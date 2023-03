Especialista ensina a importância do emagrecimento com estratégia para focar em saúde e felicidade

DIÁLOGO

Maria de Queiroz - escritora brasileira

"Não sou sempre flor. Às vezes espinho me define tão melhor. Mas só espeto os dedos de quem acha que me tem nas mãos". Felpuda

Turma mais antenada identificou movimento de "fogo amigo" ocorrendo entre as hostes dos poderes.

Assim, o sinal de alerta foi ligado, e o time "mais chegado" foi acionado para ficar com olhos e ouvidos vigilantes, visando não deixar as chamas aumentarem e muito menos as brasas ficarem espalhadas pelo caminho.

Isso tudo, segundo os mais inconfidentes, é em razão dos egos mal acariciados e das disputas internas pelo poder. E assim caminha a humanidade...

Certeza

Uma comissão está estudando a possibilidade de a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul voltar a ter um restaurante para atender seus servidores, conforme solicitação de vários deputados.

Por enquanto, a única certeza é a instalação de um refeitório para, posteriormente, se discutir o, digamos, "barnabé grill".

Em estudo

Uma outra alternativa seria voltar a ocupar o espaço do clube do servidor, atendendo não só o Legislativo, mas todos os outros poderes e demais órgãos.

Parlamentares do PT se encarregaram de estudar essa possibilidade, que, em certa época, até chegou a ser discutida, mas não avançou.

A edificação do armazém da exportadora CarmoCoffees foi vencedora na categoria Arquitetura Industrial da edição deste ano do prêmio Building of the Year, concurso promovido pelo portal ArchDaily.

O prédio se destaca na paisagem à beira da Rodovia Fernão Dias (BR-381), na cidade de Três Corações (MG), local estratégico para a logística do café.

O projeto da esfera de vidro é assinado pelo arquiteto Gustavo Penna, tem 11.511 m² de construção e abriga os armazéns, a indústria e os escritório da empresa.

Mais dois projetos brasileiros foram premiados na edição deste ano: na categoria Casa, a moradia do artista Kdu dos Anjos, no Aglomerado da Serra, a maior favela de Belo Horizonte; e na categoria Arquitetura Cultural, a instalação temporária Pavilhão do Brasil, na Expo Dubai 2020, que também foi reconhecida.

Puxão de orelha

"Vamos manter este padrão e não se pautar pela lacração na internet. Quem tiver manifestação contrária, que procure as vias ordinárias. Aqui exigimos o rigor da Constituição e do regimento interno".

Assim se manifestou o deputado Gerson Claro, presidente do Legislativo estadual, em recado para os parlamentares que "causam" em plenário para fazer o mesmo nas suas redes sociais. Como se vê...

Dras. Carolina e Christiana, filha e mãe da família Rebello Hilgert (Arquivo Pessoal)

Isola Benevides Varani, que completou 93 anos no sábado (Arquivo Pessoal)

Mudanças

Quem está fazendo uma "minirreforma" administrativa é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pela sua Mesa Diretora, que assumiu em 1º de fevereiro deste ano.

Uma das mudanças foi diminuir os cargos de gerentes, de 12 para oito, e de diretores, para cinco.



A Casa terá 29 coordenadores, que atuarão nas respectivas diretorias. São 480 assessores de gabinete (distribuídos em 24 para cada uma das 20 referências salariais). A lei já foi promulgada.

Controle

Dois dos mais experientes deputados estão no comando da Comissão de Controle de Eficácia Legislativa e Legislação Participativa.



Londres Machado (PP) é o presidente, e o cargo de vice é ocupado por José Texeira (PSDB). Os demais integrantes são os parlamentares Marcio Fernandes e Junior Mochi (ambos do MDB) e o tucano Jamilson Name.



Essa comissão acompanha, junto ao Poder Executivo, a aplicação das leis aprovadas por aquela Casa.

Aniversariantes

