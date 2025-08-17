Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável

A "moda" do Morango do Amor continua, mas pra você que quer comer sem culpa, a nutricionista Gabriela Stacchini ensina a versão saudável do doce

Flavia Viana

Flavia Viana

17/08/2025 - 12h00
O "morango do amor" é um doce que viralizou nas redes sociais, consistindo em um morango envolto em brigadeiro branco e coberto por uma calda de caramelo vermelho, similar à da maçã do amor. A combinação do morango fresco com o brigadeiro cremoso e a casquinha crocante do caramelo tem conquistado muitos paladares e se tornou uma verdadeira febre. 

O Correio B+ desta semana traz a versão saudável desse doce que em todo o país virou sensação, e quem nos ajuda com essa receita deliciosa é a Chef Nutri Gabi Stacchini, Confira:

Receita Morango do Amor versão saudável - Por Gabriela Stacchini - Nutricionista e Chef

INGREDIENTES:

  • Para 3 morangos grandes:
  • 100g de leite em pó sem lactose
  • 1 colher de adoçante (Gabriela indica o adoçante the sweet - Porque ele consegue deixar a casquinha crocante como o açúcar e diabéticos podem comer)
  • Água até o ponto de modelar e ficar firme.

MODO DE PREPARO:

Lave e seque muito bem os morangos. Retire as folhas mantendo o cabinho do morango.

Envolva os morangos com a massa de leite em pó e reserve.

PARA A CALDA:

  • 100g de adoçante the Sweet (carameliza igual açúcar) 
  • 3 colheres de sopa de água 
  • 1/2 colher de chá de beterraba em pó (opcional)

MODO DE PREPARO:

Calda: em fogo médio/baixo ferva a calda até atingir 140° ou se não tiver termômetro, despeje um pouquinho de calda em água fria.
Se endurecer e formar uma balinha está pronto.
Fure o morango com um palito de churrasco e mergulhe o morango na calda. Deixe esfriar em um papel manteiga ou tapete de silicone.

                           Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável - Divulgação 

 

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800

Atriz fala sobre projeto de resgate felino e denuncia o abandono como colapso ético urbano

16/08/2025 15h00

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800 Foto: Gigi Kassis

Atriz, dubladora e apresentadora com trajetória múltipla, Jacqueline Sato tem se consolidado como uma figura versátil no cenário artístico brasileiro. Recentemente, chamou atenção ao dar vida à Yuki, na novela “Volta por Cima”, exibida pela Globo no horário das 19h. A personagem, marcada pela reconstrução após um relacionamento abusivo, somou-se a uma galeria de papéis fortes e bem conduzidos.

Mas, em paralelo à arte, sua atuação mais sistemática talvez aconteça longe das câmeras: na estruturação e gestão da “House of Cats”, um projeto fundado por ela, voltado ao resgate, tratamento veterinário e adoção responsável de gatos abandonados.

“Comecei aos nove anos, acolhendo gatos na rua e buscando donos pra eles (fora os que eu adotava). Anos depois, percebi que aquilo não era um gesto isolado, mas o início de algo que precisava ganhar estrutura. A ‘House of Cats’ surgiu dessa transição: do afeto para o método. Porque o abandono animal não se resolve com boa vontade apenas: exige constância, organização, muito trabalho e critério.”

A organização é uma estrutura independente, que conta com veterinários parceiros responsáveis por castrações, vacinações, vermifugações e acompanhamentos clínicos. O espaço é dividido em alas específicas para filhotes, adultos e animais em tratamento. O processo de adoção é rigoroso: exige formulário, entrevista e vistoria domiciliar.

Mais de 2.844 gatos já passaram por esse processo com sucesso, sendo realocados para lares definitivos e monitorados no pós-adoção. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui mais de 30 milhões de animais abandonados, dos quais cerca de 10 milhões são felinos. Para Jacqueline, a dimensão do problema está longe de ser compreendida, e muito menos enfrentada.

“O abandono animal costuma ser tratado como algo lateral, como se fosse uma preocupação menor diante de ‘problemas reais’. Isso é um erro conceitual. Estamos falando também de uma questão de saúde pública, de responsabilidade coletiva e de ética urbana. Gatos domésticos não fazem parte da fauna silvestre e não tem a menor condição de sobreviverem nas cidades, um ambiente nada parecido com o que um dia foi seu habitat natural, um ambiente de alto risco: eles não apenas sofrem nas ruas, mas também impactam ecossistemas, adoecem, reproduzem-se em alta escala, causando desequilíbrio. Fazer algo por isso com seriedade deveria ser visto pelo Estado como uma função estrutural do mesmo, e não é um gesto de caridade. E enquanto essa função segue negligenciada, acaba que a sociedade civil passa a ocupar esse vazio com organização e ação direta.”

Também engajada em causas ambientais, Jacqueline participou de expedições pela Amazônia em parceria com o Greenpeace Brasil, organização da qual é embaixadora desde 2021. Seu ativismo, ainda que focado na proteção felina, não se limita a um nicho: insere-se numa visão sistêmica de cuidado, onde a degradação ambiental, o abandono animal, a marginalização e invisibilização estratégica, revelam facetas distintas de um mesmo colapso ético.

