Cuidados com o pet

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Veterinário alerta ainda para evitar contato com glitter e espuma

Agência Brasil

15/02/2026 - 12h00
Estresse, desconforto e até problemas graves de saúde podem acometer animais levados a participar de blocos de rua e outros ambientes com grande concentração de pessoas e música alta.

O alerta foi dado pelo presidente da Comissão de Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Companhia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), Alexandre Guerra, em entrevista à Agência Brasil .

Para Guerra, o mais sensato é o tutor não expor o animal a aglomerações e lembrar que folia é para o ser humano. O médico veterinário lembrou que os cães possuem uma audição muito mais apurada que a dos humanos, captando sons intensos.

“Para nós, já não é saudável, imagine para eles”.

Barulho excessivo


Por isso, barulhos como fogos de artifício, apitos, caixas de som e gritos de multidões podem gerar medo, estresse e crises de ansiedade nos animais.

Como consequência, ele podem apresentar comportamentos agressivos ou tentar fugir, expondo-se ao risco de atropelamento, especialmente no caso de cães pequenos.

“Nos blocos, aumenta também a chance de contato com outro animal, e a agressividade e o estresse podem estar presentes em qualquer raça”, alertou Alexandre Guerra.

Temperaturas elevadas


A temperatura elevada também é um fator de risco. Diferentemente dos humanos, os cães regulam a temperatura principalmente pela respiração, e a exposição ao calor e ao sol pode causar hipertermia, levando a desmaios e, inclusive, a óbito.

Outro ponto destacado pelo médico veterinário é a alimentação. “É preciso ter cuidado na rua. Muitas pessoas comem alimentos comprados em barracas e dão para seus cães. É arriscado”.

O olfato canino também é extremamente apurado, e o contato com perfumes fortes, fumaça e cheiros intensos pode ser desconfortável para os cães, que não conseguem simplesmente se afastar quando se sentem incomodados.

“Cuidado também com produtos químicos, como espumas e gliter, presentes em fantasias, porque os animais são muito curiosos e podem ingerir ou tentar ingerir pequenos adereços e fios”, advertiu o médico veterinário.

Espumas de carnaval, por exemplo, podem provocar irritações na pele e mucosas dos animais, aumentando os riscos.

Alexandre Guerra ainda considera as fantasias para pets prejudiciais, porque dificultam a regulação térmica e podem causar alergias ou intoxicação, se ingeridas.

“Ele pode se sentir incomodado com aquilo, tentar se desfazer da fantasia e acabar ingerindo pequenos pedaços”. Destacou também que

Na avaliação de Guerra, o bem-estar dos animais deve ser priorizado.

"Os donos devem considerar que o Carnaval é repleto de estímulos que podem ser prejudiciais à saúde física e psicológica dos animais. A melhor opção é mantê-los em um ambiente seguro e tranquilo em casa", recomendou.

Saúde Correio B+

Especial Carnaval B+: Especialista dá dicas para amenizar os efeitos da ressaca durante a folia

Alimentação adequada, hidratação e escolhas inteligentes ajudam a enfrentar a maratona carnavalesca sem perder a energia

14/02/2026 16h00

Carnaval B+: Especialista dá dicas para amenizar os efeitos da ressaca durante a folia

Carnaval B+: Especialista dá dicas para amenizar os efeitos da ressaca durante a folia Foto: Divulgação

Ah, o Carnaval! Seguir o trio elétrico, acompanhar o ritmo da bateria, dançar, subir e descer ladeiras… essa será a rotina de muitos foliões durante os quatro dias de festa. Para não perder o gingado e manter o pique para brilhar na avenida, é fundamental se alimentar bem e manter a hidratação em dia.

O Carnaval é uma verdadeira prova de resistência e, para aproveitar ao máximo, é preciso estar preparado. Pensando nisso, a nutricionista Elaine Klein reuniu dicas de alimentos para consumir antes, durante e depois da folia, além de orientações para amenizar os efeitos da ressaca.

Durante a intensa sequência de blocos, é comum pular refeições, exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e optar por alimentos vendidos nas ruas. Para conseguir curtir todos os dias de Carnaval, alguns cuidados básicos com a alimentação são essenciais.

“Antes de cair na folia, é importante realizar uma refeição completa, que inclua carboidratos, proteínas, verduras, legumes e frutas. Já o consumo de leguminosas, como o feijão, pode favorecer o aparecimento de desconfortos gástricos, como gases, e deve ser evitado”, explica Elaine Klein, nutricionista e consultora da Bodytech.

Para quem vai curtir os blocos pela manhã, a recomendação é começar o dia com um bom café da manhã. Aposte em pães integrais, tapioca com semente de chia, suco natural, café sem açúcar e frutas com maior teor de água, como laranja, maçã, melão, melancia, abacaxi, kiwi e uva.

