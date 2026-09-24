Festival Internacional da Carne reúne música, gastronomia e diferentes experiências

Churrasco é ponto de partida para outras experiências gastronômicas e culturais - Skilo Filmes

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A carne é a protagonista, mas não é a única atração do Festival Internacional da Carne. A quarta edição do evento começa amanhã e segue até domingo, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, reunindo gastronomia, música, palestras, oficinas, economia criativa e atividades para diferentes públicos. A entrada é gratuita.

Ao longo dos três dias, a programação busca aproximar diferentes etapas ligadas à cadeia da carne, do produtor ao consumidor, além de transformar o churrasco em ponto de partida para outras experiências gastronômicas e culturais.

“Mais do que celebrar a carne, o Festival Internacional da Carne celebra toda a cadeia que existe por trás dela. Quando colocamos o produtor, a gastronomia, a indústria, o empreendedor e o consumidor no mesmo espaço, mostramos a dimensão e a força da nossa atividade”, afirma Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul.

Segundo ele, a quarta edição representa uma nova etapa do festival, que passou a incorporar ao evento não apenas a valorização da produção de carne de Mato Grosso do Sul, mas também experiências, relacionamento e promoção da pecuária.

CARNE EM DESTAQUE

No centro da programação está a gastronomia. Mais de 30 estações estarão distribuídas pelo festival para que o público possa experimentar diferentes preparações com carne, com opções a preços considerados acessíveis pela organização e uma variedade criada especialmente para o evento.

A proposta é de apresentar diferentes possibilidades de preparo e consumo da carne, ampliando a experiência para além do tradicional churrasco. O festival também terá o restaurante Entre Brasas e Taças, assinado pela 067 Vinhos, que apresenta o evento.

Neste ano, o festival terá ainda, pela primeira vez, uma marca de carne oficial. A escolhida foi a Boibras. Outra novidade é o Tempero do Tonho, responsável pelo sal utilizado nas estações do evento.

“Teremos, pela primeira vez, a carne oficial do festival, que é a Boibras, além do sal que tempera todas as estações, do Tempero do Tonho”, explica Márcia Marinho, idealizadora do festival.

A programação gastronômica também se estende ao Boteco do Bada, que funcionará durante os três dias e terá atendimento até mais tarde, ampliando as possibilidades de alimentação e convivência no espaço.

ACOMPANHAMENTOS EM EVIDÊNCIA

A programação do Senac-MS coloca os acompanhamentos no centro de uma série de oficinas gastronômicas. A ideia é mostrar que a experiência do churrasco não depende apenas da carne e pode ser construída a partir de molhos, conservas, vegetais, farofas, pães e outros ingredientes.

As atividades foram organizadas em três eixos. O primeiro, Brasa sem Brasa, apresenta preparações que fazem referência ao universo do churrasco sem necessariamente utilizar uma churrasqueira.

O segundo, Sabores de MS, valoriza ingredientes encontrados na culinária regional, como mandioca, milho, bocaiuva, baru, pequi, mel, pimentas e queijos.

Já o terceiro, Churrasco 2.0, aposta em combinações contemporâneas, com receitas de molhos, manteigas, conservas e picles para acompanhar diferentes cortes e preparações.

Entre as receitas previstas estão um pão de alho inspirado no korean garlic bread, manteigas de baru e bocaiuva, risoto de costela com banana-da-terra, além de picles, maioneses, purês, preparações à base de milho e mandioca, geleias, chutneys e sobremesas feitas com frutas assadas.

Algumas oficinas terão participação direta do público. A programação inclui atividades em que os visitantes poderão montar a própria farofa e preparar molhos para churrasco. O encerramento será marcado por uma oficina-show dedicada ao tradicional risoni de comitiva.

PALESTRAS

Além das oficinas, o festival terá palestras voltadas a temas relacionados ao trabalho com carne e ao funcionamento do setor.

Amanhã, às 15h, será realizada a palestra Ao Ponto, direcionada principalmente a assadores e participantes do festival. O encontro aborda questões como entrega dos pratos, atendimento ao cliente, postura profissional e gestão de equipe.

No sábado, também às 15h, será a vez da palestra A Influência da Tecnologia na Produção de Carne Bovina, que coloca em discussão a relação entre inovação e produção pecuária.

O Senar-MS também estará presente, com um estande destinado à divulgação dos cursos oferecidos pela instituição. A participação amplia a presença de atividades de formação dentro do festival, aproximando o público das possibilidades de capacitação relacionadas ao meio rural.

MÚSICA

A programação musical contará com artistas e bandas de Mato Grosso do Sul e terá oito apresentações ao longo do festival.

Amanhã, dia de abertura, o palco recebe Os Cara da Kombi e Fred e Victor.

No sábado, a programação musical reúne Sambapop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda, com apresentações ao longo do dia e da noite.

Já no domingo, último dia do festival, sobem ao palco Zé do Pantanal e Renato Pacheco.

DEMAIS ATRAÇÕES

Entre as atrações voltadas às famílias está a Fazendinha, espaço destinado às crianças com animais de pequeno porte e brinquedos.

A proposta é de oferecer uma alternativa de entretenimento para o público infantil enquanto os adultos acompanham as atividades gastronômicas, musicais e educativas do festival.

A programação também inclui espaços de economia criativa. Neste ano, dois estandes serão montados por meio de uma parceria com o Sebrae-MS e com a produtora Luanna Peralta, reunindo iniciativas e produtos ligados ao segmento.

Programação do festival busca aproximar diferentes etapas ligadas à cadeia da carne, do produtor ao consumidor - Foto: Skilo Filmes

O público também poderá encontrar serviços que extrapolam a programação cultural e gastronômica.

Um deles será oferecido pela Carreta da Energisa, que integra o projeto Nossa Energia, unidade móvel do Programa de Eficiência Energética da concessionária, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A carreta percorre municípios de Mato Grosso do Sul com ações voltadas à orientação sobre o uso seguro e consciente da eletricidade. Durante o festival, a estrutura fará parte da programação disponível aos visitantes.

>> SERVIÇO

Festival Internacional da Carne 2026

Data: de amanhã até domingo.

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho, na R. Américo Carlos da Costa, nº 320.

Entrada: gratuita.