CINEMA

Festival de Cinema Desver

Organizado por alunos e professores do curso de audiovisual da UFMS, evento chega à sétima edição, de hoje até sexta-feira, com mostras competitivas, sessão indígena, oficinas e debates; todas as atividades são gratuitas

Da Redação

Da Redação

04/11/2025 - 10h30
O cinema universitário volta a ocupar as telas de Campo Grande com a 7ª edição do Desver – Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul, que será realizado de hoje até sexta-feira, no Anfiteatro Marçal de Souza, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A programação é gratuita e aberta ao público, com mostras, debates e oficinas que destacam o papel do festival na formação de jovens realizadores na cena do audiovisual regional.

A programação inclui a Mostra Competitiva de Curtas Universitários, com 15 produções vindas de universidades de diferentes estados, como São Paulo, Pernambuco, Goiás, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Os filmes serão exibidos em sessões na quarta-feira e na quinta-feira, sempre seguidas de debates com os realizadores.

Entre os destaques da mostra estão títulos como “Cupins Comem Arte” (UEG), “Desperta” (Unisinos), “Colar de Pérolas” (UFMS), “Sertão 2138” (UFPE) e “Quando a Noite É Vermelha” (USP).

A curadoria é assinada por alunos do curso de Audiovisual da UFMS, sob a supervisão do professor Márcio Blanco.

ABERTURA

Na cerimônia de abertura, que acontece hoje, às 18h, serão exibidos o curta “Casa Forte” (2013), de Rodrigo Almeida, e o longa “Salomé” (2024), do diretor André Antônio.

Produção pernambucana que mistura drama e elementos de mistério, Salomé narra a história de Cecília, uma modelo que retorna ao Recife e se envolve com um vizinho e uma estranha seita inspirada na figura bíblica de Salomé.

Celebrado por oferecer uma releitura queer de um personagem bíblico, Salomé será debatido pelo cineasta Rodrigo Almeida, convidado desta edição do Desver.

OFICINAS

Além das sessões de filmes, o festival oferece duas oficinas. A primeira é Maquiagem para Cinema, será ministrada pela artista e maquiadora Palmira Nogueira, profissional com mais de uma década de experiência em maquiagem artística e efeitos especiais.

A segunda, Percursos Possíveis para a Realização de um Curta-Metragem, conduzida pelo cineasta Rodrigo Almeida, abordará processos criativos e técnicos da produção audiovisual, da ideia à distribuição.

A programação também reserva espaço para a Mostra de Cinema Indígena, que acontece na sexta-feira, às 17h, no Anfiteatro Marçal de Souza, seguida de um debate mediado pelo professor Vitor Zan. Na sequência, às 19h, o Desver se encerra com a cerimônia de premiação.

EXPERIMENTAÇÃO

Mariana Vernoshi, uma das curadoras do festival, destaca que a edição deste ano reforça o compromisso do evento com a diversidade e a experimentação no cinema universitário. Segundo ela, a curadoria buscou selecionar obras que demonstrassem grande potência estética e narrativa.

“O mais importante é reconhecer que o cinema não existe apenas dentro da lógica comercial do entretenimento. Esses curtas universitários nos lembram que o cinema é um espaço de infinitas possibilidades e experimentações”, afirma Vernoshi.

Ela ressalta ainda o protagonismo dos documentários de arquivo e das produções com temática ambiental, que refletem preocupações contemporâneas e a capacidade dos jovens realizadores de transformar experiências pessoais em reflexões coletivas.

“O Desver é uma plataforma de reconhecimento e circulação de filmes que merecem ser vistos e discutidos. Uma oportunidade para o público conhecer o curta-metragem, um formato pouco presente no circuito comercial, e de entrar em contato com as novas linguagens e temáticas que estão moldando o futuro do cinema nacional”, explica.

O FESTIVAL

Criado em 2019 com o nascimento do curso de Audiovisual da UFMS, o Desver chega à sua sétima edição como um dos principais eventos universitários de cinema da região Centro-Oeste.

Ao longo de sua trajetória, o festival se adaptou às circunstâncias, com edições remotas durante a pandemia e formatos híbridos em anos recentes, mantendo sempre o compromisso de oferecer formação, cultura e troca de experiências entre realizadores e o público.

Inspirado no verso de Manoel de Barros “Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado”, o festival adota o conceito de “desver o mundo” como eixo temático, convidando o público a novas percepções da realidade por meio do cinema.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

  • Abertura
    • 18h – Sessão de abertura (Anfiteatro Marçal de Souza Tupã).
  • Casa Forte (2013, Dir. Rodrigo Almeida).
  • Salomé (2024, Dir. André Antônio).

