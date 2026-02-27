Fim de semana em Campo Grande tem programação eclética, com show de rock e até feira

Grupo faz show com clássicos dos anos 1970 aos anos 2000 - Divulgação

A Feirinha da Casa Hub retorna hoje e promete repetir o sucesso da estreia, consolidando-se de vez no calendário cultural de Campo Grande.

Com entrada gratuita, o evento será realizado das 17h às 22h, no estacionamento da Casa Hub, na Avenida Afonso Pena, nº 5.842, reunindo música, gastronomia, arte e incentivo aos pequenos empreendedores em um dos principais cartões-postais da Capital.

Idealizada pela Hub Incorporações, a feirinha passa a ocorrer na última sexta-feira de cada mês. A proposta é valorizar a convivência urbana e ocupar a região da Avenida Afonso Pena – tradicional ponto de encontro para lazer, esporte e contemplação – com uma iniciativa que une desenvolvimento e o estilo de vida tranquilo da cidade.

“Quando tivemos a ideia de realizar a feirinha há cerca de um mês, nossa intenção era presentear Campo Grande, a cidade que nos acolheu e escolhemos como lar. A Hub cedeu o espaço e viabilizou toda a estrutura do evento, como som, limpeza, mesas e organização em geral, sem qualquer finalidade lucrativa, justamente para apoiar e incentivar os pequenos empreendedores locais. Porém, não imaginávamos tamanho sucesso, com centenas de pessoas e um resultado tão positivo para os comerciantes. Com essa resposta, nos sentimos motivados a transformar a Casa Hub em um ponto fixo para esse evento que caiu no gosto da população e que pretendemos aprimorar a cada edição”, destaca Pedro Naciff, que com o sócio Jordano Prado conduz a Hub Incorporações.

FEIRA CASA HUB

Cerca de 20 expositores confirmaram presença, com opções que vão de cervejas artesanais, choripan e pastel a joias sustentáveis, doces, panquecas holandesas, cafés e produtos místicos.

Entre os participantes estão O Choripan, Madonna Hot Dog, Pastel da Vivi, Torteria Cidade Morena, Morangos do Vale, Gelattos Kelli, Capivas Cervejaria, Vintintim Drinks e Vinhos, entre outros. A música ficará por conta do DJ Sampaio, garantindo o clima descontraído ao longo da noite.

Além da programação gastronômica e cultural, o público poderá conhecer o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, lançamento da Hub Incorporações no Jardim Veraneio.

ROCK

Este sábado será marcado por uma verdadeira maratona de clássicos do rock, com tributos e shows que prometem transformar a noite em um grande coro coletivo.

No Blues Bar, o Rock Legends reúne tributos a quatro gigantes do rock internacional: Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses e Queen. A apresentação começa às 20h e promete reunir, em uma única noite, hinos que marcaram gerações. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, a partir de R$ 20.

Já na Cervejaria Canalhas o encontro entre Bortoti e Pedro Espíndola celebra o rock nacional com sucessos de Cazuza, Frejat e Barão Vermelho. O show começa às 18h e convida o público a revisitar músicas que ajudaram a escrever a história do gênero no País. Ingressos a partir de R$ 25, pelo Sympla.

Outra opção para os fãs de pop rock é o retorno da banda Naip à Lupland Biergarten, também amanhã, das 18h às 23h30min. Com repertório que passeia dos anos 1970 aos anos 2000, o grupo interpreta clássicos de Tears for Fears, Maroon 5, Goo Goo Dolls, Jota Quest, além de sucessos de Aerosmith e Bon Jovi.

A abertura fica por conta de César Yule, com pop, rock e reggae nacional e internacional. “A Lupland tem uma energia única e o público cria uma conexão imediata com a gente no palco. Tocar lá é como reencontrar amigos”, afirma Deco, baterista da Naip. Os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

PARA A CRIANÇADA

O fim de semana também reserva aventuras para a criançada no Shopping Campo Grande. Uma das atrações é o Yuup Experience, parque indoor com 1.294 metros quadrados e 22 brinquedos, entre eles, trampolins, futebol interativo, infláveis, fliperama, carrossel baby e área exclusiva para os pequenos.

