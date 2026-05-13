Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Evento beneficente

Augusto Cury faz palestra sobre saúde mental, música e solidariedade na Capital

Evento no Bosque Expo une reflexão sobre saúde mental, música e solidariedade, com 100% da arrecadação revertida em apoio ao Hospital São Julião

Mariana Piell

Mariana Piell

13/05/2026 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mais de 574 mil atendimentos realizados em apenas um ano. O número impressiona, mas por trás dele existem histórias silenciosas de pacientes que encontraram acolhimento, tratamento e esperança em um dos hospitais mais tradicionais de Mato Grosso do Sul.

É para ajudar a manter essa estrutura funcionando que Campo Grande recebe, nesta sexta-feira, uma palestra beneficente do psiquiatra, escritor e conferencista Augusto Cury.

O evento será realizado às 19h, no Bosque Expo, espaço localizado no Shopping Bosque dos Ipês, e terá toda a renda líquida revertida ao Hospital São Julião.

O encontro une reflexão sobre saúde emocional, cultura e solidariedade em um momento em que a instituição reforça a necessidade de apoio da sociedade para continuar oferecendo atendimento quase integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Reconhecido nacional e internacionalmente pelos livros voltados à inteligência emocional, ansiedade e desenvolvimento humano, Augusto Cury apresentará a palestra “Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital”, tema que dialoga diretamente com questões contemporâneas relacionadas ao excesso de estímulos, hiperconectividade, ansiedade e impactos das redes sociais na saúde mental.

Antes da palestra, o público acompanhará uma apresentação especial da Sinfônica de Campo Grande em conjunto com a Orquestra Indígena, sob regência do maestro Eduardo Martinelli.

Hospital São Julião

Hospital São Julião oferece atendimento quase integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)Hospital São Julião oferece atendimento quase integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Com mais de 80 anos de história, o Hospital São Julião é referência em Mato Grosso do Sul em diversas áreas da saúde e atende pacientes de diferentes regiões do Estado. A instituição funciona praticamente de forma integral pelo SUS, com cerca de 99% dos atendimentos realizados destinados à rede pública.

Manter uma estrutura hospitalar desse porte exige investimentos constantes em equipamentos, profissionais, manutenção e melhorias. Por isso, a organização destaca que os recursos arrecadados com a palestra terão impacto direto na manutenção dos atendimentos realizados diariamente pela instituição.

“Cada atendimento que realizamos carrega uma história, uma família inteira por trás. Quando a gente fala em manter o hospital funcionando, estamos falando de garantir que essas pessoas continuem sendo acolhidas”, afirma Cátia Almeida, das Relações Institucionais do Hospital São Julião.

A direção do hospital destaca que, além de ampliar a capacidade de atendimento, os investimentos também têm sido direcionados à modernização dos serviços e à melhoria contínua do acolhimento aos pacientes.

A PALESTRA

A escolha do tema da palestra acompanha uma preocupação crescente de especialistas em saúde mental ao redor do mundo: os efeitos do uso excessivo de telas, redes sociais e hiperestimulação digital sobre o comportamento humano.

Nos últimos anos, questões como ansiedade, dificuldade de concentração, exaustão emocional e dependência tecnológica passaram a ocupar espaço central em debates sobre qualidade de vida. Nesse contexto, Augusto Cury pretende abordar formas de lidar com o excesso de informações e a aceleração da rotina contemporânea.

Autor de dezenas de livros sobre emoção, inteligência e comportamento humano, Cury popularizou conceitos relacionados ao gerenciamento da ansiedade e ao desenvolvimento emocional. Entre os temas frequentemente abordados em suas obras estão autocontrole, relações humanas, educação emocional e saúde psicológica.

A expressão “intoxicação digital”, utilizada no título da palestra, aparece também em uma de suas obras mais recentes e se refere ao impacto da hiperconectividade sobre o funcionamento emocional das pessoas.

O assunto ganha relevância especialmente diante do aumento de diagnósticos relacionados à ansiedade e ao estresse, principalmente entre jovens e adultos que convivem diariamente com excesso de estímulos digitais.

Segundo especialistas da área da saúde, o uso constante de redes sociais, notificações e dispositivos eletrônicos pode contribuir para alterações no sono, queda de produtividade, dificuldade de concentração e aumento da sensação de esgotamento mental.

