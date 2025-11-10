Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

INFÂNCIA ROUBADA

IBGE aponta que 34 mil crianças entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no País

Segundo especialista, vulnerabilidade social, violência, adultização precoce e ausência de políticas de proteção estão entre os principais motivos que expõem os jovens ao fenômeno

Da Redação

Da Redação

10/11/2025 - 09h30
O Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que mais de 34 mil pessoas entre 10 e 14 anos vivem algum tipo de união conjugal no Brasil.

O levantamento mostra ainda que, entre jovens de 10 a 19 anos, mais de 1 milhão de pessoas vivem como casadas, a maioria em uniões informais. Desse grupo de 10 a 14 anos, quase 8 em cada 10 (77%) são mulheres, segundo o IBGE.

O instituto ressalta que os números se baseiam em autodeclarações dos moradores e não representam comprovação legal das uniões. As respostas podem refletir percepções pessoais ou erros de preenchimento.

Embora o casamento civil com menores de 16 anos seja proibido desde 2019, os números apontam para uma realidade ainda marcada pela desigualdade e pela adultização precoce de meninas em situação de vulnerabilidade social, segundo a psicóloga Rafaela Schiavo.

“As infâncias brasileiras são muito diferentes entre si. Enquanto algumas crianças vivem o brincar e o cuidado protegido, outras, desde cedo, assumem responsabilidades adultas, cuidam de irmãos, limpam a casa, fazem comida. São meninas que deixam de ser crianças porque precisam sobreviver”, analisa Rafaela, que é psicóloga perinatal, profissional que, entre outras especialidades, dedica-se ao estudo e a orientações sobre planejamento familiar.

Rafaela lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante o direito de brincar, estudar e ser cuidada, princípios que ainda não alcançam grande parte das crianças brasileiras.

“A infância é uma fase protegida por lei, mas que na prática ainda é negada a milhões”, destaca a especialista.

INFÂNCIA INTERROMPIDA

Para Rafaela, o fenômeno reflete as condições de vida em comunidades marcadas pela escassez e pela falta de acesso a políticas públicas.

“É comum que meninas muito novas passem a desempenhar papéis de cuidadoras para que as mães possam trabalhar. Elas crescem em um ambiente em que a infância é substituída pela necessidade de sustentar o lar, o que as coloca em um processo de amadurecimento forçado”, explica Rafaela, que está à frente de um instituto, em São Paulo, de qualificação em Psicologia Perinatal e Parentalidade.

A especialista destaca que o dado do Censo não deve ser interpretado de forma homogênea.

“Não estamos falando da mesma adolescência vivida por jovens de classe média. Em regiões marcadas pela vulnerabilidade social, há meninas de 10 anos que já cuidam de irmãos e da casa desde os 7 anos. Essa realidade precisa ser entendida dentro do contexto social e histórico em que está inserida”, pontua.

FUGA DA VIOLÊNCIA

Em muitos casos, as uniões precoces surgem como tentativas de escapar de ambientes violentos, observa Rafaela Schiavo.

“Há meninas que sofrem abuso sexual dentro de casa e veem em uma relação com um homem mais velho uma saída possível. Não é uma escolha consciente, é uma forma de buscar menos dor, ainda que isso também representa outro tipo de violência”, afirma.

Segundo a psicóloga, a cognição de uma criança de 10 a 14 anos ainda não está desenvolvida o suficiente para decisões dessa natureza.

“Antes dos 15 anos, o cérebro ainda está em formação. Falta maturidade cognitiva e emocional para avaliar riscos, prever consequências e fazer escolhas complexas. Essas meninas não decidem, elas reagem ao contexto em que vivem”, complementa.

Rafaela observa que, ao sair de um lar violento para viver uma união precoce, muitas meninas continuam expostas a novas formas de violência.

“Muitas deixam a escola, engravidam e tornam-se as principais responsáveis pela casa e pelo filho. Quando o relacionamento termina, ficam ainda mais vulneráveis, sem rede de apoio, sem renda e sem estudo. É a repetição de um ciclo de exclusão que atinge gerações”, alerta.

