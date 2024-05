Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 9 de maio de 2024

Davi Roballo escritor brasileiro

"Infelizmente descobrimos um pouco tarde que devemos viver para deixar saudades, boas lembranças, e não bens, já que tudo perece, menos a alma, que é eterna"

FELPUDA

Alguns pré-candidatos a prefeito e vereadores estão precisando, urgentemente, tomarem litros e litros de chá de camomila e, por garantia, misturado com erva-cidreira, tamanho o estresse que demonstram nesse período de pré-campanha. Dia desses, depois de bate-boca em um evento, dois deles quase partiram “para a ignorância”. Só não aconteceu porque a turma do deixa disso entrou em cena rapidinho e evitou que o pior acontecesse. Vai vendo...

Aposta

Com a desistência do deputado estadual Lucas de Lima de disputar a Prefeitura de Campo Grande, o PDT vai apostar na formação de uma chapa de vereadores que possa render bons frutos.

Mais

Dizem que o ex-prefeito Marcos Trad, pivô desse imbróglio, como pré-candidato a vereador, terá de “puxar” pelo menos mais um para a Câmara. Se não der, há quem garanta que só restará o “caminho da roça”.

Na categoria fotografia, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) é finalista do 22º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. A imagem selecionada foi registrada no projeto Juizado Especial Federal (JEF) Itinerante Fluvial – Tramo Sul do Rio Paraguai em Mato Grosso do Sul, coordenado pelo TRF3 e pela Seção Judiciária de MS, com participação de outras instituições públicas. Os vencedores serão conhecidos durante o XVIII Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (Conbrascom), que acontecerá em Fortaleza, entre os dias 19 e 21 de junho.

Insegurança

A confusão que se instalou na cúpula nacional do União Brasil poderá ter sérios reflexos cá por essas bandas, onde a presidente estadual da sigla, Rose Modesto, pretende deixar a Sudeco para disputar a Prefeitura de Campo Grande. Instabilidade no comando maior sempre contribui para recuo de possíveis candidaturas, prejudicando seriamente as articulações paroquiais. De nada vai adiantar fazer cara de paisagem, pois os eleitores estão antenados que só.

Insinuações

O PSDB, do pré-candidato Beto Pereira, vem “namorando” Lula, enquanto Camila Jara, do PT, o faz por motivos óbvios. Os dois, pelo menos por enquanto, são pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande e vão para o confronto com Rose Modesto, se ela oficializar seu nome para o embate. Detalhe: o trio não tem apoio explícito de Lula, mas se esforça para mostrar, digamos, “intimidade política’’.

Expectativa

Por falar em Lula, as atenções estarão voltadas para a sessão de hoje no Congresso Nacional. Na pauta estão 32 vetos e 2 projetos de lei. Como o humor dos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados não anda “lá aquelas coisas” com o Poder Executivo, o resultado da votação poderá dar um indicativo de quem está vencendo a queda de braço.

