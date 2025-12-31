Especialista ajuda a escolher os melhores vinhos e espumantes para a ceia de Ano Novo

A poucas horas de 2026, não erre na hora de brindar! - Divulgação

Com a chegada do Ano Novo, o momento do brinde à meia-noite ganha protagonismo nas ceias e confraternizações.

O simbolismo de brindar em agradecimento ao ano que termina e as boas vindas ao novo ciclo que começa requer os melhores produtos, que combinem com a ceia e tragam boas lembranças e bons desejos.

Para começar o novo ciclo com escolhas certeiras à mesa, o sommelier e representante da Vinícola Domus Mea e Alambique Valmar, Vinícius Oliveira, traz dicas de vinhos e espumantes que harmonizam com os pratos tradicionais da virada e cabem em diferentes orçamentos.

Segundo o especialista, o segredo está em equilibrar sabores e apostar em bebidas que valorizem a refeição sem sobrepor os pratos.

“As festas de fim de ano costumam reunir carnes variadas, churrasco e sobremesas mais doces. Por isso, o desafio é harmonizar os vinhos com cada tipo de prato”, afirmou ao Correio do Estado.

Então, fique atento às dicas:

Para as aves, como o Peru e o Chester, por serem aves magras, a recomendação são vinhos de corpo leve a médio. Entre os brancos, o Chardonnay oferece uma ótima estrutura para complementar o tempero das aves, enquanto o Sauvignon Blanc traz frescor, ideal para o clima quente de Mato Grosso do Sul.

“Deixo a dica para os vinhos Chardonnay ou Sauvignon Blanc da Vinícola Domus Mea, por serem excelentes vinhos, com ótimo custo benefício e representação em Campo Grande”, sugeriu Vinícius.

Entre os vinhos tintos, as recomendações do especialista são os Pinot Noir ou Gamay, por terem poucos taninos e não interferirem no sabor delicado da carne.

Já para as carnes suínas, como o pernil e o lombo, o ideal é harmonizar com vinhos de perfil mais frutado.

“O Tannat, com sua estrutura e notas frutadas características da uva, cria um contraste interessante com a suculência do pernil”, explicou. “Outras opções são vinhos de Tempranillo ou Merlot”.

Com relação ao tradicional churrasco, carnes como costela e picanha e até mesmo linguiças, por terem boa concentração de gordura, a dica é apostar em vinhos mais encorpados e de boa acidez.

“Cabernet Sauvignon, Syrah ou o Malbec harmonizam perfeitamente com o sabor defumado da brasa”, afirmou o especialista.

Para a sobremesa, a orientação é clara: o vinho deve ser tão doce quanto o prato. Por isso, Espumantes Moscatel ou Vinho do Porto são escolhas certeiras.

E no bolso?

Quando o assunto é o brinde da virada, o Brasil se destaca como referência mundial em espumantes, oferecendo alta qualidade e preços competitivos.

As dicas do sommelier para os diferentes bolsos são as seguintes:

Entre os valores acessíveis, de R$ 30 a R$ 60, as recomendações são o Salton Brut, Aurora Procedências ou Casa Perini Aquarela (Moscatel), que oferecem um ótimo custo-benefício para festas com muitos convidados por serem “frescos e fáceis de agradar”.

Nos valores intermediários, entre R$ 70 a R$ 130, os destaques são para o Chandon Réserve Brut, Domus Mea Brut ou Brut Rosé, Casa Valduga 130 Brut - ícone nacional premiado - ou Pizzato Fausto Rosé, que “elevam o nível da celebração”.

Para os bolsos mais abertos, entre os acima de R$ 180 se destacam o Cave Geisse Terroir Brut, espumante brasileiro considerado um dos melhores do mundo, o Ferrari Maximum (italiano) ou o Champagne Veuve Clicquot.

Recomendações

Vinicius destaca duas vinícolas com ligação direta com Mato Grosso do Sul: a Vinícola Domus Mea, cujo um dos sócios proprietários é nascido no Estado e possui representação comercial na Capital; e a Vinícola Terroir Pantanal, que lançou recentemente seus primeiros rótulos produzidos no distrito de Camisão.

Para fechar, o especialista reforça algumas dicas consideradas “coringa” para o Réveillon: