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Hábitos da vida moderna afetam a troca de pelos dos pets na primavera?

Rotina cada vez mais indoor pode deixar renovação da pelagem diluída ao longo do ano; pólen e maior exposição solar exigem atenção na nova estação

Flavia Viana

Flavia Viana

19/09/2026 - 14h00
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Mais pelos espalhados pela casa costumam anunciar a chegada de uma nova estação para quem tem animais em casa. Isso porque, com a aproximação da primavera, o aumento da luz solar e da temperatura influenciam o ciclo dos folículos, resultando na renovação da pelagem. 

No entanto, as temperaturas cada vez mais irregulares, com oscilações menos previsíveis, além das mudanças da rotina moderna – em que os pets passam boa parte do dia sob luz artificial e ar-condicionado – fazem com que a troca de pelos não acompanhe, necessariamente, a transição das estações.

“Podemos observar ciclos de troca menos definidos e uma renovação da pelagem mais distribuída ao longo do ano, mesmo em animais de raças com troca de pelos naturalmente mais sazonais. Porém, não podemos afirmar que as mudanças climáticas, isoladamente, sejam responsáveis por determinada alteração de pelagem”, explica a médica-veterinária Nathália Starek, CEO da Vidaá Care.

Mesmo assim, a chegada da primavera não deixa de influenciar a pelagem. A forma como essa mudança aparece em cada animal depende de uma combinação de fatores, como raça, genética, tipo de pelo e ciclo folicular.

“Raças com pelagem dupla e subpelo abundante, por exemplo, tendem a apresentar uma troca sazonal mais evidente. Em outros tipos de pelagem, a renovação dos fios pode ocorrer de maneira menos concentrada”, completa Starek.

Nessas raças, como o spitz alemão, o subpelo e o pelo primário fazem parte do sistema natural de proteção da pele e são responsáveis pelo isolamento térmico. Por isso, a simples retirada dessa pelagem não deve ser encarada como solução para as altas temperaturas.

Mantê-la desembaraçada e retirar os fios mortos por meio de escovação são medidas que podem integrar a rotina durante o período de renovação intensa.

“A pelagem não é apenas estética. Ela funciona como uma barreira de proteção entre a pele do cão e o ambiente, participa da proteção física e térmica, e está em constante renovação. Primavera e verão modificam os estímulos ambientais, e os cuidados precisam acompanhar a fisiologia do animal. Também são essenciais a oferta de água, sombra, hidratação e proteção contra exposição excessiva ao calor”, avalia a CEO.

A retirada dos fios que já se desprenderam também merece atenção. A rotina de escovação feita em casa, com frequência e escova adequadas para cada raça, auxilia na retirada natural dos fios mortos. “Não é necessária a remoção mais intensa do subpelo para evitar o ‘abafamento’’ da pele ou simplesmente para diminuir a quantidade de pelos que o animal solta, pois a tração da remoção forçada pode retirar também fios saudáveis”, explica Nathália.

Brilho e tonalidade com o sol
Quando a troca sazonal acontece, a diferença percebida pelo tutor não se resume à quantidade de fios espalhados pela casa. A transição para os meses mais quentes provoca uma renovação fisiológica do ciclo folicular que pode alterar densidade, volume, textura e aparência do brilho da pelagem. 

Além disso, a radiação ultravioleta pode promover alterações oxidativas nas proteínas e nos pigmentos da haste, contribuindo para ressecamento, perda de brilho e até mudanças de tonalidade.

A atenção deve ser redobrada para animais de pelo branco ou claro. A menor presença de melanina no fio reduz a proteção pigmentar, tornando essas pelagens mais vulneráveis à combinação de sol, calor e ressecamento. “Não significa que os cães não possam tomar sol. A recomendação é evitar exposição excessiva, principalmente nos períodos de maior incidência de radiação”, aponta Starek.

Pólen de ‘carona’
Se dentro de casa as condições ambientais podem suavizar os sinais da mudança de estação, do lado de fora a primavera traz um elemento importante para a saúde da pele: o aumento da presença de pólen e outras partículas ambientais. A pelagem funciona como uma barreira para que essas partículas não entrem em contato com a pele, mas elas ainda podem ficar aderidas aos fios.

“Em cães predispostos a alergias ambientais, isso pode representar maior exposição aos alérgenos. É importante reforçar que isso não quer dizer que ele precise, necessariamente, ser tosado ou tomar mais banhos, pois a pele possui uma barreira natural e uma microbiota próprias, que também podem ser prejudicadas por procedimentos excessivos ou pelo uso inadequado de produtos”, afirma a especialista.

