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Diálogo

Petista que em todas as eleições compete a "alguma coisa" e não se elege... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (20)

Ester Figueiredo

20/05/2026 - 00h02
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Davi Roballo - escritor brasileiro

Infelizmente descobrimos um pouco tarde, que devemos viver para deixar saudades, boas lembranças e não bens, já que tudo perece, menos a alma que é eterna”.

FELPUDA 

Petista que em todas as eleições compete a “alguma coisa” e não se elege a nada, decidiu neste ano eleitoral mostrar que está bem doutrinado pelo seu partido e “sugeriu” ao Ministério Público que “estaria” ocorrendo ato de nepotismo em  gabinete na Câmara Municipal de Campo Grande. Tudo começou porque a pessoa denunciada criticou a visita de Lula por aqui e a reação do esquerdista em questão foi violenta. Detalhe: no início do quiproquó, o dito-cujo teve que ouvir que o seu pai, quando vice-prefeito de cidade do interior, foi condenado. E por nepotismo. Vai vendo...

Dançou

O ex-deputado federal Loester Carlos Gomes, conhecido como Tio Trutis, meteu os pés pelas mãos nas eleições de 2022, quanto tentou renovar o mandato, e foi punido pelo TSE por lavagem de dinheiro, praticado através de uma manobra contábil.

Mais

Ttutis e sua esposa Raquelle, que disputou uma vaga na Assembleia de MS, teriam usado mais de R$ 700 mil e não prestado a devida conta. Além da condenação para que devolvam o dinheiro, acrescido de juros e correção monetária, devem  ficar inelegíveis por oito anos.

Sérgio Martins e a filha Ana Cristina MartinsDr. Sérgio Martins Sobrinho, que comemorou 94 anos dia 13 de maio, e sua filha Ana Cristina Martins - Foto: Arquivo pessoal

 

Luiza Campos - Foto: Arquivo pessoal

"Cachimbo"

A prefeita Adriane Lopes e 17 dos 29 vereadores fumaram o “cachimbo da paz”. Na divulgação oficial, o encontro teria sido para discussão de pautas conjuntas, fortalecimento das relações institucionais e futuras agendas de novos encontros. As sucessivas derrotas na Câmara Municipal estavam deixando a administração municipal à deriva, pois a gestora está sem uma base política. Resta saber quais serão os resultados.

Modéstia

Depois de anos sem partido, o deputado Lídio Lopes se filiou e assumiu a direção estadual do Avante, partido pelo qual disputará a reeleição. No ato de sua chegada à sigla, com a presença de Augusto Cury, pré-candidato à Presidência da República, Lídio disse que é um “construtor de chapas”. Lembrou que começou a trajetória política no então PEN, partido que, segundo ele, foi estruturado no MS praticamente do zero. Transformada em Patriota, a sigla passou a conquistar espaços.

Espaços

Sobre o Avante, Lídio afirmou que a sigla já mantinha alinhamento com o grupo e afirmou que o objetivo agora é abrir espaços para candidaturas de pessoas que dificilmente teriam oportunidade em partidos maiores para disputar as próximas eleições. A vice-prefeita de Campo Grande e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, era filiada ao partido quando disputou as eleições na chapa de Adriane Lopes. Em janeiro deste ano, ela anunciou sua desfiliação.