Outros alimentos que são ótimas opções para consumir antes da folia incluem pães, arroz, macarrão, aipim, inhame, ovos, queijo, frango, peixe, beterraba, cenoura, abóbora, couve, além de frutas como abacate, banana, uva, melancia, melão e laranja. Café e chá verde gelado também podem ajudar a manter a disposição.

Vale ainda contar com alimentos práticos, fáceis de transportar em uma pochete ou bolsa pequena. Oleaginosas (“nuts”) como castanha-de-caju e do Pará, amêndoas, nozes, macadâmia, pistache, avelã, além de grão-de-bico, barrinhas de proteína e frutas, são boas opções. Para hidratar, os isotônicos ajudam. Já para quem precisa comer algo rápido na rua, pão de queijo, pipoca e picolé de fruta podem ser alternativas.

Carnaval B+: Especialista dá dicas para amenizar os efeitos da ressaca durante a folia - Divulgação

“Quando a fome aperta, muitos foliões recorrem à comida de rua. Porém, é preciso cuidado na escolha. Evite alimentos gordurosos, frituras e, principalmente, aqueles expostos à temperatura inadequada, molhos caseiros como maionese e itens que necessitam de refrigeração, como sanduíche natural. Esses alimentos apresentam risco de contaminação e podem provocar gastroenterite”, alerta a nutricionista.

Outro ponto fundamental é não descuidar da hidratação. A orientação é intercalar o consumo de água com a ingestão de bebidas alcoólicas, além de evitar longos períodos sem se alimentar e nunca beber em jejum. Água de coco, sucos naturais e isotônicos são boas opções para manter o corpo hidratado.

Consumo de bebida alcoólica

O excesso de bebida alcoólica sobrecarrega o fígado — cerca de 90% do álcool ingerido é metabolizado nesse órgão por enzimas específicas. Esse processo pode causar desequilíbrio da microbiota intestinal, inibir a produção de vitaminas e desregular a resposta imunológica e metabólica, provocando um estado pró-inflamatório. 

No dia seguinte à bebedeira, a recomendação é priorizar o consumo de vegetais, especialmente folhas cruas, legumes e frutas cítricas.

“A ingestão desses alimentos aumenta o consumo de prebióticos. Inclua pelo menos duas frutas diferentes por dia (uma delas com casca) e verduras e legumes em pelo menos uma refeição, crus ou cozidos no vapor. Evite ao máximo alimentos gordurosos, como queijos e carnes vermelhas nesse período. Dê preferência a carboidratos de qualidade e proteínas magras. Cereais integrais como aveia, linhaça e chia (no café da manhã e lanches), arroz integral e cevadinha (no almoço ou jantar) são muito bem-vindos”, orienta Elaine.

Dica da especialista: não se esqueça de beber muita água. O tempo e a absorção do álcool dependem de diversos fatores, como a presença de alimento no estômago (nunca beba em jejum), o tipo de alimento ingerido antes do consumo e a velocidade da ingestão da bebida. Cerca de 75% do álcool é absorvido pelo intestino delgado; o restante, pela mucosa da boca, esôfago, estômago e intestino grosso.

 

Cinema Correio B+

Bridgerton, o prazer do clichê que insiste em funcionar na 4ª temporada

Mesmo cafona, previsível e vítima do próprio "efeito Bridgerton", a série chega à quarta temporada mais consciente de si e surpreendentemente mais interessante desde o início.

14/02/2026 14h30

Bridgerton, o prazer do clichê que insiste em funcionar na 4ª temporada

Bridgerton, o prazer do clichê que insiste em funcionar na 4ª temporada Foto: Divulgação

Da frequência com que me queixo do chamado “efeito Bridgerton” — essa pasteurização pop das séries de época, em que tudo vira trilha de violino pop, figurino instagramável e conflito sem consequência — seria perfeitamente lógico que eu detestasse a série que dominou o streaming na pandemia. E, no entanto, aqui estamos.

Quarta temporada, sensação de quinta se contarmos Queen Charlotte (minha favorita), e a constatação incômoda, mas honesta: mesmo clichê, cafona e assumidamente dramática, Bridgerton continua sendo uma delícia. E, pior — ou melhor —, merecidamente.

A quarta temporada, baseada em An Offer From a Gentleman, de Julia Quinn, chega depois de quase dois anos de hiato com uma energia curiosamente confortável. Não há a menor intenção de reinventar a roda. Pelo contrário: tudo aqui opera no modo “se não está quebrado, não conserte”.

A estrutura é conhecida, a divisão da temporada em duas partes é irritante, o tom permanece o de uma novela luxuosa em vestidos impagáveis. Ainda assim, há algo diferente. Pela primeira vez desde a estreia, a repetição não soa apenas preguiça. Ela soa escolha.

Benedict Bridgerton assume o centro da narrativa depois de anos sendo o boêmio errante da família, esse personagem que parecia existir apenas para festas libertinas, ateliês esfumaçados e crises vagas de identidade.

A temporada encerra abruptamente sua fase de lothario artístico e o empurra para um romance clássico, clássico até demais. A história com Sophie Baek é, sem rodeios, Cinderela. Ou, para ser mais específica, A Cinderella Story, versão anos 2000, só que sem Hilary Duff cantando “Come Clean”.

O baile de máscaras, o encontro mágico, o desaparecimento à meia-noite, a mulher invisível socialmente que se revela central para o desejo do herói: está tudo ali, sem pudor.

Isso é, ao mesmo tempo, o maior problema e o maior acerto da temporada. Sim, a alegoria é literal demais. Sim, o roteiro às vezes parece sublinhar o conto de fadas como se temesse que o público não reconhecesse a referência. E, ainda assim, funciona. Funciona porque Cinderela é um arquétipo resistente. E porque, pela primeira vez em muito tempo, Bridgerton recupera algo que havia abandonado: um obstáculo real entre os protagonistas.

Sophie não é apenas uma mulher com um segredo. Ela é uma criada. Trabalha para uma família aristocrática, vive num regime de dependência econômica e social que torna qualquer relação com um Bridgerton não apenas improvável, mas proibida. O romance deixa de ser movido apenas por mal-entendidos sentimentais e passa a ser atravessado por classe, trabalho e hierarquia. Há risco novamente. Há custo. Há algo a perder.

Essa mudança reverbera por toda a temporada. Diferentemente dos anos anteriores, em que as tramas paralelas frequentemente sabotavam o romance central — ou pior, o ridicularizavam —, aqui os subplots finalmente conversam entre si.

A disputa salarial da governanta Varley, o desconforto histórico de Lady Danbury na posição de “melhor amiga subalterna” da rainha, as dúvidas dos Mondriches sobre o preço de ascender socialmente, até as reflexões de Eloise sobre o que significa permanecer solteira em termos materiais: tudo orbita o mesmo eixo. Poder, dependência, consentimento.

Só acho problemático mesmo, alimentar a ilusão de que um homem (especialmente como Benedict), poderia ser “recuperado” pelo amor verdadeiro. Dito isso, Shonda Rhimes é tão genial que me fez acreditar que sim, é possível (mas não, não é).

Bridgerton, o prazer do clichê que insiste em funcionar na 4ª temporada - Divulgação

A nova temporada é o manual de Shonda Rhimes funcionando como deveria. O mesmo mecanismo que sustenta Grey’s Anatomy desde o início — histórias menores que expandem, tensionam e complicam a narrativa principal — finalmente encontra equilíbrio em Bridgerton. Pela primeira vez, a série entende que mundo não é excesso de personagens, mas coerência temática.Isso não resolve tudo. O romance entre Benedict e Sophie, ao menos nesta primeira metade, é correto demais.

Há química, há delicadeza, há uma performance excelente de Yerin Ha, mas falta faísca. Falta o calor que marcou Daphne e Simon, Anthony e Kate, até mesmo Colin e Penelope em seus melhores momentos. Curiosamente, a temporada reserva o erotismo mais intenso para os coadjuvantes — e, sobretudo, para Violet Bridgerton. Ruth Gemmell emerge como a verdadeira protagonista emocional do ano, transformando desejo maduro, flerte tardio e expectativa contida no arco mais vivo da série.

Ainda assim, há algo profundamente reconfortante em ver Bridgerton aceitar aquilo que é. Uma fantasia romântica que nunca foi — e talvez nunca quisesse ser — uma reconstituição histórica rigorosa. Um melodrama que prefere o excesso à contenção, o gesto amplo ao subtexto minimalista. Quando a série tenta ser “importante”, costuma tropeçar. Quando abraça o prazer, o artifício e o sentimentalismo, ela ganha força.

A quarta temporada também faz algo que parecia impossível: devolve densidade ao universo da série. Ao reconhecer que, mesmo nesse mundo idealizado, a desigualdade estrutural persiste, Bridgerton resgata a sensação de consequência que havia se diluído ao longo dos anos. Não é uma crítica radical ao sistema — longe disso —, mas é um passo além do cinismo colorido que ameaçava transformar tudo em fantasia sem atrito.

Há motivos para cautela. Bridgerton tem histórico de desandar na segunda metade das temporadas. A promessa de desejo precisa se converter em tensão física, em risco emocional, em cenas que justifiquem o investimento. Mas, por ora, tudo converge. As tramas se alinham, o tema se sustenta, o prazer permanece intacto.

No fim, talvez a maior ironia seja essa: a série que simboliza tudo aquilo que eu costumo criticar nas produções de época só funciona quando para de fingir que é outra coisa. Quando aceita ser clichê. Quando assume o cafona. Quando entende que, às vezes, um bom conto de fadas — bem contado — é exatamente o que o público quer.

E eu, contra todas as expectativas, continuo querendo também.

