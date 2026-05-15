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Diálogo

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, neste ano eleitoral, o...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (15)

Ester Figueiredo

15/05/2026 - 00h02
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Albert Einstein - físico alemão

"A imaginação é mais importante que o conhecimento porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”. 

 

FELPUDA 

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, neste ano eleitoral, o cenário está inusitado. Os parlamentares, em tom de ironia, comentam que não se sabe se o PT passou a ser formado por quatro deputados ou se o Novo é que teria o mesmo número. Isto porque está vigorando o estilo “levanta a bola que eu chuto” entre os petistas Pedro Kemp e José Orcírio e João Henrique Catan, do Novo e representante da direita conservadora. Essa nova “aliança” tem como alvo preferido a administração de Eduardo Riedel. Vai vendo...

“No pé”

Por falar no deputado José Orcírio, quem entrou na mira dele foi o ministro dos Povos Indígenas, o sul-mato-grossense Eloy Terena, sob acusação de aproximação com “setores bolsonaristas”, conforme requerimento apresentado na Assembleia de MS e a ser encaminhado ao Planalto.

Mais

O dirigente do órgão chegou até a ser chamado de “traidor”, porque estaria circulando com pré-candidatos da direita o que, segundo o denunciante, é uma atitude incompatível, e, por isso, passível da tomada de providências político-administrativas.

Giovanna Trad
Dra. Ana Valéria Ramirez

Borrasca

O ex-prefeito Marcos Trad e a prefeita Adriane Lopes estão em meio ao turbilhão criado com as prisões na Operação Buraco Sem Fim, que levou uns e outros para a cadeia. Politicamente, ambos estão de lado opostos, mas isso não invalida o fato de que caminharam juntos no período em que o acusado principal atuava por lá. Adriane preferiu o silêncio, enquanto Trad resolveu “atacar o mensageiro e não a mensagem”.

Fora de foco

Nos bastidores, tem políticos dizendo que Marcos Trad preferiu defender o ex-subordinado, criticar a operação policial e insinuar que a ação ocorreu no período de eleições, causando-lhe “estranheza”. O fato, segundo eles, é que casos dessa natureza causam “furor” entre a população. Afirmam que, embora não se possa prejulgar alguém, é preciso ter muito cuidado em desmerecer uma investigação em que os recursos públicos são o ponto principal.

Opa!...

A deputada Gleice Jane (PT) e o seu colega de legislativo Paulo Duarte (PSDB) tiveram embate em plenário sobre a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A parlamentar disse que esse grupo de trabalho é formado apenas por homens e um dos seus projetos que tratava de proteção e respeito às mulheres teria sido arquivado. Integrante do colegiado, o tucano discordou e afirmou que não era machista nem misógino, dizendo ter sido desqualificado por Gleice. E ainda colocou sua vaga na comissão à disposição dela, que aceitou. Mas...