Aniversariantes 

Daniele Barilli da Silveira;
Dr. Antônio Siufi Neto;
Camila Abreu Abdul Ahad;
Décio José Xavier Braga;
Zelinda Durão Delarissa;
Patricia Manvailer Esgaib Elias;
Abdo Mariano;
Marcia Shizuyo Oyadomari Kinjo;
Edna Rodrigues de Menezes Liberato;
Adelza Maria Grill Seeman;
Anderson Cleito Silva Nogueira;
Maria Celeste Vieira;
Giovanna Rubia Honorio de Faria Faleiros;
Dr. Ademir da Silva Nery;
Camila Akemi Uechi;
João André Canteiro;
Lindolfo Kenji Mise;
Cleonice Maria Fontoura Jeha;
Anita Salinas;
Octacílio Sakai;
Wilson Lourival Wolf;
Dr. Josephino Ujacow;
Lucas Potrich Dolzan;
Marilza Sartori Dib;
Maria Lair Faustina Ribas;
Fábio Zonta Pereira;
Reno Jatoba Brianezi;
Waldir Argentino;
Edinaldo Costa dos Santos;
Selmo Alves da Costa;
José Gualberpo da Silva;
Hudson Lemos Alves;
Marina Garcia de Mendonça;
Dr. Alexandre Silvestre Cabral;
João Pisani Netto;
Hilda de Figueiredo Garcia;
Maria Auxiliadora Garcia Ribeiro;
Waldeci Aleixo;
Nalvo Franco de Almeida Junior;
Múcio José Ramos Teixeira;
Terezinha Vanderley Bernardo;
Jonas de Paula;
Gilberto Castro de Toledo;
Roseli Pereira Lopes;
Marco Antônio Lechuga de Moraes;
Dulce Jacques Costa;
Munier Abrão Lacerda;
Rita de Cássia Nasser Cubel;
José Cândido da Silva;
Maria Mafalda de Paula Vieira;
Leonice Picoli da Silva Lorenzi;
Milton Freitas de Almeida;
Donato Godoy da Silva;
Eliezer Alves Mota;
Edison Carvalho Ozorio;
Orley Saravy Trindade;
Elivete Gomes Palermo;
Paulo Sérgio Pinho;
Bernadino Castro;
Erênio Vieira dos Reis;
Miroel Alves Chaves;
Newton Klauss Medeiros;
Eli Ferreira de Castro;
Máximo Teixeira de Queiroz;
Olivia Ribas;
Takao Egami;
Elenisse de Moraes;
Maria Túlia Bertoni;
Dra. Angela Maria Cruz Nogueira;
Sabrina Rocha Margarido;
Priscila Rocha Margarido;
Silvia Maria Tezelly;
Maria Eugênia Tavares de Souza;
Flávio Henrique Bernardo;
Valdimir de Andrade;
Nelson da Silva Feitosa;
Maria Bernardina Martinez;
Eduardo Henrique Ferreira da Silva;
Júlio Cezar Pereira da Silva;
Bernhard Bunning;
Ollyntho Damasceno Lyrio;
Mara Cristina Lopes Brandão;
Odir Mário Rubin Alessio;
João Rizzo;
Renê Yoshitatsu Higa;
Ivone Aquemi Higa;
Diana Paula Ajonas Rochas;
Dra. Márcia Maria Silva;
Araki Kenzi;
Roney Marques Gamba;
Dra. Micket Ziolkowski Saliba;
Fernanda Congro Leal;
Dra. Andyane Freitas Tetila;
Leandro Bittencourt Abe;
Juris Jankauskis Júnior;
Laura Cristina Miyashiro;
Manoel Carlos Mansano Gonçalves;
Vanessa Juliani Castello Figueiró;
William Márcio Toffoli;
Elder Seiji Ishiy;
Lilian Cristina Baraldi Borro;
Juraci de Andrade Mendes Menegucci;
Maxwell Thomé Gomez;
Paulo de Castro Thomé;
Celso Deleclodi Marques;
Priscilla Pissurno Rosa;
Felipe Ramos Baseggio;
Johanatann Gill de Araújo;
Alexandre Marques Silveira;

Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Político que não escondia suas convicções esquerdistas... Leia na coluna de hoje (19)

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (19)

19/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Cecília Meireles - escritora brasileira

"Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda".

FELPUDA 

Político que não escondia suas convicções esquerdistas, adotou recuo quando tentou galgar importante cargo,  mas acabou vendo suas pretensões sendo soterradas, tanto é que perdeu o "rumo e o prumo". Passada a borrasca eleitoral da época, juntou os cacos e está em nova empreitada como pré-candidato, porém voltou a mostrar suas garras, atacando, ironizando, debochando daquele que lhe estendeu a mão "direita".O dito-cujo tem demonstrado, em suas redes sociais, que nunca deixou de ser raposa, e sim estava disfarçado de ovelha. Corre o risco de pegar o caminho da roça.

