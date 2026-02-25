Fotógrafo e documentarista que registrou mais de quatro décadas da história de MS é homenageado

SAÚDE

A atividade física yoga é uma prática milenar indiana que integra posturas, respiração e meditação para promover equilíbrio e autoconhecimento

A prática dos asanas (posturas físicas) é um dos oito fundamentos do yoga Freepik

Em um mundo que corre cada vez mais rápido, a busca por equilíbrio e bem-estar se tornou uma necessidade fundamental. É nesse contexto que o yoga, uma prática milenar com raízes profundas na filosofia indiana, destaca-se como atividade física e estilo de vida.

Além da execução de posturas, o yoga é um caminho de autoconhecimento que promete a integração plena do corpo, da mente e do espírito.

A palavra yoga deriva da raiz sânscrita yuj, que significa unir, juntar ou integrar. Essa etimologia resume a essência da prática: a busca pela conexão harmoniosa entre todos os aspectos do ser humano.

Tradicionalmente, o yoga se refere a uma disciplina física e mental que se originou na Índia e está associada às práticas meditativas do hinduísmo, do budismo e do jainismo.

Dependendo da perspectiva do praticante, o objetivo final dessa união pode variar. Para alguns, representa a ligação da alma individual com o divino.

Para outros, é a percepção de que o eu é puramente espiritual e imaterial.

Há ainda aqueles que, sob uma ótica mais racional e agnóstica, buscam no yoga o bem-estar físico e mental, uma ferramenta poderosa para viver uma vida mais consciente e plena.

FILOSOFIA

Embora no ocidente o yoga seja frequentemente associado apenas às posturas físicas (asanas), a filosofia clássica é muito mais abrangente.

O sábio Patanjali, em seus “Yoga Sutras”, sistematizou a prática em oito etapas, conhecidas como ashtanga yoga (os oito membros do yoga). Este é um caminho progressivo de purificação e autoconhecimento.

O raja yoga (ou ashtanga) é considerado o caminho clássico e descreve oito etapas:

1) Yama (proibições ou princípios éticos): são os votos de conduta social, que incluem a não violência (ahimsa), a verdade (satya), o não roubar (asteya), a conduta brahmánica ou celibato (brahmacharya) e o não apego (aparigraha);

2) Niyama (receitos ou observâncias pessoais): dizem respeito à autodisciplina e à pureza interior, como a limpeza física e mental (shaucha), a satisfação plena (santosha), a disciplina (tapas), o estudo de si mesmo e das escrituras (svadhyaya) e a entrega a uma força superior (ishvara pranidhana);

3) Asana (postura): é a prática das posturas físicas. O objetivo original era preparar o corpo para longos períodos de meditação, mantendo a coluna ereta e o corpo estável e confortável. É neste membro que o hatha yoga se concentra;

4) Pranayama (controle da respiração): envolve técnicas de controle da energia vital (prana) por meio da respiração. O objetivo é expandir e regular essa energia no corpo;

5) Pratyahara (retração dos sentidos): é o processo de interiorização, em que os sentidos se retiram dos objetos externos e a atenção se volta para o mundo interior;

6) Dharana (concentração): a capacidade de focar a mente em um único ponto ou pensamento, sem distrações;

7) Dhyana (meditação): o estado de fluxo ininterrupto da concentração, um estado de profunda quietude e percepção, em que não há mais esforço para se concentrar;

8) Samadhi (iluminação ou absorção total): o estágio mais elevado, de união completa com o objeto de meditação, transcendendo o “eu” individual.

É importante notar que a maioria das aulas de yoga modernas foca no terceiro (asana) e quarto (pranayama) membros, mas o conhecimento dos princípios éticos e meditativos enriquece e aprofunda a experiência de qualquer praticante.

Flexibilidade mental promovida pelo yoga possibilita um estado de relaxamento profundo - Foto: Freepik

ESTILOS

A popularização do yoga no ocidente deu origem a uma vasta gama de estilos, cada um com ênfases e metodologias específicas. A chave para começar é entender que o yoga se adapta a você, e não o contrário.

Conhecer as características principais de cada modalidade é o primeiro passo para encontrar a que melhor se alinha aos seus objetivos e personalidade.

Hatha Yoga

O hatha yoga é o estilo mais praticado e conhecido no mundo, sendo a porta de entrada para a maioria dos iniciantes. O termo hatha significa sol (Ha) e lua (Tha), simbolizando o equilíbrio de forças opostas. É um estilo essencialmente físico, mas de ritmo pausado.

As aulas geralmente combinam posturas básicas (asanas) com exercícios de respiração (pranayama) e um momento final de relaxamento. Seu principal objetivo é preparar o corpo para a meditação, promovendo alongamento, fortalecimento e consciência corporal.

Por ser acessível a todas as idades e níveis de condicionamento físico, o hatha yoga é o ponto de partida ideal para quem deseja conhecer os fundamentos da prática e reduzir o estresse do dia a dia.

Vinyasa Yoga

O vinyasa yoga, também conhecido como flow yoga, é um derivado dinâmico do estilo hatha. Sua principal característica é a sincronização do movimento com a respiração, criando uma sequência fluida e contínua entre as posturas. Vinyasa significa exatamente união de respiração e movimento.

As aulas são criativas e podem variar muito em intensidade, mas geralmente são mais aeróbicas, elevando os batimentos cardíacos e proporcionando um trabalho cardiovascular significativo.

