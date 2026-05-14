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GASTRONOMIA

Fim de uma era? BK troca Pepsi por Coca-Cola e surpreende clientes

Mudança já começou em unidades da Capital e deve levar máquinas de autoatendimento liberado por até 30 minutos aos restaurantes da rede

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

14/05/2026 - 12h10
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Quem nunca imaginou aquele combo clássico de hambúrguer na brasa, batata frita crocante e um copo bem gelado do refrigerante mais famoso do mundo? Em Campo Grande, esse desejo dos fãs de fast-food começou a virar realidade. O Burger King iniciou a troca das bebidas da antiga parceria pelos produtos da Coca-Cola.

A mudança começou pelas unidades administradas pelo Grupo Conforti e, nesta primeira etapa, os refrigerantes estão sendo vendidos em lata. Entre as opções disponíveis estão Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja e Sprite.

Segundo a empresa, a comercialização em lata faz parte de uma fase de adaptação operacional necessária antes da instalação das máquinas de autoatendimento no salão, modelo já conhecido pelos clientes da rede. Após esse período, os clientes terão de volta o consumo à vontade por até 30 minutos, agora com bebidas da Coca-Cola.

A transição acontece gradualmente em todo o Brasil e, por enquanto, nem todas as lojas de Campo Grande já concluíram a troca. As unidades localizadas na Avenida Zahran e na Avenida Afonso Pena seguem operando temporariamente com bebidas da antiga parceria, incluindo Pepsi e demais produtos da Ambev.

Já outras lojas da Capital passaram a oferecer os novos refrigerantes tanto no atendimento presencial quanto no delivery. É o caso das unidades dos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza, além dos restaurantes localizados nas avenidas Gunter Hans, Mascarenhas de Moraes, Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Spipe Calarge e no Comper Itanhangá.

A expectativa é que todas as unidades avancem para a próxima fase da mudança nos próximos meses, consolidando o retorno do free refil, agora acompanhado da clássica Coca-Cola bem geladinha.

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Lazer

Semana S traz show gratuito de Michel Teló a Campo Grande

Evento nacional do Sistema Comércio terá atrações gratuitas, corrida, ações de saúde e show de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas

13/05/2026 16h52

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Evento nacional do Sistema Comércio terá atrações gratuitas, corrida, ações de saúde e show de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas

Evento nacional do Sistema Comércio terá atrações gratuitas, corrida, ações de saúde e show de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas Divulgação

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A programação da Semana S 2026 promete movimentar Campo Grande e diversas cidades do país nos dias 16 e 17 de maio, com atrações culturais, atividades esportivas, ações de saúde, lazer e cidadania promovidas pelo Sistema Comércio.

O evento nacional é realizado pelo Sesc e Senac, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), e contará com apresentações musicais, espetáculos teatrais e circuito de corridas.

Em Mato Grosso do Sul, uma das principais atrações será o show do cantor Michel Teló, marcado para o dia 16 de maio, das 19h às 21h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados pela plataforma Sympla desde o dia 8 de maio.

A programação cultural também inclui o espetáculo teatral “Esperando Beltrano”, da companhia Etc e Tal, do Rio de Janeiro, que será apresentado nesta terça-feira (13), no Teatro do Sesc. A peça utiliza humor, gestos e silêncio para abordar o universo do teatro contemporâneo.

Outra atração confirmada é o show da cantora paraguaia Karla Coronel, que se apresenta no Sesc Teatro Prosa com repertório voltado à MPB e música pop nacional e internacional.

Além das atrações culturais, a Semana S contará com o Circuito Sesc de Corridas, em comemoração aos 80 anos da instituição. As provas terão percursos entre 5 km e 15 km, além de caminhada de 3 km e corridas infantis, reunindo milhares de participantes em todo o país.

Segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o objetivo da iniciativa é promover qualidade de vida, lazer e capacitação aos trabalhadores e empresários. “A missão do Sesc e do Senac é fazer com que o trabalhador tenha cada vez mais condições de produzir em segurança, com seu devido momento de descanso e lazer”, afirmou.

Sesc 80 anos

O Sesc celebra, em 2026, seus 80 anos de atuação no Brasil com uma programação especial ao longo de todo o ano, reunindo ações nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Criado pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc é uma instituição privada de caráter social que atua em todo o país, promovendo qualidade de vida e bem-estar para trabalhadores do setor, seus dependentes e para a sociedade em geral.

A atuação da instituição na Semana S tem como foco levar ao público uma mostra do trabalho que contribui para a qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e o público em geral. São milhares de pessoas impactadas diariamente nas diversas ações desenvolvidas nas mais de 650 unidades da Instituições, em todo o país, além dos serviços itinerantes, promovidos por meio de uma frota de 169 unidades móveis.

Edição de 2025

Na edição de 2025, a Semana S reuniu mais de 1 milhão de participantes em atividades culturais, esportivas e sociais em todo o Brasil, além de arrecadar mais de 120 toneladas de alimentos para o programa Sesc Mesa Brasil. A expectativa da organização é superar os números neste ano, ampliando o alcance das ações e os pontos de atendimento ao público.

A programação completa da semana S pode ser conferida no site oficial do evento. (http://semana-s.portaldocomercio.org.br/).
 

Evento beneficente

Augusto Cury faz palestra sobre saúde mental, com música e solidariedade na Capital

Evento no Bosque Expo une reflexão sobre saúde mental, música e solidariedade, com 100% da arrecadação revertida em apoio ao Hospital São Julião

13/05/2026 08h30

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Augusto Cury é um dos autores e palestrantes brasileiros mais renomados da atualidade

Augusto Cury é um dos autores e palestrantes brasileiros mais renomados da atualidade Elias Oliveira/Governo do Tocantins

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Mais de 574 mil atendimentos realizados em apenas um ano. O número impressiona, mas por trás dele existem histórias silenciosas de pacientes que encontraram acolhimento, tratamento e esperança em um dos hospitais mais tradicionais de Mato Grosso do Sul.

É para ajudar a manter essa estrutura funcionando que Campo Grande recebe, nesta sexta-feira, uma palestra beneficente do psiquiatra, escritor e conferencista Augusto Cury.

O evento será realizado às 19h, no Bosque Expo, espaço localizado no Shopping Bosque dos Ipês, e terá toda a renda líquida revertida ao Hospital São Julião.

O encontro une reflexão sobre saúde emocional, cultura e solidariedade em um momento em que a instituição reforça a necessidade de apoio da sociedade para continuar oferecendo atendimento quase integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Reconhecido nacional e internacionalmente pelos livros voltados à inteligência emocional, ansiedade e desenvolvimento humano, Augusto Cury apresentará a palestra “Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital”, tema que dialoga diretamente com questões contemporâneas relacionadas ao excesso de estímulos, hiperconectividade, ansiedade e impactos das redes sociais na saúde mental.

Antes da palestra, o público acompanhará uma apresentação especial da Sinfônica de Campo Grande em conjunto com a Orquestra Indígena, sob regência do maestro Eduardo Martinelli.

Hospital São Julião

Augusto Cury é um dos autores e palestrantes brasileiros mais renomados da atualidadeHospital São Julião oferece atendimento quase integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Com mais de 80 anos de história, o Hospital São Julião é referência em Mato Grosso do Sul em diversas áreas da saúde e atende pacientes de diferentes regiões do Estado. A instituição funciona praticamente de forma integral pelo SUS, com cerca de 99% dos atendimentos realizados destinados à rede pública.

Manter uma estrutura hospitalar desse porte exige investimentos constantes em equipamentos, profissionais, manutenção e melhorias. Por isso, a organização destaca que os recursos arrecadados com a palestra terão impacto direto na manutenção dos atendimentos realizados diariamente pela instituição.

“Cada atendimento que realizamos carrega uma história, uma família inteira por trás. Quando a gente fala em manter o hospital funcionando, estamos falando de garantir que essas pessoas continuem sendo acolhidas”, afirma Cátia Almeida, das Relações Institucionais do Hospital São Julião.

A direção do hospital destaca que, além de ampliar a capacidade de atendimento, os investimentos também têm sido direcionados à modernização dos serviços e à melhoria contínua do acolhimento aos pacientes.

