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A utilização das chamadas "canetas emagrecedoras" vêm causando furor em... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (18) e domingo (19)

Ester Figueiredo

18/04/2026 - 00h02
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Sylvia Cesco - poeta de MS

"Sou feita de fins, ai de mim: nem de meios nem de metades, nem brisa mansa, mas tempestade”.

Felpuda

A utilização das chamadas “canetas emagrecedoras” vêm causando furor em Mato Grosso do Sul, como na economia, por exemplo. Os donos de restaurantes, principalmente, estão sendo obrigados a mudar os conceitos para atender o grande contingente de pessoas que se enquadram na categoria “refeição fora do lar” que, por sinal, é crescente. O cardápio está sendo o primeiro passo para essas mudanças, com comida mais leve. Há quem esteja “dando pulos” para oferecer o que “os magrinhos” estão exigindo.

Reprodução

Ao prestigiar a pré-estreia do documentário “Zico: O Samurai de Quintino”, no último dia 14, no Rio de Janeiro, o ídolo do futebol brasileiro não conseguiu segurar a emoção. Ao comentar a experiência de assistir à própria trajetória na tela, Zico não escondeu o impacto. “Bateu emoção direto, o tempo todo. Você começa a lembrar de tudo o que aconteceu na sua carreira. Tem lances ali que eu vou ver dez vezes e vou chorar dez vezes”, disse. Nas 12 salas lotadas, a obra dirigida por João Wainer proporcionou experiência sensorial que lembrou, em emoção e intensidade, o estádio do Maracanã. Após seis anos em produção, o documentário estreia nos cinemas em 30 de abril e remonta a trajetória de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Do subúrbio de Quintino às glórias com o Flamengo, passando pela experiência transformadora no Japão, o filme reúne arquivos inéditos, relatos familiares e depoimentos históricos de nomes como Ronaldo, Júnior e Carlos Alberto Parreira.

Maria Luiza Sperb (Zuca)Maria Luiza Sperb (Zuca), que comemora troca de idade hoje - Foto: Arquivo pessoal

 

PapyVereador Papy Neto, que neste sábado está aniversariando - Foto: Arquivo pessoal

Expectativa

Como principal estrela nessas eleições, o presidente de honra do MDB André Puccinelli vai disputar mesmo uma vaga na Assembleia Legislativa de MS, por onde já passou e de lá alçou outros voos. É grande a expectativa sobre sua entrada como pré-candidato, até porque o partido enfrentou debandada de nomes de peso eleitoralmente falando, o que acaba tendo reflexo nos municípios do interior do Estado.

Nas redes

O pré-candidato ao governo  de MS pelo PT, Fábio Trad, usou as redes  sociais para apresentar a sua companheira de chapa, a vice, Gilda Maria dos Santos. Esposa do deputado estadual José Orcírio, a ex-primeira dama tem trabalho conhecido na movimentação das bases. Embora seu esposo tenha sido governador em dois mandatos, ela nunca foi lançada para disputar uma eleição. Essa será, portanto, a primeira vez que enfrentará o humor do eleitorado.

Resistente

Mesmo diante do avanço do Pix e dos serviços digitais, o cheque ainda resiste no Brasil, embora em clara trajetória de queda. Levantamento da Febraban aponta que 112,5 milhões de cheques foram usados no último ano, com recuo de 18,2% em relação ao período anterior. Apesar da sobrevida, ele vai perdendo espaço.

Aniversariantes

Sábado (18)