ANIVERSARIANTES 

Kátia Nunes Ribeiro Motti,
Adriana de Oliveira Siravegna,
Keila Mattioli Souza,
Fernanda de Araújo Ovelar,
Isidro Theodoro de Faria,
Modesto Aquino Filho,
Sônia Terezinha Girardi de Carvalho,
Antonio Petenatti,
Fauser de Oliveira Maia,
Jermina da Silva Leite,
Talmir Monteiro,
José Barbosa Cristaldo,
Railda de Freitas Oliveira Petenatti,
Valdonei Rodrigues da Silva,
Marila Domingos da Costa,
Gesse Martins de Souza,
Nilma Rocha Nimer,
Raphael Nunes Cance,
Asturio de Matos Ozorio,
Averaldo Oliveira Fernandes,
Roberto Mendes Cruzetta,
Beatriz Hoffmann,
Mateus Massocatto Vallezzi Cavalcante,
Domingos Sahib Neto,
Inah Luiza Metello,
Oscarlina de Brito,
Eliene Amorim da Costa,
Vera Maria Fortes Corrêa Meyer,
Maria Tereza Mangieri Pithan,
Milton Teruya,
Cirene Passarini Martins,
Guilherme Vaz do Couto,
José Claudio Adami,
Paulo Cesar Costa Alves,
Luiz Roberto Moreno,
Lucas Tognoli Rodrigues,
Ednaldo Rosa Ferreira,
Levino Ferreira da Silva,
Imbrolim Correa dos Santos,
Olga Prado Braga,
Maria Luiza Rezende Perez Ramos,
Eunice Gouvêa Colleto,
Maria Cabloco,
Eduardo Katsuki Takahachi,
Laura Munhoz Friozi,
Dr. Lauro Rodrigues Furtado,
Heloisa Helena Catelan,
José Carlos Corrêa,
Hilton Monteiro Leite,
Marissol da Silva Garcia,
José Paz Sodré,
Aparecida Domingues,
Nicéia de Fátima Barbosa Leite,
Maria Roselene Flôres Coimbra,
Silvia Maria Giordano Barem,
Mohamed Kalil Zaher,
Maria das Graças Fonseca Mella,
Maria Dora Barbosa Leite,
Paulo César de Almeida,
Fábio de Oliveira Artigas,
Déa Terezinha Almeida,
Eluiza Elena Comekti Assis,
Marcus Vinicius Martinez,
Luiz Fernando da Silva Bastos,
Eliza Maria Santiago,
André Mauro Rodrigues,
Raquel Medeiros,
Kei Uema do Carmo,
Valéria de Arruda Cunha,
Rosa Maria Pereira da Silva,
Arlene Mary Mazzi Alexandria,
Daniela Gonçalves de Queiroz,
Carlos Henrique de Souza,
Marcelo Marculino Gomes,
Arlinda da Silva Andrade,
Dirceu de Oliveira Corrêa,
Geraldo Gonçalves Siqueira,
Solange Pereira Cabreira,
Aldo de Oliveira Darzi,
Tosjio Gusiken,
Roberto Mattos Martins,
Priscila Arinos Catoci,
Cássio Rogério Boeira Giordano,
Eleilson de Arruda Azevedo Leite,
Julia Maristela Caduri Hartmann,
Iraci Mendes de Aquino,
José Gildo Pimentel,
Natalia Carolina Lourenço de Almeida,
Ana Carolina Ramirez Miranda,
Dra. Celina Shimabukuno Sakae,
João Henrique Rodrigues Andreus,
Débora Bataglin Coquemala de Sousa,
Osmar Pedrosa de Frias,
Dionatha Jones Bordignon,
Armando Urdan,
Luciana Cesar da Silva Setogute,
Laimute Laupinaitis,
Margareth Hokama,
Rosangela Alfena Juvenal Arakaki,
Ricardo Cardoso Duarte do Pateo,
Alexandre de Siqueira Linderberg,
Aparecida Regina Chaves Martins,
Cristina Tiemi Maehara Kai,
Dalva Pereira Espindola,
Renato Camillo,
Arenci Ferreira de Oliveira,
Camila Soares Sakr,
Patricia Franco Bellé.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Brasil Sabor

Festival gastronômico valoriza a culinária brasileira e regional e reúne mais de 400 restaurantes

Festival gastronômico valoriza a culinária brasileira e regional e reúne mais de 400 restaurantes com pratos promocionais em edição comemorativa

14/05/2026 08h30

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Filé canavial, do Espaço Primazia, em Rio Brilhante

Filé canavial, do Espaço Primazia, em Rio Brilhante Arquivo

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Entre receitas tradicionais, releituras criativas e ingredientes regionais, o festival Brasil Sabor chega à sua 20ª edição este ano, celebrando a diversidade gastronômica do País. Com o tema “A Seleção da Cozinha Brasileira”, o evento transforma bares e restaurantes em representantes oficiais dos sabores nacionais, com uma proposta que mistura identidade cultural, turismo, economia e experiências gastronômicas.

Realizado entre os dias 14 e 31 deste mês, o festival acontece em formato híbrido, permitindo que o público prove os pratos tanto presencialmente quanto por delivery. A iniciativa reúne centenas de estabelecimentos em diferentes regiões do Brasil, com menus exclusivos e preços promocionais definidos por cada restaurante participante.

Criado em 2006, o Brasil Sabor se consolidou ao longo das últimas duas décadas como um dos maiores festivais gastronômicos do País.

A proposta nasceu a partir da união de eventos culinários municipais já existentes em diferentes cidades brasileiras, em um movimento liderado pela Abrasel, Sebrae e Ministério do Turismo para fortalecer a gastronomia como diferencial turístico e cultural do Brasil.

Neste ano, a temática inspirada no universo esportivo busca destacar a cozinha brasileira como símbolo de orgulho nacional. Cada restaurante participante assume o papel de “convocado” para representar sua região, apostando em ingredientes típicos, técnicas locais e combinações autorais que revelam a riqueza da culinária brasileira.

Segundo José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo e Inteligência da Abrasel, o festival vai além da experiência gastronômica e movimenta diferentes setores da economia.

“O Brasil Sabor tem um papel relevante para movimentar as economias locais. Ao valorizar a gastronomia regional, o festival estimula a circulação de pessoas, gera oportunidades para diferentes elos da cadeia produtiva e contribui para o desenvolvimento do setor de forma ampla”, afirma.

