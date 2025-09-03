Feira Literária de Bonito homenageia a escritora sul-mato-grossense Flora Egídio Tomé

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De 17 a 21 deste mês, a charmosa Praça da Liberdade, em Bonito, transforma-se novamente no palco da palavra, das ideias e da cultura na 9ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). O evento consolidado no calendário cultural do Estado se destaca não apenas pela qualidade e diversidade dos nomes que reúne, mas também pela valorização profunda da literatura sul-mato-grossense.

Este ano, a feira presta uma homenagem especial à escritora Flora Egídio Thomé, uma das vozes mais elegantes e reflexivas da cena literária local, reafirmando o compromisso em promover o diálogo entre os protagonistas da arte escrita de ontem, hoje e amanhã.

HOMENAGEM

Professora por quatro décadas, Flora Egídio Thomé é uma figura singular na literatura sul-mato-grossense. Membro ativo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaboradora constante de veículos como o Suplemento Cultural do Correio do Estado e o Jornal do Povo, Flora construiu uma obra poética repleta de lirismo e meditação sobre o tempo, a memória e a condição humana. Autora de livros emblemáticos como “Cirros” (1980), “Cantos e Recantos” (1987), “Retratos” (1993), “Haicais” (1999) e “Nas Águas do Tempo” (2002), além de ser organizadora da “Antologia Dimensional de Poetas Três-lagoenses”, sua poesia ainda aguarda maior reconhecimento fora dos círculos literários especializados, e a Flib surge como um importante espaço para ampliar esse alcance.

Flora será homenageada ao lado de Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras do século 20, cuja obra social e literária permanece viva em debates e estudos no País inteiro. A homenagem conjunta dessas duas autoras une a literatura de diferentes origens, estilos e realidades, aproximando o público de vozes que falam tanto da intimidade pessoal quanto das grandes questões sociais.

A homenagem a Flora Egídio Thomé resgata a voz de uma escritora fundamental, cuja obra poética merece maior difusão, e, ao mesmo tempo, dialoga com Carolina Maria de Jesus, que traduz a força da literatura afro-brasileira e das vozes marginalizadas.

LITERATURA CONTEMPORÂNEA

Além da homenagem, a Flib reafirma seu papel como um polo importante para a diversidade e pluralidade da produção literária contemporânea no Brasil. Entre os autores que já confirmaram presença estão nomes que representam diversos gêneros, estilos e trajetórias, compondo um mosaico rico e multifacetado. Estarão presentes escritores como Anarandá, Andressa Arce, Carlos Magno, Diana Pilatti, Elias Borges, Eusvaldo Rocha Neto, Febraro de Oliveira, Gean Euzébio, Henrique Pimenta, Idayane Jacques, Isaac Ramos, Luciana Kinikinau, Lucilene Machado, Maria Carol, Mazão Ramires, Olimpio Leme, Percival Lelo Gomes, Rodrigo Teixeira, Rogério Pereira, Silvio Santana de Souza, Susylene Dias de Araujo e Wanderson F. Fonseca.

A participação de autores com diferentes perfis e produções mostra a vocação da feira para reunir público e criadores, fomentando trocas que ampliam o conhecimento e o interesse pela literatura em suas múltiplas expressões.

INTEGRAÇÃO

A Flib, que vem crescendo a cada edição, também reforça sua abrangência nacional com escritores reconhecidos em outras regiões do País. Estarão presentes autores como Keka Reis, roteirista e escritora finalista do Prêmio Jabuti em 2018 e 2019, o jornalista e crítico musical Júlio Maria, responsável pela biografia “Nada Será Como Antes”, sobre Elis Regina, o duo formado por Sirlene Barbosa e João Pinheiro, criadores da HQ “Carolina”, que retrata a vida de Carolina Maria de Jesus.

Além destes, participam profissionais como a socióloga e romancista Ana Cristina Braga Martes, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, a escritora Aline Bei, vencedora do mesmo prêmio em 2018, o poeta e cronista Henrique Rodrigues, o pesquisador Gustavo de Castro, especialista na obra do poeta Manoel de Barros, e a escritora e professora Andressa Marques.

O aporte desses nomes, com reconhecida trajetória e relevância nacional, impulsona a feira como um evento que ultrapassa regionalismos e discute a literatura brasileira em sua complexidade e riqueza.

TEMA

A curadoria da Flib 2025 – liderada pela professora Maria Adélia Menegazzo – fixou como eixo central do evento a ideia da narrativa pessoal enquanto instrumento criativo e transformador da realidade. Com o tema Literatura: a autoria, a arte e a vida, autobiografias, autoficções, diários, memórias e biografias ganharão destaque em debates, oficinas e mesas-redondas, buscando refletir sobre as múltiplas possibilidades da escrita como ferramenta para ressignificar a história, os afetos e o mundo.

“É justamente essa convivência entre diferentes trajetórias e estilos que torna a Flib especial. Cada escritor e escritora que integra a programação contribui para ampliar o olhar do público e fortalecer essa grande celebração da literatura”, enfatiza Maria Adélia.

A FLIB

A Feira Literária de Bonito é uma realização conjunta da prefeitura municipal de Bonito, do deputado federal Vander Loubet, do Ministério da Cultura e do governo do estado de Mato Grosso do Sul, contando ainda com o apoio de diversas instituições culturais e empresas parceiras. Em agosto deste ano, a Flib foi oficialmente incluída no calendário oficial de eventos do Estado, por meio do Decreto-Lei nº 6.457, o que reforça sua importância cultural e estratégica para o território.

O projeto também foi contemplado pelo Plano Nacional Aldir Blanc (Pnab), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, garantindo a infraestrutura necessária para a concretização de um evento de alta qualidade técnica e artística. A organização é feita pela Bolt Realizações, em parceria com o Instituto Ìmòlé.

A cada edição, a Flib consolida sua missão de democratizar o acesso à literatura, reunindo público diverso – desde estudantes, professores, leitores frequentes até curiosos e famílias – em uma programação que inclui lançamentos de livros, debates, oficinas, rodas de conversa, exposições e apresentações culturais.

