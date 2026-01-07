Há quem afirme que pré-candidatos ao Senado com menos de dois dígitos nas ... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ronald Reagan - político americano

A visão do governo sobre economia pode ser resumida em frases curtas: se a coisa se move, taxe-a; se continuar em movimento, regule-a; se ela parar de se mover, subsidie-a”.

Felpuda

Há quem afirme que pré-candidatos ao Senado com menos de dois dígitos nas pesquisas sérias de opinião pública deverão ser largados na beira da estrada pelos partidos que estarão apoiando quem realmente apresente mais, digamos, musculatura eleitoral. É senso comum que a fase do “achismo” é coisa do passado. O embate pelas duas vagas deverá ficar entre quatro postulantes, na “matemática” de políticos mais antenados. Como se trata de disputa majoritária, quem tiver bons aliados, base forte, recursos e boa articulação já pode “colocar o sorrisão no rosto”.

Poder

Alguns deputados estaduais de MS já começaram a se mexer para entrar na disputa eleitoral com objetivo não só da reeleição. Querem também chegar ao parlamento com respaldo para tentar a presidência da Casa. Conversas nesse sentido já vêm acontecendo.

Mais

E tão logo findar as eleições, “time” começará a intensificar conversas para que seu objetivo aconteça em fevereiro de 2027. Detalhe: o projeto de poder dos partidos para os próximos anos vem sendo discutido a todo vapor e necessariamente passa pelo futuro comando da Assembleia.

Eduardo Riedel, Beto Pereira e Mauro Mendes

Dedé Ramenzoni

Sem briga

O deputado federal Rodolfo Nogueira, bolsonarista raiz, não deverá criar problemas no PL caso sua esposa, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, não consiga ser o segundo nome para disputar o Senado. É essa a avaliação nos meios políticos, onde dizem que essa história de ela deixar o partido, caso não concretize o desejo, não passaria de conversa, pois o parlamentar sabe que em política “bater o pé não agrega, mas espanta”.

Assim, assim...

Rodolfo Nogueira é do agro, assim como os dois pilares da direita e centro-direita o são, no caso, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja, que juntamente com a senadora Tereza Cristina estarão no próximo pleito. Nas eleições de 2022, o parlamentar veio “puxado” pelos votos do seu colega Marcos Pollon. Portanto, não seria de bom tom, segundo dizem, ele bater de frente com as duas lideranças, motivado pelo “querer” da esposa.

Temor

A análise que vem sendo feita é de que Gianni Nogueira não tem cacife eleitoral para disputar o Senado e que isso seria uma temeridade para o propósito da oposição, que é tentar barrar Lula 4 e, caso não consiga, eleger o maior número de senadores para promover mudanças no país. Em 2024, ela se elegeu vice-prefeita de Dourados por um acordo que passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a força política do hoje prefeito Marçal Filho e de outras lideranças da região. Força essa que não deverá contar numa disputa para o Senado. Portanto...

*Colaborou Tatyane Gameiro