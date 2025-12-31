Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

UM BRINDE A 2026

Especialista ajuda a escolher os melhores vinhos e espumantes para a ceia de Ano Novo

Não erre na hora de comprar as bebidas para um brinde ao novo ano inesquecível

Karina Varjão

Karina Varjão

31/12/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com a chegada do Ano Novo, o momento do brinde à meia-noite ganha protagonismo nas ceias e confraternizações. 

O simbolismo de brindar em agradecimento ao ano que termina e as boas vindas ao novo ciclo que começa requer os melhores produtos, que combinem com a ceia e tragam boas lembranças e bons desejos. 

Para começar o novo ciclo com escolhas certeiras à mesa, o sommelier e representante da Vinícola Domus Mea e Alambique Valmar, Vinícius Oliveira, traz dicas de vinhos e espumantes que harmonizam com os pratos tradicionais da virada e cabem em diferentes orçamentos. 

Segundo o especialista, o segredo está em equilibrar sabores e apostar em bebidas que valorizem a refeição sem sobrepor os pratos. 

“As festas de fim de ano costumam reunir carnes variadas, churrasco e sobremesas mais doces. Por isso, o desafio é harmonizar os vinhos com cada tipo de prato”, afirmou ao Correio do Estado

Então, fique atento às dicas: 

Para as aves, como o Peru e o Chester, por serem aves magras, a recomendação são vinhos de corpo leve a médio. Entre os brancos, o Chardonnay oferece uma ótima estrutura para complementar o tempero das aves, enquanto o Sauvignon Blanc traz frescor, ideal para o clima quente de Mato Grosso do Sul. 

“Deixo a dica para os vinhos Chardonnay ou Sauvignon Blanc da Vinícola Domus Mea, por serem excelentes vinhos, com ótimo custo benefício e representação em Campo Grande”, sugeriu Vinícius. 

Entre os vinhos tintos, as recomendações do especialista são os Pinot Noir ou Gamay, por terem poucos taninos e não interferirem no sabor delicado da carne. 

Já para as carnes suínas, como o pernil e o lombo, o ideal é harmonizar com vinhos de perfil mais frutado. 

“O Tannat, com sua estrutura e notas frutadas características da uva, cria um contraste interessante com a suculência do pernil”, explicou. “Outras opções são vinhos de Tempranillo ou Merlot”. 

Com relação ao tradicional churrasco, carnes como costela e picanha e até mesmo linguiças, por terem boa concentração de gordura, a dica é apostar em vinhos mais encorpados e de boa acidez. 

“Cabernet Sauvignon, Syrah ou o Malbec harmonizam perfeitamente com o sabor defumado da brasa”, afirmou o especialista. 

Para a sobremesa, a orientação é clara: o vinho deve ser tão doce quanto o prato. Por isso, Espumantes Moscatel ou Vinho do Porto são escolhas certeiras. 

E no bolso?

Quando o assunto é o brinde da virada, o Brasil se destaca como referência mundial em espumantes, oferecendo alta qualidade e preços competitivos. 

As dicas do sommelier para os diferentes bolsos são as seguintes: 

Entre os valores acessíveis, de R$ 30 a R$ 60, as recomendações são o Salton Brut, Aurora Procedências ou Casa Perini Aquarela (Moscatel), que oferecem um ótimo custo-benefício para festas com muitos convidados por serem “frescos e fáceis de agradar”. 

Nos valores intermediários, entre R$ 70 a R$ 130, os destaques são para o Chandon Réserve Brut, Domus Mea Brut ou Brut Rosé, Casa Valduga 130 Brut - ícone nacional premiado - ou Pizzato Fausto Rosé, que “elevam o nível da celebração”. 

Para os bolsos mais abertos, entre os acima de R$ 180 se destacam o Cave Geisse Terroir Brut, espumante brasileiro considerado um dos melhores do mundo, o Ferrari Maximum (italiano) ou o Champagne Veuve Clicquot. 

Recomendações

Vinicius destaca duas vinícolas com ligação direta com Mato Grosso do Sul: a Vinícola Domus Mea, cujo um dos sócios proprietários é nascido no Estado e possui representação comercial na Capital; e a Vinícola Terroir Pantanal, que lançou recentemente seus primeiros rótulos produzidos no distrito de Camisão. 

