, é fundamental se alimentar bem e manter a hidratação em dia.

O Carnaval é uma verdadeira prova de resistência e, para aproveitar ao máximo, é preciso estar preparado. Pensando nisso, a nutricionista Elaine Klein reuniu dicas de alimentos para consumir antes, durante e depois da folia, além de orientações para amenizar os efeitos da ressaca.

Durante a intensa sequência de blocos, é comum pular refeições, exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e optar por alimentos vendidos nas ruas. Para conseguir curtir todos os dias de Carnaval, alguns cuidados básicos com a alimentação são essenciais.

“Antes de cair na folia, é importante realizar uma refeição completa, que inclua carboidratos, proteínas, verduras, legumes e frutas. Já o consumo de leguminosas, como o feijão, pode favorecer o aparecimento de desconfortos gástricos, como gases, e deve ser evitado”, explica Elaine Klein, nutricionista e consultora da Bodytech.

Para quem vai curtir os blocos pela manhã, a recomendação é começar o dia com um bom café da manhã. Aposte em pães integrais, tapioca com semente de chia, suco natural, café sem açúcar e frutas com maior teor de água, como laranja, maçã, melão, melancia, abacaxi, kiwi e uva.

Outros alimentos que são ótimas opções para consumir antes da folia incluem pães, arroz, macarrão, aipim, inhame, ovos, queijo, frango, peixe, beterraba, cenoura, abóbora, couve, além de frutas como abacate, banana, uva, melancia, melão e laranja. Café e chá verde gelado também podem ajudar a manter a disposição.

Vale ainda contar com alimentos práticos, fáceis de transportar em uma pochete ou bolsa pequena. Oleaginosas (“nuts”) como castanha-de-caju e do Pará, amêndoas, nozes, macadâmia, pistache, avelã, além de grão-de-bico, barrinhas de proteína e frutas, são boas opções. Para hidratar, os isotônicos ajudam. Já para quem precisa comer algo rápido na rua, pão de queijo, pipoca e picolé de fruta podem ser alternativas.

Carnaval B+: Especialista dá dicas para amenizar os efeitos da ressaca durante a folia - Divulgação

“Quando a fome aperta, muitos foliões recorrem à comida de rua. Porém, é preciso cuidado na escolha. Evite alimentos gordurosos, frituras e, principalmente, aqueles expostos à temperatura inadequada, molhos caseiros como maionese e itens que necessitam de refrigeração, como sanduíche natural. Esses alimentos apresentam risco de contaminação e podem provocar gastroenterite”, alerta a nutricionista.

Outro ponto fundamental é não descuidar da hidratação. A orientação é intercalar o consumo de água com a ingestão de bebidas alcoólicas, além de evitar longos períodos sem se alimentar e nunca beber em jejum. Água de coco, sucos naturais e isotônicos são boas opções para manter o corpo hidratado.

Consumo de bebida alcoólica

O excesso de bebida alcoólica sobrecarrega o fígado — cerca de 90% do álcool ingerido é metabolizado nesse órgão por enzimas específicas. Esse processo pode causar desequilíbrio da microbiota intestinal, inibir a produção de vitaminas e desregular a resposta imunológica e metabólica, provocando um estado pró-inflamatório. 

No dia seguinte à bebedeira, a recomendação é priorizar o consumo de vegetais, especialmente folhas cruas, legumes e frutas cítricas.

“A ingestão desses alimentos aumenta o consumo de prebióticos. Inclua pelo menos duas frutas diferentes por dia (uma delas com casca) e verduras e legumes em pelo menos uma refeição, crus ou cozidos no vapor. Evite ao máximo alimentos gordurosos, como queijos e carnes vermelhas nesse período. Dê preferência a carboidratos de qualidade e proteínas magras. Cereais integrais como aveia, linhaça e chia (no café da manhã e lanches), arroz integral e cevadinha (no almoço ou jantar) são muito bem-vindos”, orienta Elaine.

Dica da especialista: não se esqueça de beber muita água. O tempo e a absorção do álcool dependem de diversos fatores, como a presença de alimento no estômago (nunca beba em jejum), o tipo de alimento ingerido antes do consumo e a velocidade da ingestão da bebida. Cerca de 75% do álcool é absorvido pelo intestino delgado; o restante, pela mucosa da boca, esôfago, estômago e intestino grosso.

 

FOLIA

Blocos oficiais abrem os desfiles no carnaval de Corumbá

Os blocos oficiais fazem uma prévia do que será a apresentação das escolas de samba, cumprindo regulamento da liga para a disputa do título

14/02/2026 01h00

Programação do Carnaval de Corumbá começa com desfile de blocos

Programação do Carnaval de Corumbá começa com desfile de blocos Foto: Arquivo

Com previsão de tempo nublado à noite, começou o espetáculo na Avenida General Rondon, o templo do carnaval corumbaense, com o desfile dos onze blocos oficiais, a partir das 20h com cronometro da organização e a vigilância do Ministério Público, que quer cumprimento de horários. No domingo e segunda-feira, saem as dez escolas de samba.

O palco para o show de passistas e ritmistas tem 4.500 lugares gratuitos para o público nas arquibancadas e espaço para 1.500 pessoas nos camarotes comercializados pela prefeitura, entre privativos e avulsos. Vai funcionar também até a terça-feira, quando acontece o carnaval cultural (antigo), a praça de alimentação, com a diversidade a culinária pantaneira.