Quem é Augusto Cury

Nascido em Colina, no interior de São Paulo, Augusto Jorge Cury construiu uma trajetória marcada pelo sucesso editorial e pela popularização de temas relacionados à inteligência emocional.

Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, o escritor dedicou parte de sua carreira ao estudo das emoções, comportamento humano e funcionamento da mente. Ao longo das últimas décadas, tornou-se um dos autores brasileiros mais vendidos no País.

Com uma carreira marcada por best-sellers, Augusto Cury construiu um catálogo extenso de livros voltados principalmente ao desenvolvimento emocional.

Segundo dados divulgados por suas editoras, seus livros foram publicados em mais de 70 países e venderam mais de 25 milhões de exemplares apenas no Brasil. Suas obras transitam entre ficção, autoajuda, desenvolvimento pessoal, educação emocional e espiritualidade.

Na área da ficção, um de seus maiores sucessos é a série “O Vendedor de Sonhos”, iniciada em 2008. A obra acompanha um personagem misterioso que desafia padrões sociais e provoca reflexões sobre felicidade, consumismo e sentido da vida.

Já no segmento de não ficção, Cury alcançou grande repercussão com títulos direcionados à educação e à saúde mental. “Pais Brilhantes, Professores Fascinantes” tornou-se um fenômeno editorial ao discutir o papel da inteligência emocional na formação de crianças e adolescentes.

Outro destaque é a série “Ansiedade”, que aborda estratégias para lidar com estresse, excesso de pensamentos e desequilíbrios emocionais em uma sociedade marcada pela aceleração constante.
Além da carreira literária, Cury também atua como conferencista e palestrante em eventos nacionais e internacionais voltados à educação, à saúde emocional e ao desenvolvimento humano.

Ao longo dos anos, desenvolveu a chamada Teoria da Inteligência Multifocal, apresentada como uma forma de compreender os processos de construção do pensamento e das emoções humanas.

A teoria inspirou projetos educacionais e programas voltados ao desenvolvimento socioemocional, como a Escola da Inteligência e o Programa Freemind.

EVENTO SOLIDÁRIO

A expectativa da organização é que a palestra reúna pessoas interessadas tanto no conteúdo apresentado por Augusto Cury quanto na possibilidade de colaborar com o Hospital São Julião.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos pela internet.

Segundo os organizadores, a arrecadação será integralmente destinada à instituição hospitalar.

O evento integra o calendário de ações solidárias promovidas pelo hospital ao longo do ano e busca ampliar o engajamento da comunidade em iniciativas de apoio à saúde pública.

>> SERVIÇO

Palestra solidária: Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital, com Augusto Cury

Data: nesta sexta-feira.
Horário: às 19h.
Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês.
Ingressos: www.saojuliao.org.br.

DANÇA

Em 40 anos, a Ginga Cia. de Dança se consolidou como uma das maiores companhias do Centro-Oeste

Em quatro décadas, a Ginga Cia de Dança transcionou dos circuitos competitivos para espetáculos e se consolidou como uma das maiores companhias do Centro-Oeste

12/05/2026 08h40

Compartilhar
Ao longo de quatro décadas, mais de 100 bailarinos passaram pela companhia

Ao longo de quatro décadas, mais de 100 bailarinos passaram pela companhia Divulgação

Continue Lendo...

Em um país onde manter um grupo artístico ativo já é, por si só, um ato de resistência, completar quatro décadas de trajetória representa mais do que permanência. Significa passar por mudanças culturais, dificuldades financeiras, transformações estéticas e gerações inteiras sem perder o movimento.

Neste ano, a Ginga Cia de Dança chega aos 40 anos consolidada como uma das companhias mais longevas e importantes da dança contemporânea do Centro-Oeste brasileiro.

Fundada em 1986, em Campo Grande, pelo coreógrafo e diretor Chico Neller, a companhia nasceu sem grandes estruturas institucionais ou planejamentos formais. O ponto de partida foi o desejo coletivo de dançar.

A partir desse impulso, a Ginga construiu uma história marcada por experimentação artística, formação de bailarinos, circulação nacional e espetáculos que transformam temas sociais em dramaturgia corporal.

Ao longo de quatro décadas, mais de uma centena de bailarinos passaram pela companhia. Muitos iniciaram suas trajetórias ainda crianças, dentro do Projeto Dançar, criado em 1997, e seguiram carreira profissional. Outros encontraram na dança um espaço de acolhimento, reconstrução pessoal e pertencimento.

