Correio B

AGENDA CULTURAL

Fim de semana das mulheres

Programação especial do Dia Internacional da Mulher movimenta Campo Grande com arte, feiras, debates e ações de combate à violência contra a mulher

Mariana Piell

Mariana Piell

06/03/2026 - 09h00
Uma das ações mais simbólicas da semana é a mobilização em torno do Banco Vermelho, iniciativa internacional que busca denunciar o feminicídio e manter viva a memória das mulheres vítimas de violência.

conscientização banco vermelhoCONSCIENTIZAÇÃO Banco Vermelho - Iniciativa internacional busca denunciar e conscientizar sobre o feminicídio
Foto: Divulgação

O Banco Vermelho representa um grito coletivo contra a violência de gênero e um convite permanente à reflexão. De acordo com dados do Instituto Banco Vermelho, o Brasil está entre os países com maiores índices de assassinatos de mulheres, com um caso de feminicídio registrado a cada seis horas.

A ação integra a programação da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, amanhã, das 16h às 22h.

Na segunda-feira, a iniciativa também chegará à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Às 10h, será inaugurado um Banco Vermelho em memória da jornalista Vanessa Ricarte, egressa do curso de Jornalismo da instituição e assassinada pelo companheiro em fevereiro de 2025.

A instalação faz parte da campanha institucional Eu Respeito, que neste mês tem como tema “Renovação”, e também integra o programa Sou Mulher UFMS, voltado à promoção da igualdade e do protagonismo feminino.

SESC

Hoje, às 15h e às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo de dança “Código Genético”, com a artista Ariane Nogueira. A apresentação propõe uma jornada afrofuturista que explora o poder simbólico das tranças e do corpo como tecnologia ancestral, conectando passado, presente e futuro por meio da dança.

Amanhã, às 16h, o espaço recebe a programação infantil com o espetáculo “Tin Dô Lê Lê”, da Trupe Teatro de Brincar. A peça convida o público a mergulhar no imaginário popular brasileiro, transformando o brincar em um caminho para encontros, memórias e celebração da infância.

Já na terça-feira, às 19h, em continuidade às celebrações do Dia da Mulher, o corpo feminino do Coro Lírico Cant’arte apresenta “O Som do Feminino”, uma celebração da presença da mulher nas várias formas de arte, uma mostra de sua sensibilidade, força criativa, expressividade e excelência estética ao longo da história.

Corpo feminino do Coro Lírico Cant'arte celebra a presença feminina na arteÓPERA “O Som do feminino” - Corpo feminino do Coro Lírico Cant’arte celebra a presença feminina na arte
Foto: Divulgação

As apresentações têm classificação livre e ingressos gratuitos, disponíveis pela plataforma Sympla.

RODA DE CONVERSA

Outro destaque da agenda cultural é a roda de conversa Fixar para Derreter: Entre Palavra e Imagem, que será realizada amanhã, às 10h, na CasaQuintal, localizada na Rua Piratininga, nº 363.

O encontro reúne a artista visual Isabê, responsável pela exposição em cartaz no espaço, e o escritor Febraro de Oliveira, autor do texto que acompanha a mostra.

A proposta é discutir o processo de criação a partir da relação entre artes visuais e literatura, explorando referências e experiências interartísticas. Após a conversa, o público poderá participar de uma visita mediada e do encerramento da exposição. Os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

FEIRAS Ziriguidum

A Feira Ziriguidum realiza uma edição especial dedicada ao protagonismo feminino amanhã, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

O evento reúne música, arte, dança e economia criativa, destacando a força das mulheres como agentes de transformação cultural e social. Entre as atrações musicais estão apresentações de Tânia Madinha, Juci Ibanez e Erica Espíndola.

A programação inclui ainda performances artísticas e apresentações de dança do ventre com Adriele Linares e Marli Oliveira.

Feira do Panamá

No domingo, a Praça do Panamá recebe a 17ª edição da Feira do Panamá, em uma versão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A programação começa às 9h e segue até as 22h, com apresentações musicais, gastronomia, artesanato, brechós e atividades culturais para toda a família.

Entre as atrações confirmadas estão: João Paulo Pompeu (MPB); Slam Plural, competição de poesia urbana; Confraria do Som, com repertório da Jovem Guarda; Projeto Hippie, com classic rock; e Carlos Martinez e Wilson Braga, com sertanejo. O evento também contará com show de prêmios e diversas atividades culturais ao longo do dia.