DiálogoBruno Rezende/Divulgação UEMS

Em parceria com a University of Birmingham, da Inglaterra, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizará o programa "Immerse Pantanal: Interdisciplinary Transnational Education for Sustainable Bioeconomy", que promoverá uma imersão interdisciplinar no Pantanal sul-mato-grossense entre os dias 31  de maio e 11 de junho. O programa reunirá estudantes e pesquisadores brasileiros e britânicos em atividades de campo, debates científicos e diálogos interculturais voltados aos desafios das mudanças climáticas, da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável.
O roteiro da imersão inclui atividades em Campo Grande, Bonito, Aquidauana, Anastácio e comunidades indígenas da região pantaneira. Entre os destaques da programação estão as atividades desenvolvidas na Unidade Universitária de Aquidauana da UEMS, considerada estratégica para a pesquisa aplicada em sustentabilidade, conservação do solo, agroecologia, piscicultura e reflorestamento de espécies nativas do Pantanal. 

DiálogoStudio Vollkopf
 
DiálogoArquivo Pessoal

É cada uma...

Com prejuízo histórico de R$ 5,8 bilhões em 2025 e rombo preliminar de R$ 3,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano, os Correios estão sendo "empurrados" para os bolsos dos campo-grandenses. Projeto da vereadora do PT, Luiza Ribeiro, propõe priorizar a contratação da empresa pela Prefeitura de Campo Grande e que, obviamente, vai pagar tal "parceria" com recursos dos impostos pesadíssimos que o contribuinte é obrigado a recolher. Como diria vovó, "Nada como viver numa cidade sem problemas!"

Arroubo

Os pré-candidatos da direita à Presidência da República, depois do arroubo do ex-governador Romeu Zema que saiu "atirando" em Flávio Bolsonaro tão logo vazou o áudio da conversa do liberal com Daniel Vorcaro, estão evitando comentar o assunto. Já Lula foi econômico em seus comentários sobre o assunto, afirmando que se trata de "um caso de polícia". Na análise de um filiado do PL, esse é o tipo de problema que pode ocorrer tudo. Inclusive, nada.

Golpe

Golpistas estão usando falsas ofertas de emprego. As mensagens chegam por WhatsApp, e-mail e redes sociais, prometendo salários altos e com poucas exigências. Depois, os criminosos pedem dinheiro para cursos, exames médicos ou solicitam documentos pessoais e dados bancários. A Federação Brasileira dos Bancos alerta para que os interessados confirmem a procedência das vagas em sites oficiais. 

Aniversariantes 

José Paulo Delmondes;
Nanci Nishiyama Balardin;
Helton Verão Lopes;
Elza Souza Lima Mansano;
Dr. Anízio Bispo dos Santos;
Adão Gonçalves Lemes Filho;
Carlos Roberto Ferreira de Moraes;
Ivair Pedro do Amaral;
Ferdinando José Urizar;
José Ferreira de Carvalho Filho;
Nilson Gonçalves de Oliveira;
Roberto Mitio Harada;
Valdir Caramalac de Almeida;
Oscar Higa;
Luiz de Matos Carvalho da Cunha;
José Roberto de Almeida;
Luís Fernando de Barros Fontolan;
Adelma Coelho Koyama;
Vilma Areco Gonçalves;
Milton Higashi;
Adriana Oliveira dos Santos de Queiroz;
João Pedro Mendes Fontoura;
Dra. Ana Cristina Wanderley Xavier Giacomini;
Dr. Ovídio Pereira;
Francisca Felisbela (Bela) de Barros;
Ana Maria Rios de Figueiredo;
Werther Catarinelli;
Ruane Gomes;
Maria Rebeca de Morais Abdala;
Laura Cavalieri;
Valdete Xarão Jorge;
Tânia Elizabete Vinholi Gonçalves;
Francisco Aguado;
Meire Mary Okabayashi;
Sônia Arantes;
Márcio de Souza Gualberto;
Jussara Kurrle Feller;
Dr. Erton Reis Fonseca;
Ivo Fidêncio Maia;
Valdemir Pacheco;
Miyashiro Kaná;
Ariana Foletto Nunes;
Dr. Reinaldo Oshiro;
Kelly Andrade Castillo;
Dr. Eduardo Machado Rocha;
Felipe Kenji Alves Kurose;
Karla Roa;
Marcelo Campos Belo;
Lenir Garcia Gonçalves;
Flávio Salomão Cândia;
Antônio de Pádua Vasconcelos;
Edna Dias Pompeu;
Ismael José Nogueira;
Renato Jorge Ferreira;
Maria Raquel Gomes;
Eny de Godoy Alves;
Altamiro de Oliveira Dias;
Aurea Rodrigues;
Pedro Liberato da Rocha;
Marta Mariani de Macedo Monteiro;
Carla Cristina Assis;
Rubens Medeiros;
Aidê Santos Rosa;
Dilma Aparecida Rodrigues Leite;
Antônio Coelho de Oliveira;
Carlos Alberto Cristaldo Estigarribia;
Daniele Paes de Abreu Raghiant;
Pedro Ramalho;
Celso Cavalheiro;
Ivo de Souza Martins;
José Antônio Paulino;
Kátia Gea Sanches Garcia;
José Leão Ribeiro;
Priscila Maciel de Souza;
Fábia Campos Belo;
Cleuza Guimarães do Nascimento;
Vera Lúcia de Almeida Ortiz;
Valdeci Eurames Barbosa;
Nilson Antonio Ribeiro;
Eraldo Dias de Castro;
Claudério Luiz Anton;
Gilson da Gama Jambeiro Filho;
Italo Saldivar Dueck;
Maria Tereza Rubia de Macedo;
Nelia Calves de Ávila Cintra;
Rosângela Gregório dos Santos;
Gissele Mougenot Pontes;
Claudinei da Silva;
Sérgio Luiz Ramos;
Mônica Aparecida Anchieta Curado Both;
Carlos Alberto Spinelli Júnior;
Wagner Cavalcanti Garcia;
Christiane Possik Salamene;
Livia Maria Rocha Falcão;
Elaine Cristina Silva Stuani;
Natalia Ravagnani Santos;
Juliana Alves de Lima Matera;
Elizabete Bagordakis Pinto;
Claudia Andréia Moreira;
Tatiane Romero;
Roberto Albuquerque Bertoni;
Karen Marcela Silva Legnaro Leone;
Mari Suse Finotti Ono;
Lauro Moreira Scholer;
Adhemar Kendi Kashiyama;
Luiz Henrique Almeida Zanin;
Itacir Molossi;
José Boris Davidoff Neto.

