Fim de semana em Campo Grande tem programação eclética, com show de rock e até feira

Feirinha gastronômica na Afonso Pena, tributos ao rock nacional e internacional, atrações para crianças e sessões especiais no cinema movimentam o fim de semana em Campo Grande

Mariana Piell

Mariana Piell

27/02/2026 - 08h00
A Feirinha da Casa Hub retorna hoje e promete repetir o sucesso da estreia, consolidando-se de vez no calendário cultural de Campo Grande.

Com entrada gratuita, o evento será realizado das 17h às 22h, no estacionamento da Casa Hub, na Avenida Afonso Pena, nº 5.842, reunindo música, gastronomia, arte e incentivo aos pequenos empreendedores em um dos principais cartões-postais da Capital.

Idealizada pela Hub Incorporações, a feirinha passa a ocorrer na última sexta-feira de cada mês. A proposta é valorizar a convivência urbana e ocupar a região da Avenida Afonso Pena – tradicional ponto de encontro para lazer, esporte e contemplação – com uma iniciativa que une desenvolvimento e o estilo de vida tranquilo da cidade.

“Quando tivemos a ideia de realizar a feirinha há cerca de um mês, nossa intenção era presentear Campo Grande, a cidade que nos acolheu e escolhemos como lar. A Hub cedeu o espaço e viabilizou toda a estrutura do evento, como som, limpeza, mesas e organização em geral, sem qualquer finalidade lucrativa, justamente para apoiar e incentivar os pequenos empreendedores locais. Porém, não imaginávamos tamanho sucesso, com centenas de pessoas e um resultado tão positivo para os comerciantes. Com essa resposta, nos sentimos motivados a transformar a Casa Hub em um ponto fixo para esse evento que caiu no gosto da população e que pretendemos aprimorar a cada edição”, destaca Pedro Naciff, que com o sócio Jordano Prado conduz a Hub Incorporações.

Após sucesso na primeira edição, feira se consolida com frequência mensal, sempre na última sexta-feira do mêsFEIRA CASA HUB - Após sucesso na primeira edição, feira se consolida com frequência mensal, sempre na última sexta-feira do mês
Foto: Divulgação

Cerca de 20 expositores confirmaram presença, com opções que vão de cervejas artesanais, choripan e pastel a joias sustentáveis, doces, panquecas holandesas, cafés e produtos místicos.

Entre os participantes estão O Choripan, Madonna Hot Dog, Pastel da Vivi, Torteria Cidade Morena, Morangos do Vale, Gelattos Kelli, Capivas Cervejaria, Vintintim Drinks e Vinhos, entre outros. A música ficará por conta do DJ Sampaio, garantindo o clima descontraído ao longo da noite.

Além da programação gastronômica e cultural, o público poderá conhecer o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, lançamento da Hub Incorporações no Jardim Veraneio.

ROCK

Este sábado será marcado por uma verdadeira maratona de clássicos do rock, com tributos e shows que prometem transformar a noite em um grande coro coletivo.

No Blues Bar, o Rock Legends reúne tributos a quatro gigantes do rock internacional: Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses e Queen. A apresentação começa às 20h e promete reunir, em uma única noite, hinos que marcaram gerações. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, a partir de R$ 20.

Já na Cervejaria Canalhas o encontro entre Bortoti e Pedro Espíndola celebra o rock nacional com sucessos de Cazuza, Frejat e Barão Vermelho. O show começa às 18h e convida o público a revisitar músicas que ajudaram a escrever a história do gênero no País. Ingressos a partir de R$ 25, pelo Sympla.

Outra opção para os fãs de pop rock é o retorno da banda Naip à Lupland Biergarten, também amanhã, das 18h às 23h30min. Com repertório que passeia dos anos 1970 aos anos 2000, o grupo interpreta clássicos de Tears for Fears, Maroon 5, Goo Goo Dolls, Jota Quest, além de sucessos de Aerosmith e Bon Jovi.

A abertura fica por conta de César Yule, com pop, rock e reggae nacional e internacional. “A Lupland tem uma energia única e o público cria uma conexão imediata com a gente no palco. Tocar lá é como reencontrar amigos”, afirma Deco, baterista da Naip. Os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

PARA A CRIANÇADA

O fim de semana também reserva aventuras para a criançada no Shopping Campo Grande. Uma das atrações é o Yuup Experience, parque indoor com 1.294 metros quadrados e 22 brinquedos, entre eles, trampolins, futebol interativo, infláveis, fliperama, carrossel baby e área exclusiva para os pequenos.

