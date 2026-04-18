A utilização das chamadas "canetas emagrecedoras" vêm causando furor em... Leia na coluna de hoje

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Sylvia Cesco - poeta de MS

"Sou feita de fins, ai de mim: nem de meios nem de metades, nem brisa mansa, mas tempestade”.

Felpuda

A utilização das chamadas “canetas emagrecedoras” vêm causando furor em Mato Grosso do Sul, como na economia, por exemplo. Os donos de restaurantes, principalmente, estão sendo obrigados a mudar os conceitos para atender o grande contingente de pessoas que se enquadram na categoria “refeição fora do lar” que, por sinal, é crescente. O cardápio está sendo o primeiro passo para essas mudanças, com comida mais leve. Há quem esteja “dando pulos” para oferecer o que “os magrinhos” estão exigindo.

Reprodução

Ao prestigiar a pré-estreia do documentário “Zico: O Samurai de Quintino”, no último dia 14, no Rio de Janeiro, o ídolo do futebol brasileiro não conseguiu segurar a emoção. Ao comentar a experiência de assistir à própria trajetória na tela, Zico não escondeu o impacto. “Bateu emoção direto, o tempo todo. Você começa a lembrar de tudo o que aconteceu na sua carreira. Tem lances ali que eu vou ver dez vezes e vou chorar dez vezes”, disse. Nas 12 salas lotadas, a obra dirigida por João Wainer proporcionou experiência sensorial que lembrou, em emoção e intensidade, o estádio do Maracanã. Após seis anos em produção, o documentário estreia nos cinemas em 30 de abril e remonta a trajetória de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Do subúrbio de Quintino às glórias com o Flamengo, passando pela experiência transformadora no Japão, o filme reúne arquivos inéditos, relatos familiares e depoimentos históricos de nomes como Ronaldo, Júnior e Carlos Alberto Parreira.

Maria Luiza Sperb (Zuca), que comemora troca de idade hoje - Foto: Arquivo pessoal

Vereador Papy Neto, que neste sábado está aniversariando - Foto: Arquivo pessoal

Expectativa

Como principal estrela nessas eleições, o presidente de honra do MDB André Puccinelli vai disputar mesmo uma vaga na Assembleia Legislativa de MS, por onde já passou e de lá alçou outros voos. É grande a expectativa sobre sua entrada como pré-candidato, até porque o partido enfrentou debandada de nomes de peso eleitoralmente falando, o que acaba tendo reflexo nos municípios do interior do Estado.

Nas redes

O pré-candidato ao governo de MS pelo PT, Fábio Trad, usou as redes sociais para apresentar a sua companheira de chapa, a vice, Gilda Maria dos Santos. Esposa do deputado estadual José Orcírio, a ex-primeira dama tem trabalho conhecido na movimentação das bases. Embora seu esposo tenha sido governador em dois mandatos, ela nunca foi lançada para disputar uma eleição. Essa será, portanto, a primeira vez que enfrentará o humor do eleitorado.

Resistente

Mesmo diante do avanço do Pix e dos serviços digitais, o cheque ainda resiste no Brasil, embora em clara trajetória de queda. Levantamento da Febraban aponta que 112,5 milhões de cheques foram usados no último ano, com recuo de 18,2% em relação ao período anterior. Apesar da sobrevida, ele vai perdendo espaço.

Aniversariantes

Sábado (18)

Maria Luiza Sperb Silva (Zuca);

Epaminondas Vicente Silva Neto (Papy);

Dr. Edson de Arruda Alves;

Tereza Laurice Domingos Name;

Ricardo Grance Acosta de Melo;

Alexandre Lopes Pereira;

Gerson Eliabe Olah;

Nelson Kohatsu;

Dr. Tsuneo Shinzato;

Benedito Odacir de Rezende;

Dra. Edi Monteiro de Lima;

José Carlos Bússola;

Lúcia Helena Maluf de Araújo;

Ana Lucia Oshiro Kobayashi;

Erick Josemar Guterres Batista;

Izaias Batista dos Santos;

José Olavo dos Santos;

Lucilia Barcelos Stanisci;

Thainara Bobadilha da Mata Soares;

José Nazareth da Silva Duarte;

Darlinei dos Santos Martins;

Elke da Costa Verbisck;

Marília Trouy Galles Maiolino Renato Loureiro de Carvalho Pavan;

João Paulo Strobel da Silva;

Aires Gonçalves;