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO

Rafaela defende que romper esse ciclo exige políticas públicas voltadas à parentalidade e ao fortalecimento familiar.

“Essas uniões geralmente acontecem em lares afetados por múltiplas violências, uso de drogas, desemprego, negligência, abuso. Intervir apenas na consequência é ineficaz. Precisamos de programas estruturados de educação parental, que ensinem boas práticas de cuidado e ajudem os pais a desenvolver competências socioemocionais para criar seus filhos”, afirma.

A psicóloga explica que iniciativas desse tipo deveriam rastrear famílias em situação de risco e oferecer acompanhamento contínuo.

“Projetos que avaliam o perfil parental, orientam mudanças de comportamento e mostram como isso reflete em um futuro melhor para os filhos são o caminho para quebrar o ciclo da vulnerabilidade social”, aponta.

Experiências isoladas de universidades e organizações sociais, de acordo com a especialista, já promovem esse tipo de ação. Rafaela reforça, porém, que o País ainda precisa avançar.

“O Brasil tem caminhado em temas da perinatalidade, período que precede e sucede imediatamente o nascimento, mas precisamos evoluir também na parentalidade. Entender que cuidar dos pais é uma forma de proteger as crianças. Isso é investir no futuro”, afirma.

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane Souza

"Minha missão é essa: comunicar com propósito e transformar o cotidiano em aprendizado"

09/11/2025 18h00

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane Souza

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane Souza Foto: Felipe Quintini

Com dois programas na TV Aparecida e uma trajetória guiada pela empatia, a jornalista celebra 20 anos de carreira mantendo o mesmo brilho no olhar e a verdade na voz.

“Cada ser humano carrega uma lição de vida em sua história.” É com essa sensibilidade que Abiane Souza vem construindo, há duas décadas, uma trajetória marcada por propósito, empatia e leveza. Jornalista de formação e comunicadora por vocação, ela acredita que comunicar é muito mais do que informar: é emocionar, inspirar e transformar.

À frente do programa diário “Viva Tarde”, na TV Aparecida, e da atracao das tardes dos Sabados, Retratos Femininos”, idealizado por ela, Abiane se consolida como uma voz feminina que transita com naturalidade entre o jornalismo, o entretenimento e as histórias de vida. “Minha missão é comunicar com propósito e transformar o cotidiano em aprendizado”, resume.

Equilibrando fé, rotina intensa e uma busca constante por autenticidade, Abiane enxerga na comunicação uma forma de conexão verdadeira com o outro. “Quando o coração está alinhado com o propósito, tudo flui com mais leveza”, afirma.

Em conversa exclusiva com o Correio B+, ela reflete com o Caderno sobre o poder da palavra, os aprendizados de 20 anos de carreira, o autocuidado, os bastidores da TV e a importância de seguir fiel a si mesma - dentro e fora das câmeras.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane SouzaA jornalista e apresentadora Abiane Souza é Capa exclusiva do Correio b+ desta semana - Foto: Felipe Quintini - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - O que te inspira atualmente e o que ainda te desafia?
Abiane Souza -  O que me inspira é saber que cada ser humano carrega uma lição de vida em sua história. Cada olhar, cada gesto de gratidão das pessoas que compartilham suas jornadas comigo me toca profundamente. Saber que o que foi exibido despertou reflexão, motivação ou inspiração é o que dá sentido ao meu trabalho.

O meu maior desafio é manter a sinceridade do meu propósito, seguir compartilhando, de forma autêntica, aquilo que realmente me inspira nos veículos de comunicação onde estou e também nos que ainda posso estar.

CE - Você fala muito sobre viver com leveza, vaidade e equilíbrio. Com a rotina de exercícios, o que mudou na sua relação com o corpo e com a idade?
Abiane Souza - Com a maturidade, compreendi de verdade o que é autoestima. Aprendi a acolher minhas vulnerabilidades e entendi que o que faço pelo meu corpo e pela minha mente é muito mais valioso do que tentar me encaixar em padrões que não me representam. Leveza, pra mim, é se conhecer, se respeitar, se cuidar e reconhecer que a vida é um aprendizado diário. Meus momentos de exercício físico são também momentos de conversa comigo mesma. Eles me equilibram, me fortalecem e me ajudam a viver meus dias com mais presença.