* Colaborou Tatyane Gameiro

gastronomia

Festival do Hambúrguer terá 50 opções de lanches a R$ 30 ou R$ 40

Evento acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2026 em Campo Grande

18/05/2026 17h00

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Festival do Hambúrguer vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de maio

Festival do Hambúrguer vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de maio DIVULGAÇÃO/Hamburgueiros do MS

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4° edição do Festival do Hambúrguer ocorre nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2026, no estacionamento do Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. Ao todo, serão três dias de muita gastronomia com hambúrgueres deliciosos.

São mais de 50 opções diferentes de hambúrgueres, com preço fixo de R$ 30 ou R$ 40. O evento terá área kids, show ao vivo e outras atrações. Além de hambúrguer, outras opções também estarão disponíveis no cardápio: cerveja artesanal e sobremesas variadas (crepe, pudim, sorvetes e cookies).

Confira quais são as hamburguerias que marcarão presença no evento:

- 7 Burg
- Alan’s Gourmet
- Black Rabbit
- Bonfim Lanches
- Bufalo Beef 
- Burguer Pub
- Cacimba Sorvetes 
- Carnívoros 
- Tio Marquinhos 
- Dellato Gelato Artesanal 
- Dumato
- El Parrudo
- HS Gastronomia 
- Insano Burguer
- La Burgezz
- MV Burguer
- Nabrasa
- Pro Burguer 
- Roast Burguer
- Safari
- Sagrado Burguer

Em 2026, o festival também vai em busca de um feito histórico: a conquista de um recorde oficial, consolidando o evento como o maior do segmento na região, com o objetivo de entrar para o Livro dos Recordes.

Em sua quarta edição, o festival já caiu no gosto da população: segundo a organização, o evento já movimentou mais de R$ 3 milhões nas edições anteriores e gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

O Dia Internacional do Hambúrguer é comemorado anualmente em 28 de maio.

SERVIÇO

Festival do Hambúrguer

  • Data: 29, 30 e 31 de maio de 2026
  • Local: Altos da Afonso Pena — Estacionamento do Bioparque Pantanal, Campo
  • Grande/MS
  • Entrada: Gratuita
  • Valores: Burgers por R$ 30 ou R$ 40 (preços fixos em toda a praça)

 

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