O esquema de segurança, também recomendado pelo Ministério Público, foi reforçado com a chegada de 80 policiais militares de várias cidades do somando, somando-se ao contingente do 6º batalhão da corporação. A prefeitura contratou uma empresa privada com 130 seguranças e vai colocar nas ruas mais 40 guardas municipais. A PM fará vigilância permanente no circuito do samba com motos e cavalos.

Samba no pé

Os blocos oficiais fazem uma prévia do que será a apresentação das escolas de samba, cumprindo regulamento da liga para a disputa do título. São pequenas agremiações, que se sustentam com apoio do comércio e venda de abadás, contribuindo no giro na economia (foram investidos R$ 697 mil) e oportunidades de emprego. Este ano, foram abertas 365 vagas. 

Em 2025, o Praia Bola e Cerveja, homenageando o ex-jogador Cláudio Mineiro, que reside na cidade, foi o campeão da categoria. O desfile deste ano será aberto pelo Afro Samba Reggae. Na sequência, passam pela avenida: Águia da Vila, Clube dos Sem, Flor de Abacate, Os Intocáveis, Praia Bola e Cerveja. Arthur Marinho, Bola Preta, Oliveira Somos Nós, Nação Zumbi e Vitória Regia.

Concurso de fantasias

A programação deste sábado começa às 12h com o Casario Folia, uma roda de samba no Porto Geral da cidade, que atrai milhares de pessoas. Depois do desfile dos blocos oficiais, haverá shows ao vivo no palco armado na Praça Generoso Ponce, ao lado da passarela do samba.

Um dos principais eventos do carnaval corumbaense, o Concurso de Fantasias, foi realizado na noite de quinta-feira, com a participação de 15 carnavalescos de Corumbá e Campo Grande e 85 mil em prêmios. Realizado no ginásio do Corumbaense, a 43ª edição apresentou muito luxo, criatividade e suntuosidade.

O grande público também prestigiou a participação de cinco nomes Hors Concours — Fernanda Vanucci, Rebecca D'Albinie, Valdir Gomes, Adão Barboza e Claudinho Tasso — personalidades que já marcaram a história da folia corumbaense e enriqueceram ainda mais a noite com suas presenças. Todos foram premiados com R$ 6 mil.

diálogo

O PT anda acumulando sonoros "nãos" em sua tentativa de conseguir candidato...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (14) e domingo (15)

14/02/2026 00h01

Henrique de Medeiros - poeta de MS

"Quando janelas abrem-se para dentro, originamos paisagens dentro de nós mesmos. Às vezes encontramos áridas paisagens, oásis longínquos e açudes amiúdes”.

Felpuda

O PT anda acumulando sonoros “nãos” em sua tentativa de conseguir um candidato para fazer “dobradinha” com Vander Loubet na disputa das duas vagas ao Senado. Primeiro tentou atrair o senador Nelson Trad Filho, mas o parlamentar nem pestanejou em dizer não. Na sequência, quiseram contar com a senadora Soraya Thronicke para essa empreitada. Mais uma vez, os petistas teriam percebido que tudo ficou no campo do “se”. Fala-se até que o jeito será buscar solução caseira. Afinal, o tic-tac está ecoando que só.

A matemática das abelhas é um dos fenômenos mais fascinantes da natureza selvagem, revelando como pequenos insetos aplicam conceitos geométricos complexos sem nunca terem frequentado uma sala de aula. Esse processo instintivo permite que elas otimizem o espaço interno da colmeia de maneira magistral, garantindo que o armazenamento de mel ocorra com o menor gasto possível de cera e máxima resistência estrutural.

Essa escolha geométrica não é aleatória, pois o hexágono é a forma que melhor preenche um plano sem deixar espaços vazios no processo. A construção começa com a secreção de escamas de cera que são moldadas pelas mandíbulas das operárias de forma rítmica.

Subsequentemente, o calor gerado pelo esforço coletivo amolece o material, facilitando a moldagem perfeita das paredes laterais das células agora moles. A organização espacial permite ventilação superior dentro da estrutura, essencial para evaporar a água do néctar. Desse modo, a colmeia se torna ambiente seguro e em harmonia para toda a colônia.

Dr. Fernando Cury e Dra. Hanna Mosciaro
Fátima Scarpa

Na real

A absoluta falta de experiência em gerir recursos públicos é o principal entrave na pretensão de alguns políticos que desejam disputar o governo do Estado. Só “querer fazer o melhor” não basta e discursos recheados de “boas intenções” não são credenciais para ninguém assumir cargo tão importante. Afinal, o ditado popular ensina que “De boas intenções, o inferno está cheio”.

Com regras

Bonito passou a ser a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a contar com uma legislação específica para regulamentar bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, estabelecendo normas voltadas à organização do espaço urbano e à segurança dos usuários. O decreto define regras para a circulação desses veículos em vias públicas, incluindo a obrigatoriedade de cadastro municipal, critérios de segurança e responsabilidades.

Pode ser...

O Senado vai analisar um projeto de lei que propõe o licenciamento compulsório (suspensão temporária de patentes por interesse público) do medicamento tirzepatida, conhecido como Mounjaro. A proposta também prevê a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso pelo SUS.

Aniversariantes

