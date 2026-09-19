Um candidato a deputado estadual enfrenta denúncias no Ministério Público... Leia na coluna de hoje

Henrique de Medeiros - poeta de MS
"Acreditar no amanhã. Mas, nunca esquecer que hoje pode ser o último dia, a última noite do tempo”.
FELPUDA
Um candidato a deputado estadual enfrenta denúncias no Ministério Público por supostos desvios de conduta durante seu mandato em Câmara Municipal do interior de MS. Conhecido que só por não medir consequências e “atirar pedras para todos os lados”, ele deve responder a sindicância administrativa por, entre outras irregularidades, desvio de função de servidores lotados em seu próprio gabinete. Como bem ensina o provérbio: “Quem tem telhado de vidro não atira pedras ao do vizinho”.
À mil
Dizem que vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, não para: tem rodado o interior de MS à mil por hora, divulgando resultados da gestão do governador Riedel. Nem chuva, frio ou sol forte conseguem frear seu ritmo, que é tão eclético quanto a agenda, que vai de conversas sobre futebol a torneios de truco, sem deixar de lado as “aulas” de política.
Cadeiras
Nas eleições de 4 de outubro, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa. São duas vagas por estado e pelo Distrito Federal. Entre os ocupantes dessas cadeiras no mês de setembro, 32 tentam a reeleição, 9 participam das eleições concorrendo a outros cargos ou como suplentes e 13 não são candidatos. As outras 27 cadeiras não estão em disputa neste ano.
Tops
Se a tendência se mantiver, o carro elétrico BYD Dolphin deverá ser o veículo mais vendido em MS no mês de setembro. Até agora, o compacto da multinacional chinesa já vendeu 53 unidades, segundo dados da Fenabrave, mesma quantidade do Volkswagen Tera. A diferença é que o Tera está vendendo 13,1% menos neste mês. Na terceira posição, aparece o híbrido chinês Haval H6. No mês passado, o TOP3 dos carros mais vendidos por aqui ficou na seguinte ordem: VW Polo, VW Tera e BYD Song.
Mais
A renovação ocorre dessa forma porque o mandato de senador dura oito anos. A cada quatro anos, as eleições alternam a escolha de um terço e de dois terços dos integrantes da Casa. Em 2022, foi escolhido um senador por unidade da Federação. Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos, sem segundo turno.
Dupla comemoração
Cercada do carinho dos familiares e amigos, a benquista professora Reni Domingos dos Santos comemorou mais um ano de vida. Foi no último dia 6, na residência de sua filha Neca Bumlai, que na mesma data completou 25 anos de casamento (Bodas de Prata) com Fernando Bumlai. Como de costume, tudo estava impecável. Os cliques são de Renan Kubota.
ANIVERSARIANTES
Sábado (19)
- Henrique da Silva Lima,
- Alessandra Laura de Matos Sousa,
- Flávio Eduardo Buainain,
- Regiane Peixoto Albuquerque Schunemann,
- Isabel Ferreira,
- Fabiano Ramires,
- Camila Santos Belchior de Barros,
- Jorge José de Souza,
- Maria das Dores Cerqueira Costa,
- Dr. Seinei Inamine,
- Waldir Motti,
- Humberto Lapa Ferri,
- Deila Lúcia Garcia de Rezende Rocha,
- Izabel Ferreira,
- Roberto Trevisan da Silva,
- Sandro Luis Fracaro,
- Gillyard Pietro Both Palermo,
- Getúlio Furtado Barbosa,
- Reynaldo de Arruda,
- Dra. Dulce Regina dos Santos Pedrossian,
- Maria Magali Calipso,
- Maria Goretti Dal Bosco,
- Jardelino Ramos e Silva,
- Dr. Lairson Ruy Palermo,
- Celso Panoff Philbois,
- Jennifer Guimarães Leal,
- Ricardo Fortes Corrêa Meyer,
- Maria Aparecida Melo,
- Alberto Jorge de Oliveira,
- Adenilson Pereira Camargo,
- Paulo Roberto Barbosa Évora,
- Antonio Vicente Queiroz Filho,
- Waldemar Barbosa da Silva,
- Oneide Benevides Rocha,
- Maria Célia Medeiros Rocha,
- Rafael Maikon Torres de Noronha,
- Dário Nantes,
- Waldemar de Souza,
- Dauth Pinto de Almeida,
- Lúcio Pereira de Souza,
- Waine Bernardes Fonseca,
- Nadir Gomes Esteche,
- Dr. Marcelo Alfredo Salum,
- Eikiti Tomi,
- Florivaldo Rodrigues Furtado,
- Rosilda Silva Bini,
- Émerson Gonçalo Pereira Filho,
- Ana Maria Guimarães Ávila,
- Christiane Bilo,
- Flávia Marcon,
- Carlos Eduardo Abdo Villalba,
- Joaci Corrêa de Mello,
- Nadir Sugui Matsubara,
- Regina Lúcia Pereira Alle Hollender,
- Adhemar Portocarrero Naveira,
- Aline Akiko Malheiros Kawai,
- Cassio Guilherme Bonilha Tecchio,
- Antonio Franco da Rocha Junior,
- Diogo Sant’ana Salvadori,
- Jefferson Dobes,
- Fabrícia Daniela Calvis Moraes,
- Odir Garcia de Freitas,
- Felipe Ferrari Marcolin,
- Camila Estela Hanna,
- Carlos Alberto Gath,
- Sigfrit Metz,
- Márcia Matsico Tibana,
- Juliana Fernandes Bianchi,
- Luiz Carlos Giovanini,
- Suellen Leão Palaoro,
- Faissal Barakat,
- Walter Bortoleto,
- Valeska Pagani Quadros Pavel,
- Renilda Ota Miyasato.
