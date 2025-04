Figurinha está usando suas redes sociais para fazer pré-campanha...Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

"Quando estamos sozinhos, somos pela metade. Quando somos dois, somos um. Quando deixamos de ser

um dos dois, não somos nem a metade que começamos a história”.

FELPUDA

Figurinha está usando suas redes sociais para fazer pré-campanha antecipada, mesmo estando no túnel sem ver a luz no fim sobre o seu futuro político. No momento, como se estivesse em um palanque digital, vem criticando uma série de problemas que a cidade enfrenta. Afirma que não é uma “pessoa adversária”, mas tão somente uma “pessoa preocupada” com o bem-estar da população. O interessante é que, quando estava ocupando cargos importantes, não demonstrou nadica de nada de interesse em buscar solução para tudo aquilo que hoje critica. Pode?

Prazo

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) prorrogou até o dia 22, às 13h, o prazo de inscrições para seus dois concursos públicos. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto AOCP, organizador dos certames.

Mais

São ofertadas 80 vagas de professor em diversas áreas. É possível fazer as inscrições para mais de um cargo, desde que as provas objetivas sejam realizadas em períodos diferentes (manhã e tarde). Mais informações podem ser consultadas nos editais.

Eliane Toniasso e José Romero Toniasso, que comemoram 38 de casamento em março deste ano - Foto: Arquivo pessoal

Joe Mazzello - Foto: Brazilnews e Leca Novo

Distância

Pela manifestação do presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, a futura caminhada com o PT se torna cada vez mais difícil. Ele deixou claro que os tucanos, em uma possível fusão, federação ou incorporação, querem a plumagem de “centro-direita”, o que significa ter um candidato para enfrentar a esquerda na disputa pela Presidência da República. Em MS, dizem, os petistas correm o risco de diminuir. A conferir.

Cenário

Com três deputados estaduais e dois federais, o PT não teria, se as eleições fossem hoje, um candidato a governador e ao Senado. As previsões indicam que essa situação vai perdurar até 2026, porque os partidos de centro-direita estão fechados com o PSDB em torno da reeleição do governador Eduardo Riedel e têm seus candidatos, que poderão fazer aliança com os tucanos para a segunda vaga ao Senado.

A laço

Com falta de lideranças mais expressivas para disputar o governo do Estado, nos bastidores, há quem afirme que o PT avalia lançar o ex-deputado federal Fábio Trad como candidato no confronto com Eduardo Riedel, assim como a ministra Simone Tebet poderá ser candidata a vice na chapa de Lula. O assunto é comentado nos meios políticos, mas se o projeto vai se concretizar é outra história. Fábio Trad estaria se preparando, em um primeiro momento, para disputar novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados e é servidor no governo petista.