Gabriel José Klasmann;

Neuza Morila Alves;

Sueli Ribas da Costa;

Maria de Fátima Freitas;

Lázaro Ferreira Dutra;

Fernando de Castilho;

Iolanda Fernandes Cardoso;

Zely Barcellos;

Suelen dos Santos Borges;

Nildo Benevides;

Margarida Tognini Franco;

Francisco Bernardes Ferreira;

Dr. Miron Coelho Vilela;

Odila de Arruda Abrão;

Heliana Mara Salomão Budib;

Dr. Olavo Monteiro Mascarenhas;

Orlando Jacques;

Matilde Alves de Lima Chama;

Leandra Tereza Grise Arguello;

Dilza Lira Fernandes;

Ana Doris da Silva;

Fernando Amaral Santos Velho;

Milton Bachega Junior;

Dair Fernandes Davila;

Nelson Belarmino Siqueira;

Vanessa da Costa Silva;

Nilde Rodrigues Valadares;

Clarissa Iser;

Erico Zambianco de Figueiredo;

Tiago José Tamiozzo;

João Horácio Ferrari Pinheiro;

Neuza Almeida Audi;

Maria do Carmo Enciso;

Hemerson Ortis da Motta;

Ivoney Ferrari Puorro;

Orlando Rodrigues Zani;

Milton Roberto Becker;

João Urbano Dominoni Junior;

Erick Gustavo Rocha Terán;

Ilton Barreto da Motta;

Luiz Gustavo Battaglin Maciel;

Jeovina Guimarães Lubacheski;

Milton Aparecido Olsen Messa;

Claudino Pertussatti;

Pedro Rotta Lucena;

Flávio Yukio Tominaga;

Domingo (19)

Dr. Valério Antonio Parizotto;

Lwana Vilela;

Estener Ananias de Carvalho;

João Henrique Miranda Soares Catan;

Juliana Domingos Moleiro Catan;

Márcia Rosa Lopes Tavares;

José Vieira de Medeiros Neto (Zé Comprido);

Juliana Valiente dos Anjos;

Marcio Roberto Bezerra;

Adhemar Hermogenes Portocarrero Naveira;

Celso Campozan;

Heleno Lira Torres;

Rosimeire de Souza Afonso;

Hermogênio Escobar;

Alzita Pereira Sena;

Hilda Maria Vieira Rosa Pasa;

Tito Vespasiano Beraldo de Ruchkys;

Dr. Ovídio Pereira;

Eliane Miranda Teodoro;

José Jacintho Neto;

Sérgio Paulo Grotti;

Dr. Dorival Moreira dos Santos;

Ricardo Hugueney Dal Farra;

Karla Roa;

Wanda Celina Miranda de Britto;

Geraldo David Loureiro Leite;

Kátia Demétrio;

Edison Garcia Ana Paula Barros;

Roberto Araújo;

Maurício Andreoli de Almeida;

Silvia de Souza;

José Antônio Roldão;

Giovanna Akemy Naste Shirado;

Rodrigo da Rocha Filgueiras;

Luisa Fernandes Tavares Ferreira;

Thiago Fernandes;

Dr. Basílio Almeida Lima;

José Henrique Amorim dos Santos;

Luedir Coelho;

Rafael Mendonça dos Santos;

Antônio Sérgio Gomes da Silva;

Luiz Vaz de Campos;

Helga Maria Santullo;

Irapuan Nicolau Guimarães;

Alexandra Ribeiro Gomes Rodi;

Rosilene de Souza Medeiros;

Sílvio Albuquerque;

Marilda Brandão da Silva Cubel;

Eliane Cafure Peixoto;

Augusta Marques dos Santos (Zazá);

Maria Luiza Cerveira;

Cristina Aparecida Gonçalves;

Vânia Viegas de Freitas;

Luiz Ortiz Nascimento;

Ilca Corral Mendes Domingues;

Breno Antônio Sirugi Gasparoto;

Dra. Ângela Maria Carneiro de Barros;

Edna Farias da Silva;

Jeoval Alves Teixeira;

Sueli Castellani Viacek;

Miguel Mandetta Atalla;

Camilia Yukie Moroto;

Deuzimar Schwindt;

Cristiane Chioveti de Morais Proença;

Luiz Roberto de Noronha Santinho;

Fabiano Dalla Lana Mattiello;

Daniel Schardong Gobbi;

Colaborou Tatyane Gameiro