Petista que em todas as eleições compete a "alguma coisa" e não se elege... Leia na coluna de hoje

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Davi Roballo - escritor brasileiro

Infelizmente descobrimos um pouco tarde, que devemos viver para deixar saudades, boas lembranças e não bens, já que tudo perece, menos a alma que é eterna”.

FELPUDA

Petista que em todas as eleições compete a “alguma coisa” e não se elege a nada, decidiu neste ano eleitoral mostrar que está bem doutrinado pelo seu partido e “sugeriu” ao Ministério Público que “estaria” ocorrendo ato de nepotismo em gabinete na Câmara Municipal de Campo Grande. Tudo começou porque a pessoa denunciada criticou a visita de Lula por aqui e a reação do esquerdista em questão foi violenta. Detalhe: no início do quiproquó, o dito-cujo teve que ouvir que o seu pai, quando vice-prefeito de cidade do interior, foi condenado. E por nepotismo. Vai vendo...

Dançou

O ex-deputado federal Loester Carlos Gomes, conhecido como Tio Trutis, meteu os pés pelas mãos nas eleições de 2022, quanto tentou renovar o mandato, e foi punido pelo TSE por lavagem de dinheiro, praticado através de uma manobra contábil.

Mais

Ttutis e sua esposa Raquelle, que disputou uma vaga na Assembleia de MS, teriam usado mais de R$ 700 mil e não prestado a devida conta. Além da condenação para que devolvam o dinheiro, acrescido de juros e correção monetária, devem ficar inelegíveis por oito anos.

Dr. Sérgio Martins Sobrinho, que comemorou 94 anos dia 13 de maio, e sua filha Ana Cristina Martins - Foto: Arquivo pessoal

Luiza Campos - Foto: Arquivo pessoal

"Cachimbo"

A prefeita Adriane Lopes e 17 dos 29 vereadores fumaram o “cachimbo da paz”. Na divulgação oficial, o encontro teria sido para discussão de pautas conjuntas, fortalecimento das relações institucionais e futuras agendas de novos encontros. As sucessivas derrotas na Câmara Municipal estavam deixando a administração municipal à deriva, pois a gestora está sem uma base política. Resta saber quais serão os resultados.

Modéstia

Depois de anos sem partido, o deputado Lídio Lopes se filiou e assumiu a direção estadual do Avante, partido pelo qual disputará a reeleição. No ato de sua chegada à sigla, com a presença de Augusto Cury, pré-candidato à Presidência da República, Lídio disse que é um “construtor de chapas”. Lembrou que começou a trajetória política no então PEN, partido que, segundo ele, foi estruturado no MS praticamente do zero. Transformada em Patriota, a sigla passou a conquistar espaços.

Espaços

Sobre o Avante, Lídio afirmou que a sigla já mantinha alinhamento com o grupo e afirmou que o objetivo agora é abrir espaços para candidaturas de pessoas que dificilmente teriam oportunidade em partidos maiores para disputar as próximas eleições. A vice-prefeita de Campo Grande e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, era filiada ao partido quando disputou as eleições na chapa de Adriane Lopes. Em janeiro deste ano, ela anunciou sua desfiliação.

Aniversariantes

Daniele Barilli da Silveira;

Dr. Antônio Siufi Neto;

Camila Abreu Abdul Ahad;

Décio José Xavier Braga;

Zelinda Durão Delarissa;

Patricia Manvailer Esgaib Elias;

Abdo Mariano;

Marcia Shizuyo Oyadomari Kinjo;

Edna Rodrigues de Menezes Liberato;

Adelza Maria Grill Seeman;

Anderson Cleito Silva Nogueira;

Maria Celeste Vieira;

Giovanna Rubia Honorio de Faria Faleiros;

Dr. Ademir da Silva Nery;

Camila Akemi Uechi;

João André Canteiro;

Lindolfo Kenji Mise;

Cleonice Maria Fontoura Jeha;

Anita Salinas;

Octacílio Sakai;

Wilson Lourival Wolf;

Dr. Josephino Ujacow;

Lucas Potrich Dolzan;

Marilza Sartori Dib;

Maria Lair Faustina Ribas;

Fábio Zonta Pereira;

Reno Jatoba Brianezi;

Waldir Argentino;

Edinaldo Costa dos Santos;

Selmo Alves da Costa;

José Gualberpo da Silva;

Hudson Lemos Alves;

Marina Garcia de Mendonça;

Dr. Alexandre Silvestre Cabral;

João Pisani Netto;

Hilda de Figueiredo Garcia;

Maria Auxiliadora Garcia Ribeiro;

Waldeci Aleixo;

Nalvo Franco de Almeida Junior;

Múcio José Ramos Teixeira;

Terezinha Vanderley Bernardo;

Jonas de Paula;

Gilberto Castro de Toledo;

Roseli Pereira Lopes;

Marco Antônio Lechuga de Moraes;

Dulce Jacques Costa;

Munier Abrão Lacerda;

Rita de Cássia Nasser Cubel;

José Cândido da Silva;

Maria Mafalda de Paula Vieira;

Leonice Picoli da Silva Lorenzi;

Milton Freitas de Almeida;

Donato Godoy da Silva;

Eliezer Alves Mota;

Edison Carvalho Ozorio;

Orley Saravy Trindade;

Elivete Gomes Palermo;

Paulo Sérgio Pinho;

Bernadino Castro;

Erênio Vieira dos Reis;

Miroel Alves Chaves;

Newton Klauss Medeiros;

Eli Ferreira de Castro;

Máximo Teixeira de Queiroz;

Olivia Ribas;

Takao Egami;

Elenisse de Moraes;

Maria Túlia Bertoni;

Dra. Angela Maria Cruz Nogueira;

Sabrina Rocha Margarido;

Priscila Rocha Margarido;

Silvia Maria Tezelly;

Maria Eugênia Tavares de Souza;

Flávio Henrique Bernardo;

Valdimir de Andrade;

Nelson da Silva Feitosa;

Maria Bernardina Martinez;

Eduardo Henrique Ferreira da Silva;

Júlio Cezar Pereira da Silva;

Bernhard Bunning;

Ollyntho Damasceno Lyrio;

Mara Cristina Lopes Brandão;

Odir Mário Rubin Alessio;

João Rizzo;

Renê Yoshitatsu Higa;

Ivone Aquemi Higa;

Diana Paula Ajonas Rochas;

Dra. Márcia Maria Silva;

Araki Kenzi;

Roney Marques Gamba;

Dra. Micket Ziolkowski Saliba;

Fernanda Congro Leal;

Dra. Andyane Freitas Tetila;

Leandro Bittencourt Abe;

Juris Jankauskis Júnior;

Laura Cristina Miyashiro;

Manoel Carlos Mansano Gonçalves;

Vanessa Juliani Castello Figueiró;

William Márcio Toffoli;

Elder Seiji Ishiy;

Lilian Cristina Baraldi Borro;

Juraci de Andrade Mendes Menegucci;

Maxwell Thomé Gomez;

Paulo de Castro Thomé;

Celso Deleclodi Marques;

Priscilla Pissurno Rosa;

Felipe Ramos Baseggio;

Johanatann Gill de Araújo;

Alexandre Marques Silveira;

Colaborou Tatyane Gameiro