CE - Como você lida com a pressão estética?
Abiane Souza - Hoje lido muito melhor com isso. Sempre tive claro que sou jornalista e comunicadora e não uma modelo de passarela. O que quero transmitir é que cuidar-se é importante, mas se escravizar por um ideal de beleza que não existe é uma falta de respeito próprio. Hoje valorizo minhas habilidades, celebro o que sou e sigo aprendendo, transformando e melhorando o que ainda posso crescer.

CE - Como foram seus primeiros passos na televisão?
Abiane Souza - Comecei na produção de programas jornalísticos. Depois, segui para a reportagem diária e documentários. Fui âncora de telejornal e, mais tarde, encontrei meu espaço no entretenimento onde estou até hoje, unindo informação, emoção e histórias que inspiram.

CE - Qual é a sua missão nesse universo do entretenimento?
Abiane Souza - Levar alegria, informação e reflexão às pessoas. Acredito que quanto mais conhecimento a gente tem e compartilha, melhor a gente vive. Minha missão é essa: comunicar com propósito e transformar o cotidiano em aprendizado.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane SouzaA jornalista e apresentadora Abiane Souza é Capa exclusiva do Correio b+ desta semana - Foto: Felipe Quintini - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Como você concilia seu casamento e sua vida pessoal com a carreira?
Abiane Souza - Tenho um esposo que me apoia e compreende minha paixão pela comunicação. Mas me cobro muito em estar presente onde quer que eu esteja. Amo cuidar da minha casa, brincar com meus cachorros, fazer as tarefas do dia a dia e, principalmente, conversar por horas com meu marido sobre a vida. Pra mim, todo tempo é um convite para viver, e tento aproveitar o meu da melhor forma possível.

CE - Como dar conta de apresentar dois programas de TV e um de rádio diariamente?
Abiane Souza - Meus colegas brincam dizendo que sou doida (risos), mas a verdade é que tenho tanto prazer no que faço que o cansaço se transforma em combustível. Estar em movimento me faz viva. Minha rotina é intensa, sim, mas também é fonte de aprendizado e realização. Quando o coração está alinhado com o propósito, tudo flui com mais leveza.

CE - Existe fórmula para o sucesso?
Abiane Souza - Não acredito em fórmula para o sucesso. Acredito em valor. Ter valor é ter propósito, coerência, dedicação e generosidade no que se faz. O sucesso é só consequência de um caminho vivido com verdade.

CE - Há algum sonho futuro — pessoal ou profissional — ainda a realizar?
Abiane Souza - Tenho muitos lugares que desejo conhecer, e a Índia é um deles. Profissionalmente, sigo aberta a novos desafios. Quero levar minha voz a novos espaços, talvez em outros formatos, mas sempre com a mesma essência: fazer da comunicação uma ponte entre pessoas e sentimentos. O futuro, pra mim, é um convite aberto a continuar vivendo o meu propósito.

CE - A Abiane é uma mulher de fé? Como é comandar um programa em uma TV religiosa?
Abiane Souza - Sou uma mulher de fé: fé no outro, na vida e nos encontros que ela me oferece. Busco Deus nas pessoas e nas histórias que cruzam o meu caminho. Estar em uma TV religiosa me aproxima desse amor humano e divino ao mesmo tempo. É um espaço que fortalece minha fé e amplia meu olhar sobre o que realmente importa.

