Hipertensão arterial: uma ameaça silenciosa

A dica da semana é a série "Rota 66: A Polícia que Mata"

Reportagem de mais de 30 anos sobre a brutalidade policial em São Paulo, feita pelo jovem jornalista Caco Barcellos, continua atual e urgente

Ao ligar as televisões ou acessar portais na internet, uma das notícias mais recorrentes é de que alguma pessoa – geralmente um jovem preto morador de favela – foi morta como consequência da violência urbana no país. Tal fato se comprova em estudos divulgados pelo jornal suíço “Les Temps”, que coloca a polícia brasileira como uma das que mais mata no mundo, com uma média de 17 mortes por dia (de acordo com um levantamento realizado em 2021). Um problema de política pública que vem se arrastando desde o crescimento das próprias cidades, são muitas as denúncias do comportamento abusivo desses policiais para com a população. Dentre eles, o livro “Rota 66”.

Escrito por Caco Barcellos – um dos jornalistas mais premiados do Brasil –, o livro de jornalismo investigativo lançado em 1992 ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Reportagem e serviu de base para uma série original da Globo Play “Rota 66: A Polícia que Mata”. Com uma temporada de oito episódios, a produção lançada em 2022 pretende dar vida aos relatos de Caco e mostrar a sua investigação contra a Rota 66, um esquadrão de elite da Polícia Militar de São Paulo, durante um período de cerca de 7 anos (começando na década de 1970), período em que a PM mais matou civis na cidade.

Apesar de saber da violência policial, conforme vai se aprofundando nas vivências da periferia, o jovem jornalista descobre que a situação é muito pior do que ele e outros profissionais da imprensa especulavam. Além de expor a corrupção que acontecia dentro da Rota 66, a série se propõe a contar as histórias das famílias das vítimas, em um movimento de resgate da memória. Dessa forma, as gerações que não acompanharam as investigações saibam das mais de 4200 pessoas que foram executadas covardemente pela Polícia de São Paulo, em um verdadeiro genocídio da população pobre.

Novo reality show da Amazon Prime Video pretende levar a cultura drag para várias regiões do país, com apresentação de Ikaro Kadoshi e Xuxa

“Caravana das Drags”, é um reality show da Amazon Prime Video

Apesar de, hoje em dia, a arte drag ser muito vinculada a cantoras no Brasil – com nomes como Pabllo Vittar e Gloria Groove trazendo muita atenção para esse movimento –, não é só disso que fala a cultura drag. Com um passado que remonta desde os teatros da antiguidade, quando as mulheres não eram permitidas de se apresentarem e os homens faziam os papéis femininos, ser drag queen não tem nenhuma relação com identidade de gênero ou orientação sexual. É uma performance artística que “brinca” com as construções e estereótipos sociais – pode ser feita por qualquer pessoa e em qualquer atividade proposta pela persona artística.

Uma das drags mais famosas e responsáveis pela disseminação desse tipo de arte é a RuPaul, que possui o seu próprio reality show (o "RuPaul 's Drag Race”). A produção é tão famosa que há muito tempo pede-se pela versão brasileira da competição. Apesar de não ter acontecido ainda, a Amazon Prime resolveu fazer o seu próprio reality drag, com uma dupla de apresentadoras formada por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi. Com o título de “Caravana das Drags”, a temporada de estreia será lançada no dia 14 de abril, com 8 episódios – além de um extra, que mostra o reencontro de todo o elenco depois do final da competição.

O programa contará com dez participantes, todas artistas drags de várias partes do país, e tem como objetivo encontrar a Drag Soberana, título que será dado a vencedora da competição, que ganhará um prêmio em dinheiro de 150 mil reais. As artistas terão que realizar uma série de desafios e performances que serão avaliadas pelas apresentadoras e pela banca de jurados convidados, que conta com nomes famosos como Ingrid Guimarães, Juliette, Lázaro Ramos, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Gretchen e muitos outros. Para ajudar no repertório sociocultural e artístico das competidoras, o programa passará por oito cidades (Rio de Janeiro, Goiânia, Diamantina, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís e Belém) e a cada episódio uma artista será eliminada.

Bestseller de 2021 ganha adaptação com Jennifer Garner em nova minissérie original da Apple TV

“A Última Coisa que Ele Me Falou” é uma série da Apple TV

Um dos livros mais populares de 2021, a obra da autora norte-americana Laura Dave intitulada “A Última Coisa que Ele Me Falou” passou 44 semanas na lista dos livros mais vendidos do jornal "The New York Times" e, agora em 2023, será adaptada para o audiovisual. Com produção de Reese Witherspoon, a minissérie terá o mesmo título da obra literária e será disponibilizada com exclusividade para os assinantes do serviço da Apple Tv, uma vez que é listada como um original da plataforma. A data de lançamento está marcada para o dia 14 de abril, quando serão lançados os dois primeiros episódios, com o restante da temporada sendo liberada até o dia 19 de maio (um capítulo novo toda sexta-feira).

“A Última Coisa que Ele Me Falou” irá se basear na história contada pelo livro, que tem como protagonista Hannah Hall (Jennifer Garner), uma marceneira bem-sucedida que vive na cidade de Sausalito (Califórnia) junto com o marido Owen (Nikolaj Coste) e a enteada Bailey (Angourie Rice), de 16 anos. Apesar de ainda não ter conseguido conquistar a simpatia da jovem, Hannah é feliz no seu casamento e não se arrepende de ter deixado para trás uma vida em Nova York para recomeçar em família.

Porém, a vida da protagonista irá virar de cabeça para baixo quando Owen desaparece misteriosamente. A única pista que Hannah encontra é um bilhete deixado por ele com os dizeres “Proteja ela”, em referência à Bailey – que havia perdido a mãe na infância. A história fica cada vez mais delicada conforme vai sendo revelado que a empresa em que Owen trabalha está sendo investigada por fraude fiscal. Nessa busca por respostas, Hannah e Bailey irão se unir para tentar achar o paradeiro de quem amam. Nessa trajetória, irão acabar descobrindo um lado de Owen que é muito diferente do que ambas conheciam