Sessão seguida de debate com Rodrigo Almeida.

De quarta a sexta-feira

Oficina 1 – Maquiagem para Cinema.
Ministrante: Palmira Nogueira.

  • Anfiteatro Marçal de Souza Tupã. 
  • 8h30min às 10h30min.

Palmira Nogueira é maquiadora profissional formada pelo Senac-MS e artista visual pela UFMS. Atua há mais de uma década em maquiagem social, artística e de efeitos especiais (FX), com experiência em produções audiovisuais, editoriais e performances. Atualmente, pesquisa a relação entre maquiagem, arte e educação, unindo técnica e expressão criativa.

Oficina 2 – Percursos Possíveis para a Realização de um Curta-Metragem.
Ministrante: Rodrigo Almeida.

  • Anfiteatro da UFMS.
  • 13h30min às 16h30min.

A oficina apresenta caminhos teóricos, técnicos e práticos para a criação de um curta-metragem, abordando etapas de pré-produção, produção, pós-produção e distribuição. Inscrições: desver.com.br

Mostra Competitiva de Curtas Universitários.

  • Quarta-feira e quinta-feira, às 17h e 19h. 
  • Anfiteatro Marçal de Souza Tupã – Corredor Central. 

Debates com realizadores: após cada sessão (formato on-line).

Filmes selecionados:

“Cupins Comem Arte” – Dir. Iago Mendonça (UEG);
“Desperta” – Dir. Laura Becker Grazziotin (Unisinos);
“Colar de Pérolas” – Dir. Ana Letícia Vitor (UFMS);
“As Quatro Estações” – Dir. Hadrian Ezekiel e Félix Thomé (UFMT);
“Crônica de Uma Casa Vazia” – Dir. Luana Lopes (PUC-MG);
“Lírios” – Dir. Lupe Capitani (UFRGS);
“Memória 3x4” – Dir. Osani (UFRN);
“Meu Nome é Saracael (Teria se Tivesse Viva)” – Dir. Mônica Moroz e João Emanuel Gomes (UFPR);
“Néctar do Tempo” – Dir. Pedro Rodrigues (UFRB);
“No Fim da Noite” – Dir. Simon Pereira (USP);
“O Palio da Minha Mãe” – Dir. Isabelly da Costa Vieira (UFMS);
“Quadros Remanescentes: Tony e a Paralisia do Futuro” – Dir. Daniel Rubinger e Gustavo Ramos Ribeiro (UFSCar);
“Quando a Noite é Vermelha” – Dir. Caio Marques e Nilton Silva (USP);
“Sertão 2138” – Dir. Deuilton B. Junior (UFPE);
“Ticar Bodó” – Dir. Luís E. S. Fernandes (UEA);
“Traga Novidade” – Dir. Irion Martins (UFS);
“Transe” – Dir. Anna C. Farina (UFMG).

Encerramento

Sexta-feira

  • 17h – Mostra de Cinema Indígena.Anfiteatro Marçal de Souza Tupã.

“Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá” (2025, Dir. Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna).
Sessão seguida de debate com o professor Vitor Zan.

19h – Cerimônia de Premiação 

  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
  • Anfiteatro Marçal de Souza Tupã – Corredor Central. 
  • Entrada gratuita.

Mais Informações: desver.com.br
Instagram: @festivaldesver

MPB Soul

Dora Sanches homenageia divas do soul em show único no Teatro do Mundo

O espetáculo "Rainhas do Soul" tem repertório que celebra Aretha Franklin, Nina Simone e Etta James, e inclui prévia de álbum autoral em português

03/11/2025 18h30

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino Reprodução

A cantora Dora Sanches sobe ao palco do Teatro do Mundo nesta sexta-feira (7), às 20h, para uma noite dedicada às grandes vozes do soul feminino. O espetáculo "Rainhas do Soul" é uma homenagem a divas como Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, Amy Winehouse e Sade.

Em entrevista ao Correio B, Dora descreveu o projeto como uma forma de saciar seu gosto pessoal por cantar o soul americano. 

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul femininoDora Sanches em entrevista ao Correio B

"Esse show 'Rainhas do Soul' vem apetecer um pouco esse meu lado de gostar de cantar essas músicas", explicou.

A apresentação contará com um quinteto, incluindo músicos locais e sua baixista, Alana Alberg, que vem do Rio de Janeiro especialmente para o evento.