O ingresso custa R$ 80 por uma hora (R$ 15 a cada 10 minutos extras), com 50% de desconto para crianças com deficiência, mediante laudo. O espaço conta ainda com seis réplicas de dinossauros gigantes, sendo três com movimento e interação, permitindo que as crianças subam e circulem pelo parque.

Já o parque Aventuras no Safari entra nos últimos dias de funcionamento. Voltado para crianças de 2 a 12 anos, reúne arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e pula-pula duplo de 6 metros de altura. O ingresso custa R$ 50 para 30 minutos, com acréscimo de R$ 1 por minuto adicional.

Para quem prefere literatura, a feira Bora Ler reúne mais de 40 títulos com valores a partir de R$ 10, incluindo clássicos, romances, religiosos e livros infantis com brindes.

CINEMA

O fim de semana promete ser agitado nos cinemas de Mato Grosso do Sul, com quatro estreias simultâneas.

A “História do Som” acompanha a jornada de dois homens, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O’Connor), que vão atrás de registrar as vidas, vozes e canções de ex-soldados americanos que lutaram na Primeira Guerra.

Os dois se conhecem no ano de 1917 no Conservatório de Boston e compartilham uma paixão pela música folk. Anos mais tarde, eles se reencontram e partem juntos numa viagem pelo interior do estado do Maine, nos Estados Unidos, com o objetivo de coletar canções tradicionais.

Enquanto viajam pelas paisagens rurais da Nova Inglaterra e catalogam as músicas folk da época, os dois se apaixonam.

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell).

Trinta anos após primeiro filme da franquia, surge um novo GhostfaceCINEMA "PÂNICO 7" - Trinta anos após primeiro filme da franquia, surge um novo Ghostface
Foto: Divulgação

O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do serial killer. Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.

“Manual Prático da Vingança Lucrativa” acompanha o arquiteto Becket Redfellow (Glen Powell), herdeiro de uma vasta fortuna multibilionária, que está disposto a fazer qualquer coisa para obter o que acredita ser seu por direito, inclusive matar. Becket é filho da filha deserdada da abastada família Redfellow.

Enquanto ele viveu uma vida humilde ao lado da mãe, seus primos e tios aproveitavam a herança construída pelo patriarca. São esses sete parentes ricaços que estão entre Becket e a imensa fortuna de US$ 28 bilhões.

Até onde alguém iria em busca de poder, dinheiro e reconhecimento? Becket, pelo visto, é capaz de orquestrar um plano vingativo ambicioso: matar cada um dos familiares que estão no caminho da sua herança.

“Sirât” apresenta a história de um pai (Sergi López) e um filho (Bruno Núñez) chamados, respectivamente, Luis e Esteban, que viajam até o Marrocos atrás de uma rave no meio das áridas montanhas do deserto.

A dupla está em busca da filha e irmã Marina, que desapareceu meses atrás em outra dessas grandiosas e excessivas festas. Eles distribuem a foto da jovem pelos festeiros, que se movem ao som da música eletrônica com uma liberdade que o pai e o filho menor desconhecem.

Movidos pela esperança e pelo destino, os dois decidem seguir um grupo que está à procura de uma última festa que acontecerá no meio do deserto.

Os cinco amigos tentam convencer Luis e Esteban a não segui-los, mas a dupla insiste e os sete acabam formando um forte laço e compartilhando histórias de vida e obstáculos pelo caminho até a rave. Lá, esperam encontrar a jovem Marina.

Já o Ghibli Fest segue com exibições especiais no Cinemark:

  • “O Conto da Princesa Kaguya”, hoje;
  • “O Castelo Animado”, amanhã;
  • e “O Mundo dos Pequeninos”, no domingo.

As sessões acontecem às 19h40min, de segunda-feira a sábado, e às 16h40min, aos domingos, com opções dubladas e legendadas. Os valores podem ser conferidos no site oficial da rede.

Felpuda

Alguns políticos estão vivendo a fase em que "carrapichos" de outrora...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (26)

26/02/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Ariano Suassuna - escritor brasileiro

"A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados".

 

FELPUDA

Alguns políticos estão vivendo a fase em que "carrapichos" de outrora quando se achavam donos e senhores de vastos campos ainda continuam incomodando. O interessante é que a cada eleição mais um é "movimentado" e "gruda na pele". Dizem os antenados que isso faria parte de um jogo, em que é levado em conta o dito popular "Quem pode mais, chora menos". Vale lembrar que uns e outros, hoje na situação de penúria política, fizeram muita gente chorar. Como disse Montesquieu: "O que não for bom para a colmeia também não é bom para a abelha." E sai de baixo!...

