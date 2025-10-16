Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

"Guerra verbal" entre conhecida figurinha política...leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (16)

Ester Gameiro

16/10/2025 - 00h30
"Mario Sergio Cortella escritor brasileiro
Ética é o conjunto de valores e princípios 
que nós usamos para decidir as três grandes 
questões da vida: ‘Quero?’, ‘Devo?’, ‘Posso?’”

FELPUDA

“Guerra verbal” entre conhecida figurinha política e assessora de um dos poderes públicos descambou para o conhecido gesto obsceno que já foi feito mais recentemente em estádio de futebol cheio por um dos ministros do STF. O embate entre as duas pessoas ocorreu durante determinada manifestação, realizada em frente à entrada principal de certo órgão.

Depois de ouvir acusações da servidora sobre suas atitudes políticas e doutrinas partidárias, a criatura perdeu o rumo e o prumo, abriu sorriso nervoso, ergueu as mãos e ali começou a “sessão baixaria”. Como disse Shakespeare: “Sabemos o que somos, mas ignoramos o que podemos nos tornar”

Costurando

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS, vem acompanhando o governador Riedel em vários eventos. Ambos são do mesmo partido, o Progressistas.

Mais

O parlamentar vem costurando internamente para viabilizar seu nome à disputa pelo Senado. Até 
onde se sabe, ele não teria arestas no PL nem no União Brasil, que caminharão juntos em 2026.


A segunda edição do livro “Um Homem de Legado” foi lançada oficialmente ontem, em evento realizado no auditório da Fecomércio-MS, em Campo Grande. Produzida em formato de coautoria, a obra traz a biografia de 15 personalidades de MS, narrando suas trajetórias de vida tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

Os 15 biografados são de várias áreas e narram em primeira pessoa suas próprias jornadas, desafios, superações e conquistas. Na equipe de profissionais que atuou na edição da obra estão os jornalistas Rose  Rodrigues, Leandro Ferreira e André Farinha. 

A arte da capa tem Kamila Escobar Uehara como autora, o projeto gráfico e a diagramação 
ficaram a cargo de Pedro Opka e a revisão ortográfica e gramatical foi de Patricia Marques. O livro foi produzido pela editora Rede e Editora AN, sob a coordenação da empresária Noêmia Ana Frazão

Tal e qual

Dizem que o novo diretório do PL tem a “cara de Bolsonaro”. A presidência, como havia sido estabelecido por ele, ficou com Reinaldo Azambuja, que, no comando, se torna o nome da direita em MS.

A 1ª vice-presidência está nas mãos de Tenente Portela, amigo de longa data do ex-presidente, enquanto a 2ª vice-presidência foi destinada ao deputado federal Rodolfo Nogueira. Já o deputado estadual Coronel David, parlamentar da copa e cozinha do ex-presidente, assumiu a secretaria-geral.

Espaço

A não inclusão dos nomes de João Henrique Catan e Marcos Pollon, deputados estadual e federal, respectivamente, na formação do novo diretório do PL sinaliza que a direção do partido em MS 
não paralisará sua estratégia eleitoral para 2026 em razão da rebeldia dos dois integrantes, que foram reeleito e eleito na onda bolsonarista. 

A maioria dessa executiva estadual é composta por liberais mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a dupla vê o espaço ficar cada vez menor.

Brecha

Alguns liberais têm dito que os parlamentares Catan e Pollon estariam contribuindo para mostrar à população a existência de um “racha” no partido, que, além disso, poderá abrir brechas para que a esquerda se aproveite 
disso e avance sobre o eleitorado em dúvida. Afirmam que os dois estariam indo contra as definições do ex-presidente Bolsonaro, a quem devem desempenho nas urnas.

