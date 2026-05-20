Petista que em todas as eleições compete a "alguma coisa" e não se elege... Leia na coluna de hoje

Davi Roballo - escritor brasileiro
Infelizmente descobrimos um pouco tarde, que devemos viver para deixar saudades, boas lembranças e não bens, já que tudo perece, menos a alma que é eterna”.
FELPUDA
Petista que em todas as eleições compete a “alguma coisa” e não se elege a nada, decidiu neste ano eleitoral mostrar que está bem doutrinado pelo seu partido e “sugeriu” ao Ministério Público que “estaria” ocorrendo ato de nepotismo em gabinete na Câmara Municipal de Campo Grande. Tudo começou porque a pessoa denunciada criticou a visita de Lula por aqui e a reação do esquerdista em questão foi violenta. Detalhe: no início do quiproquó, o dito-cujo teve que ouvir que o seu pai, quando vice-prefeito de cidade do interior, foi condenado. E por nepotismo. Vai vendo...
Dançou
O ex-deputado federal Loester Carlos Gomes, conhecido como Tio Trutis, meteu os pés pelas mãos nas eleições de 2022, quanto tentou renovar o mandato, e foi punido pelo TSE por lavagem de dinheiro, praticado através de uma manobra contábil.
Mais
Ttutis e sua esposa Raquelle, que disputou uma vaga na Assembleia de MS, teriam usado mais de R$ 700 mil e não prestado a devida conta. Além da condenação para que devolvam o dinheiro, acrescido de juros e correção monetária, devem ficar inelegíveis por oito anos.
"Cachimbo"
A prefeita Adriane Lopes e 17 dos 29 vereadores fumaram o “cachimbo da paz”. Na divulgação oficial, o encontro teria sido para discussão de pautas conjuntas, fortalecimento das relações institucionais e futuras agendas de novos encontros. As sucessivas derrotas na Câmara Municipal estavam deixando a administração municipal à deriva, pois a gestora está sem uma base política. Resta saber quais serão os resultados.
Modéstia
Depois de anos sem partido, o deputado Lídio Lopes se filiou e assumiu a direção estadual do Avante, partido pelo qual disputará a reeleição. No ato de sua chegada à sigla, com a presença de Augusto Cury, pré-candidato à Presidência da República, Lídio disse que é um “construtor de chapas”. Lembrou que começou a trajetória política no então PEN, partido que, segundo ele, foi estruturado no MS praticamente do zero. Transformada em Patriota, a sigla passou a conquistar espaços.
Espaços
Sobre o Avante, Lídio afirmou que a sigla já mantinha alinhamento com o grupo e afirmou que o objetivo agora é abrir espaços para candidaturas de pessoas que dificilmente teriam oportunidade em partidos maiores para disputar as próximas eleições. A vice-prefeita de Campo Grande e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, era filiada ao partido quando disputou as eleições na chapa de Adriane Lopes. Em janeiro deste ano, ela anunciou sua desfiliação.
Aniversariantes
Daniele Barilli da Silveira;
Dr. Antônio Siufi Neto;
Camila Abreu Abdul Ahad;
Décio José Xavier Braga;
Zelinda Durão Delarissa;
Patricia Manvailer Esgaib Elias;
Abdo Mariano;
Marcia Shizuyo Oyadomari Kinjo;
Edna Rodrigues de Menezes Liberato;
Adelza Maria Grill Seeman;
Anderson Cleito Silva Nogueira;
Maria Celeste Vieira;
Giovanna Rubia Honorio de Faria Faleiros;
Dr. Ademir da Silva Nery;
Camila Akemi Uechi;
João André Canteiro;
Lindolfo Kenji Mise;
Cleonice Maria Fontoura Jeha;
Anita Salinas;
Octacílio Sakai;
Wilson Lourival Wolf;
Dr. Josephino Ujacow;
Lucas Potrich Dolzan;
Marilza Sartori Dib;
Maria Lair Faustina Ribas;
Fábio Zonta Pereira;
Reno Jatoba Brianezi;
Waldir Argentino;
Edinaldo Costa dos Santos;
Selmo Alves da Costa;
José Gualberpo da Silva;
Hudson Lemos Alves;
Marina Garcia de Mendonça;
Dr. Alexandre Silvestre Cabral;
João Pisani Netto;
Hilda de Figueiredo Garcia;
Maria Auxiliadora Garcia Ribeiro;
Waldeci Aleixo;
Nalvo Franco de Almeida Junior;
Múcio José Ramos Teixeira;
Terezinha Vanderley Bernardo;
Jonas de Paula;
Gilberto Castro de Toledo;
Roseli Pereira Lopes;
Marco Antônio Lechuga de Moraes;
Dulce Jacques Costa;
Munier Abrão Lacerda;
Rita de Cássia Nasser Cubel;
José Cândido da Silva;
Maria Mafalda de Paula Vieira;
Leonice Picoli da Silva Lorenzi;
Milton Freitas de Almeida;
Donato Godoy da Silva;
Eliezer Alves Mota;
Edison Carvalho Ozorio;
Orley Saravy Trindade;
Elivete Gomes Palermo;
Paulo Sérgio Pinho;
Bernadino Castro;
Erênio Vieira dos Reis;
Miroel Alves Chaves;
Newton Klauss Medeiros;
Eli Ferreira de Castro;
Máximo Teixeira de Queiroz;
Olivia Ribas;
Takao Egami;
Elenisse de Moraes;
Maria Túlia Bertoni;
Dra. Angela Maria Cruz Nogueira;
Sabrina Rocha Margarido;
Priscila Rocha Margarido;
Silvia Maria Tezelly;
Maria Eugênia Tavares de Souza;
Flávio Henrique Bernardo;
Valdimir de Andrade;
Nelson da Silva Feitosa;
Maria Bernardina Martinez;
Eduardo Henrique Ferreira da Silva;
Júlio Cezar Pereira da Silva;
Bernhard Bunning;
Ollyntho Damasceno Lyrio;
Mara Cristina Lopes Brandão;
Odir Mário Rubin Alessio;
João Rizzo;
Renê Yoshitatsu Higa;
Ivone Aquemi Higa;
Diana Paula Ajonas Rochas;
Dra. Márcia Maria Silva;
Araki Kenzi;
Roney Marques Gamba;
Dra. Micket Ziolkowski Saliba;
Fernanda Congro Leal;
Dra. Andyane Freitas Tetila;
Leandro Bittencourt Abe;
Juris Jankauskis Júnior;
Laura Cristina Miyashiro;
Manoel Carlos Mansano Gonçalves;
Vanessa Juliani Castello Figueiró;
William Márcio Toffoli;
Elder Seiji Ishiy;
Lilian Cristina Baraldi Borro;
Juraci de Andrade Mendes Menegucci;
Maxwell Thomé Gomez;
Paulo de Castro Thomé;
Celso Deleclodi Marques;
Priscilla Pissurno Rosa;
Felipe Ramos Baseggio;
Johanatann Gill de Araújo;
Alexandre Marques Silveira;
Colaborou Tatyane Gameiro