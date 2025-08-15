Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Guarda-chuva, capa e chapéu do mais puro aço deverão ser adotados por algu... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (15)

Felpuda

15/08/2025 - 00h01
Lucas Lujan - escritor brasileiro

Eu sinto saudade da coragem que eu tinha quando  estava aprendendo a andar, quando não sentia vergonha de pisar em falso e entendia a queda como um progresso”.

Felpuda

Guarda-chuva, capa e chapéu do mais puro aço deverão ser adotados por algumas figurinhas da política nesses próximos meses, para enfrentar as intempéries das eleições de 2026. O mau humor do eleitorado anda aflorado, e cobrança a respeito dos resultados dos mandatos será feita sem dó nem piedade. Promessas não cumpridas, votação contra os interesses da população, apoio para engavetar projetos, viagens desnecessárias com verba pública, entre outras “peraltices”, virarão temporal sobre quem só brincou de legislar. Certamente, galerinha se assustará  com os trovões e relâmpagos e correrá para não ser atingida pelos raios.

Doações

Nos últimos dois anos, o Brasil registrou aumento de 1,9%  no número de bolsas de sangue coletadas, saindo de 3,25 milhões, em 2023, para 3,31 milhões,  em 2024. Até maio deste ano, já haviam sido doadas mais 830 mil bolsas de sangue em todo o País,  sendo 12,3 mil em MS. 

Mais

Importante crescimento  pode ser observado  em Mato Grosso do Sul,  onde, no mesmo período,  a quantidade de bolsas coletadas passou de 49.666 para 52.654,  crescimento de 6%. As informações foram divulgadas  pelo Ministério da Saúde.

Lara Selem

 

Leonardo WardCruz e Eduarda Derani

Fio desencapado

Como previsto pelo Diálogo, a guerra em plenário  na Assembleia Legislativa de MS entre direita e esquerda “pegou fogo”. Os deputados Pedro Kemp, José Orcírio e Gleice Jane, do PT, partiram para o ataque contra  o ex-presidente Bolsonaro e o mais novo “inimigo” político deles,  o governador Riedel.  O embate envolveu  os parlamentares Coronel David, José Teixeira e Pedro Caravina, além de Lidio Lopes.

“Paternidade”

O embate teve início quando Pedro Kemp usou a tribuna  para reclamar que nenhum gestor em MS dava crédito ao governo Lula pelos recursos aplicados. Segundo ele,  há “esquecimento” sobre isso,  e aproveitou para atacar  o ex-presidente Bolsonaro,  que não teria feito investimentos aqui no Estado.

Números

O deputado José Teixeira pediu aparte e disse que Bolsonaro construiu foi “uma nação verde e amarela” e citou investimentos feitos em MS pelo ex-presidente, o ex-governador Reinaldo Azambuja e, no momento, o governador Eduardo Riedel. O deputado José Orcírio, por sua vez, disse que os parlamentares da direita ficaram emudecidos porque não teriam como fazer contraponto. Aí veio o “massacre”: Coronel David citou, com números,  o que Bolsonaro fez pelo Estado, Pedro Caravina apresentou valores aplicados na segurança pública  e Lidio Lopes contestou  o envio de recursos para obras  em Campo Grande. Como se vê...

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (14)

14/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fernanda Young - escritora brasileira

Não gosto de perder as minhas coisas, você sabe.  e hoje, cercada pela sua ausência, procuro o que procurar. experimentando o desânimo da busca desiludida”.

Felpuda

Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não dizer outra coisa, ter saído da sua base aliada enquanto ele está fora do País. Nos bastidores, a conversa  é de que desde o início de sua administração, os pedidos dos petistas foram atendidos. Nesses últimos três anos, depois de ganhar  “um courinho ”, abastecendo-se politicamente dos órgãos  e cargos recebidos, o partido tentou fazer imposições não aceitas. Como o governador está a caminho de um partido de centro-direita,  o fio de esperança de uma possível aliança terminou. Assim, o PT pega a mala e sai no estilo “já comi, já bebi, nada mais me prende aqui...”

