Festival da carne retorna em setembro com mais de 30 estações no Parque de Exposições

Correio B

Após show na Capital, cantor visitou o Bioparque, se apegou ao bichinho e, após a homenagem, comentou que em breve voltará para vê-lo

De passagem à Capital para realizar seu show no último sábado (27), Lulu Santos aproveitou para visitar o Bioparque Pantanal e ganhou uma amizade um tanto quanto especial, trata-se de uma arraia macho da espécie Potamotrygon amandae. A interação foi tanta, que o animal foi até batizado com o nome do cantor.

No vídeo divulgado pelo local, é possível observar Lulu refazendo os movimentos da arraia através do vidro do tanque neotrópico, gerando uma forte conexão entre ambos.

O apego foi tanto, que o cantor comentou no post que em breve voltará para vê-la.

Ao Correio do Estado, a assessoria comentou que o cantor foi muito simpático com a equipe do Bioparque Pantanal e ficou encantado com o local.

A arraia de cor marrom, tem 43 centímetros e 0,7 quilos, é um adulto jovem com aproximadamente 3 anos e meio, sua expectativa de vida em aquários, ultrapassa os 20 anos. Entre os hábitos desta espécie está ocupar o fundo dos rios com águas mais paradas, que ocorre na bacia do Rio Paraguai e Rio Paraná.

Visita a Campo Grande

Depois de sete anos, o cantor Lulu Santos retornou a Campo Grande com a turnê "Barítono", refletindo sua longa carreira e um novo momento em sua vida artística. O evento aconteceu no Ondara Buffet Palace.

Durante a visita, o cantor além de ir ao Bioparque, passeou pelo Parque das Nações Indígenas e por fim foi a restaurantes campo-grandenses.



Assine o Correio do Estado