O ingresso custa R$ 80 por uma hora (R$ 15 a cada 10 minutos extras), com 50% de desconto para crianças com deficiência, mediante laudo. O espaço conta ainda com seis réplicas de dinossauros gigantes, sendo três com movimento e interação, permitindo que as crianças subam e circulem pelo parque.

Já o parque Aventuras no Safari entra nos últimos dias de funcionamento. Voltado para crianças de 2 a 12 anos, reúne arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e pula-pula duplo de 6 metros de altura. O ingresso custa R$ 50 para 30 minutos, com acréscimo de R$ 1 por minuto adicional.

Para quem prefere literatura, a feira Bora Ler reúne mais de 40 títulos com valores a partir de R$ 10, incluindo clássicos, romances, religiosos e livros infantis com brindes.

CINEMA

O fim de semana promete ser agitado nos cinemas de Mato Grosso do Sul, com quatro estreias simultâneas.

A “História do Som” acompanha a jornada de dois homens, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O’Connor), que vão atrás de registrar as vidas, vozes e canções de ex-soldados americanos que lutaram na Primeira Guerra.

Os dois se conhecem no ano de 1917 no Conservatório de Boston e compartilham uma paixão pela música folk. Anos mais tarde, eles se reencontram e partem juntos numa viagem pelo interior do estado do Maine, nos Estados Unidos, com o objetivo de coletar canções tradicionais.

Enquanto viajam pelas paisagens rurais da Nova Inglaterra e catalogam as músicas folk da época, os dois se apaixonam.

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell).

CINEMA "PÂNICO 7"

O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do serial killer. Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.

“Manual Prático da Vingança Lucrativa” acompanha o arquiteto Becket Redfellow (Glen Powell), herdeiro de uma vasta fortuna multibilionária, que está disposto a fazer qualquer coisa para obter o que acredita ser seu por direito, inclusive matar. Becket é filho da filha deserdada da abastada família Redfellow.

Enquanto ele viveu uma vida humilde ao lado da mãe, seus primos e tios aproveitavam a herança construída pelo patriarca. São esses sete parentes ricaços que estão entre Becket e a imensa fortuna de US$ 28 bilhões.

Até onde alguém iria em busca de poder, dinheiro e reconhecimento? Becket, pelo visto, é capaz de orquestrar um plano vingativo ambicioso: matar cada um dos familiares que estão no caminho da sua herança.

“Sirât” apresenta a história de um pai (Sergi López) e um filho (Bruno Núñez) chamados, respectivamente, Luis e Esteban, que viajam até o Marrocos atrás de uma rave no meio das áridas montanhas do deserto.

A dupla está em busca da filha e irmã Marina, que desapareceu meses atrás em outra dessas grandiosas e excessivas festas. Eles distribuem a foto da jovem pelos festeiros, que se movem ao som da música eletrônica com uma liberdade que o pai e o filho menor desconhecem.

Movidos pela esperança e pelo destino, os dois decidem seguir um grupo que está à procura de uma última festa que acontecerá no meio do deserto.

Os cinco amigos tentam convencer Luis e Esteban a não segui-los, mas a dupla insiste e os sete acabam formando um forte laço e compartilhando histórias de vida e obstáculos pelo caminho até a rave. Lá, esperam encontrar a jovem Marina.

Já o Ghibli Fest segue com exibições especiais no Cinemark:

“O Conto da Princesa Kaguya” , hoje;

, hoje; “O Castelo Animado” , amanhã;

, amanhã; e “O Mundo dos Pequeninos”, no domingo.

As sessões acontecem às 19h40min, de segunda-feira a sábado, e às 16h40min, aos domingos, com opções dubladas e legendadas. Os valores podem ser conferidos no site oficial da rede.

