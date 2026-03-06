Fim de semana das mulheres

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma das ações mais simbólicas da semana é a mobilização em torno do Banco Vermelho, iniciativa internacional que busca denunciar o feminicídio e manter viva a memória das mulheres vítimas de violência.

O Banco Vermelho representa um grito coletivo contra a violência de gênero e um convite permanente à reflexão. De acordo com dados do Instituto Banco Vermelho, o Brasil está entre os países com maiores índices de assassinatos de mulheres, com um caso de feminicídio registrado a cada seis horas.

A ação integra a programação da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, amanhã, das 16h às 22h.

Na segunda-feira, a iniciativa também chegará à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Às 10h, será inaugurado um Banco Vermelho em memória da jornalista Vanessa Ricarte, egressa do curso de Jornalismo da instituição e assassinada pelo companheiro em fevereiro de 2025.

A instalação faz parte da campanha institucional Eu Respeito, que neste mês tem como tema “Renovação”, e também integra o programa Sou Mulher UFMS, voltado à promoção da igualdade e do protagonismo feminino.

SESC

Hoje, às 15h e às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo de dança “Código Genético”, com a artista Ariane Nogueira. A apresentação propõe uma jornada afrofuturista que explora o poder simbólico das tranças e do corpo como tecnologia ancestral, conectando passado, presente e futuro por meio da dança.

Amanhã, às 16h, o espaço recebe a programação infantil com o espetáculo “Tin Dô Lê Lê”, da Trupe Teatro de Brincar. A peça convida o público a mergulhar no imaginário popular brasileiro, transformando o brincar em um caminho para encontros, memórias e celebração da infância.

Já na terça-feira, às 19h, em continuidade às celebrações do Dia da Mulher, o corpo feminino do Coro Lírico Cant’arte apresenta “O Som do Feminino”, uma celebração da presença da mulher nas várias formas de arte, uma mostra de sua sensibilidade, força criativa, expressividade e excelência estética ao longo da história.

As apresentações têm classificação livre e ingressos gratuitos, disponíveis pela plataforma Sympla.

RODA DE CONVERSA

Outro destaque da agenda cultural é a roda de conversa Fixar para Derreter: Entre Palavra e Imagem, que será realizada amanhã, às 10h, na CasaQuintal, localizada na Rua Piratininga, nº 363.

O encontro reúne a artista visual Isabê, responsável pela exposição em cartaz no espaço, e o escritor Febraro de Oliveira, autor do texto que acompanha a mostra.

A proposta é discutir o processo de criação a partir da relação entre artes visuais e literatura, explorando referências e experiências interartísticas. Após a conversa, o público poderá participar de uma visita mediada e do encerramento da exposição. Os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

FEIRAS Ziriguidum

A Feira Ziriguidum realiza uma edição especial dedicada ao protagonismo feminino amanhã, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

O evento reúne música, arte, dança e economia criativa, destacando a força das mulheres como agentes de transformação cultural e social. Entre as atrações musicais estão apresentações de Tânia Madinha, Juci Ibanez e Erica Espíndola.

A programação inclui ainda performances artísticas e apresentações de dança do ventre com Adriele Linares e Marli Oliveira.

Feira do Panamá

No domingo, a Praça do Panamá recebe a 17ª edição da Feira do Panamá, em uma versão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A programação começa às 9h e segue até as 22h, com apresentações musicais, gastronomia, artesanato, brechós e atividades culturais para toda a família.

Entre as atrações confirmadas estão: João Paulo Pompeu (MPB); Slam Plural, competição de poesia urbana; Confraria do Som, com repertório da Jovem Guarda; Projeto Hippie, com classic rock; e Carlos Martinez e Wilson Braga, com sertanejo. O evento também contará com show de prêmios e diversas atividades culturais ao longo do dia.

Feira da Praça Bolívia

Outra opção tradicional é a Feira Cultural da Praça Bolívia, que chega à sua 232ª edição neste domingo, das 9h às 14h, no Bairro Santa Fé.

A programação celebra as mulheres empreendedoras que movimentam o espaço com artesanato, gastronomia e arte. Entre as atrações estão apresentações musicais, dança e poesia.

Um dos momentos mais aguardados será o lançamento do livro “Reflexões”, da escritora e militante social Miriam Id Souza. A obra reúne textos sobre espiritualidade, autoconhecimento e resistência.

Miriam se tornou conhecida após transformar o luto pela morte do neto Ravi, vítima de violência obstétrica em 2025, em mobilização social, por meio do movimento Justiça por Ravi, que denuncia a violência obstétrica e defende um atendimento humanizado para mulheres nos serviços de saúde.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

O Shopping Campo Grande também promove atividades especiais em alusão à data com o projeto Empodera Ela, voltado ao incentivo do empreendedorismo feminino.

A programação começou ontem e segue até o dia 31, com uma loja colaborativa que reúne produtos de artesãs regionais, incluindo saboaria artesanal, cerâmica, joias em prata, crochê, costura criativa e arranjos florais.

Amanhã, às 10h, será realizado um café da manhã especial para clientes e empreendedoras.

A programação inclui ainda a campanha de arrecadação Dignidade Menstrual, que coleta absorventes e itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade.

No mesmo fim de semana, o shopping recebe o Sephora Beauty & Play, evento gratuito com aulas, experiências e ativações de marcas de beleza.

Outra iniciativa que destaca o protagonismo feminino acontece amanhã, às 7h30min, no Mercado Escola da UFMS.

O 2º Café da Manhã das Mulheres da Agricultura Familiar reúne produtoras, pesquisadoras e estudantes para discutir o papel das mulheres na produção de alimentos e no fortalecimento da economia local.

Com o tema “Mulheres que Alimentam o Brasil: Protagonismo Feminino na Agricultura Familiar”, o encontro inclui palestras, rodas de conversa e momentos de integração entre mulheres do campo e da academia.

PARA A CRIANÇADA

As crianças também têm opções de lazer durante o fim de semana. No Shopping Campo Grande, o parque indoor Yuup Experience reúne 22 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, jogos eletrônicos e áreas interativas.

O cinema também entra na programação com a promoção Traga o seu Balde, do Cinemark, no domingo, em que o público pode levar recipientes criativos para comprar até 10 litros de pipoca por R$ 19.

Já no Shopping Bosque dos Ipês o parque itinerante Vitinho Park entra em seu último mês de funcionamento na cidade, com brinquedos radicais como montanha-russa, Kamikaze e Crazy Dance.

FITNESS

O Dia das Mulheres também começa com atividade física no Parque dos Poderes. O evento Malolo em Movimento pelas Mulheres será realizado às 7h, no Malolo Quiosque, na Rua Imbé, nº 544, com corrida de

5 km, caminhada de 3 km e ações voltadas à saúde e ao bem-estar feminino.

A programação inclui degustações saudáveis, sorteios, brindes e experiências de beleza, incentivando hábitos saudáveis como forma de celebrar a data.