Diálogo

Um candidato a deputado estadual enfrenta denúncias no Ministério Público... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (19) e domingo (20)

19/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Henrique de Medeiros - poeta de MS

"Acreditar no amanhã. Mas, nunca esquecer que hoje pode ser o último dia, a última noite do tempo”.

FELPUDA

Um candidato a deputado estadual enfrenta denúncias no Ministério Público por supostos desvios de conduta durante seu mandato em  Câmara Municipal do interior de MS. Conhecido que só por não medir consequências e “atirar pedras para todos os lados”, ele deve responder a sindicância administrativa por, entre outras irregularidades, desvio de função de servidores lotados em seu próprio gabinete. Como bem ensina o provérbio: “Quem tem telhado de vidro não atira pedras ao do vizinho”.

À mil

Dizem que vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, não para: tem rodado o interior de MS à mil por hora, divulgando  resultados da gestão do governador  Riedel. Nem chuva, frio ou sol forte conseguem frear seu ritmo, que é tão eclético quanto a agenda, que vai de conversas sobre futebol a torneios de truco, sem deixar de lado as “aulas” de política.

Cadeiras

Nas eleições de 4 de outubro, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa. São duas vagas por estado e pelo Distrito Federal. Entre os ocupantes dessas cadeiras no mês de setembro, 32 tentam a reeleição, 9 participam das eleições concorrendo a outros cargos ou como suplentes e 13 não são candidatos. As outras 27 cadeiras não estão em disputa neste ano.

Tops

Se a tendência se mantiver, o carro elétrico BYD Dolphin deverá ser o veículo mais vendido em MS no mês de setembro. Até agora, o compacto da multinacional chinesa já vendeu 53 unidades, segundo dados  da Fenabrave, mesma quantidade do Volkswagen Tera. A diferença é que o Tera está vendendo 13,1% menos neste mês. Na terceira posição, aparece o híbrido chinês Haval H6. No mês passado, o  TOP3  dos carros mais vendidos por aqui  ficou na seguinte ordem: VW Polo, VW Tera e BYD Song.

Mais

A renovação ocorre dessa forma porque o mandato de senador dura oito anos.  A cada quatro anos, as eleições alternam a escolha de um terço e de dois terços dos integrantes da Casa. Em 2022, foi escolhido um senador por unidade da Federação. Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos, sem segundo turno.

Dupla comemoração

 Cercada do carinho dos familiares e amigos, a benquista professora Reni Domingos dos Santos comemorou mais um ano de vida. Foi no último dia 6, na residência de sua filha Neca Bumlai, que na mesma data completou 25 anos de casamento (Bodas de Prata) com Fernando Bumlai. Como de costume, tudo estava impecável. Os cliques são de Renan Kubota.

DiálogoFoto: Arquivo pessoal

ANIVERSARIANTES

Sábado (19)

  • Henrique da Silva Lima,
  • Alessandra  Laura de Matos Sousa,
  • Flávio Eduardo Buainain,
  • Regiane Peixoto Albuquerque Schunemann,
  • Isabel Ferreira,
  • Fabiano Ramires,
  • Camila Santos Belchior de Barros,
  • Jorge José de Souza,
  • Maria das Dores Cerqueira Costa,
  • Dr. Seinei Inamine,
  • Waldir Motti,
  • Humberto Lapa Ferri,
  • Deila Lúcia Garcia de Rezende Rocha,
  • Izabel Ferreira,
  • Roberto Trevisan da Silva,
  • Sandro Luis Fracaro,
  • Gillyard Pietro Both Palermo,
  • Getúlio Furtado Barbosa,
  • Reynaldo de Arruda,
  • Dra. Dulce Regina dos Santos Pedrossian,
  • Maria Magali Calipso,
  • Maria Goretti Dal Bosco,
  • Jardelino Ramos e Silva,
  • Dr. Lairson Ruy Palermo,
  • Celso Panoff Philbois,
  • Jennifer Guimarães Leal,
  • Ricardo Fortes Corrêa Meyer,
  • Maria Aparecida Melo,
  • Alberto Jorge de Oliveira,
  • Adenilson Pereira Camargo,
  • Paulo Roberto Barbosa Évora,
  • Antonio Vicente Queiroz Filho,
  • Waldemar Barbosa da Silva,
  • Oneide Benevides Rocha,
  • Maria Célia Medeiros Rocha,
  • Rafael Maikon Torres de Noronha,
  • Dário Nantes,
  • Waldemar de Souza,
  • Dauth Pinto de Almeida,
  • Lúcio Pereira de Souza,
  • Waine Bernardes Fonseca,
  • Nadir Gomes Esteche,
  • Dr. Marcelo Alfredo Salum,
  • Eikiti Tomi,
  • Florivaldo Rodrigues Furtado,
  • Rosilda Silva Bini,
  • Émerson Gonçalo Pereira Filho,
  • Ana Maria Guimarães Ávila,
  • Christiane Bilo,
  • Flávia Marcon,
  • Carlos Eduardo Abdo Villalba,
  • Joaci Corrêa de Mello,
  • Nadir Sugui Matsubara,
  • Regina Lúcia Pereira Alle Hollender,
  • Adhemar Portocarrero Naveira,
  • Aline Akiko Malheiros Kawai,
  • Cassio Guilherme Bonilha Tecchio,
  • Antonio Franco da Rocha Junior,
  • Diogo Sant’ana Salvadori,
  • Jefferson Dobes,
  • Fabrícia Daniela Calvis Moraes,
  • Odir Garcia de Freitas,
  • Felipe Ferrari Marcolin,
  • Camila Estela Hanna,
  • Carlos Alberto Gath,
  • Sigfrit Metz,
  • Márcia Matsico Tibana,
  • Juliana Fernandes Bianchi,
  • Luiz Carlos Giovanini,
  • Suellen Leão Palaoro,
  • Faissal Barakat,
  • Walter Bortoleto,
  • Valeska Pagani Quadros Pavel,
  • Renilda Ota Miyasato.

