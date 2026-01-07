Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Há quem afirme que pré-candidatos ao Senado com menos de dois dígitos nas ... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (7)

Felpuda

07/01/2026 - 00h01
Ronald Reagan - político americano

A visão do governo sobre economia pode ser resumida em frases curtas: se a coisa se move, taxe-a; se continuar em movimento, regule-a; se ela parar de se mover, subsidie-a”.

Felpuda

Há quem afirme que pré-candidatos ao Senado com menos de dois dígitos nas pesquisas sérias de opinião pública deverão ser largados na beira da estrada pelos partidos que estarão apoiando quem realmente apresente mais, digamos, musculatura eleitoral. É senso comum que a fase do “achismo” é coisa do passado. O embate pelas duas vagas deverá ficar entre quatro postulantes, na “matemática” de políticos mais antenados. Como se trata de disputa majoritária, quem tiver bons aliados, base forte, recursos e boa articulação já pode “colocar o sorrisão no rosto”.

Poder

Alguns deputados estaduais de MS já começaram a se mexer para entrar na disputa eleitoral com objetivo não só da reeleição. Querem também chegar ao parlamento com respaldo para tentar a presidência da Casa. Conversas nesse sentido já vêm acontecendo.

Mais

E tão logo findar as eleições, “time” começará a intensificar conversas para que seu objetivo aconteça em fevereiro de 2027. Detalhe: o projeto de poder dos partidos para os próximos anos vem sendo discutido a todo vapor e necessariamente passa pelo futuro comando da Assembleia.

Eduardo Riedel, Beto Pereira e Mauro Mendes

 

Dedé Ramenzoni

Sem briga

O deputado federal Rodolfo Nogueira, bolsonarista raiz, não deverá criar problemas no PL caso sua esposa, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, não consiga ser o segundo nome para disputar o Senado. É essa a avaliação nos meios políticos, onde dizem que essa história de ela deixar o partido, caso não concretize o desejo, não passaria de conversa, pois o parlamentar sabe que em política “bater o pé não agrega, mas espanta”.

Assim, assim...

Rodolfo Nogueira é do agro, assim como os dois pilares da direita e centro-direita o são, no caso, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja, que juntamente com a senadora Tereza Cristina estarão no próximo pleito. Nas eleições de 2022, o parlamentar veio “puxado” pelos votos do seu colega Marcos Pollon. Portanto, não seria de bom tom, segundo dizem, ele bater de frente com as duas lideranças, motivado pelo “querer” da esposa.

Temor

A análise que vem sendo feita é de que Gianni Nogueira não tem cacife eleitoral para disputar o Senado e que isso seria uma temeridade para o propósito da oposição, que é tentar barrar Lula 4 e, caso não consiga, eleger o maior número de senadores para promover mudanças no país. Em 2024, ela se elegeu vice-prefeita de Dourados por um acordo que passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a força política do hoje prefeito Marçal Filho e de outras lideranças da região. Força essa que não deverá contar numa disputa para o Senado. Portanto...