Apesar do tributo, a artista foi enfática ao diferenciar este projeto de seu trabalho autoral, que será apresentado ao público durante o show. Seu foco principal é o lançamento de "Seda de Casulo", seu álbum de estreia 100% autoral em português, previsto para março de 2025. Ela o define como "MPB Soul brasileiro" e garante fugir das ‘americanizações’. 

"O meu álbum é só em português, 100%, bem brasileiro", destacou. 

Com 10 músicas autorais, sendo quatro gravadas em parcerias, o disco narrará sua própria metamorfose e mudança para o Rio de Janeiro.

Casulo rompido, borboleta voou

Natural de Campo Grande, Dora Sanches começou a cantar muito jovem, entre os 11 e 13 anos.

"Sempre falei que ia ser cantora", contou. 

Sua paixão por cantoras com uma pegada soul, como Adele, foi uma das portas de entrada para o gênero.

"Para mim, a Adele é super soul, mas é pop. Eu amava a Adele desde criança".

A decisão de se mudar para o Rio de Janeiro, há dois anos e meio, foi tomada para se conectar com um cenário musical mais dinâmico e alçar voo na carreira. 

"Lá é um lugar que eu me identifiquei... tenho amigos legais da música", disse, citando encontros fortuitos com artistas como Tim Bernardes e o músico inglês Jacob Collier em um chorinho como exemplos das trocas artísticas que a cidade proporciona.

Apesar da nova base, ela mantém fortes laços com suas raízes sul-mato-grossenses. Já se apresentou em eventos como o MS ao Vivo, cantou com Sérgio Reis e tem uma parceria com Gabriel Sater na música "Meu Lugar", que fala das saudades de sua terra natal. Além disso, sempre faz questão de trazer seus projetos musicais à terra natal.

Serviço

Show "Rainhas do Soul" com Dora Sanchez

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino

Hou hou hou

Papai Noel chega com Natal do Bita pela primeira vez em MS

Evento gratuito com distribuição de algodão-doce, pipocas e balões será neste sábado (8), em Campo Grande; confira

03/11/2025 13h30

Imagem Divulgação

Com o tema “O Natal do Bita”, decoração inédita no Estado, o Papai Noel e suas renas trazem o espírito natalino neste sábado (8), com a inauguração da decoração de Natal do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

A festa, com o personagem que caiu no gosto da criançada, promete encantar todas as idades com uma programação especial para celebrar a data mais esperada do ano.

Convide a família e os amigos: a partir das 15h, no 1º piso, o Bita estará esperando para o encontro, que será gratuito.

Enquanto isso, o bom velhinho chega em meio a apresentações artísticas e um cortejo mágico que irá passar pelos corredores.

O cenário inédito em Mato Grosso do Sul, que ocupa mais de 600 m², foi produzido pela Bastidores, empresa reconhecida nacionalmente no ramo, e promete encantar o público com um universo lúdico, cheio de cor, música e interações, algumas gratuitas e outras com bilheteria.

Atrações

O destaque vai para a roda-gigante indoor, com 12 metros de altura. Há ainda o tobogã de 7 metros e, para os mais aventureiros, a tirolesa que passa por dentro da árvore de Natal, com 14 metros de altura.

Está pensando que acabou? Pois saiba que ainda tem o balão giratório, o boneco do Bita em 3D, mesinhas de atividades e o espaço mágico para o tão esperado encontro com o Papai Noel.

“Queremos proporcionar uma experiência completa de Natal, cheia de emoção e encantamento. O projeto do Bita é alegre, lúdico e pensado para que as famílias vivam momentos especiais juntas, reforçando o espírito natalino de união e alegria”, destaca João Guilherme Braga, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês.

O projeto “O Natal do Bita” já passou por diversas capitais brasileiras e chega pela primeira vez a Campo Grande, trazendo um novo conceito de decoração natalina para o público sul-mato-grossense.

 

 

 

Serviço

  • Programação da Chegada do Papai Noel
  • Data: 8 de novembro, a partir das 15h
  • Local: 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês
  • Abertura com Corpo Musical da Banda do CMO (Comando Militar do Oeste)
  • Apresentação Coral Alceu Viana     
  • Apresentação Ballet Catarina Marquesi 
  • Meeting do Bita + Trupe
  • Cortejo pelos corredores com o Papai Noel

Haverá distribuição gratuita de algodão-doce, pipoca e balões para todas as crianças.
 