Domingo (20)

  • Dra. Eymar Angélica Bandeira,
  • Gilberto (Giba) Navarro Santos,
  • Dra. Vanessa Puccinelli Dotti,
  • Lúcia Magalhães Ferreira,
  • Willy Pertinhes,
  • Nayara Moraes Barbosa,
  • Berenice Prestes Gomes,
  • Yolanda Samudio Herrero,
  • Paulo Takehiko Yoshizumi,
  • Glaucea Regina Franco,
  • Dr. Paulo Sukehiro Yonamine,
  • Carmelo Interlando Neto,
  • Afrânio Martinez Marques,
  • Debbie Cruz Cano,
  • Mirian da Silva Santos,
  • Nilo Taira,
  • Rejane Rose Di Giácomo Adri,
  • Gustavo Santiago Torrecilha Cancio,
  • Lívia Regina Viero Rezek,
  • Márcia Maria Souza Costa Moura de Paula,
  • Paulo de Tarso Azevedo Pegolo,
  • Eva de Souza Salmazo,
  • Cicero Barros da Silva,
  • Andréa Rezende Pache de Souza,
  • Enrico Carlos Rodrigues Feitosa,
  • Irene Vieira de Rezende,
  • Rosângela Pereira de Oliveira,
  • Mayara Barbeta Vieira,
  • Valdomiro Aparecido Vieira,
  • Mário Hugo Esteves do Nascimento,
  • Sérgio Maia Miranda,
  • Gilberto Roberto Motta,
  • Sônia Regina Saab,
  • Yara Barnabé da Silva,
  • Edilson Amaral da Rosa,
  • Janaína da Rocha Benites,
  • Nilza Peluslle,
  • Thainara Farias Rocha,
  • Leandro Hungria do Bom Despacho,
  • Celso Vargas Pereira,
  • Izaura Corbucci Peters,
  • Mauro José Tôrres Carpes,
  • Júlio Maria da Silva,
  • Inácio Franco Júnior,
  • Joaquim de Souza Gomes,
  • Felisberto Silvestre dos Santos,
  • Willcand Lemes Zampieri,
  • Dr. Leonildo Herrero Perandré,
  • Ivone Pacheco Alencar,
  • Gisele Castello Zahran,
  • Dilmar Pereira da Silva,
  • Elio Luiz Bobato,
  • Mariane Viana Pereira,
  • Maria Conceição Vilela,
  • Aluízio Alves Teixeira,
  • Wilson Campos da Costa,
  • Dulce Vieira Martinez,
  • Eva Ribeiro da Vila,
  • Mauro Marcondes Ribeiro,
  • Hélio de Azevedo,
  • Maria Aparecida Neves,
  • José Amâncio de Souza,
  • Artur dos Santos Vigário,
  • Herminio Gonçalves da Silva,
  • Jiulhianny Maia,
  • Marco Aurélio Pallacio,
  • Gabriel Moreno Galvanini,
  • Marco Antonio Renzi,
  • Antonio Saonetti,
  • Wilma Maria Leal Vendramini,
  • Laurinda da Silva Curto Cação,
  • Adolfo Valério Pedra,
  • Paulo César Nunes da Cunha,
  • Mauricio Rodrigues Camuci,
  • Malcon Douglas Cappellari.