Feira da Praça Bolívia

Outra opção tradicional é a Feira Cultural da Praça Bolívia, que chega à sua 232ª edição neste domingo, das 9h às 14h, no Bairro Santa Fé.

A programação celebra as mulheres empreendedoras que movimentam o espaço com artesanato, gastronomia e arte. Entre as atrações estão apresentações musicais, dança e poesia.

Um dos momentos mais aguardados será o lançamento do livro “Reflexões”, da escritora e militante social Miriam Id Souza. A obra reúne textos sobre espiritualidade, autoconhecimento e resistência.

Miriam se tornou conhecida após transformar o luto pela morte do neto Ravi, vítima de violência obstétrica em 2025, em mobilização social, por meio do movimento Justiça por Ravi, que denuncia a violência obstétrica e defende um atendimento humanizado para mulheres nos serviços de saúde.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

O Shopping Campo Grande também promove atividades especiais em alusão à data com o projeto Empodera Ela, voltado ao incentivo do empreendedorismo feminino.

A programação começou ontem e segue até o dia 31, com uma loja colaborativa que reúne produtos de artesãs regionais, incluindo saboaria artesanal, cerâmica, joias em prata, crochê, costura criativa e arranjos florais.

Amanhã, às 10h, será realizado um café da manhã especial para clientes e empreendedoras.

A programação inclui ainda a campanha de arrecadação Dignidade Menstrual, que coleta absorventes e itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Evento gratuito oferece aulas, experiências e ativações de marcas de beleza para as mulheresBELEZA Sephora Beauty & Play - Evento gratuito oferece aulas, experiências e ativações de marcas de beleza para as mulheres
Foto: Divulgação

No mesmo fim de semana, o shopping recebe o Sephora Beauty & Play, evento gratuito com aulas, experiências e ativações de marcas de beleza.

Outra iniciativa que destaca o protagonismo feminino acontece amanhã, às 7h30min, no Mercado Escola da UFMS.

O 2º Café da Manhã das Mulheres da Agricultura Familiar reúne produtoras, pesquisadoras e estudantes para discutir o papel das mulheres na produção de alimentos e no fortalecimento da economia local.

Com o tema “Mulheres que Alimentam o Brasil: Protagonismo Feminino na Agricultura Familiar”, o encontro inclui palestras, rodas de conversa e momentos de integração entre mulheres do campo e da academia.

PARA A CRIANÇADA

As crianças também têm opções de lazer durante o fim de semana. No Shopping Campo Grande, o parque indoor Yuup Experience reúne 22 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, jogos eletrônicos e áreas interativas.

O cinema também entra na programação com a promoção Traga o seu Balde, do Cinemark, no domingo, em que o público pode levar recipientes criativos para comprar até 10 litros de pipoca por R$ 19.

Já no Shopping Bosque dos Ipês o parque itinerante Vitinho Park entra em seu último mês de funcionamento na cidade, com brinquedos radicais como montanha-russa, Kamikaze e Crazy Dance.

FITNESS

O Dia das Mulheres também começa com atividade física no Parque dos Poderes. O evento Malolo em Movimento pelas Mulheres será realizado às 7h, no Malolo Quiosque, na Rua Imbé, nº 544, com corrida de
5 km, caminhada de 3 km e ações voltadas à saúde e ao bem-estar feminino.

A programação inclui degustações saudáveis, sorteios, brindes e experiências de beleza, incentivando hábitos saudáveis como forma de celebrar a data.

Correio B

Fernanda Torres e Walter Salles entrevistam Wagner Moura e Kleber Mendonça; veja conversa

A campanha de O Agente Secreto ao Oscar 2026 está na reta final, mas recebeu um apoio importante na tarde desta quinta-feira, 5

05/03/2026 23h00

Crédito: Victor Jucá / Divulgação

A campanha de O Agente Secreto ao Oscar 2026 está na reta final, mas recebeu um apoio importante na tarde desta quinta-feira, 5. A atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles, de Ainda Estou Aqui, filme que trouxe ao Brasil o primeiro Oscar de Filme Internacional, participaram de um bate-papo com o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho para promover o longa brasileiro.

Wagner Moura critica Bolsonaro em entrevista a Jimmy Kimmel e cita possível discurso no Oscar

O primeiro trecho da conversa, em que os artistas falam sobre o Brasil e a identidade nacional de seus cidadãos, foi divulgado na página do Instagram de O Agente Secreto voltada ao público dos Estados Unidos. Outros trechos da entrevista devem ser divulgados nos próximos dias.

