Gastronomia: Para o Dia das Mães, aprenda a fazer Chuchu com camarão, arroz de coco e couve cryspi

Celebramos hoje, 13 de maio, o Dia Nacional do Chef de Cozinha. Ele homenageia esse profissional que faz muito mais do que cozinhar.

Ele gerencia as atividades dentro de uma cozinha, desde a compra dos ingredientes até a supervisão da equipe, passando pela elaboração do cardápio e das fichas técnicas e a verificação das boas práticas de higiene e segurança.

Mas no Correio B+ desta semana a comemoração é dupla, porque amanhã, dia 14, é comemorado o Dia das Mães. Para a gastronomia do Caderno quem compartilha uma deliciosa receita para celebrar duplamente é a empresária, sócia prorietária do Grupo Hungry e Chef de Cozinha Mariele Horbach que já passou por aqui em uma de nossas edições passadas.

Mari, como é chamada, é esposa, mãe de dois meninos, empreendedora e faz da sua vocação na gastronomia uma forma de incentivar negócios e pessoass, e se dedica a fomentar outras trajetórias com receitas de empreendedorismo e de experiência de vida.



“Uma das minhas maiores satisfações é saber que o que eu faço faz outras pessoas felizes. Seja ao receber um elogio de um cliente que gostou do meu prato ou um agradecimento de um funcionário por trabalhar comigo”, conclui a Chef.



No "cardápio" do Correio B+, Mariele nos ensina a fazer um Chuchu com camarão no abacaxi, arroz de coco e couve cryspi para o seu almoço do Dia das Mães.

"Há semanas, pensei o que poderia sugerir como prato para o Dia das Mães. Eram muitas ideias, e todas me emocionaram e me fizeram lembrar da cozinha da casa da minha mãe. Uma cozinha muito simples, pequena, mas cheia de memórias afetivas relacionadas a comida. Do cheirinho de comida fresca de quando chegava da escola, do cheirinho de café, do bolo quentinho, e do pão caseiro, marca registrada da minha mãe. Então resolvi fazer um prato clássico do Rio de Janeiro", finaliza.

Anota aí:

Ingredientes:

4 chuchus de 150 gramas cada mais ou menos

700 gramas de camarão G descascados e limpos

4 tomates sem pele e sem sementes cortados em cubo

4 dentes de alho

2 cebolas pequenas picadas

100 gramas de ervas frescas picadinhas coentro, cebolinha e salsinha

suco de um limão

sal e pimenta do reino a gosto

50 ml de azeite

2 pimentas dedo-de-moça, sem sementes fatia



Modo de preparo:

- Descasque os chuchus, corte ao meio no sentido do comprimento, descarte aquele miolo branco onde ficam as sementes e corte em cubos de 2 cm, mas não corte muito pequeno se nao desmancha rapidamente.



- Tempere os camarões com sal e limão e pimenta do reino a gosto.

- Reserve.

- Frite os camarões por aproximadamente 2 minutos.

- Em uma panela frite a cebola e o alho no azeite até dourar.

- Junte na panela com o alho e a cebola, o coentro, a cebolinha, o tomate e a pimenta.

- Acerte o sal.

- Deixe ferver de 5 a 6 minutos.

- Junte o camarão na panela com o tempero cozido, junte o chuchu e deixe cozinhar até o camarão ficar al dente, coloque ¼ de xícara de água, para que a crosta criada no cozimento dos camarões seja solta no cozimento, isso vai dar todo o sabor para os camarões.

- Deixe cozinhar em fogo médio, mexendo sempre, até o camarão mudar de cor entre 4 e 5min.

- Retire do fogo.



Abacaxi



O nosso prato será apresentado dentro do abacaxi, com arroz de coco e couve crispy.



Modo de preparo do abacaxi:

Ingredientes:

1 abacaxi médio



Modo de preparo:

- Cortar o abacaxi ao meio, retirar a polpa do abacaxi e colocar o camarão com abacaxi, finalizar com salsinha ou coentro.



