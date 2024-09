Gastronomia B+: Aprenda a fazer a tradicional Sopa de Cebola servida no Festival de Sopas em SP

Correio B+

"Existe um cuidado e principalmente um padrão a ser seguido, já que a imagem da Babá deve ser a mesma em qualquer país", afirma Anderson Bueno

Um clássico da comédia dos anos 90, o filme “Uma Babá Quase Perfeita” conquistou gerações de fãs e transformou-se, em 2021, em um musical da Broadway, reafirmando a atemporalidade da obra. O Brasil finalmente poderá se reencontrar com a Sra. Doubtfire, essa personagem icônica com a estreia do musical homônimo em 3 de outubro, no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplan, e no dia 12 de março de 2025, no Teatro Liberdade, em São Paulo.

Com direção de Tadeu Aguiar, um dos mais importantes diretores brasileiros, o musical tem produção da Touché Entretenimento, responsável por algumas das maiores montagens dos palcos brasileiros dos últimos anos, e traz o make-up designer Anderson Bueno assinando o visagismo de maquiagem do espetáculo.

O filme lançado em 1993, estrelado pelo icônico Robin Williams, venceu a estatueta do Oscar em 1994, na categoria Melhor Maquiagem e Penteados, os profissionais por trás da transformação foram Ve Neill, Greg Cannom e Yolanda Toussieng, e em 1995 foi indicado ao Bafta na mesma categoria.



Para o musical brasileiro, os profissionais envolvidos na produção foram até Londres para um treinamento, pois os detalhes devem ser idênticos a todas as outras produções que levam o nome do espetáculo.“Pra mim foi uma grande surpresa, pois em trinta anos de carreira, nunca havia passado por algo parecido. Normalmente, quando se tem a necessidade de seguir um padrão criado lá fora, o criador ou maquiador residente, vem para treinar a equipe no país. Foi assim, por exemplo, em ‘O Fantasma da Ópera’.

Agora, vamos combinar que não é nada ruim poder ir estudar, mesmo que de forma relâmpago, em Londres. Aí você me pergunta; mas não temos bons profissionais que fariam as próteses aqui no Brasil? Sim, temos, mas existe um cuidado e principalmente um padrão a ser seguido, já que a imagem da Babá deve ser a mesma em qualquer país”, explica Anderson Bueno.

Beleza B+: Eduardo Sterblitch se transforma em "Uma Babá quase perfeita" no teatro - Divulgação

“Uma Babá Quase Perfeita” estreou na Broadway em dezembro de 2021, e traz o design de cabelo e peruca assinado por David Brian Brown e design de maquiagem e próteses de Tommy Kurzman. O musical foi indicado a melhor ator no Tony Awards, teve seis indicações no Outer Critics Circle Awards e duas no Drama Desk Awards. Após encerrar sua temporada na Broadway, o musical atualmente tem uma produção em Londres e uma turnê em andamento nos Estados Unidos. O espetáculo conta com vários números musicais enérgicos e divertidos, com muita dança e comédia.

“Em nosso workshop em Londres, que durou apenas dois dias, a Ve Neill não estava presente, ela assinou apenas a produção para o cinema. Para o teatro, a prótese cênica foi desenvolvida por Leigh Granston e Rob Smith. Nossa ida à Londres foi para tirar o molde do Eduardo Sterblitch, para a confecção da máscara cênica e para as próteses usadas para a sessão de fotos e divulgação. Consequentemente obtive o treinamento para entender as cores usadas e também o manuseio em cena”, complementa Bueno para a criação da maquiagem.

A história de “Uma Babá Quase Perfeita” gira em torno de Daniel Hillard (Eduardo Sterblitch), um ator desempregado que fará qualquer coisa por seus filhos. Após um divórcio conturbado, Daniel encontra uma solução para não ficar longe dos seus filhos, disfarçando-se de Euphegenia Doubtfire, uma senhora idosa perfeita para ser babá das crianças. Enquanto cuida das crianças, ele aprende importantes lições sobre paternidade e responsabilidade.

Beleza B+: Eduardo Sterblitch se transforma em "Uma Babá quase perfeita" no teatro - Divulgação

Em uma passagem por Los Angeles, nos Estados Unidos, no início do mês, Anderson Bueno observou que Ve Neill, a maquiadora vencedora do Oscar de 1994 por “Uma Babá Quase Perfeita”, estaria na cidade para ministrar um workshop direcionado para maquiadores da indústria cinematográfica, foi então que teve a brilhante ideia – “liguei para a Nikoletta Skarlatos, uma incrível designer e maquiadora que também iria ministrar o curso, e falei do meu interesse em participar, foi aí que ela disse que eu não deveria participar como aluno, mas como instrutor convidado - imagina a minha surpresa, eu, ensinando maquiadores de Hollywood e falando sobre a minha carreira com Ve Neill ao meu lado”, disse Bueno.

Anderson Bueno é responsável pelo visagismo de “Beetlejuice – O Musical”, também estrelado por Eduardo Sterblitch. O espetáculo foi indicado em doze categorias no Prêmio Bibi Ferreira, um recorde, que inclui a categoria de melhor visagismo. O evento acontecerá no dia 30 de outubro, em São Paulo. Muitos profissionais que estão em “Uma Babá Quase Perfeita” também estiveram neste musical, ou seja, a sintonia entre a equipe estará em alta. “O público poderá ver tudo! Literalmente tudo! O espetáculo é fiel a história da telona, com momentos muito engraçados”, finaliza Bueno.

Em seu segundo musical, Eduardo Sterblitch dará vida à famosa Babá. O artista multifacetado estará ao lado de Thais Piza, responsável por dar vida à ex-esposa Miranda, Lara Suleiman no papel da filha mais velha Lydia Hillard, Bernardo Destri como Christopher e Bibi Valverde como a pequena Natalie. O elenco conta ainda com outros 20 talentos dos palcos e poderá sofrer eventuais alterações sem prévio aviso. Vitor Martinez assina a maquiagem de efeito e a perucaria fica por conta de Feliciano San Román. O musical conta com música e letras de Karey e Wayne Kirkpatrick, e texto de Karey Kirkpatrick e John O'Farrell.