Para fechar, o especialista reforça algumas dicas consideradas “coringa” para o Réveillon: 

  • Atenção à temperatura das bebidas - por ser um estado muito quente, recomenda-se que os espumantes e vinhos brancos sejam servidos bem gelados (entre 6ºC e 8ºC). “A dica é colocar em um balde de gelo. Os tintos podem ir para a geladeira por 20 minutos antes de servir para chegarem aos 16ºC, temperatura ideal para o serviço”, explicou. 
  • Ter um espumante “coringa” - para o especialista, se for possível comprar apenas um tipo de vinho para a noite toda, a recomendação é o Espumante Brut, já que ele “limpa o paladar, combina da entrada à sobremesa e é o símbolo máximo da celebração”. 

RÉVEILLON

Simpatias, tradições e promessas: o que os brasileiros fazem para começar o ano com o pé direito

Da lentilha na ceia ao pulo das sete ondas, costumes atravessam gerações e ganham novos significados a cada réveillon

31/12/2025 09h30

Compartilhar
Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança.

Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança. Divulgação: Gabriel Monteiro/Riotur

Continue Lendo...

A virada do ano vai muito além dos fogos de artifício e dos abraços à meia-noite. Para muitos brasileiros, o réveillon é também um momento de fé, esperança e tradição, marcado por simpatias, rituais e pequenos gestos simbólicos que carregam o desejo coletivo por um ano mais próspero, leve e feliz.

Em Campo Grande e em diversas regiões do país, práticas populares atravessam gerações e continuam vivas, misturando crenças religiosas, heranças culturais e até influências de matrizes africanas, indígenas e europeias.

Lentilha, romã e uva: comer também é acreditar

Na ceia, alguns alimentos têm lugar cativo não apenas pelo sabor, mas pelo significado. A lentilha, por exemplo, é associada à fartura e à prosperidade. Comer ao menos uma colher do grão logo após a meia-noite é um ritual comum em muitas famílias.

A romã também aparece entre as simpatias mais populares. Guardar três ou sete sementes na carteira durante o ano seguinte é, segundo a crença, uma forma de atrair dinheiro e estabilidade financeira. Já as uvas seguem a tradição espanhola: comer 12 uvas, uma para cada mês, simboliza pedidos e bons presságios.

Vestir o ano que se deseja viver

A escolha da roupa também é parte essencial do ritual da virada. O branco, tradicionalmente associado à paz, purificação e novos começos, continua sendo a cor mais utilizada. Mas outras tonalidades ganharam espaço e passaram a representar desejos específicos:

  • Amarelo: prosperidade e dinheiro
  • Vermelho: amor e paixão
  • Verde: saúde e renovação
  • Azul: tranquilidade e equilíbrio
  • Rosa: afetos e relações duradouras
  • Lilás: espiritualidade e transformação

Além das roupas, até a cor da roupa íntima entra na lista de simpatias, um detalhe discreto que carrega grandes expectativas.

Pular ondas e fazer pedidos

O tradicional pulo das sete ondas, comum em praias de todo o Brasil, tem origem nas religiões de matriz africana e representa pedidos à Iemanjá, rainha do mar. Cada onda pulada corresponde a um desejo. Mesmo longe do litoral, muitas pessoas adaptam o ritual, fazendo pedidos simbólicos à meia-noite.

Dinheiro no pé, fé no coração

Outra simpatia bastante conhecida é colocar uma nota de dinheiro ou uma moeda dentro do sapato ou sob o pé direito no momento da virada. O gesto simboliza o desejo de caminhar ao longo do novo ano com estabilidade financeira.

Promessas, cartas e novos começos

Além das simpatias tradicionais, práticas mais recentes também ganham espaço. Escrever metas, queimar papéis com aquilo que se deseja deixar para trás ou montar quadros de visualização com sonhos e objetivos são formas contemporâneas de transformar o réveillon em um ritual de renovação emocional.

Para muitos, mais do que acreditar literalmente nos ritos, o importante é o significado: começar o ano com esperança, intenções claras e um olhar mais positivo para o futuro.

