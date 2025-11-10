IBGE aponta que 34 mil crianças entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no País

Correio B+

Sob a regência da Rainha de Copas, mergulhamos nas águas profundas do sentir. Esta é uma semana voltada para o equilíbrio emocional e para a escuta interior. Um período favorável à empatia e às decisões guiadas pela intuição. Aproveite a energia do portal 11:11 para renovar suas vibrações e direcionar intenções ao que realmente deseja manifestar.

A Rainha de Copas como carta da semana convida você a cultivar a inteligência emocional, a compaixão e a intuição para guiar suas decisões nos próximos dias. Ela sugere priorizar o autocuidado e nutrir seus relacionamentos, criando um ambiente de harmonia e acolhimento. Use sua sensibilidade como uma força — ela pode ser sua maior aliada. Preste atenção à sua intuição e ao seu bem-estar emocional, e procure ser uma presença de apoio e empatia para quem está ao seu redor.

Abrace e honre Suas Emoções

A Rainha de Copas vê os sentimentos como algo sagrado — são eles que revelam a vida em suas cores mais vivas.

Ela é afetuosa, acolhedora e nos ensina a reconhecer o valor das nossas próprias emoções. Para ela, a sensibilidade não é fraqueza, é força. São os sentimentos que nos permitem experimentar a alegria, o encantamento, o amor, o êxtase. A Rainha de Copas nos lembra de sermos gratos até pelas emoções que doem, pois são elas que dão à vida profundidade, cor e dimensão.

Vivemos tempos em que sentir parece perigoso. Desde cedo, ouvimos frases como “não seja tão sensível” ou “seja forte”, como se sentir fosse sinônimo de fraqueza. O problema é que todos nós temos sentimentos — negá-los gera desequilíbrio interno e desconexão com o mundo ao redor. Quanto mais tentamos reprimir ou anestesiar as emoções, mais deixamos de viver plenamente.

No Tarô, as copas e o elemento água simbolizam o domínio das emoções.

A Rainha de Copas guarda seus sentimentos em um cálice precioso — o mais sagrado de todo o Tarô. Apenas contemplar a beleza desse cálice já a preenche de alegria. Isso simboliza o quanto ela honra as emoções como algo divino.

Para experimentar a vitalidade da existência, siga o exemplo da Rainha: procure a beleza. A beleza desperta respostas emocionais que nos fazem bem. A ciência confirma: a percepção do belo libera prazer no cérebro e no corpo. Compre flores, admire uma obra de arte, aprecie a natureza à sua volta. A beleza está em toda parte.

A Rainha de Copas tem uma energia protetora e profundamente amorosa. Ela acolhe crianças, amigos, e todos que buscam um coração compassivo. Ela nos ensina a olhar para o que parece comum — as coisas corriqueiras do cotidiano — e enxergar nelas a vida pulsando, em nuances invisíveis aos olhos apressados.

A Rainha não foge dos sentimentos: ela os recebe a todos — os bons e os difíceis, o amor e a dor, a esperança e o luto, a alegria e a saudade. Coloca cada um em seu cálice sagrado e os honra igualmente.

Sensibilidade, Intuição e Compaixão

A Rainha de Copas costuma representar uma energia feminina — presente em sua vida, alguém que demonstra apoio, cuidado e empatia genuína. Essa carta do Arcano Menor também é um lembrete para observar como você trata a si mesmo e aos outros: aja com bondade, compreensão e compaixão.

Essa carta também fala de uma imaginação fértil e de uma tendência a sonhar acordado — o que pode ser uma bênção criativa, desde que não te afaste da realidade.

A Rainha de Copas nos ensina que a verdadeira força está na ternura, e que compreender o coração humano é uma forma de sabedoria tão poderosa quanto qualquer outra.

Suas emoções são o que dá profundidade, riqueza, cor e sentido à vida. Portanto, honre-as.

Quando a Rainha de Copas surge como carta regente, é sinal de que você está expressando uma energia cuidadora. Você possui a rara capacidade de sentir o que o outro precisa sem que precise dizer uma palavra. Sua intuição é sua bússola, e por meio dela você cria um espaço seguro para que os outros expressem suas emoções e se mostrem como realmente são. Você aprendeu a fazer isso de forma sábia: acolhe os sentimentos alheios sem absorvê-los, mantendo-se centrado e protegido, com limites saudáveis entre o que é seu e o que pertence ao outro.

A Rainha de Copas indica que você está altamente intuitivo, criativo e em harmonia com as energias ao seu redor. Em suas relações, percebe com facilidade o que o outro sente, o que o torna um comunicador sensível e profundo — alguém que sabe ouvir e fazer o outro se sentir compreendido.



Nos seus projetos e criações, você segue o coração, confiando na sua intuição e deixando que ela mostre o caminho. Quando algo “não vibra bem”, você sente — e respeita esse sinal, mesmo que não haja explicação lógica. É possível que esteja sintonizado com os ciclos da Lua e da natureza, usando essa conexão para manifestar sonhos e dar forma às suas intenções.

Quando a Rainha de Copas aparece, ela traz um chamado claro: confie na sua intuição e nas mensagens do seu coração. Permita-se sentir, mesmo quando as emoções forem desafiadoras. É através delas que você se fortalece.

Lidere com o coração — não com a cabeça. Acolha as mensagens sutis que chegam por meio dos sonhos, da meditação ou dos pressentimentos. E lembre-se: você é mais forte do que imagina.

Portal 11:11 — O Coração como Bússola

Nesta semana, o céu abre um portal de consciência: o 11:11, sob a influência de Júpiter retrógrado em Câncer e da conjunção Mercúrio–Marte em Escorpião. Um alinhamento que pede mergulho interior, escuta sensível e coragem para agir a partir do que é verdadeiro — não do que é urgente.

Quando o portal 11:11 se abre na terça-feira, uma poderosa corrente cósmica se forma, trazendo a chance de definir intenções, manifestar desejos e ganhar clareza sobre o próprio caminho de crescimento. É um momento em que o universo parece respirar junto conosco — e cada pensamento, emoção e escolha ganha força criadora.

O portal 11:11 é considerado um ponto de expansão espiritual, um alinhamento que intensifica o poder da manifestação. Nesse dia, as energias favorecem o contato com o eu superior, a clareza de propósito e a coragem para agir em direção aos sonhos. É o momento ideal para perguntar: “O que minha alma deseja criar agora?”

A Rainha de Copas é a guardiã desse movimento. Ela governa o reino das emoções com sabedoria e compaixão, lembrando que sentir não é fraqueza — é poder. Sob o olhar dela, a expansão jupiteriana não acontece no mundo externo, mas nas águas do coração. Júpiter retrógrado em Câncer nos convida a rever onde depositamos nossa fé e como nutrimos a nós mesmos.

Ao mesmo tempo, Mercúrio e Marte em Escorpião unem mente e instinto, revelando o que estava reprimido. Mas a Rainha sussurra: “Não reaja, compreenda.” O segredo é transformar o impulso em insight, e o desconforto em cura.

O portal 11:11 potencializa essa alquimia. É o código do despertar, um convite para alinhar pensamento, palavra e emoção. Quando atravessamos esse portal com a serenidade da Rainha, transformamos vulnerabilidade em intuição e presença.

Esta semana, silencie antes de agir. Respire antes de responder. Olhe para dentro antes de buscar fora.

A Rainha de Copas ensina que a verdadeira força é ser oceano — profunda, calma e imensamente viva. Afirmação da semana: “Eu confio nas marés do meu coração. O que é verdadeiro permanece; o que é medo, se dissolve.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão