Fim de uma era? BK troca Pepsi por Coca-Cola e surpreende clientes

Evento beneficente

Evento no Bosque Expo une reflexão sobre saúde mental, música e solidariedade, com 100% da arrecadação revertida em apoio ao Hospital São Julião

Augusto Cury é um dos autores e palestrantes brasileiros mais renomados da atualidade Elias Oliveira/Governo do Tocantins

Mais de 574 mil atendimentos realizados em apenas um ano. O número impressiona, mas por trás dele existem histórias silenciosas de pacientes que encontraram acolhimento, tratamento e esperança em um dos hospitais mais tradicionais de Mato Grosso do Sul.

É para ajudar a manter essa estrutura funcionando que Campo Grande recebe, nesta sexta-feira, uma palestra beneficente do psiquiatra, escritor e conferencista Augusto Cury.

O evento será realizado às 19h, no Bosque Expo, espaço localizado no Shopping Bosque dos Ipês, e terá toda a renda líquida revertida ao Hospital São Julião.

O encontro une reflexão sobre saúde emocional, cultura e solidariedade em um momento em que a instituição reforça a necessidade de apoio da sociedade para continuar oferecendo atendimento quase integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Reconhecido nacional e internacionalmente pelos livros voltados à inteligência emocional, ansiedade e desenvolvimento humano, Augusto Cury apresentará a palestra “Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital”, tema que dialoga diretamente com questões contemporâneas relacionadas ao excesso de estímulos, hiperconectividade, ansiedade e impactos das redes sociais na saúde mental.

Antes da palestra, o público acompanhará uma apresentação especial da Sinfônica de Campo Grande em conjunto com a Orquestra Indígena, sob regência do maestro Eduardo Martinelli.

Hospital São Julião

Hospital São Julião oferece atendimento quase integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Com mais de 80 anos de história, o Hospital São Julião é referência em Mato Grosso do Sul em diversas áreas da saúde e atende pacientes de diferentes regiões do Estado. A instituição funciona praticamente de forma integral pelo SUS, com cerca de 99% dos atendimentos realizados destinados à rede pública.

Manter uma estrutura hospitalar desse porte exige investimentos constantes em equipamentos, profissionais, manutenção e melhorias. Por isso, a organização destaca que os recursos arrecadados com a palestra terão impacto direto na manutenção dos atendimentos realizados diariamente pela instituição.

“Cada atendimento que realizamos carrega uma história, uma família inteira por trás. Quando a gente fala em manter o hospital funcionando, estamos falando de garantir que essas pessoas continuem sendo acolhidas”, afirma Cátia Almeida, das Relações Institucionais do Hospital São Julião.

A direção do hospital destaca que, além de ampliar a capacidade de atendimento, os investimentos também têm sido direcionados à modernização dos serviços e à melhoria contínua do acolhimento aos pacientes.

A PALESTRA

A escolha do tema da palestra acompanha uma preocupação crescente de especialistas em saúde mental ao redor do mundo: os efeitos do uso excessivo de telas, redes sociais e hiperestimulação digital sobre o comportamento humano.

Nos últimos anos, questões como ansiedade, dificuldade de concentração, exaustão emocional e dependência tecnológica passaram a ocupar espaço central em debates sobre qualidade de vida. Nesse contexto, Augusto Cury pretende abordar formas de lidar com o excesso de informações e a aceleração da rotina contemporânea.

Autor de dezenas de livros sobre emoção, inteligência e comportamento humano, Cury popularizou conceitos relacionados ao gerenciamento da ansiedade e ao desenvolvimento emocional. Entre os temas frequentemente abordados em suas obras estão autocontrole, relações humanas, educação emocional e saúde psicológica.

A expressão “intoxicação digital”, utilizada no título da palestra, aparece também em uma de suas obras mais recentes e se refere ao impacto da hiperconectividade sobre o funcionamento emocional das pessoas.

O assunto ganha relevância especialmente diante do aumento de diagnósticos relacionados à ansiedade e ao estresse, principalmente entre jovens e adultos que convivem diariamente com excesso de estímulos digitais.

Segundo especialistas da área da saúde, o uso constante de redes sociais, notificações e dispositivos eletrônicos pode contribuir para alterações no sono, queda de produtividade, dificuldade de concentração e aumento da sensação de esgotamento mental.

Quem é Augusto Cury

Nascido em Colina, no interior de São Paulo, Augusto Jorge Cury construiu uma trajetória marcada pelo sucesso editorial e pela popularização de temas relacionados à inteligência emocional.

Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, o escritor dedicou parte de sua carreira ao estudo das emoções, comportamento humano e funcionamento da mente. Ao longo das últimas décadas, tornou-se um dos autores brasileiros mais vendidos no País.

Com uma carreira marcada por best-sellers, Augusto Cury construiu um catálogo extenso de livros voltados principalmente ao desenvolvimento emocional.

Segundo dados divulgados por suas editoras, seus livros foram publicados em mais de 70 países e venderam mais de 25 milhões de exemplares apenas no Brasil. Suas obras transitam entre ficção, autoajuda, desenvolvimento pessoal, educação emocional e espiritualidade.

Na área da ficção, um de seus maiores sucessos é a série “O Vendedor de Sonhos”, iniciada em 2008. A obra acompanha um personagem misterioso que desafia padrões sociais e provoca reflexões sobre felicidade, consumismo e sentido da vida.

Já no segmento de não ficção, Cury alcançou grande repercussão com títulos direcionados à educação e à saúde mental. “Pais Brilhantes, Professores Fascinantes” tornou-se um fenômeno editorial ao discutir o papel da inteligência emocional na formação de crianças e adolescentes.

Outro destaque é a série “Ansiedade”, que aborda estratégias para lidar com estresse, excesso de pensamentos e desequilíbrios emocionais em uma sociedade marcada pela aceleração constante.

Além da carreira literária, Cury também atua como conferencista e palestrante em eventos nacionais e internacionais voltados à educação, à saúde emocional e ao desenvolvimento humano.

Ao longo dos anos, desenvolveu a chamada Teoria da Inteligência Multifocal, apresentada como uma forma de compreender os processos de construção do pensamento e das emoções humanas.

A teoria inspirou projetos educacionais e programas voltados ao desenvolvimento socioemocional, como a Escola da Inteligência e o Programa Freemind.

EVENTO SOLIDÁRIO

A expectativa da organização é que a palestra reúna pessoas interessadas tanto no conteúdo apresentado por Augusto Cury quanto na possibilidade de colaborar com o Hospital São Julião.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos pela internet.

Segundo os organizadores, a arrecadação será integralmente destinada à instituição hospitalar.

O evento integra o calendário de ações solidárias promovidas pelo hospital ao longo do ano e busca ampliar o engajamento da comunidade em iniciativas de apoio à saúde pública.

>> SERVIÇO

Palestra solidária: Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital, com Augusto Cury

Data: nesta sexta-feira.

Horário: às 19h.

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês.

Ingressos: www.saojuliao.org.br.