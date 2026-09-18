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AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá espetáculos, sessão gratuita de cinema e opções de lazer para diferentes públicos

Programação reúne espetáculos, sessão gratuita de cinema, atividades infantis, feira, atrações em shoppings e opções de lazer para diferentes públicos

Mariana Piell

Mariana Piell

18/09/2026 - 09h00
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O fim de semana chega a Campo Grande com uma programação cultural que passa pela literatura, pelo teatro, pelo cinema e pelas brincadeiras.

Entre hoje e domingo, a Capital recebe espetáculos voltados às crianças, sessões gratuitas de filmes, feira de brechós e atividades para famílias, além de atrações em shopping centers.

Entre os destaques está o retorno de Márcio de Camillo ao Teatro Glauce Rocha com “Crianceiras Mário Quintana”, espetáculo que transforma poemas do escritor gaúcho em música e teatro.

A agenda também inclui apresentações infantis no Sesc Teatro Prosa e no Bosque dos Ipês, além de novidades nas programações dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês.

MARIO QUINTANA NO PALCO

Depois de circular por diferentes cidades brasileiras e chegar também às escolas, o projeto “Crianceiras”, criado pelo cantor e compositor Márcio de Camillo, retorna ao local onde nasceu.

Nos dias 19 e 20 de setembro, às 16h, o Teatro Glauce Rocha recebe “Crianceiras Mário Quintana – Poesias Musicadas por Márcio de Camillo”.

POESIA Crianceiras - Montagem teatral feita pelo cantor e compositor Márcio de Camillo marca os 120 anos de nascimento do poeta Mario Quintana
Foto: Divulgação

A montagem marca os 120 anos de nascimento do poeta Mario Quintana e combina música ao vivo, teatro e recursos visuais inspirados no toy theater, conhecido também como teatro de papel.

No palco, figuras de papelão criam cidades e paisagens que acompanham a narrativa. A cenografia é assinada pelo designer e artista gráfico Carlo Giovani e a direção geral é de Luiz André Cherubini, do Grupo Sobrevento.

A história começa em um ambiente cinzento e solitário e acompanha sua transformação até uma celebração da primavera. A escolha do período da apresentação também estabelece uma relação direta com a narrativa do espetáculo.

“Eu tenho muitas histórias nesse teatro e respeito muito esse espaço. Para mim, é um dos grandes teatros da cidade e do Brasil”, afirma Camillo.

A relação do músico com Quintana, porém, começou ainda na juventude, quando recebeu de seu professor de literatura, Mestre João, uma edição da “Antologia Poética de Mario Quintana”.

A experiência também se relaciona com a proposta educacional do projeto, que passou a ser utilizado por professores para aproximar crianças e adolescentes da poesia.

“Eu cheguei à poesia por causa da educação. Então, essa homenagem também é para os educadores, que às vezes são responsáveis pelo sonho de uma pessoa”, diz.

O repertório reúne poemas como “Canção de Junto de Berço”, “Cidadezinha”, “Canção da Ruazinha Desconhecida”, “Canção de Nuvem e Vento”, “Cantiguinha de Verão” e “Canção da Primavera”, apresentados em ritmos como valsa, forró, jazz e rock.

A formação musical conta com Camillo na voz, violão e viola caipira; Nath Calan na percussão e bateria; Tiago Sormani no teclado, sanfona, flauta e clarinete; e Denise Ferrari no violoncelo.

Com 55 minutos de duração, a apresentação tem classificação livre. Os ingressos estão disponíveis pelo link bit.ly/CrianceirasMarioQuintanaCG. Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.

SESC

Encerrando a Semana do Cinema no Sesc Teatro Prosa, hoje, às 19h, a programação termina com “Folhas de Outono”, filme finlandês dirigido por Aki Kaurismäki.

A comédia dramática acompanha Ansa, estoquista de supermercado, e Holappa, um ex-alcoólatra, que se conhecem por acaso em um bar de karaokê em Helsinque.

O encontro entre os dois dá início a uma relação marcada por solidão, dificuldades e mal-entendidos.

Os ingressos para as sessões são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe “O Colecionador de Brincadeiras”, da Trupe Teatro de Brincar.

A montagem reúne cantigas, histórias, brinquedos e personagens ligados à cultura popular brasileira.

A apresentação nasceu do encontro de Edu Brincante com as mestras Lydia Hortélio e Lucilene Silva e apresenta referências de diferentes infâncias do Ppaís. Música, brinquedos, histórias e imaginação são utilizados para aproximar crianças e adultos das brincadeiras tradicionais.

A proposta também busca recuperar memórias de brincadeiras e estimular a participação do público durante a experiência.

Os ingressos estarão disponíveis pelo Sympla.

SHOPPINGS

TEATRO Tin Dô Lê Lê - Espetáculo utiliza bonecos, personagens, músicas e brincadeiras para criar uma experiência de interação entre crianças e familiares
Foto: Divulgação

A programação infantil também chega ao Shopping Bosque dos Ipês no domingo. Às 16h, o projeto Teatro no Bosque apresenta “Tin Dô Lê Lê – Edição Bonecos e Fantasias”, com Edu – Teatro de Brincar.

Voltado especialmente para crianças de 0 a 5 anos, o espetáculo utiliza bonecos, personagens, músicas e brincadeiras para criar uma experiência de interação entre crianças e familiares.

Depois da apresentação, às 16h40min, acontece a oficina “Desenhando a História”, na qual as crianças poderão transformar em desenhos os personagens e momentos vistos no espetáculo.

O teatro e a oficina são gratuitos, mediante inscrição antecipada.

Amanhã, o shopping também recebe o Campeonato Estadual de Xadrez Veteranos 2026, promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (Fesmax). A partir das 14h, acontece ainda o tradicional futebol de mesa, em parceria com a Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems).

Entre as atrações que permanecem no local está o Original Game, experiência destinada a participantes de 6 anos a 80 anos e inspirada em jogos medievais, parques, quermesses e festas populares. O Parque da Galinha Pintadinha, na Praça Central, também continua como opção para as crianças.

A programação religiosa inclui Santa Missa amanhã, às 17h30min, e no domingo, às 11h.

A partir de amanhã, o estacionamento do Shopping Campo Grande, próximo ao Detran, recebe o Adoleta Jump Park. A atração ocupa uma área de 1.600 m² e reúne 22 atividades, entre circuito de obstáculos, rampas, escorregadores e estruturas para escalada.

O espaço é destinado a pessoas a partir de 2 anos e conta com monitores. Os ingressos custam a partir de R$ 49,90 para 20 minutos e R$ 69,90 para 40 minutos. Pessoas com deficiência têm 50% de desconto mediante apresentação de carteirinha ou laudo.

O parque funciona de terça-feira a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 16h às 21h.

Outra atração em funcionamento é a Arena Transformers, voltada para crianças de 2 anos a 13 anos. O espaço tem piscina de bolinhas, inflável com escorregador, cama elástica, kids play e um portal inflável inspirado nos personagens.

Para crianças com menos de 5 anos, a presença de um responsável é obrigatória, sem cobrança de ingresso adicional para o adulto.

Os ingressos variam conforme o tempo de permanência: R$ 60, por até 40 minutos; R$ 70, de 41 a 80 minutos; R$ 80, de 81 a 120 minutos; e R$ 90, de 121 a 160 minutos.

Crianças com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) têm direito à meia-entrada mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

A Arena funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h.
Nas salas de cinema, a programação da semana inclui animação, suspense e terror.

“Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito” acompanha novamente o gato Vicent e o rato Maurice em uma aventura ambientada no Egito. A dupla busca um poderoso gênio enquanto percorre pirâmides e as margens do Rio Nilo. A animação tem classificação de 6 anos.

Já “Antártida” é um thriller psicológico brasileiro ambientado na Estação Comandante Diniz, no Polo Sul.

Durante o rigoroso inverno polar, a cientista Inês sofre uma violência sexual na primeira noite do confinamento, sem conseguir identificar o agressor. A partir daí, a base é tomada pela desconfiança enquanto a subcomandante Elisabeth conduz uma investigação.

O elenco reúne Andréa Beltrão, Lázaro Ramos e Marina Ruy Barbosa, entre outros nomes.

A programação também conta com mais um capítulo da franquia de terror “Resident Evil”. 

DESAPEGA CG

A 28ª edição do Desapega CG será realizada amanhã, das 8h às 16h, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. A feira, promovida pelo Coletivo Nós Amamos Brechó, estava inicialmente prevista para o Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho.

A mudança ocorreu após as fortes chuvas que atingiram Campo Grande. As quadras do Parque Ayrton Senna foram interditadas na quarta-feira, o que levou a organização a buscar outro espaço para manter o evento na data prevista.

O novo endereço fica na Rua Barreiras, s/n, na Vila Moreninha III. Segundo os organizadores, a feira deve reunir cerca de 25 mil itens, entre roupas, calçados, acessórios, objetos e outros produtos.

A entrada é gratuita.

LITERATURA

Em novo livro, a escritora Marlene Figueira resgata textos guardados desde a infância

Advogada, professora e gestora pública, autora retoma escritos guardados desde a infância e lança "Quando o Coração Escreve", que reúne poemas, crônicas e textos sobre cidadania

17/09/2026 08h30

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"Quando o Coração Escreve" reúne sentimentos e pensamentos guardados durante a vida de Marlene Figueira Mariana Piell

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Durante boa parte da vida, escrever foi uma atividade feita em silêncio. Entre aulas, trabalho, responsabilidades domésticas e a criação do filho, Marlene Figueira da Silva encontrava pequenos intervalos para colocar no papel aquilo que pensava e sentia.

Os versos escritos ainda na infância deram lugar, mais tarde, a textos guardados em gavetas, longe dos olhos de outras pessoas. Agora, décadas depois, parte desse material começa a ganhar o mundo pelas páginas de “Quando o Coração Escreve”.

Advogada especialista em Direito Administrativo, professora e gestora, Marlene é atualmente Secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Também é integrante do PEN Centro-Oeste, braço regional do PEN Internacional, entidade que reúne escritores de mais de 100 países e atua na defesa da liberdade de expressão e na promoção da literatura.

Aos poucos, a literatura passou de uma atividade particular para ocupar um espaço cada vez mais importante em sua rotina.

Depois de publicar, em agosto do ano passado, “Até o Último Dia... Deixa Eu Viver do Meu Jeito! Assim é que Sou Feliz”, dedicado à memória do marido, Marlene prepara o lançamento de sua segunda obra. O encontro será realizado no dia 24, em evento aberto ao público na cafeteria Doces Momentos.

QUANDO O CORAÇÃO ESCREVEU

A relação com a escrita começou cedo. Ainda criança, Marlene conta que costumava aproveitar os momentos em que a aula era interrompida para escrever pequenos versos no caderno.

“Desde menina, eu ia para a escola, ficava na sala de aula e, enquanto parava um pouco a aula, eu estava escrevendo versinho no meu caderno”, recorda.

A escrita, entretanto, nunca foi a atividade principal. A necessidade de trabalhar e garantir o sustento acabou ocupando grande parte de sua vida. Marlene chegou a trabalhar em três períodos, conciliando atividades profissionais durante manhã, tarde e noite. Nos fins de semana, as obrigações continuavam dentro de casa.

“Eu trabalhava demais. Eu cheguei a trabalhar três períodos. De manhã, à tarde, à noite e, quando chegava o fim de semana, como eu sou dona de casa também, eu tinha que cuidar da casa, do filho, do marido. Então, não tinha tempo”, relata Marlene sobre a tripla jornada.

Mesmo assim, a escrita permanecia. Quando encontrava algum espaço, Marlene produzia um poema, uma reflexão ou outro tipo de texto e guardava. A gaveta acabou se tornando o lugar onde ficaram muitos desses registros.

LIVRO-PROMESSA

A retomada mais efetiva da literatura aconteceu quando Marlene passou a dispor de mais tempo. Ela deixou de dar aulas no período noturno e também parou de advogar. Foi então que decidiu cumprir uma promessa feita ao marido.

Ele havia vivido uma história marcada por dificuldades. Criado sem pai e sem mãe, ficou sozinho ainda aos seis anos de idade e precisou encontrar seus próprios caminhos. Ao longo do relacionamento, costumava pedir que Marlene registrasse suas memórias.

“Ele sempre falava para mim: ‘Você vai escrever, fazer umas memórias minhas?’ Eu falava assim: ‘Um dia eu vou’”, conta Marlene.

Depois da morte dele, a escritora decidiu que era hora de transformar as lembranças em narrativa. O resultado foi o primeiro livro, publicado em agosto de 2025.

A obra, segundo Marlene, teve uma recepção positiva e marcou o início de uma nova etapa. Até então, ela já havia escrito livros e materiais técnicos relacionados à sua formação e à experiência profissional, especialmente sobre temas como planos de cargos e salários e estatutos.

A literatura, porém, permitiu outro tipo de escrita.

“Eu sempre estava escrevendo a parte técnica. E agora a gente vai chegando a uma idade que vai falar: ‘Ah, agora eu quero fazer o que eu gosto’. E o que eu gosto mesmo é de escrever. É de expor a minha criatividade”, confidencia.

A decisão de continuar veio também do incentivo de pessoas próximas à literatura.

Entre elas, estão Ana Maria Bernardelli, ligada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), responsável pelas correções dos textos, e Delasnieve Daspet, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (Aflams), que, segundo Marlene, a incentivou a publicar o que escrevia.

DO CORAÇÃO À RAZÃO

Se o primeiro livro partiu da memória e da história pessoal do marido, o segundo reúne diferentes facetas da autora. A publicação começa com poemas e passa por crônicas e textos de natureza mais reflexiva, até chegar a conteúdos relacionados à sua formação profissional.

A proposta é justamente não separar completamente a escritora da advogada e da gestora pública. Na obra, os diferentes lados da autora convivem.

Entre os poemas estão textos como “A Crença”, “Fidelidade” e “Criador”. Há também uma parte dedicada à busca pelo conhecimento e à reflexão sobre a própria existência. Na sequência, aparecem textos que dialogam com a experiência profissional de Marlene.

Ela aborda a importância da participação da sociedade no poder público, a relevância do voto, a valorização do serviço público e a necessidade de oferecer uma prestação de serviço de excelência, relacionando esses temas também ao Parlamento sul-mato-grossense.

A escolha faz parte da identidade da obra. Para Marlene, não faria sentido deixar de lado a experiência acumulada durante décadas de atuação profissional.

“É um livro que mistura emoção também, mas um pouco de razão. As poesias são todas saídas do coração”, destaca.

A apresentação do livro também procura evidenciar essa combinação. O texto de apresentação é assinado pelo médico cardiologista e escritor Ewerton Carvalho de Souza.

O prefácio é do médico psiquiatra e escritor Marcos Estevão S. Moura. Ana Maria Bernardelli comenta os poemas e introduz as diferentes partes da publicação.

LITERATURA COMO EXERCÍCIO

A relação de Marlene com os livros também passa pela preocupação com os hábitos de leitura em uma época marcada pela presença constante das telas. Para ela, a facilidade proporcionada pela internet pode acabar diminuindo o exercício da memória e da criatividade quando substitui a construção própria do pensamento.

Ela defende que a tecnologia pode ser uma ferramenta importante, mas não deveria eliminar o esforço de criar, escrever e raciocinar.

“Acho que a internet é muito boa. Só que está estragando a memória da gente, principalmente do jovem. Porque vai lá, copia tudo. O ideal é a gente criar, é a gente escrever aquilo que sai do coração, aquilo que sai do conhecimento da gente”, defende.

Para a escritora, preservar o contato com os livros é importante para que as crianças desenvolvam o gosto pela leitura.

“É tão gostoso folhear um livro, né? O cheiro do livro, sabe? Tudo é gostoso”, declara.

Ela também procura manter o hábito. Integrante do PEN Centro-Oeste, acompanha as publicações dos demais escritores da entidade e procura ler os livros lançados pelos colegas. O tempo é curto, mas a leitura encontra espaço entre as outras atividades.

“Quando a gente gosta, a gente acha jeito. Não é mesmo?”, reflete a autora.

>> SERVIÇO

Lançamento do livro “Quando o Coração Escreve”, de Marlene Figueira da Silva

Data: dia 24.
Horário: às 17h.
Local: Cafeteria Doces Momentos – Rua Dom Aquino, nº 2.055.
Onde comprar: após o lançamento, estará disponível na Amazon, no site da Editora Life e na Livraria Leitura.