Domingo (20)
- Dra. Eymar Angélica Bandeira,
- Gilberto (Giba) Navarro Santos,
- Dra. Vanessa Puccinelli Dotti,
- Lúcia Magalhães Ferreira,
- Willy Pertinhes,
- Nayara Moraes Barbosa,
- Berenice Prestes Gomes,
- Yolanda Samudio Herrero,
- Paulo Takehiko Yoshizumi,
- Glaucea Regina Franco,
- Dr. Paulo Sukehiro Yonamine,
- Carmelo Interlando Neto,
- Afrânio Martinez Marques,
- Debbie Cruz Cano,
- Mirian da Silva Santos,
- Nilo Taira,
- Rejane Rose Di Giácomo Adri,
- Gustavo Santiago Torrecilha Cancio,
- Lívia Regina Viero Rezek,
- Márcia Maria Souza Costa Moura de Paula,
- Paulo de Tarso Azevedo Pegolo,
- Eva de Souza Salmazo,
- Cicero Barros da Silva,
- Andréa Rezende Pache de Souza,
- Enrico Carlos Rodrigues Feitosa,
- Irene Vieira de Rezende,
- Rosângela Pereira de Oliveira,
- Mayara Barbeta Vieira,
- Valdomiro Aparecido Vieira,
- Mário Hugo Esteves do Nascimento,
- Sérgio Maia Miranda,
- Gilberto Roberto Motta,
- Sônia Regina Saab,
- Yara Barnabé da Silva,
- Edilson Amaral da Rosa,
- Janaína da Rocha Benites,
- Nilza Peluslle,
- Thainara Farias Rocha,
- Leandro Hungria do Bom Despacho,
- Celso Vargas Pereira,
- Izaura Corbucci Peters,
- Mauro José Tôrres Carpes,
- Júlio Maria da Silva,
- Inácio Franco Júnior,
- Joaquim de Souza Gomes,
- Felisberto Silvestre dos Santos,
- Willcand Lemes Zampieri,
- Dr. Leonildo Herrero Perandré,
- Ivone Pacheco Alencar,
- Gisele Castello Zahran,
- Dilmar Pereira da Silva,
- Elio Luiz Bobato,
- Mariane Viana Pereira,
- Maria Conceição Vilela,
- Aluízio Alves Teixeira,
- Wilson Campos da Costa,
- Dulce Vieira Martinez,
- Eva Ribeiro da Vila,
- Mauro Marcondes Ribeiro,
- Hélio de Azevedo,
- Maria Aparecida Neves,
- José Amâncio de Souza,
- Artur dos Santos Vigário,
- Herminio Gonçalves da Silva,
- Jiulhianny Maia,
- Marco Aurélio Pallacio,
- Gabriel Moreno Galvanini,
- Marco Antonio Renzi,
- Antonio Saonetti,
- Wilma Maria Leal Vendramini,
- Laurinda da Silva Curto Cação,
- Adolfo Valério Pedra,
- Paulo César Nunes da Cunha,
- Mauricio Rodrigues Camuci,
- Malcon Douglas Cappellari.
Colaborou com Tatyane Gameiro.