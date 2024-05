Exposição "Entre a Aula e a Escol(h)a" no MIS encerra nesta quarta (29)

PRÊMIO ONÇA PINTADA

O Prêmio Onça Pintada ocupará o Teatro Glauce Rocha e o Espaço do Ballet Isadora Duncan desta quinta-feira até domingo

Se a dança te contempla, respira e vem. É assim que a coreógrafa Neide Garrido, idealizadora do Prêmio Onça Pintada, convoca o público para acompanhar a oitava edição do evento “único que acontece no Estado, com sede em Campo Grande, que abraça todas as vertentes, origens e tendências da dança”, como a artista assinala.

Neste ano, o prêmio ocupará o Teatro Glauce Rocha e o Espaço do Ballet Isadora Duncan a partir desta quinta-feira até domingo, com apresentações competitivas, mostra paralela, oficinas, palestras e a tradicional cerimônia de premiação no encerramento. Uma dos destaques é o Grupo Afro Ga-Star, de Gana, na África Ocidental.

O Ballet Municipal de Capitan Bado, o Núcleo de Arte David Sanches, ambos do (Paraguai); a Camerata Escola de Música e Dança (Presidente Prudente-SP), a Academia de Arte e Dança Alessandra Carvalho (Rondonópolis-MT) e o Studio Blanches Torres (Dourados-MS), além do Studio de Dança Oswaldo Tognini – Funlec e da Ginga Cia de Dança, ambos de Campo Grande, também integram a programação. Os ingressos (R$ 35 por pessoa) estão à venda na plataforma Sympla.

A intenção do prêmio, como Neide destaca, é contemplar a dança em suas diversas possibilidades de criação e expressão, servindo como uma vitrine tanto de modalidades mais conhecidas quanto de trabalhos mais experimentais, de modo a valorizar a performance da arte do corpo e do movimento “em todos seus aspectos técnicos, interpretativos e criativos”.

O Onça Pintada procura abrir espaço e proporcionar oportunidades “de evolução e continuidade” para escolas de dança, projetos sociais, grupos, companhias e artistas independentes.

Nessa edição, estarão presentes nomes que representam as seguintes cidades de Mato Grosso do Sul: Dourados, Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas, Nova Andradina, Jardim, Maracaju, Sidrolândia, Bonito e Ponta Porã.

Atrações da Argentina e de diferentes estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal – também marcarão presença. As modalidades programadas, tanto na mostra paralela como na competitiva, são: Ballet Clássico de Repertório e Neoclássico; Dança Contemporânea; Jazz; Sapateado; Danças Urbanas; Danças Populares e Estilo Livre. As categorias: Infantil; Juvenil; Júnior; Sênior; e de 7 a 16 anos em diante. As coreografias podem ser no formato de Conjunto, Solos, Duos ou Trios.

FORMATO

Na Mostra Internacional de Dança, que integra o prêmio, um grupo de pareceristas especializados assistirão a todas as apresentações para fazer suas observações aos dançarinos, proporcionando aos participantes a experiência de receberem considerações de renomados profissionais da dança.

Ao longo de quatro dias de programação, serão duas sessões por dia, totalizando oito apresentações, com a previsão de reunir aproximadamente 450 coreografias, 1.200 participantes e um público estimado em cinco mil pessoas.

CONCEITO

A 1º edição do Prêmio Onça Pintada – Mostra Internacional de Dança de MS foi realizada em 2014. Desde então, o evento desenvolve a formação de plateia crítica e interessada pela dança e um espaço que proporciona visibilidade, aprimoramento técnico e novas experiências artísticas aos professores, coreógrafos, estudantes e profissionais da dança.

No cerne da proposta, o objetivo de democratizar a arte da dança, promovendo o intercâmbio cultural, o desenvolvimento técnico e a interpretação artística.

O nome do prêmio, além de prestar homenagem à fauna pantaneira, busca resgatar heranças culturais sul-mato-grossenses, influenciados pela vinda de povos de diversas origens à região (japoneses, árabes, paraguaios, gaúchos, dentre outros) e também arraigada pelos costumes indígenas.

Portanto, o leque do que se pode apreciar é, uma vez mais, bem diversificado, contemplando, além dos estilos já mencionados, danças indígenas, danças populares típicas da região de fronteira, polca, chamamé e cururu, dança contemporânea, jazz, danças urbanas, sapateado e danças árabes.

EVOLUÇÃO

“Como cheguei aqui em 1975, posso falar com muita propriedade dessa trajetória da dança no Estado. Ainda era Mato Grosso [uno]. Posso dizer que, nesse tempo todo de cinco décadas, assisti muitas chegadas e partidas. E ficou bem claro para mim. Me sinto muito gratificada por ter tido a oportunidade de acompanhar todo esse começo, esse meio e que não vai ter fim”, afirma a gaúcha “de raiz, mas de coração 100% sul-mato-grossense”, Neide Garrido. “Porque hoje a gente conta com artistas da dança qualificados dentro dessa ação, desse trabalho, que é a dança, tanto quanto os bailarinos que já se tornaram profissionais, professores, coreógrafos, criadores, diretores de escolas. Hoje, até teríamos que fazer um levantamento disso. São muitas escolas nesse Estado inteiro que se motivaram e que se inspiraram em profissionais que se lançaram nesse meio aí, que no começo foi tão árido”, diz a coreógrafa. “Agora, me sinto superorgulhosa de estar assistindo e participando ainda de tantos eventos, de tanta evolução, de tanto sucesso que o Estado abraça, e realmente pode se orgulhar disso. A dança evoluiu muito no estado de MS, não deve nada aos grandes centros do nosso país. A gente realmente conta aqui… Prova esta que o Onça Pintada vem provar tudo isso. É esse resultado, esse comprovante de evolução da nossa arte da dança, e com muito orgulho compartilhamos isso com o País inteiro”, destaca. “É isso aí. O Onça Pintada veio com toda a força de uma onça para retratar e assinar em tudo isso em nome dos artistas da dança de MS”, celebra a artista.

8º Prêmio Onça Pintada – Mostra Internacional de Dança

Programação

30/5 (quinta-feira)

Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Jazz e Estilo Livre.

31/5 (sexta-feira)

Ballet Clássico de Repertório, Neoclássico e Clássico Livre.

1/6 (sábado)

Danças Populares e Sapateado.

Todas as Categorias e modalidades do Infantil e Juvenil.

2/6 (domingo)

Premiações e Gala dos Premiados.

Horários

1ª Sessão – 16h: Competição.

– 16h: Competição. 2ª Sessão – 19h30min: Mostra Paralela.

– 19h30min: Mostra Paralela. No domingo (sessão única) – 9h: Gala dos Premiados.

Local: Teatro Glauce Rocha.

Ingressos: R$ 35 pelo Sympla.

OFICINAS E CURSOS

O Festival oferece palestras, vivências, cursos de aprimoramento para

diretores, professores, coreógrafos e bailarinos com os renomados professores que fazem parte do corpo de jurados do evento.

PALESTRAS

Marcela Benvegnu - Gestão e Crise. Comunicação e Marketing para a Dança.

Gestão e Crise. Comunicação e Marketing para a Dança. Wagner Alvarenga - Cenografia digital na dança.

OFICINAS PRÁTICAS

Adriana Assaf, Gisele Bellot e Flavia Burlini - Ballet Clássico: crianças e adultos.

Ballet Clássico: crianças e adultos. Kátia Barros: Alex Siqueira e Luan Rattacaso - Jazz – Jazz Musical: crianças e adultos.

De 30/5 a 1/6, a partir das 8h.

Local: Espaço do Ballet Isadora Duncan

