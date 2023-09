Gastronomia B+: Hoje uma lasanha com ragu de rabada e agrião com a Top Chef Victoria Teles

Correio B+

Para promover os cuidados com a saúde mental foi criado o Setembro Lilás

A desorientação dos pacientes com Alzheimer, e outros tipos de demência, é um dos principais motivos de fugas e consequentes desaparecimentos de idosos no Brasil. Por isso os familiares que cuidam e moram com pessoas diagnosticadas com essa doença devem ter cuidados redobrados para evitar fugas, entre outros acidentes. Para promover os cuidados com a saúde mental foi criado o Setembro Lilás no dia 21 de setembro.

Segundo o site do governo do estado de São Paulo, são registrados mensalmente cerca de 80 desaparecimentos de pessoas com idade acima de 65 anos, sendo o principal motivo doenças como o Alzheimer. De acordo com a Alzheimer’s Association, dos Estados Unidos, seis a cada dez pessoas com demência vão andar sem rumo em algum momento.

O Alzheimer é uma das doenças degenerativas do cérebro que mais crescem entre os idosos. Hoje é uma das formas mais comuns de demência, responsável, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), por 60 a 70% dos casos.

“A doença manifesta-se através de uma demência progressiva, os sintomas começam lentamente e se intensificam ao longo dos anos. É um conjunto de sintomas que provoca alterações do funcionamento cognitivo (memória, linguagem, planejamento e habilidades visuais-espaciais), físico (problemas de marcha e deglutição) e também do comportamento (apatia, agitação, agressividade, delírios, entre outros), limitando progressivamente a pessoa nas suas atividades diárias. Com o aumento da longevidade da população, apesar das pessoas com 70/75 anos ainda estarem ativas, trabalhando, deve-se lembrar que o cérebro tem um prazo de validade, o cérebro envelhece. A tendência é aumentar o número de casos de pessoas com Alzheimer e outras doenças cognitivas”, explica André Lima, neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia e Diretor Médico da Neurovida

Setembro Lilás - Foto: Divulgação

André Lima lembra também que “o cuidador do paciente com Alzheimer deve ter cuidados redobrados na hora que chamamos de ‘problema do pôr do sol’. Nesse horário, entre 16h/17h, quando começa a escurecer, o paciente tende a dizer que quer ir para a casa dele, já que ele não reconhece o local de moradia atual.

Ele tende a fugir, prática muito comum e os cuidados são manter sempre a porta de casa trancada, sem a chave e também ter cuidados com os acidentes domésticos, porque o paciente pode ficar agitado e ter alucinações achando que tem alguém ou alguma coisa atrás de um móvel e tentar empurrá-lo”.

A doença de Alzheimer não tem cura e a percepção dos primeiros sintomas se dá quando o idoso começa a ter esquecimentos simples, trocar o nome dos familiares, repetir a mesma história ou pergunta várias vezes, mudar o comportamento ou ter um comportamento não adequado. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento que tem por objetivo frear o progresso da doença.

A doença é dividida em três fases: inicial, moderada e avançada e em cada fase os sintomas vão se intensificando até chegar na fase em que o doente vai precisar de um acompanhamento constante. A doença é progressiva. O tempo de uma fase para outra vai depender de cada paciente e dos cuidados dedicados a ele.

Cuidar da saúde com a prática de exercícios físicos, que aumenta o fluxo de sangue no cérebro e a oxigenação, proporcionando uma melhor irrigação em áreas do cérebro que estavam hipoativas, trazendo um ganho no raciocínio.

Manter a mente ativa, trabalhar a memória com jogos de tabuleiro, de cartas, quebra-cabeça, palavras-cruzadas e videogames, melhoram a coordenação motora, a agilidade, o raciocínio lógico e até um melhor convívio social, ajudando a diminuir o declínio cognitivo.

Ouvir música, ler, ver filmes, aprender novos idiomas, tudo isso ativa o cérebro. A estimulação mental melhora as funções cerebrais e protege contra o declínio cognitivo.

Além disso, devemos ter uma boa alimentação, não fumar, dormir bem, beber socialmente e ir ao médico regularmente. Essas são algumas medidas que podemos adotar para ter uma vida saudável.

Setembro Lilás - Foto: Divulgação

Quem cuida também deve ser cuidado:

Mas devemos cuidar não apenas do doente com Alzheimer, mas também de quem cuida desse doente. A saúde do cuidador é muito importante. Junto com os doentes cresce o número de familiares cuidadores que possuem sua rotina afetada pela doença.

É comum o cuidador desenvolver doenças originadas pelo estresse. Exaustão, problemas físicos, depressão, insônia, irritação e falta de concentração são alguns dos sintomas. O estresse gera tanto problemas físicos como psicológicos devido à sobrecarga de tarefas que aumenta com a evolução da doença, podendo provocar, por exemplo, um infarto ou uma piora em um quadro de diabetes para aqueles cuidadores que já tem a doença.

Algumas dicas podem ajudar o cuidador a diminuir o estresse diário. Uma delas é aumentar o conhecimento sobre a doença, isso faz com que o familiar se prepare para as etapas do processo de demência, encarando as dificuldades de maneira mais prática.

É importante que a pessoa tenha um sono reparador, pratique atividades físicas, tire um momento para si, mantenha uma rotina com amigos, medite, exercite a espiritualidade e se preciso participe de grupos de apoio.

“Cuidar de um paciente com Alzheimer não é fácil e os cuidados com são essenciais para que ele tenha conforto. O convívio familiar também é muito importante. Sempre observar as mudanças de comportamento, ter cuidados com a higiene para evitar infecções, não entrar em conflitos e principalmente ter muita paciência e amor”, conclui o neurologista.