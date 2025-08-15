Guarda-chuva, capa e chapéu do mais puro aço deverão ser adotados por algu... Leia na coluna de hoje

Lucas Lujan - escritor brasileiro
Eu sinto saudade da coragem que eu tinha quando estava aprendendo a andar, quando não sentia vergonha de pisar em falso e entendia a queda como um progresso”.
Felpuda
Guarda-chuva, capa e chapéu do mais puro aço deverão ser adotados por algumas figurinhas da política nesses próximos meses, para enfrentar as intempéries das eleições de 2026. O mau humor do eleitorado anda aflorado, e cobrança a respeito dos resultados dos mandatos será feita sem dó nem piedade. Promessas não cumpridas, votação contra os interesses da população, apoio para engavetar projetos, viagens desnecessárias com verba pública, entre outras “peraltices”, virarão temporal sobre quem só brincou de legislar. Certamente, galerinha se assustará com os trovões e relâmpagos e correrá para não ser atingida pelos raios.
Doações
Nos últimos dois anos, o Brasil registrou aumento de 1,9% no número de bolsas de sangue coletadas, saindo de 3,25 milhões, em 2023, para 3,31 milhões, em 2024. Até maio deste ano, já haviam sido doadas mais 830 mil bolsas de sangue em todo o País, sendo 12,3 mil em MS.
Mais
Importante crescimento pode ser observado em Mato Grosso do Sul, onde, no mesmo período, a quantidade de bolsas coletadas passou de 49.666 para 52.654, crescimento de 6%. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde.
Fio desencapado
Como previsto pelo Diálogo, a guerra em plenário na Assembleia Legislativa de MS entre direita e esquerda “pegou fogo”. Os deputados Pedro Kemp, José Orcírio e Gleice Jane, do PT, partiram para o ataque contra o ex-presidente Bolsonaro e o mais novo “inimigo” político deles, o governador Riedel. O embate envolveu os parlamentares Coronel David, José Teixeira e Pedro Caravina, além de Lidio Lopes.
“Paternidade”
O embate teve início quando Pedro Kemp usou a tribuna para reclamar que nenhum gestor em MS dava crédito ao governo Lula pelos recursos aplicados. Segundo ele, há “esquecimento” sobre isso, e aproveitou para atacar o ex-presidente Bolsonaro, que não teria feito investimentos aqui no Estado.
Números
O deputado José Teixeira pediu aparte e disse que Bolsonaro construiu foi “uma nação verde e amarela” e citou investimentos feitos em MS pelo ex-presidente, o ex-governador Reinaldo Azambuja e, no momento, o governador Eduardo Riedel. O deputado José Orcírio, por sua vez, disse que os parlamentares da direita ficaram emudecidos porque não teriam como fazer contraponto. Aí veio o “massacre”: Coronel David citou, com números, o que Bolsonaro fez pelo Estado, Pedro Caravina apresentou valores aplicados na segurança pública e Lidio Lopes contestou o envio de recursos para obras em Campo Grande. Como se vê...
ANIVERSARIANTES
Marlene Aparecida Rocha
Marcelo Miglioli
Ariane Vanuire Da Rocha Lovato
Dr. Sérgio Fernandes Martins
Martha Barbosa Dos Santos Pereira
Marcos Antônio Silva De Souza (Marcão)
Paulo Fernando Demeterco
Dr. Duizio Ferreira Marques
Waldeci Alves Batista
Itamira Assunta Bertuol
Dr. Márcio Cézar Toledo
Nair Rodrigues Savietto
Moacir Antônio De Carvalho
Maria Tereza Silva Oshiro
Edgar Rodrigues Pereira
Flávio Leandro Da Silva
Luzia Fumiko Oshiro
José Tavares Sobrinho
Francisco Antonio Costa
Reinaldo José Sabadotto
Heyder Bartz
Airton Alves Bernardes
Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto
Ariel Dittmar Raghiant
Fábio Teruya
Déa Maria Jacques Costa
Luiz Angelo Negrisolli
Romeu Geraldo Da Silva Lopes
Carlos Zanin De Almeida
Anisley Queiroz Barbosa
Marcelo Oliveira Provenzi
Euclides Archangelo Calça
Paulo Cesar De Arruda Cangussu
Maria Adelaide Da Silva Curto Do Nascimento
Tuany Rezende Salgado
Valmir Da Silva Ajala
Diva Elena Duarte
Ary De Souza Vasco
Isabel De Souza Silveira
Juliana Oliveira De Loureiro
Ramão Francisco Martins
Vanda Amâncio Mendes
Ruth De Souza Salviano
Wilson Mariano
Dr. Alcides Trentin
Tadahisa Nagato
Dione Santos
Maria Novaes Guimarães
Hugo César Zapatta
Maria Inês De Moraes Cavalheiro
Julião Cáceres Duarte
Odete Rodrigues De Matos
Benedito Alves De Godoy
Maria Regina Rizzati Ferreira
Calixto Felipe Hueb
Maria Das Graças Militão
Antônio Jorge Salomão
Agnes Pereira Do Vale
José Angelo Bianhessi
Líbia Azambuja
Rochane Nogueira
Nelson Medeiros
Helenildo Alves Nogueira
Arnaldo Villarinho
Ramão Assunção Dos Santos
Luiz Carlos Santana
Camila Almeida Duarte
Nestor Pache Anache
Carolina Martins Pithan
Samia Marian Bichara Sassinem Freitas
Neide Pinheiro De Lima Severo
Augusto Barbosa De Souza
Elidio Mendes Da Silva
José Manoel Borges
Flávio Sasdelli
Assunção Santú Cabral De Arruda
Virgínia Barbosa Lemes
Luiz Antonio Angelo Da Silva
Sebastião Roberto De Oliveira Novaes
Clotilde Romero Paré
Basílio Meirelles De Camargo
Sílvia Emiko Higa Yamazake
Telma Oliveira Quadros
Milena Perapelle Nogueira
Aildes Glória Ludovice Borges
Takeshi Matsubara
Cláudio Mario Decarli Cantelli
Renata Clotilde Zanda Bodstein
João Yoshinori Suyama
Adalto Cézar Fregadolli
Zilene Maris Mazzucco
José Da Silva Curto
Fábio De Souza Zanella
Luciane Dainez Sozzi
Flávia Maria Assis De Rezende Bortoluzzi
Adriana Paula Braghin Serenario Tadano
Helkis Clark Ghizzi
Samira Kalache
Takako Okada Natsuneda
Miryan Saddi Lacerda Stochiero
Millene Bortoloti Minhos
Rosali Barbosa Dos Santos
Massaomi Suguimoto
Mariana Rabelo Batoni
Vera Abadia Martins Terra Hildebrand
*Colaborou Tatyane Gameiro