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Fernando Chemin Cury,
  • Maria Cecília Amorim Trad Gonfiantini,
  • Dr. Marcelo Chemin Cury,
  • Alexandre Scaff Raffi,
  • Ilda Salgado Machado,
  • Roberta Marinho Varela Trad,
  • Ariel Gomes de Oliveira,
  • Gilberto Rodrigues Bueno,
  • Maria Lucia Correa da Costa,
  • Neuza Maria Vernille Elias,
  • Willian Pereira Rodrigues,
  • Marlon Augusto Luft,
  • Tutida Massagi,
  • Antonio Rodrigues da Costa,
  • Ricardo Dias Peruca,
  • Terto de Moraes Valente,
  • Ester Tartarotti,
  • Mariléa Abreu de Medeiros,
  • Jully Heyder da Cunha Souza,
  • Francisco Pereira Costa,
  • Dr. Gunter Werner Mayer,
  • Dr. Jorge de Barros Weber,
  • Giovana Terzian Dobashi,
  • Dr. Fernando Peixoto Ennes,
  • Terezinha Sara de Souza Vieira,
  • Dr. Renato Marques de Oliveira,
  • Assahd Milan,
  • Darcy Rabelo Bandeira,
  • Alzemiro Rulfino de Matos,
  • Rosa Maria Martins Oliveira,
  • Carlos Alberto Jorge Leite,
  • Akemy Albuquerque Higa,
  • Vinicius Oliveira da Silva,
  • Joel Duarte,
  • Aurélio de Almeida Metello de Assis,
  • Orlando Pereira de Araújo,
  • Arany da Silveira Barbosa,
  • Iracema Fiorenza,
  • Abdalla Dauhi,
  • Dr. Renato Ferraz,
  • Isabel Cristina Rodrigues Arantes,
  • Dr. Cleberson Dias Lima,
  • Gelson Figueiredo de Barros,
  • Marli Villas Boas Farias,
  • Emilio Carlos Ortiz,
  • Dr. Ruy Celso Barbosa Florence,
  • Karla Adriana Dagher Ferreira,
  • Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza,
  • Rodrigo Binotto Pereira,
  • José Ricardo de Moura,
  • Margarida Gomes Ortiz,
  • Ilda Lopes Nunes,
  • Nilton Taveira Rodrigues,
  • Anael Carlos Rodrigues,
  • Juscelino Ferreira Lima,
  • Judyth Maria da Costa,
  • Mozanei Garcia Furrer,
  • Rony Anderson Correia Rodrigues,
  • José Francisco de Magalhães,
  • Vicente Cassani da Silva,
  • Marinelson do Nacimento Souza,
  • Cleonice Moreno de Alcântara Carvalho,
  • Tanise Darui,
  • Valquirio Rossato,
  • Josi Fabiana Barbosa Lino,
  • Nadia Coderitch de Matos Eloy,
  • Alcir Oliveira da Silva,
  • Carlos Henrique dos Santos Pereira,
  • Camila de Sordi Moraes Lima,
  • Eliana da Silva Gonçalo,
  • Karine Rodrigues Mafra Carvalho,
  • Lilian Kate Pereira,
  • Débora Santos de Souza,
  • Walter Vieira Pereira,
  • Carlos Luciano Nogueira,
  • Gilvanni Machareth,
  • Alessandra Mendonça dos Santos,
  • Reinaldo Pereira da Cruz,
  • Nelson Antônio Garcia de Oliveira,
  • Herbert Lima,
  • Maria José Damiani Schutz,
  • Athemar D´Sampaio Ferraz,
  • Maria Eliza Menezes,
  • Celso Theodoro de Almeida,
  • Nercilio Claudino da Rocha,
  • Cristiane Alez Jara,
  • Edson Rodrigues Martins,
  • Grasielly Cristina Lopes,
  • Helen Elise Húçalo,
  • Idalmir Luis de Morais,
  • Dr. Paulo Soshei Furuguem,
  • Alexandra Caldas Modesto,
  • Itamara Almeida Licarião Coutinho,
  • João Rodrigues Leite,
  • Leandro César Potrich,
  • Murilo Marquini Porto,
  • Elber Barreto,
  • Jair Nunes Pereira,
  • Maria Clara Menezes Lima,
  • Henrique de Oliveira,
  • Carla Cristina Moreira,
  • Luiz Carlos Vieira Gomes,
  • Maria da Graça Teixeira,
  • Mário Ferreira Pires,
  • Patrícia Lima Nunes,
  • Maria Lina Barbosa,
  • Cristovão Pereira Leite,
  • Lorena Gomes Faria,
  • Fátima Lúcia Lopes,
  • Pedro Ivo Correia.

*Colaborou Tatyane Gameiro

ADEUS fim de ano

Árvore de Natal deve ser desmontada nesta terça-feira (6)

Festividades natalinas encerram no Dia de Reis, celebrado anualmente em 6 de janeiro

06/01/2026 11h15

Você pode desmontar sua árvore de Natal a partir de hoje

Você pode desmontar sua árvore de Natal a partir de hoje Bruno Henrique/ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Natal e Ano Novo se passaram, mas, as decorações de fim de ano ainda estão expostas.

Casas, comércios e empresas estão decorados, há dias, com árvores de Natal, guirlandas, coelhos, pinhas, corações, flores, papai noel, pisca pisca, enfeites, bonecos de neve, entre outros. 

Com isso, a dúvida é: quando desmontar a árvore de Natal, o presépio e demais decorações?

As festividades natalinas encerram no Dia de Reis, celebrado anualmente em 6 de janeiro. Portanto, a árvore de Natal e o presépio devem ser desmontados e guardados neste dia, que neste ano cai em uma terça-feira.

A data é marcada pela visita dos três reis magos – Belchior, Baltasar e Gaspar – ao reino, onde comunicam o nascimento de Jesus.

No Brasil, muitas regiões e culturas comemoram a data com festas tipicamente folclóricas chamadas de Folia de Reis ou Ternos de Reis.

De acordo com o catolicismo, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro domingo do Advento, mais conhecido como quatro semanas antes do Natal. Em 2024, essa data caiu no dia 30 de novembro, em um domingo.

Com isso, a árvore fica exposta por 36 dias, de 30 de novembro a 6 de janeiro.

ÁRVORE DE NATAL

A árvore de Natal, além de ser um símbolo tradicionalmente associado às celebrações natalinas, carrega significados profundos que permeiam diversas culturas e tradições.

Em sua essência, representa a vida e a renovação, simbolizando a esperança em meio ao inverno, quando muitas árvores perdem suas folhas.

Decorar a árvore com luzes, enfeites e ornamentos coloridos também é uma forma de expressar a alegria e a beleza que a vida oferece.