Maria Luiza Sperb Silva (Zuca);
Epaminondas Vicente Silva Neto (Papy);
Dr. Edson de Arruda Alves;
Tereza Laurice Domingos Name;
Ricardo Grance Acosta de Melo;
Alexandre Lopes Pereira;
Gerson Eliabe Olah;
Nelson Kohatsu;
Dr. Tsuneo Shinzato;
Benedito Odacir de Rezende;
Dra. Edi Monteiro de Lima;
José Carlos Bússola;
Lúcia Helena Maluf de Araújo;
Ana Lucia Oshiro Kobayashi;
Erick Josemar Guterres Batista;
Izaias Batista dos Santos;
José Olavo dos Santos;
Lucilia Barcelos Stanisci;
Thainara Bobadilha da Mata Soares;
José Nazareth da Silva Duarte;
Darlinei dos Santos Martins;
Elke da Costa Verbisck;
Marília Trouy Galles Maiolino Renato Loureiro de Carvalho Pavan;
João Paulo Strobel da Silva;
Aires Gonçalves;
Gabriel José Klasmann;
Neuza Morila Alves;
Sueli Ribas da Costa;
Maria de Fátima Freitas;
Lázaro Ferreira Dutra;
Fernando de Castilho;
Iolanda Fernandes Cardoso;
Zely Barcellos;
Suelen dos Santos Borges;
Nildo Benevides;
Margarida Tognini Franco;
Francisco Bernardes Ferreira;
Dr. Miron Coelho Vilela;
Odila de Arruda Abrão;
Heliana Mara Salomão Budib;
Dr. Olavo Monteiro Mascarenhas;
Orlando Jacques;
Matilde Alves de Lima Chama;
Leandra Tereza Grise Arguello;
Dilza Lira Fernandes;
Ana Doris da Silva;
Fernando Amaral Santos Velho;
Milton Bachega Junior;
Dair Fernandes Davila;
Nelson Belarmino Siqueira;
Vanessa da Costa Silva;
Nilde Rodrigues Valadares;
Clarissa Iser;
Erico Zambianco de Figueiredo;
Tiago José Tamiozzo;
João Horácio Ferrari Pinheiro;
Neuza Almeida Audi;
Maria do Carmo Enciso;
Hemerson Ortis da Motta;
Ivoney Ferrari Puorro;
Orlando Rodrigues Zani;
Milton Roberto Becker;
João Urbano Dominoni Junior;
Erick Gustavo Rocha Terán;
Ilton Barreto da Motta;
Luiz Gustavo Battaglin Maciel;
Jeovina Guimarães Lubacheski;
Milton Aparecido Olsen Messa;
Claudino Pertussatti;
Pedro Rotta Lucena;
Flávio Yukio Tominaga;

Domingo (19)

Dr. Valério Antonio Parizotto;
Lwana Vilela;
Estener Ananias de Carvalho;
João Henrique Miranda Soares Catan;
Juliana Domingos Moleiro Catan;
Márcia Rosa Lopes Tavares;
José Vieira de Medeiros Neto (Zé Comprido);
Juliana Valiente dos Anjos;
Marcio Roberto Bezerra;
Adhemar Hermogenes Portocarrero Naveira;
Celso Campozan;
Heleno Lira Torres;
Rosimeire de Souza Afonso;
Hermogênio Escobar;
Alzita Pereira Sena;
Hilda Maria Vieira Rosa Pasa;
Tito Vespasiano Beraldo de Ruchkys;
Dr. Ovídio Pereira;
Eliane Miranda Teodoro;
José Jacintho Neto;
Sérgio Paulo Grotti;
Dr. Dorival Moreira dos Santos;
Ricardo Hugueney Dal Farra;
Karla Roa;
Wanda Celina Miranda de Britto;
Geraldo David Loureiro Leite;
Kátia Demétrio;
Edison Garcia Ana Paula Barros;
Roberto Araújo;
Maurício Andreoli de Almeida;
Silvia de Souza;
José Antônio Roldão;
Giovanna Akemy Naste Shirado;
Rodrigo da Rocha Filgueiras;
Luisa Fernandes Tavares Ferreira;
Thiago Fernandes;
Dr. Basílio Almeida Lima;
José Henrique Amorim dos Santos;
Luedir Coelho;
Rafael Mendonça dos Santos;
Antônio Sérgio Gomes da Silva;
Luiz Vaz de Campos;
Helga Maria Santullo;
Irapuan Nicolau Guimarães;
Alexandra Ribeiro Gomes Rodi;
Rosilene de Souza Medeiros;
Sílvio Albuquerque;
Marilda Brandão da Silva Cubel;
Eliane Cafure Peixoto;
Augusta Marques dos Santos (Zazá);
Maria Luiza Cerveira;
Cristina Aparecida Gonçalves;
Vânia Viegas de Freitas;
Luiz Ortiz Nascimento;
Ilca Corral Mendes Domingues;
Breno Antônio Sirugi Gasparoto;
Dra. Ângela Maria Carneiro de Barros;
Edna Farias da Silva;
Jeoval Alves Teixeira;
Sueli Castellani Viacek;
Miguel Mandetta Atalla;
Camilia Yukie Moroto;
Deuzimar Schwindt;
Cristiane Chioveti de Morais Proença;
Luiz Roberto de Noronha Santinho;
Fabiano Dalla Lana Mattiello;
Daniel Schardong Gobbi;

