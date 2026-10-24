Entre Costuras & CuLtura: SPFW: A moda brasileira se reinventa sem esquecer suas origens

A moda é, antes de tudo, uma expressão do tempo em que vivemos. Ela traduz comportamentos, resgata memórias e revela transformações culturais. Foi justamente essa capacidade de conectar passado, presente e futuro que marcou a 61ª edição da São Paulo Fashion Week, realizada em outubro de 2026.
Encerrando as celebrações dos 30 anos do evento, a temporada reafirmou a importância da moda brasileira como território de criação, identidade e expressão cultural.
Entre nomes consagrados e novos talentos, as passarelas apresentaram diferentes interpretações do vestir contemporâneo. Alexandre Herchcovitch explorou uma estética romântica com referências boêmias, enquanto João Pimenta trouxe uma alfaiataria de proporções amplas e linguagem urbana.
A Artemisi chamou a atenção pela combinação entre trabalho manual, tecnologia e elementos tridimensionais, demonstrando como inovação e tradição podem coexistir. Já o retorno da Ellus à programação reforçou a relevância de marcas que ajudaram a construir a história da moda nacional.
Um dos aspectos mais interessantes desta edição foi a valorização do fazer artesanal. Marcas como Catarina Mina e Hisha evidenciaram técnicas manuais, bordados e saberes tradicionais, lembrando que o verdadeiro valor de uma peça também está no conhecimento e no tempo dedicados à sua criação.
Esse movimento convida a uma reflexão importante: a moda precisa necessariamente ser rápida para continuar relevante?
As coleções também revelaram uma diversidade de linguagens estéticas. Transparências, sobreposições, volumes generosos, texturas e novas interpretações da alfaiataria apareceram nas passarelas, mostrando que não existe uma única direção para o vestir contemporâneo.
Mais interessante do que identificar uma tendência dominante foi observar a liberdade criativa dos estilistas e a maneira como cada marca traduziu seu próprio universo.
Entre os momentos que acompanhei pessoalmente, destaco o desfile de Amir Slama. A convite do estilista, tive a oportunidade de prestigiar uma apresentação que revisitou uma coleção histórica exibida em Nova York, no ano 2000.
A releitura, 26 anos depois, demonstrou como uma criação pode atravessar gerações sem perder sua essência. A beleza das peças, a construção das silhuetas e uma trilha sonora perfeitamente alinhada à proposta transformaram a apresentação em um espetáculo emocionante. Foi um daqueles momentos em que a moda ultrapassa a dimensão estética e desperta sentimentos.
Ao completar três décadas de história, a São Paulo Fashion Week nos faz pensar que a moda brasileira não precisa buscar sua identidade fora de suas fronteiras.
Nossa riqueza cultural, diversidade de referências e capacidade de reinvenção constituem um repertório criativo singular. O grande desafio está em preservar essa autenticidade enquanto se constroem novos caminhos para o futuro.
5 dicas para levar as inspirações da SPFW ao seu guarda-roupa
1. Aposte na alfaiataria contemporânea
Blazers estruturados, calças amplas e modelagens diferenciadas são ótimas escolhas para atualizar o visual sem perder a elegância. Experimente combinar peças de alfaiataria com itens mais descontraídos.
2. Valorize o trabalho artesanal
Bordados, rendas, crochês e peças feitas à mão acrescentam personalidade às produções. Além da estética, são escolhas que valorizam técnicas tradicionais e a identidade cultural brasileira.
3. Explore texturas e sobreposições
Misturar tecidos leves com materiais estruturados cria contrastes interessantes. Transparências também podem ser incorporadas de maneira sofisticada, respeitando seu estilo pessoal.
4. Resgate peças do seu próprio guarda-roupa
Antes de investir em novas tendências, revisite o que você já possui. Uma peça antiga pode ganhar uma interpretação contemporânea com novas combinações e acessórios.
5. Priorize sua identidade, não apenas as tendências
A principal lição das passarelas é a liberdade de expressão. Escolha aquilo que valoriza sua imagem, respeita seu estilo de vida e comunica quem você é. Afinal, elegância não está em seguir todas as tendências, mas em saber selecionar aquelas que fazem sentido para você.