Segundo uma antiga tradição alemã, a decoração de uma árvore de natal deve incluir 12 ornamentos para garantir a felicidade de um lar. Confira:

  • Casa: proteção
  • Coelho: esperança 
  • Xícara: hospitalidade
  • Pássaro: alegria    
  • Rosa: afeição
  • Cesta de frutas: generosidade 
  • Peixe: benção de Cristo
  • Pinha: fartura
  • Papai Noel: bondade  
  • Cesta de flores: bons desejos 
  • Coração: amor verdadeiro

 

COMPORTAMENTO E SAÚDE

Entenda o perigo da frase "depois das festas eu começo" e saiba como evitar o ciclo do fracasso

o primeiro problema dessa ideia aparentemente simples é criar uma falsa linha de largada, porque o corpo não entende calendário, mas responde aos estímulos

06/01/2026 10h30

Primeiro passo:

Primeiro passo: "saúde não começa em janeiro, começa quando a decisão deixa de ser adiada" Pixabay

“Depois das festas eu começo!” Essa frase parece inofensiva, quase lógica. Afinal, dezembro é um mês atípico: confraternizações, viagens, rotina desorganizada, alimentação fora do padrão e familiares em casa. Adiar o início do cuidado com a saúde para janeiro soa como uma decisão racional.

“Mas, na prática, essa é uma das frases que mais alimentam o ciclo do fracasso quando o assunto é saúde, exercício físico e mudança de hábitos, especialmente depois dos 40 anos”.

Quem faz o alerta é o professor de educação física Igor Conterato, que é doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo (USP).

O primeiro problema dessa ideia é bem simples de se entender: criar uma falsa linha de largada, como se o corpo funcionasse por datas comemorativas, como se janeiro tivesse algum poder especial que dezembro não tem.

O corpo não entende calendário, porém entende estímulos e sempre responde melhor quando estes começam agora, mesmo que pequenos.

PROMESSA E DESISTÊNCIA

“O segundo problema é psicológico. Quando a pessoa diz que vai começar ‘depois’, ela se autoriza a exagerar ‘antes’. Come mais do que o habitual, se movimenta menos e ignora qualquer sinal de cuidado com o corpo. Porque existe a promessa de que tudo começará no próximo mês, e esse ‘eu’ de agora nunca mais será o mesmo”, observa Conterato.

Primeiro passo: "saúde não começa em janeiro, começa quando a decisão deixa de ser adiada"Regular os horários de descanso também ajuda o corpo a entrar na linha - Foto: Pixabay

O problema é que janeiro chega e o corpo já está cansado, mais pesado, menos disposto, com mais dores e menos energia. A expectativa é alta, porém a condição física não acompanha essa empolgação. O resultado é previsível: tentativas intensas nas primeiras semanas, seguidas de frustração e abandono.

Esse ciclo se repete ano após ano: promessa em dezembro, esforço exagerado em janeiro, desistência em fevereiro – ou em janeiro mesmo – e culpa até o próximo fim de ano. Depois dos 40 anos de idade, esse padrão cobra um preço maior.

O corpo precisa de mais tempo para se adaptar, recuperar e responder aos estímulos. Por isso, exigir mudanças bruscas, treinos longos ou rotinas rígidas logo no início do ano só aumenta o risco de dores, lesões e desmotivação. E o caminho acaba então na desistência.

A HORA É AGORA

Existe uma alternativa muito mais eficiente – e muito menos glamourosa: não esperar o momento perfeito. Evitar o fracasso de janeiro não significa ignorar as festas ou viver em restrição. Significa manter o mínimo de constância.

Primeiro passo: "saúde não começa em janeiro, começa quando a decisão deixa de ser adiada"Foto: Pixbay

Realizar treinos simples e curtos durante a semana, fazer movimentos básicos com regularidade e não agir como se fosse o último fim de ano da vida quando o assunto é alimentação e consumo de álcool. Comece com o mínimo possível e estabeleça, com seu professor ou personal, a progressão do treino.

Quando janeiro chega e o corpo já está em movimento, tudo muda. A disposição é maior, a adaptação é melhor e a chance de manter o hábito aumenta consideravelmente. A mudança deixa de ser um choque e passa a ser uma continuidade. Mas nem tudo está perdido para quem virou o ano na base da procrastinação.

“Saúde não começa em janeiro. Começa quando a decisão deixa de ser adiada”, pontua Conterato.

“Talvez o maior erro não seja exagerar nas festas, mas sim acreditar que existe um mês mágico que conserta tudo depois. O que constrói resultados reais não é a data no calendário, mas o que se faz de forma consistente, mesmo quando a rotina não é perfeita. E, muitas vezes, o melhor jeito de quebrar o ciclo do fracasso de janeiro é simples: não esperar janeiro para começar”, provoca o profissional.

Lembre-se, porém, que nada impede que o primeiro passo em prol de restabelecer o organismo e de hábitos mais saudáveis seja dado hoje.

