Correio B

FEIRA LITERÁRIA

Feira Literária de Bonito homenageia a escritora sul-mato-grossense Flora Egídio Tomé

Escritora sul-mato-grossense foi membro ativo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaboradora constante do Suplemento Cultural do Correio do Estado

MARIANA PIELL

MARIANA PIELL

03/09/2025 - 10h00
De 17 a 21 deste mês, a charmosa Praça da Liberdade, em Bonito, transforma-se novamente no palco da palavra, das ideias e da cultura na 9ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). O evento consolidado no calendário cultural do Estado se destaca não apenas pela qualidade e diversidade dos nomes que reúne, mas também pela valorização profunda da literatura sul-mato-grossense. 

Este ano, a feira presta uma homenagem especial à escritora Flora Egídio Thomé, uma das vozes mais elegantes e reflexivas da cena literária local, reafirmando o compromisso em promover o diálogo entre os protagonistas da arte escrita de ontem, hoje e amanhã.

HOMENAGEM

Professora por quatro décadas, Flora Egídio Thomé é uma figura singular na literatura sul-mato-grossense. Membro ativo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaboradora constante de veículos como o Suplemento Cultural do Correio do Estado e o Jornal do Povo, Flora construiu uma obra poética repleta de lirismo e meditação sobre o tempo, a memória e a condição humana. Autora de livros emblemáticos como “Cirros” (1980), “Cantos e Recantos” (1987), “Retratos” (1993), “Haicais” (1999) e “Nas Águas do Tempo” (2002), além de ser organizadora da “Antologia Dimensional de Poetas Três-lagoenses”, sua poesia ainda aguarda maior reconhecimento fora dos círculos literários especializados, e a Flib surge como um importante espaço para ampliar esse alcance.

Flora será homenageada ao lado de Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras do século 20, cuja obra social e literária permanece viva em debates e estudos no País inteiro. A homenagem conjunta dessas duas autoras une a literatura de diferentes origens, estilos e realidades, aproximando o público de vozes que falam tanto da intimidade pessoal quanto das grandes questões sociais.

A homenagem a Flora Egídio Thomé resgata a voz de uma escritora fundamental, cuja obra poética merece maior difusão, e, ao mesmo tempo, dialoga com Carolina Maria de Jesus, que traduz a força da literatura afro-brasileira e das vozes marginalizadas.

LITERATURA CONTEMPORÂNEA

Além da homenagem, a Flib reafirma seu papel como um polo importante para a diversidade e pluralidade da produção literária contemporânea no Brasil. Entre os autores que já confirmaram presença estão nomes que representam diversos gêneros, estilos e trajetórias, compondo um mosaico rico e multifacetado. Estarão presentes escritores como Anarandá, Andressa Arce, Carlos Magno, Diana Pilatti, Elias Borges, Eusvaldo Rocha Neto, Febraro de Oliveira, Gean Euzébio, Henrique Pimenta, Idayane Jacques, Isaac Ramos, Luciana Kinikinau, Lucilene Machado, Maria Carol, Mazão Ramires, Olimpio Leme, Percival Lelo Gomes, Rodrigo Teixeira, Rogério Pereira, Silvio Santana de Souza, Susylene Dias de Araujo e Wanderson F. Fonseca.

A participação de autores com diferentes perfis e produções mostra a vocação da feira para reunir público e criadores, fomentando trocas que ampliam o conhecimento e o interesse pela literatura em suas múltiplas expressões.

INTEGRAÇÃO

A Flib, que vem crescendo a cada edição, também reforça sua abrangência nacional com escritores reconhecidos em outras regiões do País. Estarão presentes autores como Keka Reis, roteirista e escritora finalista do Prêmio Jabuti em 2018 e 2019, o jornalista e crítico musical Júlio Maria, responsável pela biografia “Nada Será Como Antes”, sobre Elis Regina, o duo formado por Sirlene Barbosa e João Pinheiro, criadores da HQ “Carolina”, que retrata a vida de Carolina Maria de Jesus.