Hoje, a Ginga celebra seu legado olhando também para o futuro. Além da circulação estadual do espetáculo “Rompendo Silêncios”, a companhia iniciou a criação de “Corpo Território”, novo trabalho que investiga identidade, pertencimento e cultura sul-mato-grossense.

O COMEÇO

Quando a Ginga surgiu, em meados da década de 1980, a dança contemporânea ainda tinha pouca visibilidade em Mato Grosso do Sul. Os circuitos culturais eram limitados, os investimentos escassos e havia pouca circulação de grupos profissionais fora dos grandes centros do País.

Segundo Chico Neller, a companhia nasceu da união de bailarinos movidos pela vontade de estar em cena.

“A Ginga Cia de Dança surgiu da união de bailarinos que tinham, acima de tudo, o desejo de dançar. No início, não havia um propósito institucional definido ou uma estrutura consolidada. Existia a vontade de criar, estar em cena e compartilhar a dança com diferentes públicos”, relembra.

As primeiras coreografias, como “Passagens”, “Prisma”, “Phisma 2” e “Feras”, já indicavam características que se tornariam marcas da companhia: intensidade física, sensualidade, potência feminina e investigação das relações humanas por meio do corpo.

“Mesmo naquele início, existia um interesse pelo corpo como espaço de expressão e narrativa. Isso continua sendo uma marca da Ginga até hoje”, afirma o diretor.

Inicialmente ligada à linguagem do jazz e ao circuito competitivo de festivais, a companhia rapidamente ganhou reconhecimento regional e nacional. Nos anos seguintes surgiram obras como “Sistemas”, “Cúbica”, “Ginga Brasil”, “Pare e Pense”, “Por Você”, “Te Amar”, “Herança Negra” e “Influência”.

O grupo conquistou premiações importantes, incluindo o Jacaré de Prata, com destaque para Melhor Coreografia e Melhor Bailarina.

RECONHECIMENTO NACIONAL

A década de 1990 marcou a consolidação nacional da companhia. A participação no Festival de Dança de Joinville – considerado um dos maiores festivais de dança do mundo – mudou os rumos da Ginga.

Foi naquele palco que a companhia percebeu que o trabalho desenvolvido em Mato Grosso do Sul tinha potência para dialogar com a cena nacional.

“O Festival de Joinville teve um impacto fundamental na trajetória da Ginga. Foi ali que começamos a entender que o trabalho que fazíamos em Mato Grosso do Sul podia dialogar com o cenário nacional da dança”, afirma Chico.

Durante os anos 1990, a companhia apresentou coreografias como “Purificação”, “Olhe-me”, “Entre Nós”, “Espíritos que Dançam na Carne”, “Face a Face”, “Távora” e “Instinto”, conquistando prêmios importantes nas categorias jazz e dança moderna.

A participação na Noite de Gala do festival – espaço reservado às coreografias mais premiadas e de maior destaque – se tornou um dos momentos simbólicos da trajetória da companhia.

“Para nós, que estávamos longe dos grandes centros culturais do País, era muito significativo perceber que um grupo vindo de Campo Grande podia ocupar aquele espaço e ser reconhecido artisticamente”, destaca o coreógrafo.

Mas o impacto de Joinville foi além das premiações. O festival também funcionou como espaço de troca artística. “Tivemos contato com outros grupos, outras linguagens e outras formas de pensar a dança. Acho que isso foi determinante para o amadurecimento da companhia”, explica Chico.

ARTE QUE ACOLHE

Entre as artistas que tiveram suas trajetórias profundamente marcadas pela Ginga está Márcia Rolon, ex-bailarina da companhia e fundadora do Moinho Cultural.

Ela conta que chegou ao grupo em um momento de ruptura pessoal. “Eu estava totalmente sem chão. Saía de um relacionamento marcado por dor e violência. Tive que deixar minha cidade, meu Pantanal, e voltar para a casa dos meus pais em Campo Grande. A dança foi minha luz”, relembra.

Márcia procurou a companhia em busca de acolhimento artístico e emocional. “O Chico Neller me acolheu, me incluiu no grupo e me ensinou a ser mais fluida. Me trouxe de volta o respiro e o amor”, relembra.

Segundo ela, a Ginga foi determinante não apenas para sua formação artística, mas para a reconstrução de sua vida. “A Ginga me apresentou o palco profissional, me permitiu ser intérprete-criadora, me convidou para coreografar e me colocou no palco do maior festival de dança do mundo”, afirma.

