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Diálogo

Um candidato a deputado estadual enfrenta denúncias no Ministério Público... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (19) e domingo (20)

Ester Figueiredo

19/09/2026 - 00h02
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Henrique de Medeiros - poeta de MS

"Acreditar no amanhã. Mas, nunca esquecer que hoje pode ser o último dia, a última noite do tempo”.

FELPUDA

Um candidato a deputado estadual enfrenta denúncias no Ministério Público por supostos desvios de conduta durante seu mandato em  Câmara Municipal do interior de MS. Conhecido que só por não medir consequências e “atirar pedras para todos os lados”, ele deve responder a sindicância administrativa por, entre outras irregularidades, desvio de função de servidores lotados em seu próprio gabinete. Como bem ensina o provérbio: “Quem tem telhado de vidro não atira pedras ao do vizinho”.

À mil

Dizem que vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, não para: tem rodado o interior de MS à mil por hora, divulgando  resultados da gestão do governador  Riedel. Nem chuva, frio ou sol forte conseguem frear seu ritmo, que é tão eclético quanto a agenda, que vai de conversas sobre futebol a torneios de truco, sem deixar de lado as “aulas” de política.

Cadeiras

Nas eleições de 4 de outubro, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa. São duas vagas por estado e pelo Distrito Federal. Entre os ocupantes dessas cadeiras no mês de setembro, 32 tentam a reeleição, 9 participam das eleições concorrendo a outros cargos ou como suplentes e 13 não são candidatos. As outras 27 cadeiras não estão em disputa neste ano.

Tops

Se a tendência se mantiver, o carro elétrico BYD Dolphin deverá ser o veículo mais vendido em MS no mês de setembro. Até agora, o compacto da multinacional chinesa já vendeu 53 unidades, segundo dados  da Fenabrave, mesma quantidade do Volkswagen Tera. A diferença é que o Tera está vendendo 13,1% menos neste mês. Na terceira posição, aparece o híbrido chinês Haval H6. No mês passado, o  TOP3  dos carros mais vendidos por aqui  ficou na seguinte ordem: VW Polo, VW Tera e BYD Song.

Mais

A renovação ocorre dessa forma porque o mandato de senador dura oito anos.  A cada quatro anos, as eleições alternam a escolha de um terço e de dois terços dos integrantes da Casa. Em 2022, foi escolhido um senador por unidade da Federação. Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos, sem segundo turno.

Dupla comemoração

 Cercada do carinho dos familiares e amigos, a benquista professora Reni Domingos dos Santos comemorou mais um ano de vida. Foi no último dia 6, na residência de sua filha Neca Bumlai, que na mesma data completou 25 anos de casamento (Bodas de Prata) com Fernando Bumlai. Como de costume, tudo estava impecável. Os cliques são de Renan Kubota.

Foto: Arquivo pessoal

ANIVERSARIANTES

Sábado (19)

  • Henrique da Silva Lima,
  • Alessandra  Laura de Matos Sousa,
  • Flávio Eduardo Buainain,
  • Regiane Peixoto Albuquerque Schunemann,
  • Isabel Ferreira,
  • Fabiano Ramires,
  • Camila Santos Belchior de Barros,
  • Jorge José de Souza,
  • Maria das Dores Cerqueira Costa,
  • Dr. Seinei Inamine,
  • Waldir Motti,
  • Humberto Lapa Ferri,
  • Deila Lúcia Garcia de Rezende Rocha,
  • Izabel Ferreira,
  • Roberto Trevisan da Silva,
  • Sandro Luis Fracaro,
  • Gillyard Pietro Both Palermo,
  • Getúlio Furtado Barbosa,
  • Reynaldo de Arruda,
  • Dra. Dulce Regina dos Santos Pedrossian,
  • Maria Magali Calipso,
  • Maria Goretti Dal Bosco,
  • Jardelino Ramos e Silva,
  • Dr. Lairson Ruy Palermo,
  • Celso Panoff Philbois,
  • Jennifer Guimarães Leal,
  • Ricardo Fortes Corrêa Meyer,
  • Maria Aparecida Melo,
  • Alberto Jorge de Oliveira,
  • Adenilson Pereira Camargo,
  • Paulo Roberto Barbosa Évora,
  • Antonio Vicente Queiroz Filho,
  • Waldemar Barbosa da Silva,
  • Oneide Benevides Rocha,
  • Maria Célia Medeiros Rocha,
  • Rafael Maikon Torres de Noronha,
  • Dário Nantes,
  • Waldemar de Souza,
  • Dauth Pinto de Almeida,
  • Lúcio Pereira de Souza,
  • Waine Bernardes Fonseca,
  • Nadir Gomes Esteche,
  • Dr. Marcelo Alfredo Salum,
  • Eikiti Tomi,
  • Florivaldo Rodrigues Furtado,
  • Rosilda Silva Bini,
  • Émerson Gonçalo Pereira Filho,
  • Ana Maria Guimarães Ávila,
  • Christiane Bilo,
  • Flávia Marcon,
  • Carlos Eduardo Abdo Villalba,
  • Joaci Corrêa de Mello,
  • Nadir Sugui Matsubara,
  • Regina Lúcia Pereira Alle Hollender,
  • Adhemar Portocarrero Naveira,
  • Aline Akiko Malheiros Kawai,
  • Cassio Guilherme Bonilha Tecchio,
  • Antonio Franco da Rocha Junior,
  • Diogo Sant’ana Salvadori,
  • Jefferson Dobes,
  • Fabrícia Daniela Calvis Moraes,
  • Odir Garcia de Freitas,
  • Felipe Ferrari Marcolin,
  • Camila Estela Hanna,
  • Carlos Alberto Gath,
  • Sigfrit Metz,
  • Márcia Matsico Tibana,
  • Juliana Fernandes Bianchi,
  • Luiz Carlos Giovanini,
  • Suellen Leão Palaoro,
  • Faissal Barakat,
  • Walter Bortoleto,
  • Valeska Pagani Quadros Pavel,
  • Renilda Ota Miyasato.

