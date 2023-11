No espetáculo, que tem direção e dramaturgia de Breno Moroni, Moreno Mourão e Fran Corona encarnam um casal ativo e engraçado em plena terceira idade: ela tem o pé na realidade e ele vive no mundo da lua - ANTONIO LOPES

A Cia Pisando Alto leva a sua graça e o seu conhecimento das técnicas do picadeiro para o Taquaral Bosque, em Campo Grande, hoje e amanhã, por meio do projeto Circo.Lação. A entidade que vai abrigar a passagem da Pisando Alto na região é a Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA), localizada na Rua Carlos Fernando Zarur Júnior, nº 102.

Serão duas apresentações do espetáculo circense de rua “Gran FinaLLe” (assim, com os Ls em letra maiúscula mesmo, como grafa a própria companhia em seu material de divulgação), nesta quinta-feira às 14h e na sexta às 9h30min. E também, nos dois dias, a trupe ministra aos presentes a oficina “Circulandando”. As duas atividades são gratuitas e abertas ao público em geral. Para mais informações, basta acessar o perfil @pisando.alto no Instagram.

Com passagens por mais duas cidades do Estado, Dourados e Corumbá, o projeto Circo.Lação está sendo realizado com recursos financeiros do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), que são geridos pela Fundação de Cultura do governo do Estado (FCMS).

“O objetivo do projeto é levar as artes circenses para Campo Grande, Dourados e Corumbá, por meio de oficina de acrobacia para artistas da área, que realizamos em junho na Capital, apresentações do espetáculo circense de rua ‘Gran FinaLLe’, oficinas circenses para estudantes e intercâmbios com grupos de circo e teatro. Já realizamos as oficinas e as apresentações em Dourados e em Corumbá e, agora, finalizamos o projeto aqui na Capital”, conta Fran Corona, artista e produtora da cia.

VELHINHOS ALEGRES

Conforme a sinopse de “Gran FinaLLe”, o espetáculo põe em cena um casal de velhinhos alegres, ativos e engraçados. Ela tem memória de elefante, ele esqueceu até que é esquecido. Ela tem o pé na realidade, ele vive no mundo da lua. São coloridos e cuidadosos e estão aguardando os filhos para apresentar um grande espetáculo de circo. É esse o início do enredo do espetáculo.

Por meio de algumas técnicas circenses, a montagem busca compartilhar um pouco da história de artistas de circo, mostrando “a vida como a vida é” nos bastidores de quem escolheu o fazer rir – ou provocar outras emoções, como as de surpresa e medo – sua arte e ofício, trazendo à tona os percalços, as dores e as delícias do cotidiano de um espetáculo.

“Sonhando com o passado brilhante ou com uma realidade que não existe, mas sempre sonhando, e esperando seus filhos e netos para apresentar o grandioso espetáculo de circo”. Esse é o tom da dupla de intérpretes em cena: Fran Corona e Moreno Mourão.

O espetáculo tem direção e dramaturgia de Breno Moroni, produção de Fran Corona, figurino, adereço e materiais de cena de Ramona Rodrigues e da Costuraria Fleur Confecções, preparação musical de Lucas Rosa e Marcelus Anderson e ainda as artes gráficas de Maíra Espíndola. A classificação é livre.

OFICINAS E WEB

As duas sessões da oficina “Circulandando”, que a Cia Pisando Alto realiza na Associação Amigos da Criança e do Adolescente hoje e amanhã, também são abertas ao público em geral e igualmente com acesso gratuito.

Os encontros propõem uma vivência de introdução das técnicas circenses utilizadas no espetáculo “Gran FinaLLe”. De forma leve e divertida, os ministrantes Breno Moroni (diretor, dramaturgo, ator e artista circense), Fran Corona (atriz, arte-educadora, produtora cultural e artista circense) e Moreno Mourão (arte-educador, artista circense, produtor cultural e ator) vão compartilhar um pouco das técnicas circenses e de como utilizá-las para compor cenas e contar histórias.

A companhia também vai circular pelo ambiente virtual, com três exibições do espetáculo “Gran FinaLLe” em seu canal no YouTube. As exibições virtuais serão nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, sempre a partir das 19h, e terão recursos de audiodescrição e Libras para garantir acesso para pessoas com deficiência auditiva, visual e de locomoção.

SERVIÇO

O projeto Circo.Lação,

da Cia Pisando Alto, será realizado em Campo Grande hoje e amanhã. As apresentações do espetáculo “Gran FinaLLe” acontecem às 14h (quinta-feira) e às 9h30min (sexta-feira), na Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA), Rua Carlos Fernando Zarur Júnior, nº 102, Taquaral Bosque. Entrada franca. Mais informações pelo Instagram @pisando.alto.