Além destes, participam profissionais como a socióloga e romancista Ana Cristina Braga Martes, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, a escritora Aline Bei, vencedora do mesmo prêmio em 2018, o poeta e cronista Henrique Rodrigues, o pesquisador Gustavo de Castro, especialista na obra do poeta Manoel de Barros, e a escritora e professora Andressa Marques.

O aporte desses nomes, com reconhecida trajetória e relevância nacional, impulsona a feira como um evento que ultrapassa regionalismos e discute a literatura brasileira em sua complexidade e riqueza.

TEMA 

A curadoria da Flib 2025 – liderada pela professora Maria Adélia Menegazzo – fixou como eixo central do evento a ideia da narrativa pessoal enquanto instrumento criativo e transformador da realidade. Com o tema Literatura: a autoria, a arte e a vida, autobiografias, autoficções, diários, memórias e biografias ganharão destaque em debates, oficinas e mesas-redondas, buscando refletir sobre as múltiplas possibilidades da escrita como ferramenta para ressignificar a história, os afetos e o mundo.

“É justamente essa convivência entre diferentes trajetórias e estilos que torna a Flib especial. Cada escritor e escritora que integra a programação contribui para ampliar o olhar do público e fortalecer essa grande celebração da literatura”, enfatiza Maria Adélia.

A FLIB

A Feira Literária de Bonito é uma realização conjunta da prefeitura municipal de Bonito, do deputado federal Vander Loubet, do Ministério da Cultura e do governo do estado de Mato Grosso do Sul, contando ainda com o apoio de diversas instituições culturais e empresas parceiras. Em agosto deste ano, a Flib foi oficialmente incluída no calendário oficial de eventos do Estado, por meio do Decreto-Lei nº 6.457, o que reforça sua importância cultural e estratégica para o território.

O projeto também foi contemplado pelo Plano Nacional Aldir Blanc (Pnab), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, garantindo a infraestrutura necessária para a concretização de um evento de alta qualidade técnica e artística. A organização é feita pela Bolt Realizações, em parceria com o Instituto Ìmòlé.

A cada edição, a Flib consolida sua missão de democratizar o acesso à literatura, reunindo público diverso – desde estudantes, professores, leitores frequentes até curiosos e famílias – em uma programação que inclui lançamentos de livros, debates, oficinas, rodas de conversa, exposições e apresentações culturais.

LITERATURA

Livro traz dicas práticas para vida ainda mais plena aos 40 anos

"Mais Forte aos 40", do advogado Roberto Cunha, surgiu de uma transformação pessoal vivida pelo autor e já é sucesso de vendas antes mesmo do lançamento

02/09/2025 11h00

Roberto Santos lança livro de autoajuda sobre como envelhecer de maneira saudável e consciente

Roberto Santos lança livro de autoajuda sobre como envelhecer de maneira saudável e consciente Fotos: DIVULGAÇÃO/THALITA DINIZ

De meados do século 20 até hoje, a expectativa de vida quase dobrou, segundo dados do IBGE, e hoje chega a uma média de 74 anos. No entanto, ainda é comum que, ao atingir os 40 anos, quando o corpo humano começa a apresentar alguns sinais de desgaste, muita gente esteja resignada a uma rotina de muito trabalho, estresse, má alimentação e sedentarismo. 

Era assim que vivia o advogado Roberto Santos Cunha há cerca de seis anos, mas uma transformação de vida mudou tudo – e o inspirou a reunir o que aprendeu no livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo Como Templo”, que será lançado no dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura.

“Obtive sucesso profissional, entretanto, esse sucesso teve um custo grande, porque negligenciei minha saúde, minha família e outras coisas que são caras, mas dei um basta e decidi mudar de vida. Com isso, percebi que poderia contribuir com outras pessoas que, muitas vezes, acham que é tarde demais. Eu garanto: é possível ter uma melhor versão depois dos 40 anos”, resume Roberto Cunha. 

Ele conta que essa transformação não foi conquistada do dia para a noite, e sim como resultado de diversas mudanças de hábitos, mas tudo começou com uma decisão. “Fiz um contrato comigo mesmo, com cláusulas que coloquei como inegociáveis”, relata.

