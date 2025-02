Gastronomia B+: Aprenda a fazer uma deliciosa Focaccia Grano Padano na sua casa

Correio B+

Marca celebra Dia Mundial do Gato com anúncio de um novo estilo para 2025.

Se a maior tendência de moda de todos os tempos é se sentir bem com você mesmo, nada melhor do que vestir um lookinho confortável e que expresse sua identidade. Na contramão dessa afirmativa, a realidade dos tutores de gatos é um pouco diferente - já que eles ainda enfrentam um verdadeiro tabu: os pelos de felinos nas roupas.



Sobre a tendência

Mas, e se, a partir de hoje, seguindo conceitos como o Brasil Core, Clean Girl e o Comfy, fosse criado um estilo especialmente pensado para normalizar os pelinhos de pet na roupa? É exatamente isso que a Petlove quer colocar em prática nesse Dia do Gato, comemorado em 17 de fevereiro.



A marca, que tem o bem-estar dos pets como prioridade absoluta, anuncia a chegada de uma nova tendência para 2025, o #CatCore, uma moda que gruda nas roupas como os pelos de gato. A ideia é que todos os tutores possam aderir a essa trend e usar suas roupas com essas marquinhas características do amor único que compartilham com seus pets - e possam se sentir bem e confortáveis com isso.



Lançamento da trend

Para lançar essa nova trend global, a campanha contará com um conteúdo especial que mostra a evolução da moda ao longo dos tempos. Conforme os looks se transformam, um detalhe permanece: os pelos de gatos. O conteúdo será amplificado nas redes sociais por influenciadores e embaixadores da marca, consolidando a ideia de que ter pelos na roupa é um orgulho e um símbolo de estilo para quem ama seu pet.

“A força desse movimento tem um impacto cultural e visual muito interessante. Já é uma tendência que nós, tutores, aderimos involuntariamente. Meu guarda roupa, por exemplo, é majoritariamente preto. Eu sempre preciso criar vários mecanismos para compor um look e ter tempo para retirar todos os pelos das roupas, e mesmo assim, sempre sobra uma lembrança dos meus quatro gatos ao longo do dia. Criar um movimento em que as pessoas abracem essas marcas de afeto como os pelos felinos - ou pets no geral - ressignifica essa relação entre estilo de vida e moda, por trazer essa autenticidade e vínculo emocional que só quem se despede dos seus pets antes de sair de casa conhece. E vamos combinar que já está na hora de sentir a liberdade dessa aceitação da vida real na nossa estética", afirma Natalia Barbosa, especialista em moda e tutora de quatro gatos.

Identidade da campanha

"Na Petlove, conhecemos a realidade dos tutores, afinal, 98% da nossa Companhia é composta por mães e pais de pets. Em nosso escritório, que é petfriendly, já normalizamos os pelos nas roupas, porque fazem parte do nosso dia a dia. Por isso, queremos levar essa tendência para todas as pessoas que, como nós, gostariam que esse fato não fosse um incômodo - tanto para quem veste a roupa quanto para quem vê. Decidimos, então, lançar uma ação que transforma essa realidade, que faz parte da nossa identidade como pais e mães de pet, em uma verdadeira tendência de moda", afirma André Romeiro, CMO da Petlove.

Ainda, com o objetivo de transformar o que antes era considerado um incômodo em um verdadeiro símbolo de amor e pertencimento, a empresa marcará o início das comemorações em uma ativação em loja, no dia 15 de fevereiro, em São Paulo. Os gateiros que passarem pelo local serão desafiados a passar pelo Pelômetro, um dispositivo que comprova a presença dos pelos na roupa. Aqueles que forem “aprovados” na mais nova tendência da moda receberão um pacote de True Creamy para o seu gatinho.