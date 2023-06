Gastronomia B+: Que tal um arroz doce cremoso em clima de festa junina?

Correio B+

O ano de 2023 tem sido de bastante trabalho no audiovisual para o ator Rafael Infante. Em setembro ele estará de volta aos cinemas no longa “Não tem volta”, que protagoniza ao lado de Manu Gavassi.

"É um filme especial e a história é muito boa. Na trama eu faço Henrique, ele começa o filme em uma crise pelo abandono de namorada, interpretada por Manu Gavassi, porém com o decorrer da história eles se reconectam, mas o caminho para esse reencontro não é óbvio (rs)! Tem aventura, romance e comédia", detalha.

Rafael conta como foram os bastidores de gravação com a atriz Manu Gavassi...

"Tudo foi muito fácil e agradável. De alguma forma parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Durante todo o processo de gravação a gente estava muito empolgado para o filme acontecer. Acho que o público vai poder ver isso nas telas", acrescenta.

Rafael e Manu juntos nas telonas - Foto: Divulgação

Além do longa, Infante, que lançou no dia 19 de maio “Eu me livrei de você” com Sandra Sá, prepara novas músicas para os próximos meses. Seu projeto musical teve início em 2021, quando lançou “Olha a Lua” em parceria com a cantora Kell Smith.

"Tem sido um momento ótimo para os meus projetos musicais. Desde novo sempre fui ligado a música e poder trabalhar com ela e com pessoas tão especiais e que admiro tanto é realmente um presente", ressalta.

Até o fim do ano ele lançará duas novas músicas, uma delas fará parte da trilha de “Não tem volta”.

"Infelizmente não posso falar muita coisa, porque senão vai ser um spoiler (rs), o que adianto sobre a sonoridade é que será um pop brasileiro com musicalidade", revela.

Infante acabou de participar da edição 2023 do “Dança dos Famosos” do “Domingão com Huck” e detalha sua participação.

"O convite surgiu em janeiro. Esse ano vieram vários convites deliciosos. Pintou convite para fazer novela, mas eu optei pela dança, também pelo desafio incrível!", diz Infante.

O primeiro desafio foi fazer a dança em grupo e ele relata como era fazer parte desse novo momento dentro do quadro.

"Foi tudo muito bom, éramos um grupo muito leve. Eu sei que parece política, mas acho que esse ano a dança está com pessoas muito especiais, de diferentes áreas e experiências, e com isso a gente vai podendo fazer essa trocar", destaca.

Após a sequência em grupo, a dança iniciou com as duplas e Rafael revela um pouco da rotina de ensaios.

"Foi muito intensa, assim que sabemos qual seria a música, e o ritmo, rapidamente já temos que entender a coreografia. São três dias de ensaio e depois vamos para o palco. O coração bate forte, mas tudo foi incrível", explica.

Além disso, o ator fala da relação com a sua parceira, a coreógrafa e dançarina Mariana Torres.

"Ela é ótima! Eu tenho uma leveza, mas sou muito focado e a Mariana gosta de trabalhar focada também, então formamos uma dupla muito boa. Ela me ensinou muito e esse aprendizado com o corpo faz toda a diferença", enfatiza.

Rafael em atuação na Dança dos Famosos - TV Globo/YouTube

Ele nunca tinha tido experiência com dança e fala do aprendizado com os ensaios para o quadro.

"Eu a usava no meu trabalho como forma de fazer humor, com a “Dança dos Famosos” aprendi muita coisa, tanto nos ensaios como no ao vivo. Dança requer foco, disciplina e atenção, foi um processo de autoconhecimento que vou guardar para a vida. Pretendo levar isso para futuros projetos, porque ela faz parte da mudança interna, e externa, que ocorre em nós", finaliza Rafael.