CE - Completando 20 anos de carreira, como você enxerga sua trajetória? O caminho até aqui te orgulha? Houve momentos em que pensou em desistir?
Abiane Souza - Às vezes nem percebo quantos anos já se passaram. Mas, sempre que um novo ciclo começa, gosto de revisitar minhas origens. É nesse resgate que encontro minha essência, que é comunicar, contar histórias, aprender com cada pessoa que encontro. Talvez eu não imaginasse exatamente esse lugar, mas sempre soube que queria viver da comunicação e tocar pessoas com a palavra. O que vivo hoje é fruto de amor, dedicação e da coragem de acreditar, lá atrás, que esse era o meu chamado.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane SouzaAbiane Souza - TV Aparecida - Divulgação

 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional

Intenções ao que realmente deseja manifestar. A Rainha de Copas como carta da semana convida você a cultivar a inteligência emocional, a compaixão e a intuição para guiar suas decisões nos próximos dias.

09/11/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional Foto: Divulgação

Sob a regência da Rainha de Copas, mergulhamos nas águas profundas do sentir. Esta é uma semana voltada para o equilíbrio emocional e para a escuta interior. Um período favorável à empatia e às decisões guiadas pela intuição. Aproveite a energia do portal 11:11 para renovar suas vibrações e direcionar intenções ao que realmente deseja manifestar.

A Rainha de Copas como carta da semana convida você a cultivar a inteligência emocional, a compaixão e a intuição para guiar suas decisões nos próximos dias. Ela sugere priorizar o autocuidado e nutrir seus relacionamentos, criando um ambiente de harmonia e acolhimento. Use sua sensibilidade como uma força — ela pode ser sua maior aliada. Preste atenção à sua intuição e ao seu bem-estar emocional, e procure ser uma presença de apoio e empatia para quem está ao seu redor.

Abrace e honre Suas Emoções

A Rainha de Copas vê os sentimentos como algo sagrado — são eles que revelam a vida em suas cores mais vivas.

Ela é afetuosa, acolhedora e nos ensina a reconhecer o valor das nossas próprias emoções. Para ela, a sensibilidade não é fraqueza, é força. São os sentimentos que nos permitem experimentar a alegria, o encantamento, o amor, o êxtase. A Rainha de Copas nos lembra de sermos gratos até pelas emoções que doem, pois são elas que dão à vida profundidade, cor e dimensão.

Vivemos tempos em que sentir parece perigoso. Desde cedo, ouvimos frases como “não seja tão sensível” ou “seja forte”, como se sentir fosse sinônimo de fraqueza. O problema é que todos nós temos sentimentos — negá-los gera desequilíbrio interno e desconexão com o mundo ao redor. Quanto mais tentamos reprimir ou anestesiar as emoções, mais deixamos de viver plenamente.

No Tarô, as copas e o elemento água simbolizam o domínio das emoções.
A Rainha de Copas guarda seus sentimentos em um cálice precioso — o mais sagrado de todo o Tarô. Apenas contemplar a beleza desse cálice já a preenche de alegria. Isso simboliza o quanto ela honra as emoções como algo divino.

Para experimentar a vitalidade da existência, siga o exemplo da Rainha: procure a beleza. A beleza desperta respostas emocionais que nos fazem bem. A ciência confirma: a percepção do belo libera prazer no cérebro e no corpo. Compre flores, admire uma obra de arte, aprecie a natureza à sua volta. A beleza está em toda parte.

A Rainha de Copas tem uma energia protetora e profundamente amorosa. Ela acolhe crianças, amigos, e todos que buscam um coração compassivo. Ela nos ensina a olhar para o que parece comum — as coisas corriqueiras do cotidiano — e enxergar nelas a vida pulsando, em nuances invisíveis aos olhos apressados.

A Rainha não foge dos sentimentos: ela os recebe a todos — os bons e os difíceis, o amor e a dor, a esperança e o luto, a alegria e a saudade. Coloca cada um em seu cálice sagrado e os honra igualmente.

Sensibilidade, Intuição e Compaixão

A Rainha de Copas costuma representar uma energia feminina — presente em sua vida, alguém que demonstra apoio, cuidado e empatia genuína. Essa carta do Arcano Menor também é um lembrete para observar como você trata a si mesmo e aos outros: aja com bondade, compreensão e compaixão.

Essa carta também fala de uma imaginação fértil e de uma tendência a sonhar acordado — o que pode ser uma bênção criativa, desde que não te afaste da realidade.