Limpa

O primeiro descarte sustentável do ano do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, aconteceu no dia 12. Foram eliminados 9.080 quilos de papéis e caixas considerados inservíveis.

Mais

O prazo de guarda é o período obrigatório, definido por lei, variando entre 5 a 35 anos, conforme o tipo de documento. Antes do descarte, todos processos foram digitalizados.

DiálogoA praia de ipanema destaca-se como a única representante brasileira, ocupando a 23ª posição entre 24 destinos avaliados pela tripadvisor, em ranking que considera avaliações e comentários de viajantes ao longo dos últimos 12 meses. A isla Pasión, em Cozumel, México, lidera a lista deste ano com suas águas cristalinas e recifes de corais. em seguida, estão duas praias gregas em Creta: elafonisi, com areia rosada, e a Lagoa de Balos, conhecida por suas piscinas naturais. eagle Beach, em aruba, ocupa a quarta posição e a Praia da falésia, no algarve, Portugal, também faz parte do ranking.
DiálogoDr. Estevom Molica

 

DiálogoDra. Fabíola Tasca

Explicadinho

Para que não fique nenhuma dúvida e que não confundam generalato com gênero enlatado, como disse antenado ouvinte, o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Junior afirmou, durante entrevista, que o governo de MS tem auxiliado a Prefeitura de Campo Grande, mas que determinadas responsabilidades de gestão são específicas. Foi uma definição elegante, segundo o mesmo ouvinte, para abordar a situação na Capital. No popular: buraqueira é problema da gestão municipal.

Suspensa

A tentativa, segundo alguns políticos, de o presidente da Câmara Municipal da Capital, vereador Epaminondas Neto, de fazer da Casa "uma capitania" por quatro anos, começa a fazer água. Justiça suspendeu os efeitos da eleição antecipada para o biênio 2027-2028, ocorrida em julho de 2025. Na decisão em caráter liminar, consta que isso poderá comprometer a alternância de poder e representatividade política no legislativo municipal. Se houver mudança de decisão, a eleição continuará valendo.

Chumbo Grosso

A polêmica vereadora Isa Jane Marcondes, de Dourados, desagradou "gregos e troianos", sendo alvo de duas denúncias. Ela está na mira de uma comissão processante e também do Conselho de Ética. A vereadora é acusada de uso irregular da verba referente a cota de exercício de atividade parlamentar e, em outro caso, de prejudicar servidores durante f iscalização em unidade de saúde.

COLABOROU TATYANA GAMEIRO

CAMPO GRANDE

Evento reúne 200 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias

Evento é gratuito e aberto ao público; veja local, dia e horário

25/02/2026 09h25

Exposição de fuscas no Shopping Norte Sul

Exposição de fuscas no Shopping Norte Sul Foto: Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados

Exposição de carros antigos acontecerá neste fim de semana em Campo Grande.

Ao todo, 200 relíquias estarão expostas ao público. Fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey serão alguns dos veículos exibidos.

Quem é apaixonado por carros antigos não pode perder esta oportunidade. A expectativa é reunir centenas de visitantes.

Na ocasião, amantes de antigomobilismo ainda podem se reunir e trocar experiências de viagens, peças, manutenções preventivas, além de fazer novas amizades com outras pessoas que são “loucas” por carros antigos.

O evento é aberto ao público e gratuito. Esta é a quinta edição do evento, realizado pela Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados Mato Grosso do Sul, em parceria com o Shopping Norte Sul.

Durante a exposição, haverá show da banda de rock Alzira’s, mostra de miniaturas de automóveis, mercado de pulgas de peças usadas, praça de alimentação e área kids.

O evento de carros antigos ocorre neste sábado (28), das 15h às 20h, no estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza, localizado a avenida Presidente Ernesto Geisel, número 2300, Jardim Jockey Club, em Campo Grande (MS).

De acordo com Cristiano Heleno, organizador do evento, a proposta é prestigiar o antigomobilismo.

“Os carros antigos são muito amados pois nos resgatam memórias familiares. Teremos diversos parceiros expositores de verdadeiras relíquias, então, com certeza, será mais uma edição para ficar na história de nossa cidade”, afirmou.

SERVIÇO

  • Evento: Exposição de carros - 5ª edição
  • Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026
  • Horário: a partir das 15h - avenida Presidente Ernesto Geisel, número 2300, Jardim Jockey Club, em Campo Grande (MS)
  • Local: Estacionamento do Shopping Norte Sul, próximo à Cinépolis/Riachuelo
  • Entrada: Gratuita