É uma prática que, além de tonificar os músculos e aumentar a resistência, melhora a concentração e ensina o praticante a fluir diante das mudanças. É a escolha certa para quem gosta de dinamismo e desafios físicos.

Ashtanga Yoga

O ashtanga yoga é frequentemente descrito como uma meditação em movimento, mas é também um dos estilos mais exigentes fisicamente. Diferentemente da liberdade criativa do vinyasa, o ashtanga segue uma estrutura fixa. São seis séries de posturas, com sequências sempre realizadas na mesma ordem.

O aluno só avança para a série seguinte após dominar completamente a anterior. O ritmo é ágil e o foco está na força, resistência e purificação do corpo por meio do calor interno gerado pela prática. É o estilo ideal para pessoas disciplinadas, com muita energia e que buscam um treino completo para ficar em forma.

Iyengar Yoga

Fundado pelo mestre B. K. S. Iyengar no século 20, o Iyengar yoga é conhecido por sua abordagem meticulosa e precisa na execução das posturas. O foco principal é o alinhamento perfeito do corpo, com as posturas sendo mantidas por períodos mais longos para permitir a correção e o aprofundamento.

Uma característica marcante deste estilo é o uso de diversos acessórios (props), como blocos, cintos, mantas, cadeiras e cordas, que permitem que pessoas com lesões, limitações ou pouca flexibilidade possam experimentar os benefícios da postura de forma segura e correta.

É uma verdadeira fisioterapia para o corpo, ajudando a aliviar dores, melhorar a postura e reduzir o estresse.

Kundalini Yoga

O kundalini yoga é frequentemente chamado de “yoga da consciência” e tem um forte componente espiritual. Seu objetivo é despertar a energia kundalini, que, segundo a filosofia hindu, encontra-se “adormecida” como uma serpente enrolada na base da coluna.

A prática vai além das posturas físicas, que geralmente são mais simples, e integra técnicas de respiração intensas (como a “respiração de fogo”), cânticos de mantras, meditação e gestos com as mãos (mudras).

As aulas visam equilibrar os chakras e limpar os canais de energia, promovendo uma profunda sensação de relaxamento, clareza mental e conexão espiritual. É recomendado para quem busca autoconhecimento e uma prática que acalme a mente e as emoções.

Bikram Yoga

O bikram yoga é a versão mais famosa do chamado hot yoga (yoga quente). Criado por Bikram Choudhury, consiste em uma sequência fixa de 26 posturas e 2 exercícios de respiração, praticada durante 90 minutos em uma sala aquecida a aproximadamente 40°C e com alta umidade.

O calor intenso visa aquecer os músculos para aumentar a flexibilidade e promover uma profunda sudorese, que supostamente ajuda na eliminação de toxinas.

É uma prática extremamente desafiadora, que testa os limites físicos e mentais, auxiliando na perda de peso e no fortalecimento da força de vontade. No entanto, exige cuidados especiais com a hidratação e não é recomendado para pessoas com problemas cardíacos ou de pressão baixa.

ESTILOS CONTEMPORÂNEOS

Além dos clássicos, o yoga continua a evoluir, dando origem a modalidades contemporâneas e especializadas, que atendem a necessidades e públicos bem específicos.

> Yoga pré-natal: projetado para acompanhar a mulher durante a gestação, utiliza posturas de baixo impacto, exercícios de respiração e relaxamento para fortalecer o corpo, aliviar desconfortos comuns da gravidez e preparar a futura mãe para o parto, promovendo uma conexão profunda com o bebê.

> Yoga restaurativo e yin yoga: são focados no relaxamento profundo. No yin yoga, as posturas são mantidas por vários minutos para alongar os tecidos conjuntivos profundos. No yoga restaurativo, o uso de muitos acessórios (almofadas, mantas) permite que o corpo relaxe completamente nas posturas, acalmando o sistema nervoso.

> Aero yoga (ou yoga aéreo): uma prática moderna e lúdica em que as posturas são realizadas suspensas em uma rede ou tecido preso ao teto. Isso permite descomprimir a coluna, alongar mais profundamente e trabalhar o equilíbrio por meio de uma nova perspectiva.

> Yoga fitness e power yoga: vertentes mais ocidentalizadas que mesclam as posturas tradicionais com exercícios de condicionamento físico, como o uso de pesos leves ou repetições, para um treino mais intenso de fortalecimento muscular e queima calórica.

BENEFÍCIOS

A ciência moderna tem corroborado o que os sábios indianos já sabiam há milênios: a prática regular de yoga traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental.

> Benefícios físicos: aumento da flexibilidade, fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio e da postura. Além disso, auxilia no bom funcionamento dos órgãos internos, estimula a circulação sanguínea e pode contribuir para a perda de peso.

> Benefícios mentais: redução significativa do estresse, da ansiedade e da depressão. A prática melhora a capacidade de concentração, acalma a mente, promove o autoconhecimento, aumenta a autoestima e ajuda a controlar a raiva.

Uma pesquisa colaborativa entre Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade de São Paulo (USP), Harvard e Hospital Albert Einstein identificou redução do declínio de funções cognitivas na velhice, como a atenção e a memória, em idosas praticantes do hatha yoga.

> Benefícios emocionais e espirituais: proporciona sensação de paz interior, equilíbrio emocional e uma conexão mais profunda consigo mesmo, ajudando o praticante a lidar melhor com os desafios da vida.