Colaborou Tatyane Gameiro

SHOW

Moacyr Franco traz a Campo Grande show especial que celebra 70 anos de trajetória

Apresentação no Palácio Popular da Cultura reúne sucessos, histórias e momentos marcantes da carreira do artista

16/04/2026 17h15

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Além das músicas, o espetáculo também destaca o lado humorista de Moacyr Franco

Além das músicas, o espetáculo também destaca o lado humorista de Moacyr Franco Divulgação

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O cantor, compositor e humorista Moacyr Franco se apresenta em Campo Grande no dia 25 de julho, com o espetáculo “Moacyr Franco Especial 70 Anos”, no Palácio Popular da Cultura, a partir das 20 horas.

O show celebra mais de cinco décadas de carreira do artista, reunindo um repertório que atravessa gerações e inclui sucessos como “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, “Seu Amor Ainda é Tudo”, “Cartas na Mesa” e “Suave é a Noite”. A apresentação mistura diferentes estilos, como o romântico, o sertanejo e a marchinha.

Além das músicas, o espetáculo também destaca o lado humorista de Moacyr Franco. Entre uma canção e outra, o artista compartilha histórias de bastidores, relembra momentos da televisão e do rádio e interage com o público com seu estilo característico de contar causos.

Com tom nostálgico e, ao mesmo tempo, atual, o show propõe uma celebração da trajetória do artista, marcada pela versatilidade e pela presença constante na cultura popular brasileira.

Os ingressos já estão à venda, com valores que variam entre R$ 110 e R$ 300, conforme o setor. As entradas podem ser adquiridas em ponto físico, no Comper Jardim dos Estados, ou pela internet.

A classificação indicativa é de 10 anos.

Serviço:

Show: Moacyr Franco – Especial 70 Anos
Data: 25 de julho de 2026 (sábado)
Horário: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura
Classificação: 10 anos

Ingressos – 1º lote:

  • Setor B: Inteira R$ 300 | Meia R$ 150
  • Setores A e C: Inteira R$ 270 | Meia R$ 135
  • Setor E: Inteira R$ 250 | Meia R$ 125
  • Setores D e F: Inteira R$ 220 | Meia R$ 110

Onde comprar:

  • Stand Comper Jardim dos Estados (ao lado de O Boticário)
    • Atendimento: segunda a sábado, das 13h às 19h
    • Informações: (67) 99296-6565 (WhatsApp)
  • Pela internet:
    www.pedrosilvapromoções.com.br

Realização: Pedro Silva Promoções & Jamelão

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Cinema

Estúdio norte-americano confirma Top Gun 3

Terceira edição do filme norte-americano continua com Tom Cruise como protagonista

16/04/2026 16h23

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Tom Cruise, protagonista de Top Gun

Tom Cruise, protagonista de Top Gun Arquivo

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Durante seu painel na CinemaCon, evento em que estúdios apresentam seus próximos projetos para donos de cinema, a Paramount confirmou uma nova sequência de Top Gun estrelada por Tom Cruise.

Além do retorno de Cruise como Pete "Maverick" Mitchell, a continuação de Top Gun também terá a volta do produtor Jerry Bruckheimer. Ehren Kruger, que trabalhou no longa, está atualmente desenvolvendo o roteiro, segundo o Deadline.

Em 2025, Christopher McQuarrie, que coassinou o roteiro do longa de 2022 ao lado de Kruger e Eric Warren Singer, já havia dito que a história do novo longa já tinha sua "moldura" pronta.

Na apresentação, o CEO da Paramount, David Ellis, reforçou a importância que Top Gun: Maverick teve na reabertura dos cinemas após a pandemia da Covid-19 e disse que o terceiro capítulo da franquia receberá a mesma atenção em sua distribuição.

 

Quando estreia 'Top Gun 3'?


Apesar de confirmar Top Gun 3, a Paramount não deu previsão para a estreia.
 

Onde assistir?
 

Primeiro filme da franquia, Top Gun: Ases Indomáveis está disponível para streaming na Netflix, no Paramount+ e no MercadoPlay.

O segundo filme, Top Gun: Maverick, está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais.

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