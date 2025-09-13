Gastronomia B+: Dia da Cachaça: Da artesanal à envelhecida: conheça 6 tipos da "marvada" e aprecie

Hoje, 13 de setembro é celebrado o Dia da Cachaça, uma das bebidas que é símbolo do Brasil, reconhecida como patrimônio cultural e histórico. Produzida a partir da cana-de-açúcar, a cachaça está presente na mesa dos brasileiros em drinques clássicos, como a caipirinha, ou tomada pura, em degustações que exaltam sua diversidade e tradição.
Para celebrar a data no B+, o cachacier Delfino Golfeto, fundador e presidente da Água Doce Sabores do Brasil, explica dos diferentes tipos da bebida e como apreciá-las.
“É importante entender que nem toda cachaça é igual. Cada rótulo carrega particularidades únicas, que vão desde a região produtora, a matéria-prima, o processo de fermentação até o tipo de madeira usado no envelhecimento. Essas nuances fazem com que a cachaça seja uma bebida de enorme diversidade sensorial, que merece ser apreciada com o mesmo respeito dado a destilados internacionais”, revela Delfino Golfeto.
Cachaça Transparente (Prata)
Conhecida por sua transparência e sabor fresco, a cachaça transparente não passa por envelhecimento em barris. É a mais usada em coquetéis, especialmente na caipirinha, pois preserva o sabor marcante da cana-de-açúcar. A bebida pode ser usada como ingrediente na culinária, por exemplo, para amaciar carne e para adicionar um sabor marcante em assados por exemplo. Já frutos do mar e queijos brancos são indicados para harmonizar com a cachaça transparente. Ideal que esse tipo de cachaça descanse pelo menos seis meses em recipientes neutros, como o tanque de inox.
Cachaça Envelhecida
Passa por barris de madeira por pelo menos um ano, adquirindo coloração dourada e aromas mais complexos. Os tipos de madeira influenciam diretamente no sabor. Carvalho, Bálsamo e Amburana são algumas das mais utilizadas para envelhecer a bebida. A cachaça envelhecida é ideal para degustação pura e pode conter notas que variam de adocicadas a amadeiradas. Churrasco, aves, suínos e feijoadas são ideais como acompanhamento.
Cachaça Premium
Classificada quando pelo menos 50% da bebida foi envelhecida em barris por um período mínimo de um ano. É uma versão mais sofisticada, muito valorizada em harmonizações gastronômicas. É muito usado para alguns drinques e coquetéis, como o tradicional Rabo de Galo, além de ser consumida pura. Queijos maturados, chocolates amargos e sobremesa feita com frutas secas, como tâmaras, são acompanhamentos que harmonizam com a bebida.
Cachaça Extra Premium
Considerada a joia entre as variedades, é envelhecida integralmente por mais de três anos. O resultado é uma bebida de coloração intensa, textura aveludada e sabor encorpado, comparável a destilados internacionais. A cachaça pode ser harmonizada com fondues de queijo e carne de cordeiro.
Cachaça de Alambique
Produzida artesanalmente em pequenos lotes, essa versão carrega forte identidade regional. Cada produtor imprime características próprias à bebida, que pode apresentar odores característicos de uma verdadeira cachaça. Os apreciadores tradicionais diziam que essa cachaça é a famosa cachaça “curraleira” onde os produtores cortavam a cana para moer e as pontas eram destinadas ao consumo de seus animais nos currais e por isso o nome. Pratos leves compostos por peixes e queijos são indicados para acompanhar essa apreciada cachaça.
Cachaça Aromatizada
Recebe a infusão de frutas, especiarias ou ervas, se tornando uma alternativa versátil e leve, muito apreciada em coquetéis criativos e drinques tropicais. A bebida pode ser acompanhada por saladas com ingrediente frescos, comida japonesa e queijos leves, como o brie.