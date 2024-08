Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Tendo a Orquestra Sinfônica de Campo Grande (OSCG) como anfitriã e a participação de vários convidados, começou na noite de ontem, no Teatro Glauce Rocha, a 17ª edição do Festival Encontro com a Música Clássica.

Sob a regência de Eduardo Martinelli, a orquestra recebeu o violonista Marcos Assunção (MS) e o percussionista baiano Marco Lobo, que formam o Duo Viola e Batuque. E sob a regência de Rodrigo Faleiros, os convidados foram Carlinhos Antunes e o Coro Infantil da Fundação Ueze Zahran.

A maratona prossegue hoje com Martinelli no comando das batutas, em um programa de música barroca para solistas e orquestra, a partir das 20h.

Os ingressos gratuitos que podem ser reservados no Sympla. Os convidados desta terça-feira são o Duo Vincens-Maciel, de Minas Gerais, com os violonistas Guilherme Vincens e Michel Maciel, e as pianistas Araceli Chacon (SP) e Viviane Bodaczny (PR), que também vão se apresentar em duo.

De Campo Grande, o violinista Caio Fortunato também marca presença entre os solistas convidados.

Considerado o mais tradicional festival de música de concerto de Mato Grosso do Sul, o Encontro com a Música Clássica vai até esta sexta-feira, sempre com apresentações gratuitas, envolvendo quase 300 artistas, entre orquestras, coros, solistas de diversas regiões do Brasil e variadas formações camerísticas. O festival oferece também um cardápio vistoso de atividades de formação.

A programação didática, que acontece durante o dia, antecedendo a programação de concertos, terá aulas gratuitas ministradas por profissionais oriundos de outros estados do Brasil e também do exterior, proporcionando aos estudantes e profissionais da música uma grande oportunidade para aperfeiçoamento e intercâmbio de conhecimentos. Um dos exemplos é a Caravana do Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos)

A iniciativa já passou por diversos municípios brasileiros e se dedica à capacitação gratuita de professores, monitores, instrumentistas, alunos e maestros das orquestras de projetos sociais.

Em Campo Grande, o time da Caravana vai ministrar aulas de percussão, madeiras (flauta, oboé, fagote, etc.), violino e viola, violoncelo, contrabaixo e regência a integrantes de orquestras de projetos sociais, com uma apresentação dos participantes no encerramento do festival, nesta sexta-feira.

CONCERTOS

Já na programação de concertos, além da Orquestra Sinfônica de Campo Grande e dos convidados já mencionados, haverá, entre outros destaques, o Encontro de Coros Infantis e a presença de artistas vindos do Canadá, Portugal, São Paulo e Rio de Janeiro, além de instrumentistas de MS do primeiro escalão da música clássica do cenário estadual.

Um bom exemplo é o concerto da OSCG nesta quinta-feira, a ser regido pelo campo-grandense Matheus Coelho, que veio de Toronto, no Canadá, especialmente para essa missão.

A apresentação vai contar com outros jovens talentos de MS e de outros estados que vêm proporcionando um sopro de renovação na cena da música clássica brasileira, a exemplo do violinista Gabriel Meca (SP) e de grandes revelações sul-mato-grossenses, como o violista sinfônico Brenner Rozales e as sopranos Bianca Danzi e Elouise Miranda.

Uma mostra musical didática dos alunos da Fundação Barbosa Rodrigues (FBR) também integra o programa da noite de quinta-feira. Eles voltam a se apresentar na sexta-feira, às 19h30min, no espetáculo Crianceiras in Concert, com Márcio de Camillo e a Orquestra Sinfônica de Campo Grande, ao lado de jovens dos coros Meimei, Viver Bem, Coral Infantojuvenil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Coro Infantojuvenil Sesc Lageado, entre outros projetos de formação.