"É sempre complicado explicar o que diabos é o Brasil. E então, de repente, nós temos dois filmes concorrendo ao Oscar que significam algo para o mundo", comentou a atriz, antes de perguntar aos colegas o que tocou o público internacional em ambas as produções.

"A chave do sucesso, algo que une Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, é que lidamos com tempos difíceis na política e na sociedade, mas ainda mantemos um lado alegre em ambos os filmes", afirmou Mendonça Filho.

"Há algo que diferencia O Agente Secreto", pontuou Salles. "O filme mudou a nossa própria percepção sobre a nossa identidade, do melhor jeito possível. O filme é tão polifônico e multifacetado que entendemos que podemos ser maiores do que imaginávamos", argumentou o diretor.

"De repente, estamos abraçando a cultura do nordeste e estamos orgulhosos disso enquanto brasileiros. Isso está sendo sentido fora do Brasil", continuou Salles. Para o cineasta, o longa conseguiu mostrar novas facetas e culturas nacionais para o restante do mundo.

Para Moura, a criação da identidade por meio da cultura é especialidade do cinema norte-americano. "É lindo conseguirmos fazer isso também, não somente para o exterior, mas também para nós mesmos", finalizou o ator.

O Oscar ocorre ainda este mês, no dia 15 de março. O longa brasileiro está indicado em quatro categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Escalação de Elenco -, e tem fortes chances de vencer a categoria internacional. O seu grande rival na categoria é Valor Sentimental, do norueguês Joachim Trier.

Assista à entrevista clicando aqui.

TRATAMENTO MEDICINAL

Evento sobre cannabis medicinal reúne especialistas na UFMS

Projeto itinerante da Divina Flor em parceria com a Universidade Federal de Matro Grosso do Sul, "Divina na Estada" promove atualização científica sobre prescrição, pesquisas e regulamentação no estado

05/03/2026 17h43

Thiago Dragão

Continue Lendo...

Com o objetivo de ampliar o debate científico e a qualificação profissional sobre o uso terapêutico da cannabis, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebe, nesta sexta-feira (6), o projeto “Divina na Estrada – Cannabis Medicinal na Prática Clínica: Bases Científicas e Aplicações Terapêuticas”. O encontro será realizado das 8h às 17h, no Anfiteatro Multiuso 1, na Cidade Universitária, em Campo Grande.

A iniciativa é promovida pela Associação Divina Flor em parceria com a UFMS e marca o fortalecimento da colaboração entre a entidade e a universidade para o desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão voltadas à cannabis medicinal. O projeto possui caráter itinerante e deve percorrer, ao longo do ano, municípios de Mato Grosso do Sul que possuem câmpus da universidade, levando capacitação técnica a profissionais da saúde, estudantes, pesquisadores, pacientes e demais interessados.

De acordo com a diretora da Associação Divina Flor, Fátima Carvalho, o crescimento da busca por tratamentos à base de cannabis no Brasil tem aumentado a demanda por atualização científica entre profissionais da saúde. Ainda assim, o tema segue cercado por lacunas de informação.

“Com o aumento da procura por terapias à base de cannabis, médicos e outros profissionais têm buscado compreender melhor o sistema endocanabinoide, as indicações clínicas e os aspectos regulatórios. Em Mato Grosso do Sul ainda existem muitas dúvidas sobre legislação e produção nacional de preparados, o que impacta diretamente o acesso dos pacientes a tratamentos seguros e baseados em evidências. Por isso queremos levar essa capacitação para diferentes regiões do Estado”, explica.

Além da formação clínica, o evento também está ligado a pesquisas desenvolvidas na UFMS que investigam o conteúdo de fitocanabinoides — substâncias presentes na Cannabis sativa — e analisam, em laboratório, as atividades biológicas de óleos e resíduos provenientes do processamento da planta para uso medicinal. O objetivo é ampliar o conhecimento científico sobre a composição química, qualidade e possíveis aplicações terapêuticas desses produtos.

PROGRAMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

A programação reúne especialistas de diferentes áreas do conhecimento, incluindo pesquisadores, médicos e profissionais que atuam diretamente com a temática da cannabis medicinal.

A diretora da Divina Flor, Fátima Carvalho, apresenta o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida da associação. Já a química responsável da entidade, Talita Vilalva Freire, aborda aspectos técnicos relacionados ao cultivo, às análises laboratoriais, ao controle de qualidade e à produção nacional de preparados à base da planta.