Domingo (20)

  • Dra. Eymar Angélica Bandeira,
  • Gilberto (Giba) Navarro Santos,
  • Dra. Vanessa Puccinelli Dotti,
  • Lúcia Magalhães Ferreira,
  • Willy Pertinhes,
  • Nayara Moraes Barbosa,
  • Berenice Prestes Gomes,
  • Yolanda Samudio Herrero,
  • Paulo Takehiko Yoshizumi,
  • Glaucea Regina Franco,
  • Dr. Paulo Sukehiro Yonamine,
  • Carmelo Interlando Neto,
  • Afrânio Martinez Marques,
  • Debbie Cruz Cano,
  • Mirian da Silva Santos,
  • Nilo Taira,
  • Rejane Rose Di Giácomo Adri,
  • Gustavo Santiago Torrecilha Cancio,
  • Lívia Regina Viero Rezek,
  • Márcia Maria Souza Costa Moura de Paula,
  • Paulo de Tarso Azevedo Pegolo,
  • Eva de Souza Salmazo,
  • Cicero Barros da Silva,
  • Andréa Rezende Pache de Souza,
  • Enrico Carlos Rodrigues Feitosa,
  • Irene Vieira de Rezende,
  • Rosângela Pereira de Oliveira,
  • Mayara Barbeta Vieira,
  • Valdomiro Aparecido Vieira,
  • Mário Hugo Esteves do Nascimento,
  • Sérgio Maia Miranda,
  • Gilberto Roberto Motta,
  • Sônia Regina Saab,
  • Yara Barnabé da Silva,
  • Edilson Amaral da Rosa,
  • Janaína da Rocha Benites,
  • Nilza Peluslle,
  • Thainara Farias Rocha,
  • Leandro Hungria do Bom Despacho,
  • Celso Vargas Pereira,
  • Izaura Corbucci Peters,
  • Mauro José Tôrres Carpes,
  • Júlio Maria da Silva,
  • Inácio Franco Júnior,
  • Joaquim de Souza Gomes,
  • Felisberto Silvestre dos Santos,
  • Willcand Lemes Zampieri,
  • Dr. Leonildo Herrero Perandré,
  • Ivone Pacheco Alencar,
  • Gisele Castello Zahran,
  • Dilmar Pereira da Silva,
  • Elio Luiz Bobato,
  • Mariane Viana Pereira,
  • Maria Conceição Vilela,
  • Aluízio Alves Teixeira,
  • Wilson Campos da Costa,
  • Dulce Vieira Martinez,
  • Eva Ribeiro da Vila,
  • Mauro Marcondes Ribeiro,
  • Hélio de Azevedo,
  • Maria Aparecida Neves,
  • José Amâncio de Souza,
  • Artur dos Santos Vigário,
  • Herminio Gonçalves da Silva,
  • Jiulhianny Maia,
  • Marco Aurélio Pallacio,
  • Gabriel Moreno Galvanini,
  • Marco Antonio Renzi,
  • Antonio Saonetti,
  • Wilma Maria Leal Vendramini,
  • Laurinda da Silva Curto Cação,
  • Adolfo Valério Pedra,
  • Paulo César Nunes da Cunha,
  • Mauricio Rodrigues Camuci,
  • Malcon Douglas Cappellari.

Colaborou com Tatyane Gameiro.

diversão

Maior parque inflável do Brasil chega a Campo Grande; veja datas e valores

Circuito possui 1.600 m² com 22 atrações infláveis gigantes

17/09/2026 10h00

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Parque inflável gigante estreia neste fim de semana

Parque inflável gigante estreia neste fim de semana Foto: Reprodução Instagram @adoletajumppark

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Adoleta Jump Park, o maior parque inflável do Brasil, vai desembarcar nos próximos dias em Campo Grande.

O parque estreia neste sábado (19) no estacionamento do Shopping Campo Grande, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, número 4909, bairro Santa Fé.

Funciona de terça-feira a sábado, das 16h às 22h e aos domingos, das 16h às 21h.

O circuito possui 1.600 m² de pura diversão com 22 atrações: circuito de obstáculos, infláveis gigantes, rampas, escorregadores, escaladas radicais e muito mais.

O espaço conta com monitores treinados e especializados que ficarão de olho na criançada.

O limite de idade é de 2 a 102 anos, portanto, a diversão está garantida para crianças, adolescentes, adultos e idosos. É obrigatório o uso de meias para brincar.

Há dois tipos de ingresso:

  • 20 minutos – R$ 49,90
  • 40 minutos – R$ 69,90

* vale ressaltar que pessoas com deficiência (PCD) tem 50% de desconto, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico

Os ingressos são vendidos na hora na bilheteria ou antecipadamente neste site. Se chover, o parque não funcionária por medidas de segurança.

A única regra é se divertir sem limites: basta ter muito ânimo e vontade de pular, correr e escorregar.

Parque inflável gigante estreia neste fim de semanaMaior parque inflável do Brasil. Foto: divulgação/Sato Comunicação

LITERATURA

Em novo livro, a escritora Marlene Figueira resgata textos guardados desde a infância

Advogada, professora e gestora pública, autora retoma escritos guardados desde a infância e lança "Quando o Coração Escreve", que reúne poemas, crônicas e textos sobre cidadania

17/09/2026 08h30

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"Quando o Coração Escreve" reúne sentimentos e pensamentos guardados durante a vida de Marlene Figueira Mariana Piell

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Durante boa parte da vida, escrever foi uma atividade feita em silêncio. Entre aulas, trabalho, responsabilidades domésticas e a criação do filho, Marlene Figueira da Silva encontrava pequenos intervalos para colocar no papel aquilo que pensava e sentia.

Os versos escritos ainda na infância deram lugar, mais tarde, a textos guardados em gavetas, longe dos olhos de outras pessoas. Agora, décadas depois, parte desse material começa a ganhar o mundo pelas páginas de “Quando o Coração Escreve”.

Advogada especialista em Direito Administrativo, professora e gestora, Marlene é atualmente Secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Também é integrante do PEN Centro-Oeste, braço regional do PEN Internacional, entidade que reúne escritores de mais de 100 países e atua na defesa da liberdade de expressão e na promoção da literatura.

Aos poucos, a literatura passou de uma atividade particular para ocupar um espaço cada vez mais importante em sua rotina.

Depois de publicar, em agosto do ano passado, “Até o Último Dia... Deixa Eu Viver do Meu Jeito! Assim é que Sou Feliz”, dedicado à memória do marido, Marlene prepara o lançamento de sua segunda obra. O encontro será realizado no dia 24, em evento aberto ao público na cafeteria Doces Momentos.

QUANDO O CORAÇÃO ESCREVEU

A relação com a escrita começou cedo. Ainda criança, Marlene conta que costumava aproveitar os momentos em que a aula era interrompida para escrever pequenos versos no caderno.

“Desde menina, eu ia para a escola, ficava na sala de aula e, enquanto parava um pouco a aula, eu estava escrevendo versinho no meu caderno”, recorda.

A escrita, entretanto, nunca foi a atividade principal. A necessidade de trabalhar e garantir o sustento acabou ocupando grande parte de sua vida. Marlene chegou a trabalhar em três períodos, conciliando atividades profissionais durante manhã, tarde e noite. Nos fins de semana, as obrigações continuavam dentro de casa.

“Eu trabalhava demais. Eu cheguei a trabalhar três períodos. De manhã, à tarde, à noite e, quando chegava o fim de semana, como eu sou dona de casa também, eu tinha que cuidar da casa, do filho, do marido. Então, não tinha tempo”, relata Marlene sobre a tripla jornada.

Mesmo assim, a escrita permanecia. Quando encontrava algum espaço, Marlene produzia um poema, uma reflexão ou outro tipo de texto e guardava. A gaveta acabou se tornando o lugar onde ficaram muitos desses registros.

LIVRO-PROMESSA

A retomada mais efetiva da literatura aconteceu quando Marlene passou a dispor de mais tempo. Ela deixou de dar aulas no período noturno e também parou de advogar. Foi então que decidiu cumprir uma promessa feita ao marido.