A expectativa para este ano é ampliar ainda mais o alcance do evento. Em 2025, o festival reuniu mais de 600 restaurantes distribuídos em 89 cidades de 18 estados e do Distrito Federal. Neste ano, a organização destaca a presença em 19 estados, mais de 40 cidades e mais de 400 restaurantes participantes.

Além de fortalecer a gastronomia regional, o festival também se tornou uma ferramenta estratégica para os estabelecimentos participantes. Para muitos empresários do setor, o evento funciona como uma vitrine para apresentar novos pratos, atrair clientes e ampliar a visibilidade dos negócios.

“Para os proprietários de bares e restaurantes, o festival é uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos negócios, atrair novos públicos e fortalecer o relacionamento com os clientes. Além disso, o evento estimula a inovação nos cardápios e contribui para posicionar os estabelecimentos de forma mais competitiva no mercado”, completa José Eduardo Camargo.

TRANSFORMAÇÃO

Ao longo de 20 anos, o Brasil Sabor acompanhou mudanças importantes no comportamento do consumidor e também no próprio setor gastronômico. Desde a primeira edição, o evento passou por reformulações, expandiu formatos e incorporou novas tendências.

Em 2006, quando foi realizado pela primeira vez, o festival já demonstrava força nacional. Foram 1.057 restaurantes participantes em 24 estados brasileiros, consolidando o chamado “Movimento Brasil Sabor” como uma estratégia de promoção do turismo gastronômico.

Nos anos seguintes, o evento passou a apostar em temas específicos e ações promocionais. Em 2012, por exemplo, a edição foi dedicada à culinária italiana e utilizou o slogan “Quem tem boca vai a Roma”, oferecendo aos consumidores a possibilidade de concorrer a uma viagem para a Itália.

Em 2015, o festival celebrou seus dez anos reafirmando a posição de um dos maiores eventos gastronômicos do Brasil. Já em 2020, em razão da pandemia da Covid-19, o Brasil Sabor precisou se reinventar e realizou sua primeira edição totalmente voltada ao delivery.

A experiência acabou mudando definitivamente o formato do evento. Desde 2021, o festival acontece de maneira híbrida, unindo atendimento presencial, delivery e também take away. Naquele ano, a adesão chegou a 901 estabelecimentos – o maior número já registrado pelo festival.

CULINÁRIA REGIONAL

Em Mato Grosso do Sul, dezenas de estabelecimentos aderiram ao Brasil Sabor 2026 com pratos que passeiam entre referências pantaneiras, culinária italiana, receitas nordestinas, gastronomia contemporânea e clássicos reinventados.

As cidades de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante participam da edição deste ano com opções que destacam ingredientes típicos e combinações criativas.

Em Bonito, os pratos participantes exploram sabores regionais e referências locais. O Beco da Arte apresenta a pizza pantaneira, enquanto o Pantanal Grill aposta no jacaré ao coco. Já o Raízes Restaurante participa com o prato raiz do Norte, e o Cantinho da Vovó leva ao festival o filé do poeta.

Campo Grande concentra o maior número de participantes no Estado e reúne uma diversidade de propostas gastronômicas. Há desde pizzarias e hamburguerias até restaurantes especializados em culinária regional, massas artesanais e pratos fitness.

Entre os destaques está a Pizzaria Dom Pauligi, que aposta em uma pizza de avestruz, enquanto o Poiá leva ao festival o tradicional cupim soleado. O Restaurante Lagoa Morena participa com o pacu à Morena, valorizando um dos peixes mais consumidos na região.

Também chamam atenção pratos como o sobá pantaneiro, do Jardim Secreto, o risoto de carne seca com banana-da-terra, do Restaurante Grattugia, e o pantaneiro, do Manjê Burger.

A criatividade aparece ainda em combinações inusitadas, como o paulistinha blue cheese, de O Paulistinha Sanduíches, as empanadas de ossobuco, da Steak Store, e o capivara parmê, da CapivaS Cervejaria.

O festival também contempla sobremesas e cafés especiais. Entre as opções estão os bolos da Cheiro d’ Bolo, a torta de maçã holandesa, da Doce Lembrança, e o combo memória de elefante, do Juna Café e Restaurante.

Em Corumbá, o Restaurante Migueis participa com uma coxinha de jacaré, reforçando a presença da culinária pantaneira no evento.

