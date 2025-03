Gastronomia B+: Quer aprender a fazer um Bombom Casadinho?

Correio B+

A tentativa de filmar Branca de Neve tem sido quase uma obsessão em Hollywood nas últimas décadas.

A poucos anos do primeiro longa de animação da Disney completar 90 anos (em 2027), o clássico Branca de Neve e os Sete Anões volta às telas, pela primeira vez em 'live action'.



E mais do que um sonho, certamente o estúdio já o considera um pesadelo, ainda maior do que a má experiência de A Pequena Sereia.

Parte do problema que cerca as recentes adaptações da Disney de contos de fadas clássicos e filmes de animação, levando alguns a rotulá-los como "problemáticos" envolvem o retrato da sociedade atual, em perpétuo conflito de gerações radicalizado por redes sociais. Eles vão desde a representação cultural e sensibilidade à nostalgia.

Não é de hoje que a Disney é criticada por apropriação cultural ou deturpação, mas agora a interferência comercial faz com que tudo fique mais delicado.



Por exemplo, tanto A Pequena Sereia, originalmente inspirada no conto dinamarquês de Hans Christian Andersen, quanto Branca de Neve, por sua vez baseada em um conto de fadas alemão dos Irmãos Grimm, podem não capturar ou respeitar totalmente as nuances culturais das histórias, especialmente quando reinterpretadas para o público moderno.

As heroínas dos desenhos clássicos eram princesas ou jovens em perigo, 'salvas' pelo príncipe com quem casavam e "eram felizes para sempre". Todas com grande habilidade doméstica, doçura e instinto maternal aguçado.



Bem diferente dos valores de uma geração movida por uma nova onda de feminismo e equidade. Por isso as representações de protagonistas femininas têm sido calorosamente debatidas, com críticos argumentando que essas personagens, particularmente em suas formas originais, muitas vezes incorporam papéis de gênero ultrapassados ou narrativas problemáticas sobre amor e resgate.



Em A Pequena Sereia, Ariel sacrifica sua voz e independência pelo amor romântico, enquanto Branca de Neve é frequentemente retratada como passiva, dependente de outros para resgate. O público moderno está desafiando essas representações, exigindo personagens femininas mais fortes e empoderadas que desafiem os tradicionais tropos de donzelas em perigo.



As tentativas de modernizar essas histórias, levaram a Disney a fazer mudanças consideráveis nas histórias de fundo, motivos e enredos dos personagens e nem sempre acerta o alvo e é acusada de inconsistência e desvio de narrativas amadas.

Outro exemplo está nas representações de antagonistas, frequentemente enfatizadas nos filmes da Disney, que em adaptações como Malévola ganhou outro contexto e as complexidades da vilania são exploradas, mas os críticos argumentam que tais representações podem diluir a eficácia das histórias tradicionais, tornando-as menos sobre as distinções claras entre o bem e o mal.

No caso específico de Branca de Neve há outro "problema": o elenco. A a atriz Rachel Zegler tem uma voz inegavelmente potente e linda, porém é de origem colombiana e polonesa, com uma cor de pele bem latina e distinta do que se encaixaria numa princesa "branca como a neve".



Além disso, vocal em suas posições políticas e feministas, seus comentários sobre o clássico só contribuiram para uma rejeição assustadora em alto volume. Nem a beleza de Gal Gadot como a Rainha Má aplacou as reclamações dela também no papel. Racismo claro, e uma dor de cabeça. O filme está em produção há mais de três anos e ninguém espera um grande sucesso.

E vamos combinar, que a tentativa de filmar Branca de Neve tem sido quase uma obsessão em Hollywood nas últimas décadas. Kristen Stewart foi a princesa no longa Branca de Neve e o Caçador, que fez uma releitura mais sombria e voltada para a ação do conto clássico, contando com Charlize Theron como a Rainha Má, enfatizando temas de empoderamento e aventura.



E há também a adaptação cômica Espelho, Espelho Meu que contou com Julia Roberts como a Rainha Má e Lily Collins como Branca de Neve, numa versão mais lúdica da história. Ambos não foram exatamente sucesso de crítica. Por que então já antecipar o pior da Disney?

O retorno de Branca de Neve e os Sete Anões às telas em formato live action se insere em uma linha tênue entre o desejo de inovar e o risco de desvirtuar um clássico que, por décadas, tem sido um ícone da Disney. A tentativa de adaptar histórias com mais de 80 anos para o público atual, que exige mais diversidade, complexidade e empoderamento, entra em conflito com a essência das narrativas originais.

Porém, o dilema maior parece ser o descompasso entre a modernização das mensagens e o desejo de manter a magia que fez esses contos imortais. A Disney tenta equilibrar inovação e tradição, mas muitas vezes suas escolhas são vistas como apressadas ou forçadas, e não há garantias de que o público aceitará essas novas versões.



O futuro de filmes como esse parece incerto, e é difícil prever se a nostalgia e a crítica contemporânea poderão coexistir de forma satisfatória. A questão que fica é: será que a Disney, com seus grandes investimentos, será capaz de satisfazer uma geração em busca de algo novo, sem perder a essência que fez de Branca de Neve um marco no cinema?