“A lógica do descarte é sempre a mesma, o que varia é o objeto do momento. Pode ser um gato doente, uma árvore em área de expansão urbana, uma pessoa em situação de rua. O mecanismo que sustenta tudo isso é o mesmo: o de remover da paisagem aquilo que não se encaixa no modelo de utilidade imediata e ganho financeiro individual rápido. A minha forma de resistência é começar pelo que está ao meu alcance direto. Eu escolho agir sobre o pequeno, o concreto, o que posso transformar com as mãos e com método. E nesse espaço, o que me cabe é cuidar, sistematizar e provar, com resultado visível, que é possível fazer melhor, mesmo sem incentivo ‘de cima’. Às vezes, a diferença entre abandono e dignidade está numa estrutura mínima, mas bem feita. Que eu torço que seja vista e inspire outras pessoas a agirem também, além de servir como prova de que faz, sim, diferença. De modo a provar para organizações governamentais ou não de que isto também é importante e fazer com que prestem atenção e passem a agir.”

 

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood

Spin-off da série que é um fenômeno cultural estreia com liberdade criativa e muita expectativa

16/08/2025 13h00

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood Foto: Divulgação

Outlander não é só uma série de TV ou uma adaptação de um best-seller. É um fenômeno cultural que atravessa fronteiras, gerações e formatos. Quando pensamos em Outlander, não falamos apenas da viagem no tempo da Claire Randall ou do romance épico com Jamie Fraser; falamos de um universo que mexe com as emoções mais profundas, com a identidade, a história e a complexidade dos relacionamentos humanos.

É uma obra que mistura aventura, drama, história e fantasia de um jeito tão potente que acaba criando uma legião de fãs fiéis — não só por sua trama, mas pela intensidade e autenticidade com que conta histórias de amor e luta.

O sucesso da série se explica por várias camadas: primeiro, pela fidelidade às raízes literárias da Diana Gabaldon, que não poupa detalhes nem na construção dos personagens, nem na riqueza do contexto histórico. Segundo, pela forma visceral como a série traz o choque entre mundos — o da Inglaterra pós-Segunda Guerra, o da Escócia do século XVIII, o da América colonial, e depois o do século XX novamente. Essa oscilação entre tempos e lugares faz com que a história seja sempre surpreendente e nunca previsível.

Mas, mais do que isso, Outlander se destaca por mergulhar fundo nas emoções humanas — o medo, a paixão, a dor, o desejo, a coragem. Não é um romance bobo ou uma fantasia escapista; é um drama que revela a força do amor em meio ao caos, a luta pela sobrevivência, a busca por liberdade, e até mesmo a difícil escolha entre dever e felicidade.

É nesse contexto que surge Outlander: Blood of My Blood, um spin-off que expande as fronteiras da narrativa e que promete ser mais do que um simples apêndice da série-mãe. Aqui, a proposta é mergulhar nas origens de dois protagonistas lendários, mas que sempre nos chegaram como figuras secundárias ou ausentes: os pais de Jamie Fraser — Ellen MacKenzie e Brian Fraser — nas Terras Altas escocesas do início do século XVIII, e os pais de Claire — Julia Moriston e Henry Beauchamp — no cenário devastador da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, não estamos apenas revisitando um passado distante; estamos descobrindo de onde veio a essência de Claire e Jamie, e como suas raízes moldaram o que eles se tornariam.

A conexão com Outlander não é apenas cronológica ou genealógica. Ela é temática. Blood of My Blood mantém a mesma espinha dorsal: histórias de amor que desafiam convenções, enfrentam o peso da história e sobrevivem a circunstâncias quase impossíveis.
 

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood - Divulgação

A diferença é que, ao contrário da série original, aqui não há a viagem no tempo como elemento central. O que move a trama é a inevitabilidade dos encontros e a força dos laços familiares, um “sangue do meu sangue” que já no título avisa: este é um drama de herança, não só de romance.

E, sim, Outlander e Blood of My Blood vão conviver. Assim como Yellowstone fez com 1883 e 1923, este spin-off não vem para substituir a série principal, mas para coexistir com ela, alimentando a mitologia do universo e oferecendo aos fãs uma dose extra enquanto a história principal segue seu curso.

Há algo muito inteligente nessa estratégia: a audiência não precisa escolher entre acompanhar a série que já ama ou se aventurar pela nova, porque ambas dialogam entre si, mas podem ser vistas independentemente. Para os fãs mais dedicados, isso significa um aprofundamento emocional ainda maior; para quem chega agora, significa a chance de começar pela origem, sem sentir-se perdido.

O spin-off também carrega uma liberdade criativa rara. Ao contrário de Outlander, que nasceu da obra literária de Diana Gabaldon, Blood of My Blood é uma criação original da STARZ, embora desenvolvida com a benção e supervisão dos produtores veteranos Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore e Maril Davis. Isso dá à série uma margem para explorar novas nuances sem ficar presa às expectativas dos leitores, ao mesmo tempo em que mantém o DNA narrativo que fez a franquia funcionar.

Se Outlander é a história de dois indivíduos que desafiam o destino, Blood of My Blood é a história de como esse destino foi moldado muito antes deles nascerem. A promessa é clara: duas linhas narrativas distintas, em dois períodos históricos marcados por turbulência, conectadas por temas universais como amor, lealdade, sacrifício e família. Ao final, talvez percebamos que o grande truque de Outlander nunca foi apenas a viagem no tempo, mas a certeza de que, independentemente da época, certas histórias são atemporais.

Assim, o fenômeno continua. E, agora, não apenas seguimos acompanhando Claire e Jamie pelo mundo e pelos séculos, mas também voltamos às suas origens para entender melhor quem eles são — e, talvez, quem nós somos quando olhamos para o passado com o mesmo fascínio e reverência. A série já está disponível com os dois primeiros episódios, exclusivamente no Disney+ na América Latina, e, em seguida, novos capítulos serão lançados semanalmente.

