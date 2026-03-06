Especialistas discutem cannabis medicinal em evento na UFMS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com o objetivo de ampliar o debate científico e a qualificação profissional sobre o uso terapêutico da cannabis, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebe, hoje, o projeto Divina na Estrada – cannabis medicinal na prática clínica: bases científicas e aplicações terapêuticas.

O encontro será realizado das 8h às 17h, no Anfiteatro Multiuso 1, na Cidade Universitária, em Campo Grande.

A iniciativa é promovida pela Associação Divina Flor em parceria com a UFMS e marca o fortalecimento da colaboração entre a entidade e a universidade para o desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão voltadas à cannabis medicinal.

O projeto possui caráter itinerante e deve percorrer, ao longo do ano, municípios de Mato Grosso do Sul que têm câmpus da universidade, levando capacitação técnica a profissionais da saúde, estudantes, pesquisadores, pacientes e demais interessados.

De acordo com a diretora da Associação Divina Flor, Fátima Carvalho, o crescimento da busca por tratamentos à base de cannabis no Brasil tem aumentado a demanda por atualização científica entre profissionais da saúde. Ainda assim, o tema segue cercado por lacunas de informação.

“Com o aumento da procura por terapias à base de cannabis, médicos e outros profissionais têm buscado compreender melhor o sistema endocanabinóide, as indicações clínicas e os aspectos regulatórios. Em Mato Grosso do Sul ainda existem muitas dúvidas sobre legislação e produção nacional de preparados, o que impacta diretamente o acesso dos pacientes a tratamentos seguros e baseados em evidências. Por isso, queremos levar essa capacitação para diferentes regiões do Estado”, explica Fátima.

Além da formação clínica, o evento também está ligado a pesquisas desenvolvidas na UFMS que investigam o conteúdo de fitocanabinóides – substâncias presentes na cannabis sativa – e analisam, em laboratório, as atividades biológicas de óleos e resíduos provenientes do processamento da planta para uso medicinal.

O objetivo é ampliar o conhecimento científico sobre a composição química, qualidade e possíveis aplicações terapêuticas desses produtos.

PROGRAMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

A programação reúne especialistas de diferentes áreas do conhecimento, incluindo pesquisadores, médicos e profissionais que atuam diretamente com a temática da cannabis medicinal.

Fátima Carvalho, apresenta o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida da Associação Divina Flor.

Já a química responsável da entidade, Talita Vilalva Freire, aborda aspectos técnicos relacionados ao cultivo, às análises laboratoriais, ao controle de qualidade e à produção nacional de preparados à base da planta.

A professora Nídia Yoshida, do Instituto de Química da UFMS, discute o cenário atual das pesquisas científicas sobre cannabis medicinal no Brasil. Segundo a pesquisadora, levar o debate para o ambiente universitário é fundamental para ampliar o conhecimento e reduzir desinformações sobre o tema.

“O principal objetivo do evento é apresentar e discutir as pesquisas científicas mais recentes sobre o uso terapêutico da cannabis em diferentes enfermidades, integrando evidências químicas, biológicas, clínicas e regulatórias. Diante do crescimento do interesse social e científico sobre o assunto, é essencial qualificar o debate com base em dados consistentes”, afirma.

Também participam da programação os médicos da família e prescritores Bárbara Rosa e José Ikeda Neto, que vão abordar o funcionamento do sistema endocanabinóide e as aplicações clínicas da cannabis em tratamentos de saúde.

As indicações terapêuticas na medicina humana e veterinária serão discutidas pelas professoras Cláudia Du Bocage, da Faculdade de Medicina da UFMS, e Bruna Fernanda Firmo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

O coordenador jurídico da Divina Flor, Felipe Nechar, apresenta ainda um panorama sobre o papel das associações e de pacientes no avanço da regulamentação da cannabis medicinal no Brasil, destacando o protagonismo dessas organizações na ampliação do acesso aos tratamentos.

ACESSO À CIÊNCIA

Para os organizadores, o projeto Divina na Estrada busca fortalecer o diálogo entre universidade e sociedade ao integrar pesquisa científica, prática clínica e as demandas reais da população que utiliza ou busca terapias com cannabis medicinal.

Nesse contexto, as universidades públicas desempenham papel estratégico na produção de conhecimento qualificado e na orientação técnica da sociedade e de órgãos reguladores, contribuindo para decisões fundamentadas em evidências científicas e responsabilidade social.

A iniciativa também destaca a importância das associações e de pacientes na disseminação de informação de qualidade, na redução de estigmas históricos associados à planta e na construção de políticas públicas baseadas em dados científicos.

Ao ampliar o debate sobre os potenciais usos terapêuticos da cannabis, o projeto pretende estimular uma compreensão mais ampla sobre o tema e fortalecer a formação de uma comunidade mais informada, crítica e preparada para discutir os impactos da cannabis medicinal na saúde pública.

O Divina na Estrada integra uma agenda estadual que deverá percorrer diferentes municípios sul-mato-grossenses ao longo deste ano.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

> Das 8h às 8h30min – Recepção.

> Das 8h30min às 8h45min – Abertura.

> Das 8h45min às 9h – Diretora da Associação Divina Flor, Fátima Carvalho: “O trabalho da Divina Flor no Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida”.

> Das 9h às 10h30min – dra. Talita Vilalva Freire, Química da Associação Divina Flor: “Laboratório e Cultivo: Bases Técnicas, Controle de Qualidade e Produção Nacional”;

> Das 10h30min às 10h45min – Intervalo Café.

> Das 10h45min às 11h30min – prof. Nídia Yoshida – Instituto de Química – Inqui, UFMS, Campo Grande: “Pesquisa com Cannabis Medicinal no Brasil: Perspectivas, Desafios e a Contribuição das Instituições de Ensino e Pesquisa”.

> Das 11h30min às 13h – Almoço.

> Das 13h às 13h45min – dra. Bárbara Rosa – Médica da Família e prescritora / dr. José Ikeda Neto – Médico da Família e prescritor: “Introdução ao Sistema Endocanabinóide e aplicações clínicas da cannabis”;

> Das 13h45min às 14h15min – prof. Cláudia Du Bocage – Faculdade de Medicina – Famed, UFMS, Campo Grande: “Aspectos relacionados à utilização de cannabis medicinal por pacientes da Associação Divina Flor, Campo Grande – MS”.

> Das 14h15min às 15h15min – prof. Bruna Fernanda Firmo – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – Famez, UFMS, Campo Grande: “Terapia canabinóide na Medicina Veterinária: indicações terapêuticas”.

> Das 15h15min às 15h30min – Intervalo Café.

> Das 15h30min às 16h30min – dr. Felipe Nechar – coordenador Jurídico Divina Flor: “O Protagonismo das Associações de pacientes na regulamentação da Cannabis no Brasil”.

