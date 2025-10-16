"Guerra verbal" entre conhecida figurinha política...leia na coluna de hoje

"Mario Sergio Cortella escritor brasileiro

Ética é o conjunto de valores e princípios

que nós usamos para decidir as três grandes

questões da vida: ‘Quero?’, ‘Devo?’, ‘Posso?’”

FELPUDA

“Guerra verbal” entre conhecida figurinha política e assessora de um dos poderes públicos descambou para o conhecido gesto obsceno que já foi feito mais recentemente em estádio de futebol cheio por um dos ministros do STF. O embate entre as duas pessoas ocorreu durante determinada manifestação, realizada em frente à entrada principal de certo órgão.

Depois de ouvir acusações da servidora sobre suas atitudes políticas e doutrinas partidárias, a criatura perdeu o rumo e o prumo, abriu sorriso nervoso, ergueu as mãos e ali começou a “sessão baixaria”. Como disse Shakespeare: “Sabemos o que somos, mas ignoramos o que podemos nos tornar”

Costurando

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS, vem acompanhando o governador Riedel em vários eventos. Ambos são do mesmo partido, o Progressistas.

Mais

O parlamentar vem costurando internamente para viabilizar seu nome à disputa pelo Senado. Até

onde se sabe, ele não teria arestas no PL nem no União Brasil, que caminharão juntos em 2026.



A segunda edição do livro “Um Homem de Legado” foi lançada oficialmente ontem, em evento realizado no auditório da Fecomércio-MS, em Campo Grande. Produzida em formato de coautoria, a obra traz a biografia de 15 personalidades de MS, narrando suas trajetórias de vida tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

Os 15 biografados são de várias áreas e narram em primeira pessoa suas próprias jornadas, desafios, superações e conquistas. Na equipe de profissionais que atuou na edição da obra estão os jornalistas Rose Rodrigues, Leandro Ferreira e André Farinha.

A arte da capa tem Kamila Escobar Uehara como autora, o projeto gráfico e a diagramação

ficaram a cargo de Pedro Opka e a revisão ortográfica e gramatical foi de Patricia Marques. O livro foi produzido pela editora Rede e Editora AN, sob a coordenação da empresária Noêmia Ana Frazão

Tal e qual

Dizem que o novo diretório do PL tem a “cara de Bolsonaro”. A presidência, como havia sido estabelecido por ele, ficou com Reinaldo Azambuja, que, no comando, se torna o nome da direita em MS.

A 1ª vice-presidência está nas mãos de Tenente Portela, amigo de longa data do ex-presidente, enquanto a 2ª vice-presidência foi destinada ao deputado federal Rodolfo Nogueira. Já o deputado estadual Coronel David, parlamentar da copa e cozinha do ex-presidente, assumiu a secretaria-geral.

Espaço

A não inclusão dos nomes de João Henrique Catan e Marcos Pollon, deputados estadual e federal, respectivamente, na formação do novo diretório do PL sinaliza que a direção do partido em MS

não paralisará sua estratégia eleitoral para 2026 em razão da rebeldia dos dois integrantes, que foram reeleito e eleito na onda bolsonarista.

A maioria dessa executiva estadual é composta por liberais mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a dupla vê o espaço ficar cada vez menor.

Brecha

Alguns liberais têm dito que os parlamentares Catan e Pollon estariam contribuindo para mostrar à população a existência de um “racha” no partido, que, além disso, poderá abrir brechas para que a esquerda se aproveite

disso e avance sobre o eleitorado em dúvida. Afirmam que os dois estariam indo contra as definições do ex-presidente Bolsonaro, a quem devem desempenho nas urnas.

Cécilia de Saint-Viteux Miles e Murilo Lomas / Foto: Senso

Dra. Mariana Vilela e Cauê Marques