“Até o Último Dia... Deixa Eu Viver do Meu Jeito! Assim é que Sou Feliz” está disponível nos mesmos canais.

Diálogo

A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (17)

17/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Umberto Eco - Escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

FELPUDA

A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas, como alguns   candidatos vêm anunciando, está sendo recebida com certo ceticismo por quem conhece os bastidores eleitorais. Afinal, não parece muito razoável imaginar alguém gastando horas do seu dia, enfrentando sol, cansaço e até riscos nas ruas apenas por entusiasmo político. No mundo real, dizem os mais experientes, geralmente sempre existe alguma forma de compensação. “Menos, menos!” Dizem os mais experientes. Afinal...

DiálogoFoto: Divulgação - UFMS

As casas de madeira que marcaram a ocupação de Naviraí nas décadas de 1960 e 1970 estão no centro de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. O projeto Casas de madeira de Naviraí: ocorrências, conservação e memória reúne professores e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo daquela cidade. Coordenada pelos professores Ricardo Bitencourt e Camila Amaro, a pesquisa surgiu a partir dos levantamentos realizados por estudantes da disciplina Ateliê de Projeto Integrado 5, em 2023 e 2025. Todas as edificações identificadas estão concentradas no octógono central de Naviraí, área correspondente ao núcleo original da cidade. A distribuição dos imóveis também permitiu compreender que esse setor urbano já abrigou um número significativamente maior de casas de madeira. Segundo os pesquisadores, os dados revelam acelerado processo de descaracterização dessas construções e reforçam a fragilidade desse patrimônio diante da inexistência de políticas públicas específicas para sua preservação. Os resultados mostram um cenário que inspira atenção. Das 229 casas identificadas, apenas 27 apresentam estado muito bom de conservação. Outras 166 estão em condição intermediária, enquanto 36 já apresentam estado ruim. A pesquisa segue em andamento com a sistematização dos dados coletados, ampliação do acervo documental e levantamento de registros históricos junto à Fundação de Cultura de Naviraí.  A equipe também trabalha na consolidação das análises para elaboração de um artigo científico e do relatório final da pesquisa.

DiálogoMariana Cervan e Dalva Cervan - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Patricia Salvador - Foto: Arquivo Pessoal

De olho

Em 2030 haverá apenas uma vaga em disputa para o Senado, além da eleição para governador, e a classe política já começou a mirar essas cadeiras. Não há, entre os mais atentos do meio político, quem esteja tratando eleição deste ano com ingenuidade suficiente para ignorar o futuro. Os movimentos atuais já são avaliados também pela repercussão que poderão ter quatro anos depois. Nomes e  alianças de agora podem pesar na composição das próximas disputas. A sucessão começa muito antes de a urna ser aberta.

Antes tarde...

Chama atenção o fato de o presidente Lula só ter endurecido o discurso contra as casas de apostas agora, porque o endividamento e a dependência em jogos de apostas já vinham sendo denunciados há pelo menos dois anos, período que coincide com o seu mandato. 

Do que nunca!

A pergunta que fica é: por que o governo não agiu antes, quando o cenário de vulnerabilidade financeira de milhões de brasileiros já era evidente? Agora, em plena campanha da reeleição, o presidente foi às redes sociais afirmar: “Bets não é jogo. É indução ao vício. O Estado brasileiro não vai fechar os olhos para o sofrimento dessas pessoas e de suas famílias. Estamos tomando decisões e, em breve, vamos anunciar novas medidas para enfrentar esse problema e proteger o povo brasileiro.” Então, tá! Como diria vovó: “Depois da porta arrombada, não adianta colocar fechadura”.