A PALESTRA

A escolha do tema da palestra acompanha uma preocupação crescente de especialistas em saúde mental ao redor do mundo: os efeitos do uso excessivo de telas, redes sociais e hiperestimulação digital sobre o comportamento humano.

Nos últimos anos, questões como ansiedade, dificuldade de concentração, exaustão emocional e dependência tecnológica passaram a ocupar espaço central em debates sobre qualidade de vida. Nesse contexto, Augusto Cury pretende abordar formas de lidar com o excesso de informações e a aceleração da rotina contemporânea.

Autor de dezenas de livros sobre emoção, inteligência e comportamento humano, Cury popularizou conceitos relacionados ao gerenciamento da ansiedade e ao desenvolvimento emocional. Entre os temas frequentemente abordados em suas obras estão autocontrole, relações humanas, educação emocional e saúde psicológica.

A expressão “intoxicação digital”, utilizada no título da palestra, aparece também em uma de suas obras mais recentes e se refere ao impacto da hiperconectividade sobre o funcionamento emocional das pessoas.

O assunto ganha relevância especialmente diante do aumento de diagnósticos relacionados à ansiedade e ao estresse, principalmente entre jovens e adultos que convivem diariamente com excesso de estímulos digitais.

Segundo especialistas da área da saúde, o uso constante de redes sociais, notificações e dispositivos eletrônicos pode contribuir para alterações no sono, queda de produtividade, dificuldade de concentração e aumento da sensação de esgotamento mental.

Quem é Augusto Cury

Nascido em Colina, no interior de São Paulo, Augusto Jorge Cury construiu uma trajetória marcada pelo sucesso editorial e pela popularização de temas relacionados à inteligência emocional.

Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, o escritor dedicou parte de sua carreira ao estudo das emoções, comportamento humano e funcionamento da mente. Ao longo das últimas décadas, tornou-se um dos autores brasileiros mais vendidos no País.

Com uma carreira marcada por best-sellers, Augusto Cury construiu um catálogo extenso de livros voltados principalmente ao desenvolvimento emocional.

Segundo dados divulgados por suas editoras, seus livros foram publicados em mais de 70 países e venderam mais de 25 milhões de exemplares apenas no Brasil. Suas obras transitam entre ficção, autoajuda, desenvolvimento pessoal, educação emocional e espiritualidade.

Na área da ficção, um de seus maiores sucessos é a série “O Vendedor de Sonhos”, iniciada em 2008. A obra acompanha um personagem misterioso que desafia padrões sociais e provoca reflexões sobre felicidade, consumismo e sentido da vida.

Já no segmento de não ficção, Cury alcançou grande repercussão com títulos direcionados à educação e à saúde mental. “Pais Brilhantes, Professores Fascinantes” tornou-se um fenômeno editorial ao discutir o papel da inteligência emocional na formação de crianças e adolescentes.

Outro destaque é a série “Ansiedade”, que aborda estratégias para lidar com estresse, excesso de pensamentos e desequilíbrios emocionais em uma sociedade marcada pela aceleração constante.
Além da carreira literária, Cury também atua como conferencista e palestrante em eventos nacionais e internacionais voltados à educação, à saúde emocional e ao desenvolvimento humano.

Ao longo dos anos, desenvolveu a chamada Teoria da Inteligência Multifocal, apresentada como uma forma de compreender os processos de construção do pensamento e das emoções humanas.

A teoria inspirou projetos educacionais e programas voltados ao desenvolvimento socioemocional, como a Escola da Inteligência e o Programa Freemind.

EVENTO SOLIDÁRIO

A expectativa da organização é que a palestra reúna pessoas interessadas tanto no conteúdo apresentado por Augusto Cury quanto na possibilidade de colaborar com o Hospital São Julião.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos pela internet.

Segundo os organizadores, a arrecadação será integralmente destinada à instituição hospitalar.

O evento integra o calendário de ações solidárias promovidas pelo hospital ao longo do ano e busca ampliar o engajamento da comunidade em iniciativas de apoio à saúde pública.

>> SERVIÇO

Palestra solidária: Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital, com Augusto Cury

Data: nesta sexta-feira.
Horário: às 19h.
Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês.
Ingressos: www.saojuliao.org.br.

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