Cécilia de Saint-Viteux Miles e Murilo Lomas / Foto: Senso

Dra. Mariana Vilela e Cauê Marque

Dra. Mariana Vilela e Cauê Marques

HOMENAGEM

Dia dos Professores traz reflexão sobre a saúde mental e o esgotamento emocional

Saúde mental e esgotamento emocional na educação precisam de mais espaço no debate público e na gestão de recursos humanos para os educadores que atuam no dia a dia da sala de aula

15/10/2025 09h30

15/10/2025 09h30

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mental

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mental Foto / Divulgação

Celebrado hoje, 15 de outubro, o Dia dos Professores é uma data dedicada a homenagear quem faz da sala de aula um espaço de transformação. Mas, em meio às celebrações, o dia também acende um alerta: quem está cuidando de quem ensina?

Por trás de cada lição em sala, há histórias de sobrecarga, insegurança e adoecimento emocional. De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), com base em dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mental.

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mentalAlém da atuação direta em sala de aula, no processo de aprendizagem, os professores acabam assumindo funções que extrapolam sua formação, intervindo como mediadores, conselheiros, psicólogos, gestores e até figuras de apoio para famílias em vulnerabilidade, mas, muitas vezes, não contam com o suporte e orientação necessária para essas tarefas - Foto / Divulgação

PRESSÃO E BURNOUT

O principal diagnóstico é o esgotamento emocional, frequentemente associado à depressão e à síndrome de burnout, condições que têm se tornado cada vez mais comuns entre educadores.

A professora Ariane Meneghetti afirma que o adoecimento psíquico deixou de ser um fenômeno isolado para se tornar uma realidade coletiva nas escolas e universidades. O excesso de tarefas, a desvalorização e a falta de suporte institucional, segundo a educadora, transformaram o ambiente educacional em um terreno fértil para o esgotamento.

“A docência, que é uma profissão maravilhosa e significativa, vem sendo atravessada por muita pressão. O emocional se esgota e, com ele, a saúde física e mental do professor”, observa Ariane, que é psicopedagoga e atua como coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico da Estácio.

ROTINA QUE ADOECE

A sobrecarga vivida pelos professores vai muito além da sala de aula. Além de ensinar, eles assumem funções que extrapolam sua formação: são mediadores, conselheiros, psicólogos, gestores e até figuras de apoio para famílias em vulnerabilidade. Sem o suporte necessário, acabam vivendo uma rotina marcada por cansaço, frustração e solidão profissional.

Ariane destaca que fatores como a baixa remuneração, a falta de diálogo com a gestão escolar e as condições precárias de trabalho agravam o quadro. Um dos pontos mais delicados, segundo ela, é o desafio da inclusão escolar.

NEURODIVERGÊNCIAS

Muitos docentes acolhem alunos com deficiência ou neurodivergências, mas não recebem preparo nem recursos suficientes para garantir um acompanhamento adequado. Essa ausência de estrutura – tanto pedagógica quanto emocional – gera insegurança e sentimento de impotência, ampliando o risco de adoecimento.

PANDEMIA

O impacto da pandemia da Covid-19 também deixou marcas profundas na saúde mental dos educadores. O isolamento, a transição para o ensino remoto e o medo de adoecer criaram um ambiente de incerteza que desencadeou ansiedade, estresse e crises de pânico.

Durante esse período, relata Ariane, os professores precisaram se adaptar rapidamente às novas tecnologias e metodologias de ensino. A mudança abrupta, somada à perda do contato humano, essencial para o vínculo pedagógico, levou muitos profissionais a questionarem o próprio papel. O que antes era fonte de realização pessoal se transformou, em muitos casos, em um espaço de angústia e desorientação.

DESCONEXÃO

Essas mudanças não se desfizeram com o fim da pandemia. Para muitos docentes, a sensação de exaustão e desconexão com o propósito de ensinar permaneceu, revelando o quanto a saúde mental precisa ser tratada como parte da política educacional, e não como tema passageiro de campanhas sazonais.

Mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mentalCom direção de João Jardim, o documentário “Pro Dia Nascer Feliz” (2005) apresenta um diagnóstico sensível sobre as condições da educação no Brasil, abordando, além das discrepantes realidades dos estudantes em diferentes regiões do Brasil, o desafio enfrentado pelos docentes para conduzir suas turmas tanto na rede pública quanto em escolas privadas - Foto / Divulgação

DO DISCURSO À PRÁTICA

Apesar do avanço nas discussões sobre saúde mental, o tema ainda é tratado de forma superficial e pontual em muitas instituições. Ariane reforça a necessidade de políticas permanentes de cuidado, que integrem o bem-estar docente ao cotidiano das escolas.

Partindo de sua experiência profissional, a psicopedagoga cita como exemplo o próprio Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (Naap), da Estácio, que oferece acompanhamento psicológico e psicopedagógico a professores, coordenadores e alunos. A coordenadora do Naap diz que a iniciativa busca transformar o acolhimento em cultura institucional.

APOIO

Práticas como a criação de espaços de escuta ativa, grupos de apoio emocional, formações voltadas ao autocuidado e flexibilização da carga horária, segundo Ariane, são medidas eficazes para reduzir o estresse e fortalecer vínculos. Mais do que prevenir afastamentos, essas ações promovem pertencimento, reconhecimento e equilíbrio emocional.

A saúde mental dos educadores é um reflexo direto das condições de trabalho, da valorização profissional e da importância que a sociedade atribui à educação. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar o cuidado em política e a empatia em prática.

Felpuda

As raias de alguns "atletas políticos" considerados quase que imbatíveis...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (15)

15/10/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Maria Julia Paes de Silva - escritora brasileira

"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

 

FELPUDA

As raias de alguns “atletas políticos” considerados quase que imbatíveis em 2026 começam a aparentar que não estariam com pavimentação excepcional, o que poderia comprometer o desempenho na hora do “vai ou racha”. Embora os competidores estejam na área de aquecimento, um está olhando ressabiado para o outro, temeroso de que alguma coisa possa acontecer tão logo seja dada a largada. Torcidas organizadas de uns e outros estão começando também a enrolar a bandeira do “já ganhou!” e saindo de fininho, para não passar vergonha antes da hora. Alcançar o pódio e erguer a taça, segundo alguns dos “técnicos”, não será fácil.

Diálogo

Instrução

Em nível de escolaridade, o maior número de eleitores de Mato Grosso do Sul está concentrado no grupo de quem tem o Fundamental incompleto, registrando total de 472.889 pessoas, seguido de quem tem o Ensino Médio completo, que somam 457.820 aptos a votar. 

Mais

Os números são do Tribunal Regional Eleitoral de MS, que apresenta ainda outros níveis: Médio incompleto (308.739 votantes), Superior completo (280.362), Superior incompleto (145.574), Fundamental completo (113.614), quem lê e escreve (108.736) e analfabeto (63.774).

DiálogoDr. Benedicto (Benê) Anache com sua filha Luciana Anache Victoriano
DiálogoNewton Lima e Claudio Barbosa  

Na mira

O PT deverá centrar fogo contra a administração da prefeita Adriane Lopes (PP) para, dessa forma, atingir também seu colega de partido, o governador Riedel. Os petistas, a partir de agora, devem começar a mostrar que boa parte dos investimentos em obras da Capital seriam provenientes da União. Com isso, a ideia é desgastar a prefeita, que comanda o município com o maior colégio eleitoral do Estado, atacar o PP e, por tabela, o chefe do Executivo estadual. O jogo será pesado. 

Motivos

Nos meios políticos, as conversas de bastidores são de que integrantes do MDB estariam torcendo o nariz para uma eventual candidatura da ministra Simone Tebet ao Senado, pois empurraria o partido para os braços do PT e de Lula. Mas há também quem diga que o motivo seria outro: estaria sendo dado o troco a ela, porque, em 2018, depois de aceitar ser pré-candidata ao governo, desistiu após uma semana e o partido mergulhou numa crise da qual não se recuperou mais em MS.

Em análise

O projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026 foi encaminhado pelo governador Riedel à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê receita de R$ 27,190 bilhões para 2026. Neste ano, a estimativa de receita foi de R$ 26,4 bilhões. A matéria tramita na Casa de Leis e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