ANIVERSARIANTES 

  • Rames Nassar Tebet, 
  • Viviane Carnevali Ortiz, 
  • Rodrigo Nassar Tebet,
  • Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini, 
  • Dijan de Barros Rosa, 
  • Daniel Godinho de Oliveira, 
  • Helena Bitancourt Gianotti,
  • Jader Cardoso da Silva,
  • Maria de Lourdes Silva Silveira,
  • Antonio Carneiro de Souza,
  • Jane Valeria dos Santos,
  • Renato Cândido Viana,
  • José Gonçalves da Silva,
  • Anderson Eveste da Silva Dias,
  • Renato Rodrigues Gualberto,
  • Laura Karollinny Silva Lima,
  • Paulo Cézar Pacheco da Silva,
  • Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres,
  • Marciano Tôrres Farias, 
  • Clovis Santos da Silva,
  • Luiza Pitthan,
  • Eduardo Folley Coelho, 
  • Fernando José de Paula Noronha,
  • Cristina Vega Higa,
  • Dr. Hideyasu Sakihama,
  • Anna Claudia Jorge Amaral,
  • Joaci Nonato Rezende, 
  • Ana Lúcia da Silva Tavares Costa, 
  • José Carlos Vinha, 
  • João Parroni Maria,
  • Fabiano Ribeiro Rodrigues,
  • Luis André Pasqualotto,
  • Giovana Oliva,
  • Clair do Valle Júnior,
  • Eduardo Rosalvo Costa,
  • Riovaldo Pires Martins,
  • Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira,
  • Tatiana Jafar,
  • Rubens Dantas de Souza,
  • Estevão Gabriel da Silva,
  • Virginia de Toledo Câmara Neder,
  • José Pinto de Almeida,
  • Leonardo Simioli Gutierres,
  • Thiago Biscaya de Souza,
  • Dr. Moisés Jajah Nogueira, 
  • Irene Maria Almeida Reis,
  • Leopoldo Mendes Chacha,
  • Edwino Raimundo Schultz,
  • Juarez Jorge Budib,
  • Marlene Martins de Souza,
  • Kátia Regina Martins de Souza,
  • Ivan Marques,
  • Maria Lúcia Fonseca Nunes,
  • Dr. Leonardo Rodrigues Resende, 
  • Lucila Ribeiro Alcântara,
  • Alberto Youssef Filho,
  • Afrânio de Oliveira Thomaz,
  • Valderez Oliveira,
  • Idalina Balbino de Oliveira,
  • José Soares Chagas,
  • Arley Martins Luscura,
  • David Ferreira de Freitas,
  • Alda Rodrigues Dornele Abdo,
  • Fernando Ferreira,
  • Maria Elenice de Oliveira,
  • Liel Brum Jacques,
  • Teodoro Cândido de Oliveira Júnior,
  • Maria Lúcia Mansour Echeverria,
  • Anésia Hiane Yamaura,
  • Denivaldo Tavares de Lima,
  • Elisa Bernades Altounian,
  • Evando Silveira Alves,
  • Gilberto Antonio Mosena,
  • Marcos Hiroshi Inoue,
  • Luzia Pereira de Almeida,
  • Wagner Neroni,
  • Jaqueline Wink Soligo,
  • Airton Rossato,
  • Maria Inês Escobar,
  • Pedro Rodrigues das Neves,
  • Maria Lúcia de Fátima Oliveira,
  • Elenir Alves Pinto,
  • Jaqueline Ferreira dos Santos,
  • Sidney Kock,
  • Dr. Augusto Ken Sakihama, 
  • Aécio Luna de Alencar,
  • Claudiney Serrou dos Santos,
  • Flávio Augusto de Melo, 
  • Luiz Theodoro Bassani,            
  • Danuza Sant’ana Salvadori Mochi,
  • Wagner Leão do Carmo, 
  • Ademir do Espirito Mansilha, 
  • Eugênio Rafael Rouledo Moretti,
  • Ana Paula Ascenço de Araújo,      
  • Nilo Ferreira da Silva,
  • Hélia Taemi Hirokawa de Lima,
  • Fernando Orempuller Pulchério,
  • Dr. Hiran Sebastião Meneghelli Filho,
  • Paulo Renato Kovalski,
  • Júlio Francisco Janeiro Negrello,
  • Luceimar Souza Schroder Rosa,
  • Maria Cláudia Gelio Matarezi Martins Batista,
  • Glaucia Marques Mariani,
  • Lenita dos Santos Terra,
  • Ana Paula Bittencourt Ibe,
  • Maria Lúcia Espicaski,
  • Rosângela Lieko Kato,
  • Wilson Saenz Surita Junior.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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