Arroz de coco

Ingredientes:

1 colher de óleo;

1 cebola média;

1 xícara de arroz;

½ garrafinha de leite de coco;

Sal a gosto;

3 copos de água ( colocar aos poucos) ;

200 gramas coco ralado; ( pode ser de pacote, mas de prefêrencia coco in natura);



Modo de preparo:

- Refogue a cebola no óleo e refogue o arroz, coloque água e deixe ferver.

- Acrescente o leite de coco e o sal.

- Tampe parcialmente e cozinhe por 15 minutos, até que o líquido seque e os grãos estejam cozidos, mas firmes e soltinhos. Se precisar, coloque mais um pouco de água.

- Desligue o fogo, tampe a panela, aguarde cinco minutos, misture o coco ralado. Decore com coco ralado ou chips de coco.



Couve Crispy

Algumas pessoas preferem temperar com sal e pimenta do reino, outras preferem a couve com seu sabor natural, mas de qualquer forma a couve crispy fica deliciosa, e se bem armazenada, você poderá guardá-la para consumi-la depois. Eu particurlamente gosto dela natural, sempre utilizo natural nas minhas receitas.





Ingredientes:

1 maço de grande de couve manteiga;

Sal e pimenta do reino (a gosto - opcional);

½ xícara óleo para fritar;



Modo de fazer:

- Lave e higienize todas as folhas da couve manteiga.

- Em seguida, seque-as uma a uma. Esta etapa é muito importante para garantir que a couve fique bem crocante após o preparo.



- Corte o talo central da couve, preservando as folhas.



Dica: Não descarte os talos. Pique e guarde para utilizar em outras receitas, como sopas, caldos, omeletes...



- Empilhe as folhas e enrole-as como se fosse um charuto, apertando bem.



- Em seguida, com o auxílio de uma faca, corte-as em tirinhas bem finas.



Dica: As tirinhas cortadas bem finas irão garantir uma couve crispy mais sequinha e crocante.



- Depois de cortadas em tirinhas, se quiser, tempere-as com sal e pimenta do reino.

Nas próximas instruções, três técnicas para preparar a couve crispy.

Preparo 1:

Para fazer a couve crispy na air fryer, basta acomodar as tirinhas no cesto do aparelho e levar para assar em temperatura a 180 graus (já pré-aquecido) por no máximo 8 minutos. À partir de 5 minutos, porém, sugerimos que verifique se já estão assados e crocantes, pois o tempo dependerá da potência do aparelho.

Dica: Na metade do tempo, retire o cesto e mexa rapidamente para deixar as tirinhas bem soltas.

Preparo 2:

Se quiser preparar a couve crispy frita em óleo, primeiramente assegure-se que as tirinhas estejam bem secas para evitar que respingue óleo no momento da fritura.

Aqueça ½ de óleo numa panela e em pequenas porções frite as tirinhas de couve. Assim que subirem (é bem rápido), retire-as com uma escumadeira e acomode-as sobre o papel toalha. Repita o processo.

Preparo 3:

Se preferir, prepare a couve crispy em forno convencional. Para garantir a crocância, utilize uma assadeira antiaderente e acomode as tirinhas bem soltas.



Leve-as para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 10 minutos ou até que fiquem crocantes.



Dica: Na metade do tempo, solte as tirinhas com um garfo para que fiquem assadas igualmentes.

Pronto! Agora você já sabe como fazer couve crispy em casa! Aproveite para utilizar essa delícia em seus pratos. Se quiser guardar a couve crispy mantendo a sua crocância, armazene-a num pote bem fechado, em temperatura ambiente por no máximo 24 horas.



Feliz Dia das Mães!

No Dia Nacional do Chef de Cozinha, a Chef Mariele Horbach nos ensina uma receita para o Dia das Mães - Foto: Glauco Epov