Reação

O deputado estadual Paulo Duarte poderá mudar de partido, caso a sua sigla, o PSB,  decida fazer aliança para 2026 com o PT, de Lula. Ele deseja apoiar a reeleição de Riedel.

Mais

Como tudo indica, Riedel vai para o PP, que pretende apoiar um candidato de direita a nível nacional. O parlamentar, aliás,  já foi “homem forte” quando  MS teve administração petista.

Diálogo

A cabeleireira e megahista Marilza eleoterio de Barcelos silva,  de Campo grande, empreendeu negócio para solucionar um problema real vivenciado por ela há mais de 20 anos no mercado da beleza:  o alto custo dos apliques com cabelo humano. desta forma, desenvolveu o fio vegetal, feito a partir da fibra de bananeira, em 2018, motivada  pela necessidade de criar peruca acessível para uma amiga diagnosticada com câncer. ao cortar um cacho de banana, observou alguns fios e se perguntou sobre a possibilidade de usá-los como cabelo. ela conta: “Comecei a tirar os fios, fiz testes com produtos caseiros,  fui tentando até que cheguei a um resultado em que o cabelo ficou macio, sedoso”. o resultado foi que, com programa do sebrae  em parceria com o governo do estado, tornou-se uma empreendedora.

DiálogoGleice Mara Amado

 

DiálogoÍsis Valverde

De fora

Enquanto deputados dos mais diversos estados apresentaram  32 projetos para prevenir  e combater a exposição indevida, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes  na internet, não se verificou nenhuma iniciativa de parlamentares de MS. Presidente da Casa,  Hugo Motta disse que tais projetos terão prioridade nas votações  e anunciará uma comissão  para formular ações de proteção  às crianças nas redes sociais.

Medidas

A motivação que levou à apresentação das propostas foi a publicação,  do influencer Felca, de vídeo  abordando o problema, com diversos casos em que jovens  são expostos na internet.  Foram propostas medidas como restrições à monetização de vídeos, fotos e transmissões ao vivo com participação de menores, regras para atuação artística de crianças e adolescentes no meio digital. Também estão previstas exigências como alvará judicial, por exemplo.

Tangente

Acusado de ter se recusado  a sair da cadeira do presidente da Câmara Federal quando este tentou acabar com a ocupação da Mesa Diretora, o deputado Marcos Pollon, tentando escapar da punição, alega que é “autista” e que não teria “entendido” o que estava acontecendo. Ironicamente, alguém lembrou que o parlamentar está ficando especializado em arrumar  a tal da desculpa, assim como  fez quando xingou lideranças  do partido que passaram para  os tucanos a condução da legenda em Mato Grosso do Sul.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

SAÚDE

Entenda a relação entre o cuidado com os ouvidos e o bem-estar na terceira idade

Especialistas explicam como o cuidado com os ouvidos pode preservar a autonomia, a comunicação e até a memória na terceira idade, ajudando a superar o desafio da perda auditiva no envelhecimento; "Ouvir bem é essencial para viver bem", diz médica

13/08/2025 09h30

Compartilhar
Comum com o envelhecimento, perda auditiva pode afetar diretamente a comunicação, a cognição e até mesmo o equilíbrio emocional de quem está na terceira idade

Comum com o envelhecimento, perda auditiva pode afetar diretamente a comunicação, a cognição e até mesmo o equilíbrio emocional de quem está na terceira idade Reprodução

Continue Lendo...

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, o cuidado com a saúde auditiva dos idosos se tornou mais do que uma questão de bem-estar. É uma necessidade de saúde pública

 A perda auditiva, comum com o envelhecimento, pode afetar diretamente a comunicação, a cognição e até mesmo o equilíbrio emocional de quem está na terceira idade. A boa notícia é que há muito o que fazer para prevenir, detectar precocemente e tratar essas alterações.

