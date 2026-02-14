Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Especialista indica o que comer antes, durante e depois de curtir os blocos de Carnaval

Com blocos de rua e festas que duram horas, o corpo precisa de combustível de qualidade durante o Carnaval; especialista explica o que comer antes, durante e depois para evitar queda de energia, inchaço e a temida ressaca

Mariana Piell

Mariana Piell

14/02/2026 - 10h00
Continue lendo...

O Carnaval é uma das festas mais esperadas do ano. São horas ininterruptas de dança, caminhada, pulos e exposição ao sol, tudo isso muitas vezes combinado com o consumo de bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, a alimentação deixa de ser apenas uma questão de prazer ou rotina e se torna um componente essencial para a segurança e o bem-estar do folião. Uma escolha equivocada pode resultar em queda de pressão, desmaios, tonturas, desconfortos gastrointestinais e a temida ressaca, que pode tirar a pessoa dos blocos no dia seguinte.

Por outro lado, uma estratégia nutricional bem planejada é capaz de fornecer energia de forma sustentada, melhorar a hidratação, acelerar a recuperação muscular e minimizar os danos causados pelo álcool e pelo esforço físico excessivo.

Para ajudar o folião a manter a energia e a disposição, o Correio B conversou com a nutricionista Luanna Caramalac.

“Para ter energia de verdade durante a folia, não existe um único alimento milagroso, e sim uma construção alimentar equilibrada”, explica Luanna. A chave, segundo ela, é combinar proteínas, carboidratos, gorduras boas e os compostos bioativos das frutas e verduras.

Pensando nisso, separamos receitas práticas e dicas da especialista para você não perder um minuto de festa.

CAFÉ DA MANHÃ

A primeira refeição do dia é a base para uma folia de sucesso. O objetivo é garantir saciedade e evitar picos de glicose seguidos de quedas bruscas. Muitos foliões cometem o erro de pular o café da manhã para compensar as calorias que serão consumidas na rua, mas essa é uma armadilha perigosa.

Acordar, tomar um banho e sair de casa sem se alimentar adequadamente é a receita perfeita para a hipoglicemia, que pode causar tonturas, fraqueza e até desmaios em meio à multidão.

Luanna explica que a refeição matinal deve ser completa e equilibrada, incluindo fontes de carboidratos de qualidade, proteínas e gorduras boas.

“O ideal é combinar boas fontes de proteína, carboidratos, gorduras boas e compostos bioativos, presentes nas frutas, verduras e legumes, que garantem vitaminas e minerais e ajudam a manter a disposição por mais tempo”, detalha.

PÓS-FOLIA

Depois de horas pulando, dançando e se expondo ao sol, o corpo precisa de comida de verdade para se recuperar.

A nutricionista reforça que, nesse momento, não há espaço para industrializados. É preciso repor os estoques de energia (glicogênio muscular) com carboidratos complexos, reconstruir as fibras musculares com proteínas de qualidade e reabastecer o organismo com vitaminas e minerais por meio dos vegetais. 

“Depois de horas de folia, o corpo precisa de comida de verdade. Refeições com arroz, feijão ou boas fontes de carboidrato, como mandioca, batata-doce, inhame ou mandioquinha, associadas a uma proteína de qualidade e vegetais, ajudam na recuperação muscular e na reposição de nutrientes”, orienta Luanna.

PRATO FEITO

Essa é a representação máxima da comida de verdade no prato do brasileiro. O arroz e o feijão formam uma combinação proteica completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais.

O ovo, que a nutricionista destaca como um grande aliado, é rico em vitaminas do complexo B, luteína e zeaxantina (importantes para a saúde dos olhos) e colina (fundamental para o cérebro).

A mandioca cozida é uma excelente fonte de carboidrato de fácil digestão e energia de longa duração, e os legumes refogados garantem as fibras e micronutrientes.

HIDRATAÇÃO

Segundo a nutricionista, o erro mais comum no Carnaval é esquecer da hidratação. “Não adianta comer bem e não se hidratar. A recomendação média é de 35 ml de água por quilo de peso ao dia, mas nesse período podemos aumentar para cerca de 40 ml por quilo”, alerta.

A hidratação é a chave para manter a energia, regular a temperatura corporal e evitar mal-estar. Para quem consome bebida alcoólica, a regra é clara: a cada copo de álcool, dois a três copos de água. Isso ajuda a manter a glicemia estável e reduz os efeitos inflamatórios do álcool.

Pão na chapa com ovos mexidos e abacate

Pão na chapa com ovos mexidos e abacatePão na chapa com ovos mexidos e abacate - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 2 ovos;
  • 1 fio de azeite de oliva extravirgem;
  • 1 pitada de sal e pimenta-do-reino moída na hora;
  • 1 colher de sopa de leite ou água (para deixar os ovos mais cremosos);
  • 1 pão francês ou 2 fatias de pão integral;
  • 1/2 abacate médio; 
  • Suco de 1/2 limão.

Modo de Preparo:

> Em uma tigela, quebre os ovos, adicione o sal, a pimenta e a colher de leite ou água. Bata bem com um garfo até homogenizar;

> Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo com um fio de azeite;

> Despeje os ovos batidos e mexa constantemente com uma espátula de silicone ou colher de pau. O segredo do ovo cremoso é o fogo baixo e a mexedura constante, formando pequenos grumos macios. Assim que estiverem cozidos, mas ainda úmidos, desligue o fogo;

> Enquanto os ovos cozinham, corte o pão ao meio (se for francês) e leve à sanduicheira ou a uma frigideira para tostar levemente;

> Em uma tigelinha, amasse o abacate com um garfo, tempere com suco de limão e uma pitada de sal;

> Sobre o pão tostado, espalhe generosamente o abacate amassado e cubra com os ovos mexidos cremosos;

> Regue com um fio de azeite e sirva imediatamente.

Água Saborizada RefrescanteÁgua saborizada refrescante - Foto: Freepik

Água saborizada refrescante

Ingredientes:

  • 1 litro de água filtrada ou de coco;
  • 1 limão siciliano ou taiti cortado em rodelas finas;
  • 1 pedaço pequeno de gengibre descascado e fatiado;
  • Folhas frescas de hortelã (um punhado);
  • Gelo.

Modo de Preparo:

> Em uma garrafa grande (de preferência térmica, para manter a água gelada por mais tempo), coloque as rodelas de limão, as fatias de gengibre e as folhas de hortelã;

> Complete com a água e o gelo;

> Agite levemente para misturar os sabores. Vá consumindo ao longo do dia, intercalando com a bebida alcoólica. Ao terminar, pode reabastecer a garrafa com mais água, que os sabores das frutas ainda estarão presentes.

ENTRETENIMENTO

Nova série dos criadores de 'Stranger Things', 'Algo Horrível Vai Acontecer' ganha trailer

Os episódios estreiam na plataforma de streaming no dia 26 de março deste ano

13/02/2026 21h00

Compartilhar
Nova série estreia em 13 de março

Nova série estreia em 13 de março Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Após o polêmico final de Stranger Things, os irmãos Matt e Ross Duffer preparam uma nova série para a Netflix. Na tarde desta sexta-feira, 13, o seriado de terror Algo Horrível Vai Acontecer ganhou o seu primeiro trailer.

Na trama, acompanhamos Rachel (Camila Morrone) e Nicky (Adam DiMarco) durante a semana que antecede o casamento dos dois. O que deveria ser um período de alegria, no entanto, rapidamente se transforma em algo mais sinistro após uma série de ocorrências misteriosas.

Inspirada por filmes como Carrie, a Estranha e O Bebê de Rosemary, o seriado foi criado pela cineasta Haley Z. Boston. Com produção executiva dos irmãos Duffer, o projeto promete misturar elementos de humor, tensão e paranoia em uma narrativa absurda e aterrorizante.

"Quando eu era criança, minha mãe me disse: 'Você só precisa se certificar de não se casar com a pessoa errada'", contou Boston em comunicado divulgado à imprensa. "A série fala sobre o medo de se casar com a pessoa errada", pontuou.

Além do casal protagonista, a série também conta com nomes como Jennifer Jason Leigh, Zlatko Buric e Ted Levine no elenco. Os episódios serão dirigidos por Weronika Tofilska, Lisa Brühlmann e Axelle Carolyn e estream na plataforma de streaming no dia 26 de março deste ano.

Assista ao trailer da série:

CARNAVAL

Chuva não impede foliões de aproveitarem show de Valesca Popozuda no Farofolia

Mesmo com céu nublado na Capital, os carnavalescos chegaram cedo para curtir cada instante e garantir um bom lugar na frente do palco

13/02/2026 19h30

Compartilhar
Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A sexta-feira (13) de Carnaval, em Campo Grande, recebe a funkeira Valesca Popozuda, dona do famoso hit "Beijinho no ombro". O show no bloco Farofolia será no palco instalado na rua Doutor Temístocles, entre a 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária. Mesmo com a possibilidade de chuva, o público aguarda ansiosamente pela cantora carioca e não pretendem abandonar o evento se a água começar a cair.

As amigas Giovanna, Ana Carolina e Beatriz estão ansiosas para o show de Valesca Popozuda e são fãs da artista.  Elas já participaram de outros carnavais de Campo Grande e acharam divertidos.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Beatriz, Ana Carolina e Giovanna / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As três planejam comparecer a todos os dias do carnaval, usando fantasias diferentes a cada dia. Hoje, foram vestidas de Skol Beats. Amanhã irão de Smurfs, pintando-se de azul. No domingo, uma vai de Mulher Gato, a outra de Batman e a terceira de Robin. Em outro dia, vão fantasiadas de Alvin e os Esquilos.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Dj Gustavo Freitas no Farofolia/ Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Já o DJ Gustavo Freitas está escalado para tocar no Farofolia. Ele fez questão de chegar mais cedo ao evento para ouvir as músicas e evitar repetições, para poder se preparar melhor antes de subir ao palco.

Sua expectativa para o Carnaval de Campo Grande é curtir muito, mas também trabalhar intensamente, já que, como DJ, terá compromisso todos os dias do Carnaval.

"Como eu sou DJ, então acabo trabalhando todos os dias. Mas o ideal é tirar o tempo para curtir, porque gosto muito do Carnaval".

Este é o terceiro ano consecutivo que Gustavo trabalha no Carnaval de Campo Grande. Apesar de tocar um pouco de cada estilo musical, o DJ focou recentemente no funk, além de apreciar a "brasilidade" e o pop.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Mateus, Lucas e Alisson se inspiraram no filme Conclave / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Alisson, Mateus e Lucas foram vestidos de bispos, baseado no filme "Conclave", vencedor do Oscar na categoria de "melhor roteiro adaptado".

Compromissados em curtir o Carnaval, os amigos já chegaram com seu cooler recheado de cerveja para curtir a noite toda e não pretendem abandonar as celebrações se chover, "pode cair o mundo, mas vamos continuar aqui", disse Alisson.

