Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, neste ano eleitoral, o...Leia na coluna de hoje

Albert Einstein - físico alemão
"A imaginação é mais importante que o conhecimento porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”.
FELPUDA
Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, neste ano eleitoral, o cenário está inusitado. Os parlamentares, em tom de ironia, comentam que não se sabe se o PT passou a ser formado por quatro deputados ou se o Novo é que teria o mesmo número. Isto porque está vigorando o estilo “levanta a bola que eu chuto” entre os petistas Pedro Kemp e José Orcírio e João Henrique Catan, do Novo e representante da direita conservadora. Essa nova “aliança” tem como alvo preferido a administração de Eduardo Riedel. Vai vendo...
“No pé”
Por falar no deputado José Orcírio, quem entrou na mira dele foi o ministro dos Povos Indígenas, o sul-mato-grossense Eloy Terena, sob acusação de aproximação com “setores bolsonaristas”, conforme requerimento apresentado na Assembleia de MS e a ser encaminhado ao Planalto.
Mais
O dirigente do órgão chegou até a ser chamado de “traidor”, porque estaria circulando com pré-candidatos da direita o que, segundo o denunciante, é uma atitude incompatível, e, por isso, passível da tomada de providências político-administrativas.
Borrasca
O ex-prefeito Marcos Trad e a prefeita Adriane Lopes estão em meio ao turbilhão criado com as prisões na Operação Buraco Sem Fim, que levou uns e outros para a cadeia. Politicamente, ambos estão de lado opostos, mas isso não invalida o fato de que caminharam juntos no período em que o acusado principal atuava por lá. Adriane preferiu o silêncio, enquanto Trad resolveu “atacar o mensageiro e não a mensagem”.
Fora de foco
Nos bastidores, tem políticos dizendo que Marcos Trad preferiu defender o ex-subordinado, criticar a operação policial e insinuar que a ação ocorreu no período de eleições, causando-lhe “estranheza”. O fato, segundo eles, é que casos dessa natureza causam “furor” entre a população. Afirmam que, embora não se possa prejulgar alguém, é preciso ter muito cuidado em desmerecer uma investigação em que os recursos públicos são o ponto principal.
Opa!...
A deputada Gleice Jane (PT) e o seu colega de legislativo Paulo Duarte (PSDB) tiveram embate em plenário sobre a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A parlamentar disse que esse grupo de trabalho é formado apenas por homens e um dos seus projetos que tratava de proteção e respeito às mulheres teria sido arquivado. Integrante do colegiado, o tucano discordou e afirmou que não era machista nem misógino, dizendo ter sido desqualificado por Gleice. E ainda colocou sua vaga na comissão à disposição dela, que aceitou. Mas...
ANIVERSARIANTES
Kátia Nunes Ribeiro Motti,
Adriana de Oliveira Siravegna,
Keila Mattioli Souza,
Fernanda de Araújo Ovelar,
Isidro Theodoro de Faria,
Modesto Aquino Filho,
Sônia Terezinha Girardi de Carvalho,
Antonio Petenatti,
Fauser de Oliveira Maia,
Jermina da Silva Leite,
Talmir Monteiro,
José Barbosa Cristaldo,
Railda de Freitas Oliveira Petenatti,
Valdonei Rodrigues da Silva,
Marila Domingos da Costa,
Gesse Martins de Souza,
Nilma Rocha Nimer,
Raphael Nunes Cance,
Asturio de Matos Ozorio,
Averaldo Oliveira Fernandes,
Roberto Mendes Cruzetta,
Beatriz Hoffmann,
Mateus Massocatto Vallezzi Cavalcante,
Domingos Sahib Neto,
Inah Luiza Metello,
Oscarlina de Brito,
Eliene Amorim da Costa,
Vera Maria Fortes Corrêa Meyer,
Maria Tereza Mangieri Pithan,
Milton Teruya,
Cirene Passarini Martins,
Guilherme Vaz do Couto,
José Claudio Adami,
Paulo Cesar Costa Alves,
Luiz Roberto Moreno,
Lucas Tognoli Rodrigues,
Ednaldo Rosa Ferreira,
Levino Ferreira da Silva,
Imbrolim Correa dos Santos,
Olga Prado Braga,
Maria Luiza Rezende Perez Ramos,
Eunice Gouvêa Colleto,
Maria Cabloco,
Eduardo Katsuki Takahachi,
Laura Munhoz Friozi,
Dr. Lauro Rodrigues Furtado,
Heloisa Helena Catelan,
José Carlos Corrêa,
Hilton Monteiro Leite,
Marissol da Silva Garcia,
José Paz Sodré,
Aparecida Domingues,
Nicéia de Fátima Barbosa Leite,
Maria Roselene Flôres Coimbra,
Silvia Maria Giordano Barem,
Mohamed Kalil Zaher,
Maria das Graças Fonseca Mella,
Maria Dora Barbosa Leite,
Paulo César de Almeida,
Fábio de Oliveira Artigas,
Déa Terezinha Almeida,
Eluiza Elena Comekti Assis,
Marcus Vinicius Martinez,
Luiz Fernando da Silva Bastos,
Eliza Maria Santiago,
André Mauro Rodrigues,
Raquel Medeiros,
Kei Uema do Carmo,
Valéria de Arruda Cunha,
Rosa Maria Pereira da Silva,
Arlene Mary Mazzi Alexandria,
Daniela Gonçalves de Queiroz,
Carlos Henrique de Souza,
Marcelo Marculino Gomes,
Arlinda da Silva Andrade,
Dirceu de Oliveira Corrêa,
Geraldo Gonçalves Siqueira,
Solange Pereira Cabreira,
Aldo de Oliveira Darzi,
Tosjio Gusiken,
Roberto Mattos Martins,
Priscila Arinos Catoci,
Cássio Rogério Boeira Giordano,
Eleilson de Arruda Azevedo Leite,
Julia Maristela Caduri Hartmann,
Iraci Mendes de Aquino,
José Gildo Pimentel,
Natalia Carolina Lourenço de Almeida,
Ana Carolina Ramirez Miranda,
Dra. Celina Shimabukuno Sakae,
João Henrique Rodrigues Andreus,
Débora Bataglin Coquemala de Sousa,
Osmar Pedrosa de Frias,
Dionatha Jones Bordignon,
Armando Urdan,
Luciana Cesar da Silva Setogute,
Laimute Laupinaitis,
Margareth Hokama,
Rosangela Alfena Juvenal Arakaki,
Ricardo Cardoso Duarte do Pateo,
Alexandre de Siqueira Linderberg,
Aparecida Regina Chaves Martins,
Cristina Tiemi Maehara Kai,
Dalva Pereira Espindola,
Renato Camillo,
Arenci Ferreira de Oliveira,
Camila Soares Sakr,
Patricia Franco Bellé.
Colaborou com Tatyane Gameiro