Colaborou com Tatyane Gameiro.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá espetáculos, sessão gratuita de cinema e opções de lazer para diferentes públicos

Programação reúne espetáculos, sessão gratuita de cinema, atividades infantis, feira, atrações em shoppings e opções de lazer para diferentes públicos

18/09/2026 09h00

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Divulgação

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O fim de semana chega a Campo Grande com uma programação cultural que passa pela literatura, pelo teatro, pelo cinema e pelas brincadeiras.

Entre hoje e domingo, a Capital recebe espetáculos voltados às crianças, sessões gratuitas de filmes, feira de brechós e atividades para famílias, além de atrações em shopping centers.

Entre os destaques está o retorno de Márcio de Camillo ao Teatro Glauce Rocha com “Crianceiras Mário Quintana”, espetáculo que transforma poemas do escritor gaúcho em música e teatro.

A agenda também inclui apresentações infantis no Sesc Teatro Prosa e no Bosque dos Ipês, além de novidades nas programações dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês.

MARIO QUINTANA NO PALCO

Depois de circular por diferentes cidades brasileiras e chegar também às escolas, o projeto “Crianceiras”, criado pelo cantor e compositor Márcio de Camillo, retorna ao local onde nasceu.

Nos dias 19 e 20 de setembro, às 16h, o Teatro Glauce Rocha recebe “Crianceiras Mário Quintana – Poesias Musicadas por Márcio de Camillo”.

POESIA Crianceiras - Montagem teatral feita pelo cantor e compositor Márcio de Camillo marca os 120 anos de nascimento do poeta Mario Quintana
Foto: Divulgação

A montagem marca os 120 anos de nascimento do poeta Mario Quintana e combina música ao vivo, teatro e recursos visuais inspirados no toy theater, conhecido também como teatro de papel.

No palco, figuras de papelão criam cidades e paisagens que acompanham a narrativa. A cenografia é assinada pelo designer e artista gráfico Carlo Giovani e a direção geral é de Luiz André Cherubini, do Grupo Sobrevento.

A história começa em um ambiente cinzento e solitário e acompanha sua transformação até uma celebração da primavera. A escolha do período da apresentação também estabelece uma relação direta com a narrativa do espetáculo.

“Eu tenho muitas histórias nesse teatro e respeito muito esse espaço. Para mim, é um dos grandes teatros da cidade e do Brasil”, afirma Camillo.

A relação do músico com Quintana, porém, começou ainda na juventude, quando recebeu de seu professor de literatura, Mestre João, uma edição da “Antologia Poética de Mario Quintana”.

A experiência também se relaciona com a proposta educacional do projeto, que passou a ser utilizado por professores para aproximar crianças e adolescentes da poesia.

“Eu cheguei à poesia por causa da educação. Então, essa homenagem também é para os educadores, que às vezes são responsáveis pelo sonho de uma pessoa”, diz.

O repertório reúne poemas como “Canção de Junto de Berço”, “Cidadezinha”, “Canção da Ruazinha Desconhecida”, “Canção de Nuvem e Vento”, “Cantiguinha de Verão” e “Canção da Primavera”, apresentados em ritmos como valsa, forró, jazz e rock.

A formação musical conta com Camillo na voz, violão e viola caipira; Nath Calan na percussão e bateria; Tiago Sormani no teclado, sanfona, flauta e clarinete; e Denise Ferrari no violoncelo.

Com 55 minutos de duração, a apresentação tem classificação livre. Os ingressos estão disponíveis pelo link bit.ly/CrianceirasMarioQuintanaCG. Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.

SESC

Encerrando a Semana do Cinema no Sesc Teatro Prosa, hoje, às 19h, a programação termina com “Folhas de Outono”, filme finlandês dirigido por Aki Kaurismäki.

A comédia dramática acompanha Ansa, estoquista de supermercado, e Holappa, um ex-alcoólatra, que se conhecem por acaso em um bar de karaokê em Helsinque.

O encontro entre os dois dá início a uma relação marcada por solidão, dificuldades e mal-entendidos.

Os ingressos para as sessões são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe “O Colecionador de Brincadeiras”, da Trupe Teatro de Brincar.

A montagem reúne cantigas, histórias, brinquedos e personagens ligados à cultura popular brasileira.

A apresentação nasceu do encontro de Edu Brincante com as mestras Lydia Hortélio e Lucilene Silva e apresenta referências de diferentes infâncias do Ppaís. Música, brinquedos, histórias e imaginação são utilizados para aproximar crianças e adultos das brincadeiras tradicionais.