Mais tarde, as experiências vividas dentro da companhia ajudaram Márcia a criar a Mostra Corumbá – Santuário Ecológico da Dança e a fundar o Moinho Cultural. “Tudo está interligado”, resume.

RESISTÊNCIA

Manter uma companhia de dança ativa por 40 anos fora do eixo Rio-São Paulo nunca foi simples. A falta de continuidade de políticas culturais, dificuldades de financiamento e os altos custos de circulação sempre fizeram parte da realidade da Ginga.

“Fazer dança no Brasil já exige resistência, e fora do eixo Rio-São Paulo isso se torna ainda mais difícil”, afirma Chico Neller.

Segundo ele, a permanência da companhia só foi possível graças à criação de redes de formação e pertencimento. “A companhia não se sustentou apenas pelos espetáculos, mas também pela construção de uma rede de pessoas que acreditam na dança como espaço de transformação”, diz.

Essa visão também aparece no depoimento do bailarino Paulo Oliveira, integrante da nova geração da companhia.

Paulo começou na dança ainda criança, por meio do Projeto Dançar, em 2004. “Boa parte da pessoa e artista que me tornei foi construída dentro desse espaço”, afirma.

Hoje, integrar uma companhia com quatro décadas de história representa, para ele, uma responsabilidade coletiva. “Estar na companhia entendendo toda a sua história, resistência e impacto cultural no MS é também assumir uma responsabilidade de continuidade”, defende.

Segundo o bailarino, o legado da Ginga não está preso ao passado. “A companhia nunca foi estática. Quem chega traz novas referências, novas urgências. O legado da Ginga está justamente nessa capacidade de permanecer em transformação”, explica o bailarino.

MUDANÇA

Um dos momentos mais decisivos da trajetória da companhia aconteceu em 1999, quando a Ginga decidiu abandonar o circuito competitivo de festivais e aprofundar sua pesquisa em dança contemporânea e criação autoral.

O espetáculo “Despalavras” marcou essa transição. “A energia dos bastidores, a comparação e a avaliação não combinavam com arte”, afirma Márcia Rolon.

Ela lembra que, em um ano, a companhia competia nos festivais; no seguinte, já aparecia como grupo convidado em grandes eventos. “Essa foi a grande virada da Ginga e o reconhecimento do Chico Neller como diretor e coreógrafo”, conta.

A partir daí, a companhia passou a investir em espetáculos completos, com maior elaboração dramatúrgica e aprofundamento conceitual.

Nos anos seguintes surgiram obras como “Conceição de Todos os Bugres”, “Corpo Latino”, “Um Tema para Quatro”, “Vem Dançar Comigo” e “Aqui ou em Qualquer Lugar”.

O processo também foi fortalecido por intercâmbios com importantes nomes da dança contemporânea brasileira, entre eles Mário Nascimento, Tíndaro Silvano, Luis Arrieta e Vanessa Macedo.

EXPRESSÃO

Nas últimas décadas, a Ginga aprofundou ainda mais sua relação com temas sociais e humanos.

Em 2022, a companhia estreou “Silêncio Branco”, espetáculo que aborda feminicídio e violência contra a mulher. A obra transformou em movimento o silêncio imposto às vítimas da violência de gênero.

Em 2023, o espetáculo foi contemplado pela Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna, fortalecendo sua circulação nacional.

Já em 2024, a companhia realizou a recriação coreográfica “Rompendo Silêncios”, assinada por Vanessa Macedo, ampliando a investigação artística sobre violência contra a mulher.

Para Paulo Oliveira, trabalhar temas urgentes altera profundamente o processo criativo. “Os trabalhos da Ginga partem muito das experiências humanas, das tensões contemporâneas, das questões de identidade, pertencimento e coletividade”, afirma.

Segundo ele, a dança possui capacidade de provocar reflexão social justamente por atuar no campo sensível. “A dança cria experiências e pode despertar perguntas no público, mesmo sem entregar respostas prontas”, pontua.

DANÇA CONTÍNUA

Chegar aos 40 anos não representa encerramento, mas continuidade.

Além da circulação estadual de “Rompendo Silêncios”, a companhia prepara “Corpo Território”, novo espetáculo que investiga as relações entre corpo, memória, identidade e pertencimento.