Já em Dourados, os restaurantes apostam em pratos sofisticados e fusões gastronômicas. O Restaurante Mandhi Cozinha Autêntica apresenta um filé de pirarucu grelhado com risoto de palmito pupunha orgânico, enquanto o Utida Sushi Bar participa com o combo do chef Utida. O Tapioca Nordestina leva ao festival a tapioca virada Lampião.

Ponta Porã participa com o filé Alfredo Flamboyant, do Flamboyant Restaurante Bar, e Rio Brilhante marca presença com o filé canavial, do Espaço Primazia.

IDENTIDADE CULTURAL

Além de ajudar a promover restaurantes, o Brasil Sabor ajuda a contar histórias por meio da comida. Ingredientes típicos, receitas afetivas e tradições culinárias se transformam em elementos de valorização cultural e pertencimento.

No caso de Mato Grosso do Sul, o festival evidencia a força da culinária pantaneira e das influências culturais que moldam a gastronomia regional. Peixes de água doce, carnes típicas, receitas de influência paraguaia e técnicas tradicionais aparecem lado a lado com propostas contemporâneas.

Ao mesmo tempo, o evento estimula chefs e cozinheiros a experimentarem novas combinações e releituras, criando um diálogo entre tradição e inovação.

A gastronomia também ocupa um papel importante no turismo. Em cidades como Bonito e Corumbá, por exemplo, a experiência culinária se tornou parte fundamental do roteiro turístico, atraindo visitantes interessados em conhecer sabores regionais, além das paisagens naturais.

O crescimento dos festivais gastronômicos no Brasil acompanha justamente essa valorização da comida como experiência cultural. Hoje, provar um prato típico deixou de ser apenas uma refeição e passou a integrar a forma como turistas conhecem cidades, tradições e modos de vida.

>> Serviço

Festival Brasil Sabor – 20ª edição

Datas: de 14 a 31 de maio.
Mais informações: www.brasilsabor.com.br.

Diálogo

Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (14)

14/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Adélia Prado - escritora brasileira

"Sofro por causa do meu espírito de colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito numa caixa com chave para abrir de vez em quando e olhar”.

FELPUDA 

Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre denúncias de suspeita em licitações “estranhas”,   de contratação de empresas para realização de serviços que não constam legalmente como suas atividades, de contas de prefeitura e câmaras municipais que “não batem”, de liberação de diárias “astronômicas” para vereadores. Esses são alguns dos “pecados” da lista de afronta aos princípios éticos e morais de qualquer gestão. Imagine se o Tribunal não estivesse promovendo ações, orientando agentes públicos para que não aconteçam tantas “derrapadas”. Essa gente...

Cautela

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio caiu para 92,2 pontos em abril, recuo de 2,4% sobre março  e abaixo da linha dos 100 pontos, considerada pessimista.

Mais

O levantamento da CNC, analisado pelo IPF/MS, aponta piora nas expectativas dos empresários em relação à economia e ao desempenho do setor nos próximos meses.

DiálogoReprodução do Livro “Furacão Elis”

O álbum que Elis Regina lançou em 1973 pela Phonogram, aos 27 anos, em um dos momentos mais introspectivos da carreira, acaba de ganhar uma nova mixagem assinada pelo produtor João Marcello Bôscoli, filho da cantora, e pelo engenheiro de som Ricardo Camera, vencedor de três Grammys em 2025. O relançamento, com suporte da Universal Music Brasil, chega com tecnologia Dolby Atmos e oferece a escuta mais próxima do que seria um álbum de Elis Regina gravado hoje. O trabalho levou quase dois anos para ser concluído, em razão dos problemas que Bôscoli e Camera encontraram ao abrir as faixas originais. Até o final de 2026, o relançamento também chegará em LP. 

Diálogo Carlos Bonatto e Simone Flores Bonatto - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoAne Gurgell - Foto: Arquivo Pessoal 

É que...

Para prestar esclarecimentos sobre o contrato entre o governo do estado e a Federação das Indústrias de MS,  destinado a estudos na área de desenvolvimento, o titular da Semadesc, Artur Falcette, irá a Assembleia dia 20, às 8h30min. A parceria custará R$ 7 milhões e foi alvo de muitas críticas por parte da bancada do PT, que chegou a apresentar requerimento pedindo informações a respeito, mas a iniciativa não foi aprovada.

Quase

Quem está a um passo de sair “leve e solta” da investigação do Conselho de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Dourados é a vereadora Isa Marcondes. Isto porque, em tese, o grupo teria perdido o prazo para concluir os trabalhos. Com mandato marcado por fiscalização em unidades de saúde, ela foi acusada de ter invadido o local de descanso dos profissionais, fazendo filmagens e causando constrangimentos. A possibilidade da vereadora ser cassada está mais distante.   