A proposta também busca recuperar memórias de brincadeiras e estimular a participação do público durante a experiência.

Os ingressos estarão disponíveis pelo Sympla.

SHOPPINGS

TEATRO Tin Dô Lê Lê - Espetáculo utiliza bonecos, personagens, músicas e brincadeiras para criar uma experiência de interação entre crianças e familiares
Foto: Divulgação

A programação infantil também chega ao Shopping Bosque dos Ipês no domingo. Às 16h, o projeto Teatro no Bosque apresenta “Tin Dô Lê Lê – Edição Bonecos e Fantasias”, com Edu – Teatro de Brincar.

Voltado especialmente para crianças de 0 a 5 anos, o espetáculo utiliza bonecos, personagens, músicas e brincadeiras para criar uma experiência de interação entre crianças e familiares.

Depois da apresentação, às 16h40min, acontece a oficina “Desenhando a História”, na qual as crianças poderão transformar em desenhos os personagens e momentos vistos no espetáculo.

O teatro e a oficina são gratuitos, mediante inscrição antecipada.

Amanhã, o shopping também recebe o Campeonato Estadual de Xadrez Veteranos 2026, promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (Fesmax). A partir das 14h, acontece ainda o tradicional futebol de mesa, em parceria com a Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems).

Entre as atrações que permanecem no local está o Original Game, experiência destinada a participantes de 6 anos a 80 anos e inspirada em jogos medievais, parques, quermesses e festas populares. O Parque da Galinha Pintadinha, na Praça Central, também continua como opção para as crianças.

A programação religiosa inclui Santa Missa amanhã, às 17h30min, e no domingo, às 11h.

A partir de amanhã, o estacionamento do Shopping Campo Grande, próximo ao Detran, recebe o Adoleta Jump Park. A atração ocupa uma área de 1.600 m² e reúne 22 atividades, entre circuito de obstáculos, rampas, escorregadores e estruturas para escalada.

O espaço é destinado a pessoas a partir de 2 anos e conta com monitores. Os ingressos custam a partir de R$ 49,90 para 20 minutos e R$ 69,90 para 40 minutos. Pessoas com deficiência têm 50% de desconto mediante apresentação de carteirinha ou laudo.

O parque funciona de terça-feira a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 16h às 21h.

Outra atração em funcionamento é a Arena Transformers, voltada para crianças de 2 anos a 13 anos. O espaço tem piscina de bolinhas, inflável com escorregador, cama elástica, kids play e um portal inflável inspirado nos personagens.

Para crianças com menos de 5 anos, a presença de um responsável é obrigatória, sem cobrança de ingresso adicional para o adulto.

Os ingressos variam conforme o tempo de permanência: R$ 60, por até 40 minutos; R$ 70, de 41 a 80 minutos; R$ 80, de 81 a 120 minutos; e R$ 90, de 121 a 160 minutos.

Crianças com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) têm direito à meia-entrada mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

A Arena funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h.
Nas salas de cinema, a programação da semana inclui animação, suspense e terror.

“Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito” acompanha novamente o gato Vicent e o rato Maurice em uma aventura ambientada no Egito. A dupla busca um poderoso gênio enquanto percorre pirâmides e as margens do Rio Nilo. A animação tem classificação de 6 anos.

Já “Antártida” é um thriller psicológico brasileiro ambientado na Estação Comandante Diniz, no Polo Sul.

Durante o rigoroso inverno polar, a cientista Inês sofre uma violência sexual na primeira noite do confinamento, sem conseguir identificar o agressor. A partir daí, a base é tomada pela desconfiança enquanto a subcomandante Elisabeth conduz uma investigação.

O elenco reúne Andréa Beltrão, Lázaro Ramos e Marina Ruy Barbosa, entre outros nomes.

A programação também conta com mais um capítulo da franquia de terror “Resident Evil”. 

DESAPEGA CG

A 28ª edição do Desapega CG será realizada amanhã, das 8h às 16h, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. A feira, promovida pelo Coletivo Nós Amamos Brechó, estava inicialmente prevista para o Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho.

A mudança ocorreu após as fortes chuvas que atingiram Campo Grande. As quadras do Parque Ayrton Senna foram interditadas na quarta-feira, o que levou a organização a buscar outro espaço para manter o evento na data prevista.

O novo endereço fica na Rua Barreiras, s/n, na Vila Moreninha III. Segundo os organizadores, a feira deve reunir cerca de 25 mil itens, entre roupas, calçados, acessórios, objetos e outros produtos.

A entrada é gratuita.

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