Ao olhar para trás, Chico Neller afirma que a maior conquista da companhia talvez seja justamente sua permanência. “Me orgulho de olhar para trás e ver quantos bailarinos passaram pela companhia, quantas vidas foram atravessadas pela dança e quantas pessoas descobriram um caminho artístico dentro da Ginga”, diz.

Depois de quatro décadas, a companhia segue inquieta. “Acho que o que mais me emociona é perceber que a companhia continua viva, em movimento, com vontade de pesquisar, criar e continuar acreditando na dança como espaço de encontro, reflexão e transformação”, conclui o diretor.

Diálogo

Nas redes sociais, os "especialistas" de esquerda e da direita... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (12)

12/05/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Umberto Eco - escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

FELPUDA 

Nas redes sociais, os “especialistas” de esquerda e da direita estão dando sugestões sobre nomes que “seriam indicados” por Lula para o STF, depois que o Congresso rejeitou Jorge Messias para ocupar a vaga. E não tem faltado os que apresentam as soluções com ironia. Assim é que muitos nomes acabam gerando comentários dos mais diversos, mostrando que o brasileiro continua espirituoso que só. O genial Stanislaw Ponte Preta (pseudônimo de Sérgio Porto) escreveu: “Difícil dizer o que incomoda mais, se a inteligência ostensiva ou a burrice extravasante”.

A caminho

A Comissão de Trabalho da Câmara Federal aprovou projeto que autoriza dirigentes sindicais a integrarem conselhos de estatais como representantes dos empregados.

Mais

Para evitar conflitos de interesse, o projeto veda a participação desses conselheiros em decisões sobre salários, benefícios e previdência complementar. O projeto é do deputado Reimont, do PT.

DiálogoFoto: Reprodução Ahn Young-Joon/AP

Centenas de jovens se reuniram em um parque às margens do Rio Han, em Seul, na Coreia do Sul, com um objetivo incomum: dormir. O chamado “Concurso de Soneca”, promovido pelo governo metropolitano, chegou à terceira edição. Para participar, os organizadores exigiram fantasias inspiradas em personagens como princesas e príncipes, cansaço e até estar de estômago cheio. Assim que a competição começou, equipes distribuíram máscaras de olhos e, em seguida, monitoraram a frequência cardíaca dos participantes. Dessa forma, os organizadores avaliaram quem atingia sono mais profundo e estável. A Coreia do Sul está entre os países mais sobrecarregados de trabalho. O concurso visa alertar sobre a importância do equilíbrio entre trabalho e saúde.

DiálogoDr. Omar Kadri e Cassiane Kadri - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoMaria Clara Costa - Foto: Arquivo pessoal

 

Em alta

O nome da senadora Tereza Cristina vem sendo apontado como o mais forte para assumir a presidência nacional do PP, depois que o senador Ciro Nogueira, atual comandante da sigla, caiu no meio do furacão do escândalo do Banco Master. Em nível nacional, os defensores do seu nome acreditam que ela reúne condições de manter o consenso, para que o “centrão” continue fortalecido e ao mesmo tempo que venha a se cacifar para a presidência do Senado.

Tim-tim

Por falar na senadora Tereza Cristina, semana passada, ela e o governador Riedel, lideranças maiores do PP, reuniram prefeitos do partido. No cardápio, a união de todos para alavancar as pré-candidaturas dos representantes da sigla. Na oportunidade, foram apresentados os nomes que disputarão cadeiras de deputados federais e estaduais. Atualmente, os progressistas formam uma das maiores agremiações partidárias de MS.

Pulso

Os debates em plenário da Assembleia Legislativa de MS darão o tom se a decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendendo Lei da Dosimetria, deu fôlego à oposição no estado, com possíveis efeitos na campanha eleitoral. Quando da derrubada do veto de Lula, pelo Congresso, houve chiadeira dos petistas que, aliada à rejeição de Jorge Messias, foi o pano de fundo para as críticas. Dependendo das reações, será o “termômetro político” de mais esse mover das peças.