Ele havia vivido uma história marcada por dificuldades. Criado sem pai e sem mãe, ficou sozinho ainda aos seis anos de idade e precisou encontrar seus próprios caminhos. Ao longo do relacionamento, costumava pedir que Marlene registrasse suas memórias.

“Ele sempre falava para mim: ‘Você vai escrever, fazer umas memórias minhas?’ Eu falava assim: ‘Um dia eu vou’”, conta Marlene.

Depois da morte dele, a escritora decidiu que era hora de transformar as lembranças em narrativa. O resultado foi o primeiro livro, publicado em agosto de 2025.

A obra, segundo Marlene, teve uma recepção positiva e marcou o início de uma nova etapa. Até então, ela já havia escrito livros e materiais técnicos relacionados à sua formação e à experiência profissional, especialmente sobre temas como planos de cargos e salários e estatutos.

A literatura, porém, permitiu outro tipo de escrita.

“Eu sempre estava escrevendo a parte técnica. E agora a gente vai chegando a uma idade que vai falar: ‘Ah, agora eu quero fazer o que eu gosto’. E o que eu gosto mesmo é de escrever. É de expor a minha criatividade”, confidencia.

A decisão de continuar veio também do incentivo de pessoas próximas à literatura.

Entre elas, estão Ana Maria Bernardelli, ligada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), responsável pelas correções dos textos, e Delasnieve Daspet, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (Aflams), que, segundo Marlene, a incentivou a publicar o que escrevia.

DO CORAÇÃO À RAZÃO

Se o primeiro livro partiu da memória e da história pessoal do marido, o segundo reúne diferentes facetas da autora. A publicação começa com poemas e passa por crônicas e textos de natureza mais reflexiva, até chegar a conteúdos relacionados à sua formação profissional.

A proposta é justamente não separar completamente a escritora da advogada e da gestora pública. Na obra, os diferentes lados da autora convivem.

Entre os poemas estão textos como “A Crença”, “Fidelidade” e “Criador”. Há também uma parte dedicada à busca pelo conhecimento e à reflexão sobre a própria existência. Na sequência, aparecem textos que dialogam com a experiência profissional de Marlene.

Ela aborda a importância da participação da sociedade no poder público, a relevância do voto, a valorização do serviço público e a necessidade de oferecer uma prestação de serviço de excelência, relacionando esses temas também ao Parlamento sul-mato-grossense.

A escolha faz parte da identidade da obra. Para Marlene, não faria sentido deixar de lado a experiência acumulada durante décadas de atuação profissional.

“É um livro que mistura emoção também, mas um pouco de razão. As poesias são todas saídas do coração”, destaca.

A apresentação do livro também procura evidenciar essa combinação. O texto de apresentação é assinado pelo médico cardiologista e escritor Ewerton Carvalho de Souza.

O prefácio é do médico psiquiatra e escritor Marcos Estevão S. Moura. Ana Maria Bernardelli comenta os poemas e introduz as diferentes partes da publicação.

LITERATURA COMO EXERCÍCIO

A relação de Marlene com os livros também passa pela preocupação com os hábitos de leitura em uma época marcada pela presença constante das telas. Para ela, a facilidade proporcionada pela internet pode acabar diminuindo o exercício da memória e da criatividade quando substitui a construção própria do pensamento.

Ela defende que a tecnologia pode ser uma ferramenta importante, mas não deveria eliminar o esforço de criar, escrever e raciocinar.

“Acho que a internet é muito boa. Só que está estragando a memória da gente, principalmente do jovem. Porque vai lá, copia tudo. O ideal é a gente criar, é a gente escrever aquilo que sai do coração, aquilo que sai do conhecimento da gente”, defende.

Para a escritora, preservar o contato com os livros é importante para que as crianças desenvolvam o gosto pela leitura.

“É tão gostoso folhear um livro, né? O cheiro do livro, sabe? Tudo é gostoso”, declara.

Ela também procura manter o hábito. Integrante do PEN Centro-Oeste, acompanha as publicações dos demais escritores da entidade e procura ler os livros lançados pelos colegas. O tempo é curto, mas a leitura encontra espaço entre as outras atividades.

“Quando a gente gosta, a gente acha jeito. Não é mesmo?”, reflete a autora.

>> SERVIÇO

Lançamento do livro “Quando o Coração Escreve”, de Marlene Figueira da Silva

Data: dia 24.
Horário: às 17h.
Local: Cafeteria Doces Momentos – Rua Dom Aquino, nº 2.055.
Onde comprar: após o lançamento, estará disponível na Amazon, no site da Editora Life e na Livraria Leitura.

“Até o Último Dia... Deixa Eu Viver do Meu Jeito! Assim é que Sou Feliz” está disponível nos mesmos canais.

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