Demora

Levantamento da CDL e do SPC Brasil aponta que 63% dos usuários do transporte coletivo em Campo Grande perdem, em média, quatro horas por dia em deslocamentos. A pesquisa mostra que, ao longo de um ano, o tempo gasto equivale a 44 dias inteiros dedicados apenas ao trajeto entre casa e trabalho. O estudo  percorreu as sete regiões urbanas da Capital e ouviu 280 trabalhadores e consumidores sobre os impactos na produtividade e na qualidade de vida.

ANIVERSARIANTES 

Dr. Carlos Roberto Tognini (Bebeto);
Alexis Prappas Salles;
Viviane Rodrigues Feitosa Bigatão;
Alexandre Rodrigues Pinheiro;
Marcelo Simioli;
Willian Cezar Haberland;
Ana Maria Rita da Costa Faria;
Cleuber Gonçalves Linares;
Zenildo Pereira Dantas;
Ladenir Zanela;
Nedio Rodrigues Machado;
Pedro Cesco;
Clovis Teixeira Marques;
Janete Oshiro;
Rosana Aparecida de Lima;
Justo Alcides Cuellar;
José Luiz Alves;
Orestes Costa Júnior;
Marco Antônio de Freitas Nantes;
Lucelia Vieira e Sales;
Maria Neci Ferreira Rocha;
Alison Gordo Pedroso;
Francimar Correia Crelis;
Maria Clara Scardini Duarte;
Bruno Kuninari;
Dr. Leandro Consalter Kauche;
João Ricardo Azevedo Pegolo;
Dalva Brum de Mattos;
Valter Dermidjian;
Dr. Rômulo Augusto Sugihara Miranda;
Paulo Renato Coelho Netto;
Michael Cavalcante Vieira;
Cheline Vincessi;
Leda Nogueira Marçal;
Thaise Duarte dos Santos;
Henrique Callejas Oliveira Lima;
Patrícia Ribas da Silva;
Vanessa Corrêa Faustino Nasser de Mello;
Ana Luiza Bandeira;
Valmir da Silva;
Roberto Barros de Oliveira;
Eraldo Graciano;
Renato da Silva Marques;
Waldir Peres Filho;
Dr. Paulo César Tabosa dos Santos;
Dr. Sérgio Bruno Camarim;
Alfredo dos Reis;
Jalcione Nazareno Nunes Diniz;
Claudia Quadros;
Erika Gutierrez Jacob;
Romilda Leal Irabi;
Andrés Fernandez Robles;
Silvani Vicente;
Mônica Borges;
Raquel Borges;
Cecília Pereira Ribeiro;
Alci de Souza Araújo;
Juliete da Silva;
Domingos Sávio de Souza Mariúba;
Marcelo Augusto da Silva Teixeira;
Arlindo Bittencourt da Silva;
Vanir Rodrigues;
Stela Ramos Felix;
Justina Leite;
Luiz Alberto Rodrigues;
Mara Lucia Regonato;
Maria José de Andrade;
Heloisa Helena Medina;
Elias de Andrade Brito;
André de Oliveira Menezes;
Larissa Orro Abdo;
Hélio de Albuquerque Chaves;
Arthur Judiel de Carvalho;
Bonifácio Tsunetame Higa;
Celso Rosa de Oliveira;
José Aparecido de Carvalho;
Olga Pedro Rabello;
Maria Gomes da Silva;
Lina Maria de Oliveira;
Maria Aparecida Sousa Garcia;
Helen Caroline Rocha de Souza;
Eunice Brito Santana;
Alzemira Rosana Alcione dos Santos;
Renato Shimabukuru;
Maria Cristina da Costa Santos Silva;
Durval Rabelo Guimarães Filho;
Rosa Izabel Câmara;
Ester Marques da Silva;
Iara Marin;
Cauê Bueno;
Raufi Antonio Jaccoud Marques;
Dra. Claudia Anelise de Souza Osório;
Edson Ney Galico Marroni;
Aldo Luis Olmedo;
Gaya Lehn Schneider;
Alonso Droppa;
Júlio Yassuo Aoki;
Ronilde Langhi Pellin;
Felix Alberto Leite Romero;
Marcos Sandoval Leonardo;
Roberto Cezar de Oliveira;
Mauricio Benedito de Oliveira;
Tarcizio Murilo Viana Adami;
Nelson Issamu Kanomata Junior;
Mark Anthony Duailibi;
Ayrton Roberto Geishofer;
Cleber Cleitom Chiodelli;
Adilson Silva Tabarini. 

Colaborou com Tatyane Gameiro

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