A perda auditiva mais comum na velhice, segundo a médica otorrinolaringologista Ana Beatriz Spina, é a presbiacusia. Trata-se de uma degeneração natural do sistema auditivo. “Ela afeta principalmente as frequências agudas e, muitas vezes, vem acompanhada da queixa de que a pessoa ‘ouve, mas não entende’”, explica a médica.

Outros fatores, como exposição a ruídos ao longo da vida, doenças crônicas, uso de medicamentos ototóxicos (que lesionam o ouvido) e infecções prévias, também contribuem para o agravamento do quadro.
Além disso, hábitos aparentemente inofensivos podem ter impacto negativo.

“O uso de cotonetes, por exemplo, pode empurrar a cera para o fundo do canal auditivo, acumulando o cerume ao invés de remover, e também pode causar infecções ou até perfuração do tímpano. O ideal é limpar apenas a parte externa da orelha com uma toalha úmida”, orienta dra. Ana Beatriz.

Já a fonoaudióloga Christiane Nicodemo, mestre em distúrbios da comunicação e linguagem, ressalta o papel da fonoaudiologia tanto na prevenção quanto na reabilitação.

“Realizamos exames audiológicos periódicos para detectar precocemente qualquer alteração, orientamos sobre prevenção e estimulamos a audição no cotidiano com exercícios auditivos e cognitivos”, afirma a especialista.

SINAIS

É comum que o idoso demore a reconhecer os primeiros sinais de perda auditiva. A dra. Ana Beatriz lista alguns dos principais indícios de que é hora de procurar um especialista:

“Dificuldade para entender conversas, aumento do volume da TV, zumbido constante e até quedas frequentes podem estar associados à perda auditiva. O ideal é fazer uma avaliação a cada um ou dois anos, mesmo sem sintomas”, recomenda a médica.

O acompanhamento também é essencial para quem já utiliza aparelhos auditivos. “Eles devem ser ajustados conforme o feedback do paciente e o uso precisa ser gradual, começando em ambientes mais tranquilos. O apoio do fonoaudiólogo nessa fase é fundamental”, explica Christiane.

Segundo ela, parte do trabalho é ajudar o idoso a encarar o dispositivo como um aliado. “É importante desmistificar o aparelho auditivo como um sinal de incapacidade. Ele representa, na verdade, autonomia e reconexão com o mundo”, afirma.

OUVINDO MELHOR

A prevenção e o estímulo auditivo podem estar no dia a dia. Ouvir música identificando os instrumentos, tentar localizar sons de olhos fechados, praticar jogos de memória sonora e comentar o conteúdo de podcasts são alguns dos exercícios sugeridos por Christiane.

“Conversar em ambientes tranquilos e bem iluminados, para aproveitar a leitura labial, também é uma estratégia valiosa”, diz a fonoaudióloga.

Do ponto de vista médico, a dra. Ana Beatriz recomenda uma vida saudável como grande aliada da audição.

“Controlar doenças crônicas como diabetes e hipertensão, evitar medicamentos ototóxicos, adotar uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos são cuidados que protegem a saúde auditiva”, afirma.

Ela destaca ainda a importância da vacinação contra doenças como gripe, pneumonia e meningite, que podem afetar diretamente o sistema auditivo.

ALÉM DOS OUVIDOS

A perda auditiva não tratada está associada ao isolamento social, à depressão e até ao declínio cognitivo. Por isso, cuidar da audição é, também, cuidar da mente e das relações.

“Quando o idoso começa a se afastar das conversas por não conseguir acompanhar, isso impacta diretamente sua qualidade de vida”, alerta a fonoaudióloga.

Ambas as especialistas concordam que a chave está na informação e na ação precoce.

“A audição deve ser acompanhada com o mesmo zelo que temos com a visão, a pressão arterial ou a glicemia. Ouvir bem é essencial para viver bem”, afirma dra. Ana Beatriz.