A Rainha de Copas nos ensina que a verdadeira força está na ternura, e que compreender o coração humano é uma forma de sabedoria tão poderosa quanto qualquer outra.

Suas emoções são o que dá profundidade, riqueza, cor e sentido à vida. Portanto, honre-as.

Quando a Rainha de Copas surge como carta regente, é sinal de que você está expressando uma energia cuidadora. Você possui a rara capacidade de sentir o que o outro precisa sem que precise dizer uma palavra. Sua intuição é sua bússola, e por meio dela você cria um espaço seguro para que os outros expressem suas emoções e se mostrem como realmente são. Você aprendeu a fazer isso de forma sábia: acolhe os sentimentos alheios sem absorvê-los, mantendo-se centrado e protegido, com limites saudáveis entre o que é seu e o que pertence ao outro.

A Rainha de Copas indica que você está altamente intuitivo, criativo e em harmonia com as energias ao seu redor. Em suas relações, percebe com facilidade o que o outro sente, o que o torna um comunicador sensível e profundo — alguém que sabe ouvir e fazer o outro se sentir compreendido.

Nos seus projetos e criações, você segue o coração, confiando na sua intuição e deixando que ela mostre o caminho. Quando algo “não vibra bem”, você sente — e respeita esse sinal, mesmo que não haja explicação lógica. É possível que esteja sintonizado com os ciclos da Lua e da natureza, usando essa conexão para manifestar sonhos e dar forma às suas intenções.

Quando a Rainha de Copas aparece, ela traz um chamado claro: confie na sua intuição e nas mensagens do seu coração. Permita-se sentir, mesmo quando as emoções forem desafiadoras. É através delas que você se fortalece.

Lidere com o coração — não com a cabeça. Acolha as mensagens sutis que chegam por meio dos sonhos, da meditação ou dos pressentimentos. E lembre-se: você é mais forte do que imagina.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional

Portal 11:11 — O Coração como Bússola

Nesta semana, o céu abre um portal de consciência: o 11:11, sob a influência de Júpiter retrógrado em Câncer e da conjunção Mercúrio–Marte em Escorpião. Um alinhamento que pede mergulho interior, escuta sensível e coragem para agir a partir do que é verdadeiro — não do que é urgente.

Quando o portal 11:11 se abre na terça-feira, uma poderosa corrente cósmica se forma, trazendo a chance de definir intenções, manifestar desejos e ganhar clareza sobre o próprio caminho de crescimento. É um momento em que o universo parece respirar junto conosco — e cada pensamento, emoção e escolha ganha força criadora.

O portal 11:11 é considerado um ponto de expansão espiritual, um alinhamento que intensifica o poder da manifestação. Nesse dia, as energias favorecem o contato com o eu superior, a clareza de propósito e a coragem para agir em direção aos sonhos. É o momento ideal para perguntar: “O que minha alma deseja criar agora?”

A Rainha de Copas é a guardiã desse movimento. Ela governa o reino das emoções com sabedoria e compaixão, lembrando que sentir não é fraqueza — é poder. Sob o olhar dela, a expansão jupiteriana não acontece no mundo externo, mas nas águas do coração. Júpiter retrógrado em Câncer nos convida a rever onde depositamos nossa fé e como nutrimos a nós mesmos.

Ao mesmo tempo, Mercúrio e Marte em Escorpião unem mente e instinto, revelando o que estava reprimido. Mas a Rainha sussurra: “Não reaja, compreenda.” O segredo é transformar o impulso em insight, e o desconforto em cura.

O portal 11:11 potencializa essa alquimia. É o código do despertar, um convite para alinhar pensamento, palavra e emoção. Quando atravessamos esse portal com a serenidade da Rainha, transformamos vulnerabilidade em intuição e presença.

Esta semana, silencie antes de agir. Respire antes de responder. Olhe para dentro antes de buscar fora.

A Rainha de Copas ensina que a verdadeira força é ser oceano — profunda, calma e imensamente viva. Afirmação da semana: “Eu confio nas marés do meu coração. O que é verdadeiro permanece; o que é medo, se dissolve.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