No fim das contas, entre sementes, cores e ondas, o réveillon segue sendo um dos momentos mais simbólicos do calendário, quando o tempo se renova e a fé, em suas mais diversas formas, se transforma em promessa de dias melhores.

Assine o Correio do Estado

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (31) e quinta-feira (01)

31/12/2025 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

MARTHA MEDEIROS - ESCRITORA BRASILEIRA

"Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.

 

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra 2025 sem candidato definido para levar às convenções de 2026 na disputa pelo governo de MS. Nos bastidores, há quem afirme que o clima nas hostes petistas é de falta de empolgação jamais vista. Dizem que Trad sabe que, se aceitar ir para o confronto, será “boi de piranha”, e que ele prefere disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Para convencê-lo, o PT estaria lhe prometendo “mundo e fundos” de Brasília. Sei não...

DiálogoO Natal Luz de Gramado foi reconhecido como detentor do recorde de mais longo festival de Natal do mundo (Longest Christmas Festival) pelo Guinness World Records. Com 88 dias de programação, ele combina espetáculos, desfiles temáticos, decoração cenográfica e experiências artísticas que ocupam toda a cidade. Milhões de luzes, vitrines temáticas, atrações gratuitas e apresentações musicais fazem do evento uma celebração reconhecida pela criatividade, organização e capacidade de encantar visitantes de todas as idades. A programação conta com mais de 350 atividades artísticas e culturais, envolvendo aproximadamente 2.500 profissionais em sua realização. O 40º Natal Luz de Gramado teve início em outubro de 2025 e será encerrado dia 18 de janeiro de 2026.
DiálogoSérgio de Paula comemora idade nova em 31 de dezembro de 2025.

 

DiálogoAna Isabel de Carvalho Pinto

Descaso

Três filiados ao PL estão agindo como se não reconhecessem o comando do ex-governador Azambuja, afirmam alguns liberais. No caso, os deputados Marcos Pollon e João Henrique Catan, além do Capitão Contar. Os dois primeiros estão interessados em disputar o governo e o terceiro pretende ser o segundo nome do partido para o Senado. O trio esquece quem realmente manda e age “como se não houvesse amanhã”, dizem os liberais.

Dinheirama

Entre as cinco leis aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas por Lula, que liberam vultosos recursos para órgãos ligados à Justiça, está a que destina crédito suplementar de R$ 13,5 milhões para que o Superior Tribunal de Justiça possa atender despesas de assistência médica e odontológica de servidores e seus dependentes. Uma outra destina R$ 5,3 milhões para despesas com publicidade do Tribunal de Contas da União.

Lei

Publicada no Diário Oficial da União lei que autoriza a poda ou o corte de árvores em locais públicos ou em propriedades privadas, se o órgão ambiental não atender ao pedido de retirada de vegetação por risco de acidentes. Com a mudança, os órgãos ambientais terão até 45 dias para responder aos requerimentos.

Aniversariantes

Quarta-feira (31/12)
Sérgio de Paula, 
Arlindo Antônio da Silva,
Laideclaire Jacobina Stephanini,
Vitor Yoshihara Matoso de Oliveira,
Sônia Bertoli Florence,
Mariângela Ouriveis Razuk,
Dra. Marilda Nascimento dos Santos,
Roney Medeiros Fialho,
Marilene Esteves Santini,
Airton Fernandes da Silva,
Francisco Jonas de Souza,
Ivone Martins,
Alessandro Lewandowski,
Leandro Jair Pandolfo,
Rodrigo Henrique de Almeida Antonelli,
José Silvestre Braulio Cebalho,
Dr. Eliézer José Marques,
Nelson de Almeida Bessa,
Dr. Maurício Duailibi,
Dr. Júlio César Haidamus Monteiro,
Varley Fávaro,
Júlio César Proença Leite,
Nestor Silvestre Tagliari,
Carolina Nimer Leite,

Belaus de Carvalho Pereira, 
Vanessa Rezek Albuquerque, 
Dr. Fernando Bernardo,  
Márcia Otto Mata,  
José Marques de Azevedo Júnior,
Laudemir Vasconcelos,
Maria Helena Tavares,
Luiz Coelho,
Luiza Coelho,
Wanda Queiroz,
Cândida Machado,
Ary de Barros,
Rubem Gonçalves,
Neybe Gomes da Silva Milanez,
Edson de Melo Sartori,
Gerson da Silva Alves,
Luiz Carlos Moreira,
Hedson Hideki Akamine,
Geni Mascarenhas Sant’Agostinho,
Isaque Pereira da Silva,
Jairo Silvestre Beal,
Maria Luiza Campos,
Leonidia Maria França Jardim,
Magda Jackeline Paula Miranda,
Rosalira Figueiredo Makimori,

Dr. Gerson Ribeiro Homem,
Alexandre Mavignier Gattass Orro,  
Pedro Dario Del Campo Klemenco,
Luciana Maria Marangoni Iglecias,
Nathalia Kauana Nedopetalski,
Beatriz Teixeira Morettini Medeiros,
Cláudia Freiberg,
Douglas Kenichi Sakuma,
Glei de Abreu Quintino,
Hemilde Higa,
Paulo Sergio Quezini,
Marta Helisangela de Oliveira,
Pedro Gilz Souza,
Tânia Cristina Fernandes Garcia,
Vanderli Hubner,
Edson Hideo Komiyama,
Nelson Nunez Ferreira,
Regina Marques Pereira Dantas Salina,
Michela Gandolfo Jareta Fabri,
Alessandra Chulli Segawa,
Nilvio Franco,
Alessandra Butera

Quinta-feira (1º/1)
Camilla Muzzi Grinfelder Tofano,
Lamartine Santos Ribeiro,
Lauro Sérgio Davi,
Milton Cappi,  
Gerson Cavalcanti de Oliveira,
Gilberto Peixoto,
Cleuza Costa da Rosa,
Francisco Xavier Gonzales,
Irene Saito, 
Alberto Benedito das Rosas Neves,
Tadayuki Saito,
Ione Vieira de Almeida,
Manoel de Oliveira,
Jussara de Arruda Paula Correa Araujo,
Maria José Garcia,
Roberto Otano Cabral,
Ana Cristina Gonzaga,
José Luiz Munhoz,
Valdenir Machado,
Antônio da Costa Cardozo,
Jorge Shiroma,
Zoleide Sambrana dos Santos,
Mario Augusto Flores Portocarrero,
José Luiz Tobias,

Dr. Marcelo Guimarães El Khouri,  
Hélio Toshiti Sato,
Ivanildo Santos Fontoura Júnior,
Ada Gaúna de Oliveira,
Raffaele Lochi,
Walfrido Minervini Martins da Costa,
Robson Orlei Azambuja Carneiro,
Pedro Rocha,  
Idê Leite Fernandes,
Carlos Antonio Cecilio de Lima,
José Antônio Bandeira,
Nereu Oliveira Coelho,
Muriel Barbosa de Almeida,
Renato Tonelle,
Cristiano Yukio Masaaqui Izeki,
Nivaldo Paes Rodrigues,
Noemy dos Santos Garcia,
Lyria Corrêa Quadros,
Euclydes José Bruschi Júnior,
Vânia Portela Alves,
Sílvio José de Oliveira Filho,
José Ferreira dos Santos,
Ursula Vargas,
Fernando da Rocha Motta,
Heitor Vera,

Luiz Sérgio David,  
Dr. Valdir de Almeida,  
Dr. Marco Aurélio Cabral Duarte,  
Ubirajara Soares Tártaro,
Rodrigo Correa do Couto, 
Itacir Zen,
Francisco Pinto de Arruda,
Olício Ximenes,
Marco Antônio Holzschuh, 
Catarina Sorilha,
Benjamim Yoshisuke Ono,
Taeko Aida,
José Roberto Carli,
Marcos José Vilha,
Roberto Lourençone,
Alan Corbetta,
André Antônio Camargo Lorenzoni,
Issao Luiz Yanagui,
Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,
Jamile Gadia Ribeiro Trelha,
Carlos Roberto Rolim, 
Suzana Teruya Hiane,
Rosymeire Trindade Frazão,
Marly de Lourdes Sampaio Ducatti.

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)

5

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações
EXPECTATIVA

/ 2 dias

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)