Entre essas cláusulas, começar a praticar exercícios físicos regularmente, passar por uma reeducação alimentar, diminuir o consumo de álcool e açúcar, além do cuidado com a saúde mental e o cultivo da fé. 

“A partir disso, tive uma melhora significativa no meu corpo, uma mudança em minha relação com a família, e até me senti mais disposto para produzir no trabalho. Sou um homem comum que resolveu mudar, tomei uma decisão e estou compartilhando isso para as pessoas verem que é possível essa mudança após os 40 anos”, completa Roberto.

Além de relatar a transformação pessoal do autor e dar dicas práticas de como cada um pode buscar sua melhor versão, o livro se baseia em pilares filosóficos como o estoicismo, que nasceu na Grécia Antiga e prega que cada um deve mudar aquilo que está ao seu alcance e aceitar o que não se pode mudar. Outro pilar é a filosofia do judô, criada por Jigoro Kano, que tem como base: seiryoku-zen-yo, máxima eficiência com mínimo esforço, e jita-kyoei, amizade e prosperidade mútua. Por conta da proximidade do autor com o judô, tendo sido praticante por muitos anos e chegou à faixa preta, o escolhido para prefaciar a obra foi o medalhista olímpico na modalidade Tiago Camilo.

“‘Mais Forte aos 40” não é apenas uma inspiração individual. É um chamado coletivo para que cada um assuma, com integridade, sua presença no mundo, sua força e seu propósito”, define Camilo. O livro já vendeu mais de 300 exemplares no período de pré-venda.

SERVIÇO

O livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo como Templo”, escrito por Roberto Santos Cunha, publicado pela Life Editora, será lançado dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura, na Avenida Afonso Pena, nº 4.909 – Santa Fé). Evento aberto ao público e com entrada gratuita.

SAÚDE

Médica alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras

Dra. Mariana Vilela, referência médica em emagrecimento saudável, em Campo Grande, alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras

02/09/2025 10h30

Divulgação

O volume de buscas e a procura por tratamentos com as famosas canetas emagrecedoras, como Mounjaro e Ozempic, ou por procedimentos estéticos, como as enzimas para gordura localizada, têm crescido cada vez mais. Esse fenômeno reflete um movimento global em direção a soluções médicas e estéticas para o controle de peso e para a melhoria da autoimagem, influenciado amplamente por relatos de sucesso compartilhados publicamente.

A busca por métodos eficazes e relativamente rápidos impulsionou a popularidade desses tratamentos, colocando-os em evidência não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Inicialmente desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2, as canetas emagrecedoras ganharam notoriedade após serem utilizadas e terem seus resultados compartilhados por famosos nas redes sociais. A exposição midiática e o poder de influência de celebridades e criadores de conteúdo foram determinantes para que esses medicamentos saíssem do contexto puramente clínico e se tornassem um fenômeno de consumo amplamente discutido. O impacto visual das transformações corporais compartilhadas on-line gerou uma demanda massiva por informações e acesso a esses fármacos.

Desde então, diversos estudos foram conduzidos, culminando na atualidade com o uso desses ativos com a finalidade de emagrecimento, agora cientificamente comprovado e com reconhecimento de eficácia e segurança pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Assim como o Ozempic, Mounjaro é uma das canetas emagrecedoras mais populares FOTO: Divulgação

A comunidade científica tem se dedicado intensamente a compreender os mecanismos de ação desses medicamentos e a validar sua aplicação no manejo da obesidade e do sobrepeso, condições que representam um significativo problema de saúde pública global.

O aval da Anvisa é um passo crucial para garantir que o uso seja feito dentro de parâmetros de segurança e eficácia estabelecidos. “É importante reforçar que são medicamentos injetáveis e com possíveis efeitos colaterais, que precisam de acompanhamento médico e estratégia para serem utilizados”, ressalta a dra. Mariana Vilela.

Os efeitos colaterais mais comuns dessas medicações são náuseas, vômitos e constipação intestinal, o que ocorre por conta do seu mecanismo de ação.

