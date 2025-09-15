Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Karnal é um dos participantes da Bienal do Livro de MS

Além do historiador e da autora de "Um Defeito de Cor", a organização da 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, a chamada Bienal Pantanal, que ocorre de 4 a 12 de outubro em Campo Grande, também anunciou show de Almir Sater

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

15/09/2025 - 09h00
A primeira edição da Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul segue anunciando convidados e outros destaques de sua programação. O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, entre 4 e 12 de outubro, e vai reunir 72 convidados de 10 estados brasileiros e de 2 países sul-americanos, além dos participantes de MS.

Entre eles estão os escritores Leandro Karnal e Ana Maria Gonçalves e o músico Almir Sater. O violeiro toca com sua banda no primeiro dia da Bienal Pantanal, no dia 4 de outubro, às 20h. O escritor, professor, historiador e um dos maiores pensadores da atualidade Leandro Karnal marca presença no evento no dia 5, às 19h. Já a romancista, roteirista, dramaturga e professora Ana Maria Gonçalves, a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL), está confirmada para o dia 8, às 19h. 

“Mato Grosso do Sul agora se insere no calendário de grandes eventos literários do País, proporcionando ao público o acesso aos principais pensadores da literatura contemporânea do Brasil”, ressalta Pedro Ortale, coordenador da bienal.

KARNAL

Leandro Karnal é historiador e doutor em história social pela USP. O gaúcho, natural de São Leopoldo, reside em São Paulo e é membro da Academia Paulista de Letras, professor da Unicamp por mais de 20 anos.

Ele é reconhecido em todo o País como importante escritor, palestrante, intelectual e formador de opinião. Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil: “O Inferno Somos Nós”; “Todos Contra Todos”; “Crer ou Não Crer”; “O Dilema do Porco Espinho” e “Viver, a Que se Destina”.

O mais recente lançamento, “A Coragem da Esperança”, acaba de chegar ao mercado. Leandro Karnal tem seu próprio canal no YouTube, o “Prazer, Karnal”, é âncora do programa “Universo Karnal” na CNN Brasil e assina coluna fixa no jornal O Estado de S. Paulo. Suas mídias sociais alcançam mais de 8 milhões de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme popularidade.

Ana Maria Gonçalves: aos 54 anos, escritora mineira é primeira mulher negra a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL) e, atualmente, também é a mais jovem imortal da entidadeAna Maria Gonçalves: aos 54 anos, escritora mineira é primeira mulher negra a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL) e, atualmente, também é a mais jovem imortal da entidade - Foto/ Divulgação

ANA MARIA

Já a escritora mineira Ana Maria Gonçalves se tornou, em julho deste ano, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL). Aos 54 anos, é atualmente a integrante mais jovem entre os imortais. Tornou-se conhecida nacionalmente em 2006 com o romance “Um Defeito de Cor”, obra que mistura ficção e fatos históricos ao reconstruir a vida de uma mulher africana escravizada no Brasil do século 19.

A publicação venceu o Prêmio Casa de las Américas e foi eleito em 2021 o melhor romance brasileiro do século por um júri da Folha de S. Paulo. Ana Maria Gonçalves também atua como roteirista, dramaturga, professora e curadora de projetos culturais, fortalecendo as narrativas negras no Brasil e exterior.

Almir Sater: violeiro campo-grandense de 68 anos se apresenta com a sua banda no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo no primeiro dia do eventoAlmir Sater: violeiro campo-grandense de 68 anos se apresenta com a sua banda no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo no primeiro dia do evento - Foto/ Divulgação

SATER

O violeiro Almir Sater volta à sua terra natal no primeiro dia da Bienal Pantanal. O campo-grandense de 68 anos vem embalado pelo sucesso no remake da novela “Pantanal” e uma inédita turnê nacional que começou ao lado de seu filho Gabriel Sater.

No espetáculo que fará com sua banda no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no dia 4, o músico vai relembrar os principais sucessos da carreira e também tocar composições gravadas nos seus mais recentes álbuns.

108 HORAS

Serão nove dias com mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda-feira à sexta-feira, a Bienal Pantanal funciona entre 9h e 21h e, no sábado e domingo, das 10h às 22h. O público que prestigiar o evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo vai poder adquirir publicações das principais editoras literárias do País que estarão espalhadas em estandes em uma área de 600 m² do complexo.

A 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul terá 26 convidados dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraná e do Distrito Federal. Haverá, também, uma presença marcante de 32 convidados sul-mato-grossenses, entre escritores, palestrantes e mediadores.

Autores e autoridades do Paraguai e da Argentina também estão garantidos na programação. A Bienal Pantanal será marcada por atividades desenvolvidas em dois eixos principais. Território, Culturas e Geopolíticas terá 17 conferências envolvendo 13 temas diferentes, e Tecnologias Digitais, Sociedade e Mercado: o Mundo Contemporâneo vai contar com seis conferências desenvolvidas em seis temas distintos.

O evento ainda vai abrigar o seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), com seis palestras, seminário de economia criativa, curso de escrita criativa, oficinas de quadrinhos, shows musicais, e a mostra curta bienal com a exibição de oito filmes.

ESTUDANTES

A Bienal Pantanal abre a programação também para as escolas públicas sul-mato-grossenses do Ensino Fundamental e Médio. Entre os dias 6 e 10 de outubro, entre 10h e 15h30min, haverá atividades destinadas para os alunos, como contação de histórias com grupos artísticos de Campo Grande, batalhas de rimas e uma mostra de cinema com filmes de coletivos e diretores de Mato Grosso do Sul.

O evento aguarda aproximadamente 3.600 estudantes. Para as escolas agendarem a visitação à Bienal Pantanal, é necessário enviar uma mensagem com o telefone de contato e informando o dia e horário pretendido para o e-mail da produção – [email protected]. Os estudantes também podem participar do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, que está com inscrições abertas até hoje no site do evento, e com o Prêmio Tuiuiú, para escritores sul-mato-grossenses.

Serão distribuídos um total de R$ 24 mil em prêmios. O homenageado da primeira edição da Bienal Pantanal é o poeta Manoel de Barros. A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul é uma realização do Instituto Ímole, do Instituto Curumins e do governo federal, e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara Federal.

O projeto tem patrocínio da Inpasa e está sendo viabilizado com recursos destinados pelos deputados estaduais Pedro Kemp, Zeca do PT, Mara Caseiro, Gleise Jane e Renato Câmara, e deputados federais Vander Loubet, Geraldo Resende e Camila Jara.

A Bienal Pantanal conta com parceria do Ministério da Cultura, por meio do Fundo Nacional de Cultura e Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Mais informações: www.bienalpantanal.com.br e @bienalpantanal.