A professora Nídia Yoshida, do Instituto de Química da UFMS, discute o cenário atual das pesquisas científicas sobre cannabis medicinal no Brasil. Segundo a pesquisadora, levar o debate para o ambiente universitário é fundamental para ampliar o conhecimento e reduzir desinformações sobre o tema.

“O principal objetivo do evento é apresentar e discutir as pesquisas científicas mais recentes sobre o uso terapêutico da cannabis em diferentes enfermidades, integrando evidências químicas, biológicas, clínicas e regulatórias. Diante do crescimento do interesse social e científico sobre o assunto, é essencial qualificar o debate com base em dados consistentes”, afirma.

Também participam da programação os médicos da família e prescritores Bárbara Rosa e José Ikeda Neto, que irão abordar o funcionamento do sistema endocanabinoide e as aplicações clínicas da cannabis em tratamentos de saúde.

As indicações terapêuticas na medicina humana e veterinária serão discutidas pelas professoras Cláudia Du Bocage, da Faculdade de Medicina da UFMS, e Bruna Fernanda Firmo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

O coordenador jurídico da Divina Flor, Felipe Nechar, apresenta ainda um panorama sobre o papel das associações de pacientes no avanço da regulamentação da cannabis medicinal no Brasil, destacando o protagonismo dessas organizações na ampliação do acesso aos tratamentos.

ACESSO À INFORMAÇÃO

Para os organizadores, o projeto “Divina na Estrada” busca fortalecer o diálogo entre universidade e sociedade ao integrar pesquisa científica, prática clínica e as demandas reais da população que utiliza ou busca terapias com cannabis medicinal.

Nesse contexto, as universidades públicas desempenham papel estratégico na produção de conhecimento qualificado e na orientação técnica da sociedade e de órgãos reguladores, contribuindo para decisões fundamentadas em evidências científicas e responsabilidade social.

A iniciativa também destaca a importância das associações de pacientes na disseminação de informação de qualidade, na redução de estigmas históricos associados à planta e na construção de políticas públicas baseadas em dados científicos.

Ao ampliar o debate sobre os potenciais usos terapêuticos da cannabis, o projeto pretende estimular uma compreensão mais ampla sobre o tema e fortalecer a formação de uma comunidade mais informada, crítica e preparada para discutir os impactos da cannabis medicinal na saúde pública.

O “Divina na Estrada” integra uma agenda estadual que deverá percorrer diferentes municípios sul-mato-grossenses ao longo de 2026.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

8h – 8h30 – RECEPÇÃO
8h30 – 8h45 – ABERTURA
8h45 – 9h – Fátima Carvalho – Diretora da Associação Divina Flor: “O trabalho da Divina Flor no Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida.” 
9h - 10h30 - Dra. Talita Vilalva Freire – Química responsável Associação Divina Flor: “Laboratório e Cultivo: Bases Técnicas, Controle de Qualidade e Produção Nacional”;
10h30 – 10h45 - INTERVALO CAFÉ
10h45 – 11h30 – Profa. Nídia Yoshida – Instituto de Química – INQUI/UFMS/Campo Grande: “Pesquisa com Cannabis Medicinal no Brasil: Perspectivas, Desafios e a Contribuição das Instituições de Ensino e Pesquisa”
11h30 - 13h – ALMOÇO
13h - 13h45 – Dra. Dra. Bárbara Rosa – Médica da Família e prescritora / Dr. José Ikeda Neto - Médico da Família e prescritor: “Introdução ao Sistema Endocanabinoide e aplicações clínicas da cannabis”;
13h45 - 14h15 – Profa. Cláudia Du Bocage - Faculdade de Medicina – FAMED/ UFMS/Campo Grande: “Aspectos relacionados à utilização de cannabis medicinal por pacientes da Associação Divina Flor, Campo Grande – MS”
14h15 – 15h15 – Profa. Bruna Fernanda Firmo – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FAMEZ/UFMS/Campo Grande: “Terapia canabinoide na Medicina Veterinária: indicações terapêuticas”
15h15 - 15h30 - INTERVALO CAFÉ
15h30 – 16h30 – Dr. Felipe Nechar – Coordenador Jurídico Divina Flor: "O Protagonismo das Associações de pacientes na regulamentação da Cannabis no Brasil"   
 