“Após serem injetadas na gordura abdominal, a substância entra na corrente sanguínea e exerce um efeito sacietógeno [composto que promove a sensação de saciedade] no indivíduo. Existe uma sinalização cerebral que responde com a liberação de substâncias como a leptina, hormônio da saciedade, liberado pelo tecido adiposo após nos alimentarmos”, explica a dra. Mariana.

É fundamental que os pacientes estejam cientes de que esses sintomas, embora frequentemente temporários e manejáveis, fazem parte do processo de adaptação do organismo ao medicamento.

RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO

A Dra. Mariana Vilela alerta que o desequilíbrio hormonal é uma das facetas mais complexas da obesidade, tratando-se de uma doença multifatorial que vai muito além da simples equação de calorias ingeridas versus calorias gastas. 

A regulação do apetite é um processo neuroendócrino sofisticado, e sua disfunção, quando não tratada com acompanhamento médico, pode levar a um ciclo vicioso de ganho de peso e dificuldade de emagrecimento.

“Pode parecer difícil e, de fato, tem uma complexidade considerável esse mecanismo de fome e saciedade, mas de forma resumida, quando comemos liberamos hormônios como GLP-1, GIP e leptina, isso gera sinalização de saciedade e diminuição da fome. Acontece que, em muitas pessoas, isso não ocorre corretamente e o indivíduo começa a ter fome além do habitual e podendo desenvolver até compulsão alimentar”, afirma.

Existe uma grande preocupação com o uso abusivo e a automedicação dessas medicações. Diante disso, a Anvisa restringiu sua venda, que agora necessita de receita médica controlada.

Porém, a melhor forma de utilizá-las ainda é por meio de farmácias ou clínicas médicas, com acompanhamento próximo durante todo o processo de emagrecimento.

A medida regulatória foi uma resposta necessária aos riscos associados à automedicação, que incluem desde o agravamento de efeitos colaterais até o uso inadequado por pessoas para quem o medicamento não é indicado, como aquelas que desejam perder peso por motivos puramente estéticos sem apresentar um quadro clínico que justifique o tratamento.

“Hoje dentro da clínica eu aplico essas medicações após avaliação e consulta do paciente e faço o acompanhamento disso semanalmente, para reduzir o risco de complicações e maximizar os resultados dos pacientes que decidem investir na sua própria saúde, e fazemos tudo isso com uma equipe multidisciplinar de médicos, treinadores e nutricionistas”, diz a dra. Mariana Vilela.

Essa abordagem integrada é considerada o padrão-ouro no tratamento da obesidade, garantindo que o paciente seja acompanhado em todas as frentes necessárias para uma perda de peso segura, eficaz e sustentável a longo prazo, evitando o temido efeito sanfona.

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL

Lembre-se de construir uma rotina saudável que passa pelos cinco pilares de uma vida saudável e longeva: exercícios físicos, alimentação equilibrada, gerenciamento do estresse, higiene do sono e saúde intestinal.

Cada um desses pilares está intrinsecamente ligado aos outros, formando uma base sólida para o bem-estar geral. Negligenciar um deles pode comprometer todo o esforço dedicado aos demais, por isso, uma visão holística da saúde é fundamental.

Ter um médico que atue na área de prevenção é essencial para envelhecer com saúde. A medicina preventiva e de estilo de vida visa justamente identificar e mitigar riscos antes que eles se transformem em doenças, promovendo longevidade com qualidade de vida. Ter um profissional que guie esse processo é um investimento inestimável no seu futuro.

SERVIÇO

Dra. Mariana Vilela, CRM 12830 – MS, é a médica responsável pela sua mudança de vida. 
Especialista em emagrecimento saudável e performance, coleciona cursos e intermináveis horas de aprendizado para poder trazer o que há de melhor para Campo Grande. 

Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis torna a dra. Mariana uma referência em emagrecimento saudável em Campo Grande. 

Sua abordagem é pautada na ciência, na ética e no acolhimento personalizado de cada paciente, entendendo que cada jornada é única. Agenda agora mesmo uma consulta pelo Instagram @acasacg.