Aniversariantes 

Juliana Tavares Manzione;
Átilla Eugênio Rocha Rosa;
Maysa Maria Benedetti Faracco Bandeira;
Dr. Cerilo Casanta Calegaro Neto;
Maria Helena Segatto;
Ruberlei Bulgarelli;
Adriana das Dores Ferreira;
Maura de Morais Pires;
Oscar Montiel Ferreira;
Silas de Sousa Resende;
João Roberto Chicol do Carmo;
Almir de Carvalho;
Joana Neris Vera Carvalho;
Mateus Chaves;
Nuzete Borges;
Juvêncio Masahide Teruya;
José Polidoro Rosa Cabral;
Ivone Tege Alves;
Luiza Tibana;
Vanuza Maria dos Santos;
Polyanne Anderson de Souza;
Luiz Alberto Siliano;
Mariana Sáfadi Alves Nogueira Scardini;
Dra. Bruna Duarte Moron de Andrade;
Larissa Rodrigues;
Ana Paula Pereira Arantes dos Santos;
Ana Cristina Mandu Maluf;
Dr. Arnaldo Ferreira de Souza;
Gabriel de Deus Filho;
Juliany da Costa Melo;
Arley Nogueira Boeira;
Bruno de Oliveira Menezes;
Manoel Cícero da Silva;
Rodrigo Melquíades Bento Rios;
Priscila Guimarães;
Gabriela Moura Chicrala;
Paulo Jacques Monteiro Leite;
Cicero Martins de Vargas;
Iracy Rocha de Oliveira;
Enio Lopes Pinheiro Júnior;
Alfre Cristiano;
Rui Barbosa dos Santos;
Darcy Terra Fernandes;
Ana Amélia Barbosa;
Livia Maria Lopes;
Darcy da Costa Filho;
Maria Luiza Furuguen;
Márcio Oliveira e Silva;
Ciro Araujo França Júnior;
Andiara Holsback Rocha;
Nair Kalil Pinheiro;
Silvia Hvala;
Zulena Almeida Loureiro;
Terezinha Pereira Jucá;
Marlene Pria Balejo;
Fernando Tarsitano Neto;
Charles Bokor;
Airê Ribeiro Neto;
Bruno de Vasconcellos Reis;
Márcio César Maluf;
Valdomiro Garcia Barbosa;
Geraldo Garcia Antero da Silva;
Dulce Mara Rezende;
Terezinha Teixeira dos Santos Pereira;
Lêda de Moraes Ozuna Higa;
Antônio Pires de Oliveira Filho;
Maria Aparecida Brás;
Joycelene Neves Motta;
Paola Ellys Martins Régis;
Maria Inês Lopes da Motta;
Germano Mathias da Silva;
Hercília Mendes Barbosa;
Vilma Lúcia Garcia;
Rodrigo Felke Lajes;
Francisco Naércio de Souza;
Regiane de Fátima Martinez Ladislau Machareth;
Mônica Figueira;
Renato Silveira Brasil;
Fabiane Maria Ventorini Ferraz;
Eliane de Arruda Mendes;
Braulio Barbosa Oliver Junior;
Dionisio da Silva Andrade;
Manoel Erico Barreto;
Antonio Angelo Bottaro;
Sebastião Parente Teles;
Márcia Kaooru Murata;
David Rosa Barbosa Júnior;
Gilberto Gloor;
Alexandre Barreto Dettmer;
Renata Gondo;
Jamel Amado;
Sandra Mara Martines de Godoy;
Maria Cristina Inácio;
Ivete Saes Zana;
Nelson Coelho Pina;
Ives Quirino Diniz;
Sirlei Vieira Rech;
Michelle Simas Machado Maia;
Beatriz Cesar Sanches;
Carlos Roberto dos Santos Ximenes;
Armando Cézar Pontes Tussi;
Rosemary Sisti;
Ana Laurinda Mazzini;
Neris Gonçalves dos Santos;
Dogeval Ferreira Holanda;
Francisca Antônia Ferreira de Lima.

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7023, terça-feira (12/05)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7023, terça-feira (12/05)

2

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 20 horas

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Empreiteiro preso firmou 5 contratos com o Estado e Prefeitura nos últimos 3 meses
BURACOS SEM FIM

/ 20 horas

Empreiteiro preso firmou 5 contratos com o Estado e Prefeitura nos últimos 3 meses

4

"Aqui pra você petista" diz campo-grandense ao 'beber' detergente Ypê
POLÊMICA NAS REDES

/ 23 horas

"Aqui pra você petista" diz campo-grandense ao 'beber' detergente Ypê

5

Operação "Buraco Sem Fim" encontra R$ 429 mil na casa de presos
explicação da buraqueira

/ 23 horas

Operação "Buraco Sem Fim" encontra R$ 429 mil na casa de presos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/04/2026

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 30/04/2026

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta