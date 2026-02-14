Especialista indica o que comer antes, durante e depois de curtir os blocos de Carnaval

Comida "de verdade" como o arroz e feijão formam uma combinação proteica completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais para a recuperação pós-folia - Freepik

O Carnaval é uma das festas mais esperadas do ano. São horas ininterruptas de dança, caminhada, pulos e exposição ao sol, tudo isso muitas vezes combinado com o consumo de bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, a alimentação deixa de ser apenas uma questão de prazer ou rotina e se torna um componente essencial para a segurança e o bem-estar do folião. Uma escolha equivocada pode resultar em queda de pressão, desmaios, tonturas, desconfortos gastrointestinais e a temida ressaca, que pode tirar a pessoa dos blocos no dia seguinte.

Por outro lado, uma estratégia nutricional bem planejada é capaz de fornecer energia de forma sustentada, melhorar a hidratação, acelerar a recuperação muscular e minimizar os danos causados pelo álcool e pelo esforço físico excessivo.

Para ajudar o folião a manter a energia e a disposição, o Correio B conversou com a nutricionista Luanna Caramalac.

“Para ter energia de verdade durante a folia, não existe um único alimento milagroso, e sim uma construção alimentar equilibrada”, explica Luanna. A chave, segundo ela, é combinar proteínas, carboidratos, gorduras boas e os compostos bioativos das frutas e verduras.

Pensando nisso, separamos receitas práticas e dicas da especialista para você não perder um minuto de festa.

CAFÉ DA MANHÃ

A primeira refeição do dia é a base para uma folia de sucesso. O objetivo é garantir saciedade e evitar picos de glicose seguidos de quedas bruscas. Muitos foliões cometem o erro de pular o café da manhã para compensar as calorias que serão consumidas na rua, mas essa é uma armadilha perigosa.

Acordar, tomar um banho e sair de casa sem se alimentar adequadamente é a receita perfeita para a hipoglicemia, que pode causar tonturas, fraqueza e até desmaios em meio à multidão.

Luanna explica que a refeição matinal deve ser completa e equilibrada, incluindo fontes de carboidratos de qualidade, proteínas e gorduras boas.

“O ideal é combinar boas fontes de proteína, carboidratos, gorduras boas e compostos bioativos, presentes nas frutas, verduras e legumes, que garantem vitaminas e minerais e ajudam a manter a disposição por mais tempo”, detalha.

PÓS-FOLIA

Depois de horas pulando, dançando e se expondo ao sol, o corpo precisa de comida de verdade para se recuperar.

A nutricionista reforça que, nesse momento, não há espaço para industrializados. É preciso repor os estoques de energia (glicogênio muscular) com carboidratos complexos, reconstruir as fibras musculares com proteínas de qualidade e reabastecer o organismo com vitaminas e minerais por meio dos vegetais.

“Depois de horas de folia, o corpo precisa de comida de verdade. Refeições com arroz, feijão ou boas fontes de carboidrato, como mandioca, batata-doce, inhame ou mandioquinha, associadas a uma proteína de qualidade e vegetais, ajudam na recuperação muscular e na reposição de nutrientes”, orienta Luanna.

PRATO FEITO

Essa é a representação máxima da comida de verdade no prato do brasileiro. O arroz e o feijão formam uma combinação proteica completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais.

O ovo, que a nutricionista destaca como um grande aliado, é rico em vitaminas do complexo B, luteína e zeaxantina (importantes para a saúde dos olhos) e colina (fundamental para o cérebro).

A mandioca cozida é uma excelente fonte de carboidrato de fácil digestão e energia de longa duração, e os legumes refogados garantem as fibras e micronutrientes.

HIDRATAÇÃO

Segundo a nutricionista, o erro mais comum no Carnaval é esquecer da hidratação. “Não adianta comer bem e não se hidratar. A recomendação média é de 35 ml de água por quilo de peso ao dia, mas nesse período podemos aumentar para cerca de 40 ml por quilo”, alerta.

A hidratação é a chave para manter a energia, regular a temperatura corporal e evitar mal-estar. Para quem consome bebida alcoólica, a regra é clara: a cada copo de álcool, dois a três copos de água. Isso ajuda a manter a glicemia estável e reduz os efeitos inflamatórios do álcool.

Pão na chapa com ovos mexidos e abacate

Ingredientes:

2 ovos;

1 fio de azeite de oliva extravirgem;

1 pitada de sal e pimenta-do-reino moída na hora;

1 colher de sopa de leite ou água (para deixar os ovos mais cremosos);

1 pão francês ou 2 fatias de pão integral;

1/2 abacate médio;

Suco de 1/2 limão.

Modo de Preparo:

> Em uma tigela, quebre os ovos, adicione o sal, a pimenta e a colher de leite ou água. Bata bem com um garfo até homogenizar;

> Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo com um fio de azeite;

> Despeje os ovos batidos e mexa constantemente com uma espátula de silicone ou colher de pau. O segredo do ovo cremoso é o fogo baixo e a mexedura constante, formando pequenos grumos macios. Assim que estiverem cozidos, mas ainda úmidos, desligue o fogo;

> Enquanto os ovos cozinham, corte o pão ao meio (se for francês) e leve à sanduicheira ou a uma frigideira para tostar levemente;

> Em uma tigelinha, amasse o abacate com um garfo, tempere com suco de limão e uma pitada de sal;

> Sobre o pão tostado, espalhe generosamente o abacate amassado e cubra com os ovos mexidos cremosos;

> Regue com um fio de azeite e sirva imediatamente.

Água saborizada refrescante

Ingredientes:

1 litro de água filtrada ou de coco;

1 limão siciliano ou taiti cortado em rodelas finas;

1 pedaço pequeno de gengibre descascado e fatiado;

Folhas frescas de hortelã (um punhado);

Gelo.

Modo de Preparo:

> Em uma garrafa grande (de preferência térmica, para manter a água gelada por mais tempo), coloque as rodelas de limão, as fatias de gengibre e as folhas de hortelã;

> Complete com a água e o gelo;

> Agite levemente para misturar os sabores. Vá consumindo ao longo do dia, intercalando com a bebida alcoólica. Ao terminar, pode reabastecer a garrafa com mais água, que os sabores das frutas ainda estarão presentes.

